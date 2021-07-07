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Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта
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Медики пытаются постепенно вывести музыканта Петра Мамонова из искусственной комы, сообщила его жена Ольга Мамонова, она отметила, что это долгий процесс.
«Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго», – цитирует Мамонову РИА «Новости».
Супруга артиста рассказала, что ее потрясла самоотверженность врачей, медсестер и добровольцев, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией.
«Мужество этих людей меня потрясает. Какие же они замечательные! <...> Об этом как-то никто не говорит, об этом как-то никто и не думает, а ведь это люди. Слава им! Слава им, великим этим врачам, медсестрам, волонтерам», – добавила Мамонова.
Ранее сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта.
Стало известно об ухудшении состояния Веры Алентовой
Супруга режиссера Владимира Меньшова актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации из-за коронавирусной инфекции, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.
По словам источника, еще в понедельник днем актрису на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позже стало известно, что ее перевели обратно в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное, передает РИА «Новости».
Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.
В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
В Москве BMW насмерть сбила ехавшую на самокате дочь экс-зампремьера Татарстана
В Москве BMW насмерть сбила 30-летнюю женщину, она ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«5 июля в 17.57 мск по Мосфильмовской улице в районе дома 88, корпус 2 водитель BMW наехал на следовавшую на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора женщину 1991 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте», – рассказали ТАСС в МВД.
Уточняется, что один из источников агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о дочери бывшего зампремьера Татарстана Ильшата Фардиева Алсу.
Он также сообщил, что водитель, сбивший женщину, ехал на автомобиле без номерных знаков.
Полиция проводит проверку.
Ильшат Фардиев с 2021 года является генеральным директором ОАО «Сетевая компания». Погибшая – предприниматель, учредитель ряда компаний.
Ранее сообщалось, что в Москве машина сбила насмерть ребенка на самокате.
Рошаль объяснил, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от COVID-19
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Поскольку все врачи – люди, то и они могут ошибаться, сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, отвечая на вопрос, почему некоторые врачи отговаривают пациентов проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции.
После объявления массовой вакцинации от COVID-19 в России в Сети все чаще стали появляться сообщения от обычных граждан о том, что врач (причем это может быть как терапевт, так и медик другой специализации) отговаривает их от вакцинации против коронавируса.
«Врачи тоже люди и, к сожалению, могут и они ошибиться. Считаю, что «Спутник V», который прошел все стадии испытаний, и которым привились уже миллионы, в том числе и я, отвечает всем требованиям», – заявил Рошаль.
По данным на 7 июля, в России выявлено 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране заболели почти 24 тыс. граждан. Из них 5621 зарегистрировано в Москве, 2531 в Московской области и 1906 в Санкт-Петербурге.
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Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень опасной стадии пандемии
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Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего – вакцины, смягчают ограничения, передает РИА «Новости».
«Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса», – продолжил глава ВОЗ.
Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации – это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.
«Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам», – добавил он.
Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.
COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Накануне директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне». В тот же день американские ученые спрогнозировали появление десятков новых мутаций коронавируса.
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Сухоруков назвал имена ответственных за его уход из театра
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Актер, народный артист России Виктор Сухоруков назвал «три фамилии», из-за которых он покинул Театр имени Моссовета, при этом, по его словам, у него нет «нет ни обид, ни претензий».
«Есть три человека: Юрий Еремин, с которым я выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне, есть директор театра Панфилова Валентина Тихоновна, которую, по-моему, сейчас хотят поменять на кого-то другого, есть новый художественный руководитель – Марчелли Евгений Жозефович, который за целый сезон скопировал спектакль «Фрекен Жюли» на малой сцене. Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трех людей, из-за которых я ушел из театра, а все остальное – это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра», – рассказал артист в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Сухоруков добавил, что свою творческую карьеру он намерен продолжать, ему уже поступают предложения о новых проектах.
«Вы думаете, уйдя из этого театра, я остановился, я заболел, я умер, меня парализовало? Нет! Я просто ушел из этого заведения, а жизнь у меня продолжается, она у меня активная, интересная, творческая. У меня много замыслов, у меня много планов. Юбилейный год тоже подталкивает меня пересмотреть какие-то свои настроения, силу, энергию переосмыслить. Я живу очень интересно, у меня впереди много задач. Это реальность. Если я всю жизнь боролся за себя самого, почему вы думаете, что я сегодня отчаюсь? У меня сейчас и кино будет, и в театре я работаю. Предложений море и даже таких неожиданных, что даже растерялся», – сказал актер.
Напомним, накануне художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы.
В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он служил с 2011 года.
Юлия Меньшова публично обратилась к ушедшему отцу
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«В эти дни Москва безоговорочно верит слезам», написала телеведущая и актриса Юлия Меньшова в соцсетях, добавив, что ее отец Владимир Меньшов «растворяется в вечности любви всех, кто сегодня горюет».
«Папа растворяется в вечности любви! Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он подарил радость, надежду и утешение своими фильмами. Всех, для кого стал примером человеческой искренности и цельности натуры. P.S. Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам», – написала Меньшова в Instagram.
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Она рассказала, как еще мальчишкой режиссер приходил на Новодевичье кладбище и, «замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович».
«Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом... Ты бы точно в ответ присвистнул: «ешкин кот!», – поделилась актриса.
Она добавила, что 8 июля в Доме кино Союза кинематографистов пройдет гражданская панихида, затем отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Меньшов будет похоронен рядом с могилой актера Василия Ланового, передает РИА «Новости».
Напомним, Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера его жене, дочери и близким.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов».
Журнал Nature подтвердил данные об эффективности «Спутника V»
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Российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность, написал ведущий научный журнал Nature.
В публикации указывается, что несмотря на то, что вакцина пока не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), несколько стран, среди которых Южная Корея, Аргентина и Индия, уже производят «Спутник V». Кроме того, многие другие государства импортируют вакцину, передает ТАСС.
Журнал напоминает, что в Венгрии и Иране российский препарат стал ключевым в кампании по вакцинации.
Издание приводит информацию из апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, согласно которой данные о 3,8 млн вакцинированных «Спутником V» россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6%.
К похожим выводам пришло министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), данные которого свидетельствуют о том, что по результатам вакцинации 81 тыс. человек «Спутник V» демонстрирует эффективность в 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелого течения болезни.
В министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что одна доза однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций – на 87,6%.
Данные основаны на исследовании, которое проводилось с участием 40 тыс. 387 вакцинированных и 146 тыс. 194 невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.
На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Ранее заместитель директора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%.
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Разработчики «КовиВак» заявили о его эффективности против штамма COVID «дельта»
Вакцина против коронавируса российского производства «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта», заявил директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
«Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «КовиВак» против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», – приводит его слова ТАСС.
Вакцина «КовиВак», созданная в Центре Чумакова, – то так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу «КовиВака» лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство «КовиВака» официально началось 25 марта.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
Аккаунт митрополита Илариона в Instagram заблокировали
Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт председателя Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), по мнению священника, это связано с его позицией по вакцинации от коронавируса.
По данным соцсети, аккаунт заблокирован за нарушения условий использования ресурса. В перечне якобы допущенных митрополитом нарушений – «неподобающее поведение после многочисленных предупреждений со стороны администрации», «публикация контента, нарушающего законы, чьи-либо права», передает РИА «Новости».
Митрополит Иларион предположил, что на его аккаунт пожаловались противники вакцинации от коронавируса.
«Очень сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение. Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идет о спасении жизни людей», – сказал священнослужитель.
На момент блокировки на профиль митрополита было подписано 52 тыс. человек.
Ранее Илларион выступал в поддержку обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей. Между тем, по мнению священника, коронавирус имеет искусственное происхождение, а в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустил.
Мишустин призвал достичь 80-90% коллективного иммунитета
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Глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%.
«Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения России, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; ревакцинации населения с учетом рисков вирусных мутаций», – сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что следует также учитывать необходимость вакцинации от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России и других актуальный факторов.
Ведомствам необходимо представить расчеты потребности в вакцинах против COVID-19. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года.
Ранее в Минобороны сообщили, что в российских Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Москве остается крайне сложной.
За сутки в России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5621, Московской области – 2531, Санкт-Петербурге – 1906.
Всего в стране выявлено 5 682 634 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 121 919 человек, из них 20 067 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 725 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 140 041 человек.
Накануне, 6 июля, в России было выявлено 23 378 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 584.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Алентову выписали из больницы
Актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от коронавируса, домой, об этом сообщила ее дочь Юлия Меньшова.
«Мамочка дома», – написала она в своем Instagram.
Ранее Театр Пушкина опроверг сообщения о переводе Алентовой в реанимацию.
Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.
В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
В Москве первый компонент «Спутника V» получили 11 детей
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов.
«Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек», – сообщил Османов в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости».
Как уточнил врач, все участвующие в исследовании вакцины дети проходили тщательный отбор, который проводился в течение нескольких месяцев. По его словам, медики изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья.
«Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины... Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку», – отметил он.
Накануне московские медики начали клиническое исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет.
В конце июня в Москве начали поиск добровольцев для исследования «Спутника V» среди подростков.
Тогда же ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса. В то же время врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.
Стало известно о состоянии заболевшей COVID Москальковой
Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, которую госпитализировали с коронавирусом, стало лучше, сообщил источник в аппарате омбудсмена.
«Татьяна Николаевна (Москалькова – прим. ВЗГЛЯД) сообщила, что ей стало лучше», – сказал источник РИА «Новости».
В понедельник уполномоченный по правам человека была госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция.
Между тем ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. В пресс-службе уточнили, что уполномоченный по правам человека в России привилась одной из российских вакцин.
Напомним, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений.
В Кремле из-за COVID приостановили церемонию развода караулов Президентского полка
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Из-за пандемии коронавируса с 10 июля будет приостановлена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России.
«В связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля с 10 июля 2021 года временно приостанавливается. О возобновлении проведения торжественной церемонии будет сообщено дополнительно», – приводит сообщение РИА «Новости».
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания.
На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Также систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра. О запуске системы объявили Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково».