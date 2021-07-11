Врач рассказала о преимуществе назальных вакцин от COVID

Вакцины от коронавируса в виде капель в нос лучше воспринимаются гражданами психологически, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели инъекционные препараты, сообщила врач-инфекционист Светлана Ищенко.

По ее словам, инъекционная форма позволяет препарату быстрее всасываться, так как сразу попадает в кровь, ответная реакция будет быстрее. «При других формах тоже будет реакция, но чуть позже, в зависимости от того, как усвоится. <…> При оральном введении главное, чтобы кишечник хорошо работал. Если кишечник будет хорошо работать, то все усвоится. Если усвоится – попадет в кровь, будет ответ иммунной системы», – цитирует ТАСС Ищенко.

Она отметила, что после введения в оборот вакцин в формах помимо инъекционной, врач будет учитывать перенесенные человеком заболевания. «Он будет индивидуально советовать, какая форма вакцины подойдет конкретному пациенту», – добавила врач.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов подчеркнул, что медицинское сообщество очень приветствует разработку вакцин, способ введения которых менее травматичен и требует меньше затрат времени и усилий.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что интраназальная однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет доступна в столице в ближайшее время.

Напомним, ученые Центра им. Гамалеи разработали интерназальную вакцину от коронавируса, ожидается, что она выйдет на клинические исследования в конце 2021 – начале 2022 года, а регистрация препарата может пройти уже в 2022 году. Вакцину в форме капель для носа разработал также Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что назальная форма российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет двухкомпонентной, а вводить препарат смогут только врачи.

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