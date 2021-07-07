Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта

Медики пытаются постепенно вывести музыканта Петра Мамонова из искусственной комы, сообщила его жена Ольга Мамонова, она отметила, что это долгий процесс.

«Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго», – цитирует Мамонову РИА «Новости».

Супруга артиста рассказала, что ее потрясла самоотверженность врачей, медсестер и добровольцев, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией.

«Мужество этих людей меня потрясает. Какие же они замечательные! <...> Об этом как-то никто не говорит, об этом как-то никто и не думает, а ведь это люди. Слава им! Слава им, великим этим врачам, медсестрам, волонтерам», – добавила Мамонова.

Ранее сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта.