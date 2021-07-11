Жена Мамонова рассказала об ухудшении состояния музыканта

Врачи снова оценивают состояние актера и музыканта Петра Мамонова как крайне тяжелое, он остается на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако его постепенно выводят из комы, сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

«Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое, но они его выводят из комы. Он открыл глаза, но пока не осознаёт ничего. Легкие – на искусственной вентиляции, но третье или четвертое дыхание у него свое, он справляется», – цитирует РИА «Новости» Мамонову.

По ее словам, сообщения СМИ о том, что у артиста отказывают почки, не соответствуют действительности. «Я спросила у врачей про почки, они говорят, что видели эту статью. Нет, у него все органы самостоятельно работают», – заключила супруга артиста.

Напомним, 1 июля Мамонов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта.