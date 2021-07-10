|
|
Умер один из пострадавших при ЧП с катером в Петербурге
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Скончался один из девяти пассажиров столкнувшегося в Петербурге с металлическим заграждением катера, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
По данным следствия, катер, принадлежащий мужчине 1959 года рождения, вышел днем в субботу из яхт-клуба «Балтиец». При прохождении по акватории Дудергофского канала со стороны Финского залива судно врезалось в берег набережной Дудергофского канала в месте расположения металлического заграждения, в результате все находившиеся на нем девять человек, включая троих детей, оказались в воде и получили травмы и переломы различной степени тяжести. У одного пострадавшего наступило состояние клинической смерти. По предварительным данным, взрослые на судне были пьяны, передает РИА «Новости».
«Мужчина, находившийся в состоянии клинической смерти, скончался», – сообщили в пресс-службе управления на транспорте.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что в результате столкновения моторной лодки с восемью пассажирами с бетонным ограждением в Дудергофском канале три человека упали в воду.
Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу
|
|
Переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут продолжены только без представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой, заявил член украинской делегации Денис Казанский.
«Ее (Пирогову) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», – приводит слова Казанского РИА «Новости».
Накануне в ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе.
Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы. В России указали, что каждая из сторон контактной группы сама определяет состав своей делегации.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Назван первый штатный носитель гиперзвуковых ракет «Циркон»
|
|
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Планируется, что первым штатным носителем [«Цирконов»] станет фрегат «Адмирал Головко», – приводит слова источника ТАСС.
«Адмирал Головко» – третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года. В боевом составе Северного флота сейчас два фрегата этого проекта – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Основное ударное оружие фрегатов – ракетный комплекс «Калибр-НК».
В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон».
Напомним, в мае стал известен срок начала госиспытаний «Цирконов». В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания начнутся с борта фрегата «Адмирал Горшков».
В феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.
У британского авианосца в Средиземном море заметили российскую подлодку
|
|
Противолодочные морские вертолеты авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) британских ВМС во время прохода в Средиземном море сбросили в воду гидроакустические буи, полагая, что за боевым кораблем ведется наблюдение со стороны российской подлодки, сообщила The Daily Telegraph.
По словам источников издания, инцидент произошел 27 июня – спустя четыре дня после захода британского эсминца «Дефендер» (Defender), который числится в составе международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth), в территориальные воды России вблизи Крыма, передает ТАСС.
Отмечается, что один из вертолетов был поднят в воздух непосредственно с авианосца, а другой – с вспомогательного судна обеспечения «Форт Виктория» (Fort Victoria). При этом издание не располагает информацией о том, были ли задействованы в операции фрегат Нидерландов «Эвертсен» (Evertsen) и эсминец ВМС США типа DDG-51 «Эрли Берк» «Салливанс» (Sullivans), которые являются частью АУГ.
В Министерстве обороны Великобритании отказались отвечать на вопрос о том, имел ли действительно место подобный инцидент. В то же время в оборонном ведомстве заявили, что принимают «серьезные меры» для защиты ударной группы. Источники издания утверждают, что российская дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами авианосца, вероятно, относится к Черноморскому флоту ВМФ России.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
В четверг британский эсминец «Дефендер» покинул Черное море. При этом Британия пообещала продолжить провокации в Черном море. В МИД предупредили, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Адмирал Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД пригрозил Британии жесткими мерами за провокации.
Напомним также, в конце июня из видеоматериалов Минобороны стало известно, что истребитель F-35 из состава авиагруппы британского авианосца «Королева Елизавета» вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов в Средиземном море.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США
|
|
Читатели Daily Mail не согласились с выводами Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за Москвы и Пекина, а также заявили, что Россия буквально «умрет от смеха», когда американская армия «предстанет на линии фронта в юбках».
По мнению большинства пользователей, в сложившейся ситуации виновата новая администрация Белого Дома, а не Китай и Россия, передает РИА «Новости».
«У нас сейчас слабейшая администрация в истории!», – считает levis502.
Некоторые комментаторы отметили, что, пока КНР и Россия беспокоятся о своей защите, американская армия занимается другим.
«Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха», – написал один из них.
«В сумасшедшем клоунском мире, где мы живем, Китай и Россия вполне обойдутся без серьезного оружия. Они могут просто обратиться к нашим солдатам «неправильным» местоимением – и этого вполне хватит, чтобы вывести их из строя», –пояснил второй.
Читатель под ником YassieMan напомнил, что при республиканце Дональде Трампе США не воевали несколько лет, а «демократы войну обожают».
Пользователь под ником Man from Kent призвал не вестись «на промывание мозгов»: «Кого мы считаем «врагами»? Я поработал по всему миру с большинством национальностей – в том числе с русскими, китайцами и иранцами. Все дружелюбные и приветливые».
Ранее Министерство обороны США опубликовало документ, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея якобы продолжают наращивать ядерные вооружения, тогда как Америка уже более десяти лет ведет переговоры об их сокращении. Также в Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой».
Британия внезапно отказалась оснащать украинские катера
|
|
Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр» за пять дней до поставки, заявил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Бирюков сообщил в Facebook, что ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив».
«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», – заявил экс-советник.
Кроме того, по его словам, два построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.
«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?», – задался вопросом Бирюков.
Катера «Кентавр» производились во времена президентства Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском», передает РИА «Новости».
В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идет, в частности, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и «Кентавр».
Ранее военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой.
На Украине захотели получить от России и Германии «репарации»
|
|
Более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Согласно результатам опроса, 61% опрошенных (34,5% полностью и 26,6% частично) поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы, передает РИА «Новости».
Кроме того, 55,3% опрошенных жителей Украины (36,2% полностью и 19,1% частично) одобрили идею потребовать «репарации» от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена. Больше всего сторонников этой идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали инициавтиву 35,7% опрошенных.
Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов.
Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции возмутились из-за слов представителя ООН о пленных в Донбассе
|
|
Читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство по поводу заявления заместителя верховного комиссара ООН Нады Аль-Насеф о якобы имеющих место пытках и жестоком обращении с пленными на юго-востоке Украины.
Аль-Насеф, выступая перед Советом по правам человека, выразила беспокойство «пытками и жестоким обращением» с пленными в Донецке и в других местах на территории, контролируемой ополченцами, передает РИА «Новости».
Пользователь под ником george schmidt предположил, что на контролируемой Киевом территории пленные «проживают в трехзвездочных отелях» и «их благодарят за визит». «ООН неподражаема. Не перестаем смеяться над их заявлениями», – добавил он.
«В это время на подконтрольном Киеву западе пленные едят круассаны», – сыронизировал другой читатель.
Дискуссия разгорелась и вокруг заявлений о том, что конфликт в Донбассе начался якобы сразу после того, как Крым воссоединился с Россией.
«Население Крыма на 70% состоит из русских. Когда проходил референдум по выбору Украины или России, как они могли проголосовать за то, чтобы остаться с Украиной, осознавая, сколько вреда она им причинила? (...) Кроме того, Крым всегда был российским», – написал AndreyL.
«Любой, кто хоть немного изучил ситуацию, констатирует, что война вспыхнула после политического переворота на Украине», – заключил Mister_Jack.
Другие пользователи задались вопросом о том, почему Запад ввел против жителей Крыма санкции, если считает полуостров оккупированной территорией.
«Почему мы не осудили отключение Киевом воды и электричества для своего населения, жертв оккупации, после чего Россия построила там не только электростанции, аэропорт, мост и акведук, но и большую современную больницу, поликлиники, шоссе и мечети?», – спрашивает один из них.
Кроме того, некоторые раскритиковали Францию за бездействие в урегулировании конфликта. «Что делает Франция для обеспечения соблюдения Минских соглашений со стороны Киева, гарантом которых она является?», – задался вопросом canfrarus.
Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В июле Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украине предрекли сокращение населения из-за «зернового проклятия»
|
|
Открытие рынка земли и «зерновое проклятие» приведут к дальнейшему сокращению населения на Украине, заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По его словам, в случае сохранения тренда, который был на Украине в последние годы, население страны будет уменьшаться, так как оно будет «просто не нужно», приводит РИА «Новости».
«Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 млн», – отметил Карасев в эфире телеканала «Наш».
Он также обратил внимание, что из-за реформы образования на Украине сокращается количество вузов, в результате чего возникает недостаток специалистов.
«Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле (об открытии рынка земли) – это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут – зерно, и [возможность] поставлять его на рынок», – заявил Карасев.
Как отметил политолог, этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, из-за чего граждане продолжат уезжать из страны. «Если такие тенденции будут продолжаться и дальше, и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире, оно конечно будет идти по тренду деградации, а нам нужен тренд модернизации», – заключил он.
В прошлую пятницу бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил жителей страны о риске начала голода из-за передачи сельскохозяйственных земель иностранным собственникам.
Напомним, 1 июля на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
В марте российский сенатор Алексей Пушков предрек Украине демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Подсчитан «честный» курс рубля без валютных операций Минфина
|
|
Валютные операции, которые Банк России совершает в интересах Минфина с начала года, ослабили рубль на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар, подсчитал гендиректор УК «Спутник – Управление Капиталом» Александр Лосев.
Лосев заявил, что «девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке (с последующей продажей этих долларов на внешнем рынке) можно оценить в диапазоне 5-10%», вклад в инфляцию – «дополнительные 1-2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей», передает РИА «Новости».
Таким образом, «если бы этой скупки долларов не было, курс доллар/рубль находился бы в диапазоне 65-70».
«О значимости этих валютных интервенций говорит тот факт, что рубль перестал быть «нефтяной валютой» и уже никак не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти», – сказал эксперт.
Он напомнил, что в разгар пандемии в 2021 году, когда стоимость барреля нефти опускалась до 32 долларов, стоимость доллара была почти такой же, как и сейчас, около 72 рублей.
«Потому что не было таких интервенций против рубля», – объяснил он.
По словам Лосева, «несмотря на многолетние заявления Банка России о том, что в стране действует режим плавающего валютного курса, курс рубля к доллару у нас не плавающий, а биржевой, определяемый балансом спроса и предложения валюты на биржевых торгах, где каждый день Банк России по поручению Минфина осуществляет валютные инвенции, направленные на ослабление рубля».
И несмотря на то, что объем покупок ЦБ составляет всего около 1% от биржевого оборота, этот постоянный фактор давления на рубль, по словам эксперта, часто является даже более весомым, чем санкционная риторика США.
«Объемы операций постоянно растут, а сам Банк России исторически наиболее авторитетный и могущественный участник внутреннего валютного рынка», – объяснил он.
Минфин по бюджетному правилу направляет на покупки валюты дополнительные доходы от высокой цены нефти, в следующем году накопленные активы будут перечислены в ФНБ. В мае министерство отказалось от доллара в структуре ФНБ в пользу других валют и золота, которому отведено 20% в объеме фонда.
Операции в интересах Минфина проводит Банк России, при этом регулятор по-прежнему покупает на рынке только валюту. В нынешнем периоде – с 7 июля по 5 августа 2021 года объем таких покупок должен составить 296 млрд рублей, ежедневно на эти цели планируется направлять 13,5 млрд.
Ранее эксперт оценила вероятность повышения курса доллара до 100 рублей.
Захарова разоблачила ОЗХО в ситуации с Навальным
|
|
Заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, указав на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложив подтверждающие документы.
«20 августа 2020 года российский гражданин Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что дата об отправке группы ОЗХО была указана в проекте доклада организации.
«А ведь еще указано, что была «просьба Германии». Вы себе представляете, сколько должно уйти времени на подготовку заявки от государства в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании отравления химическим оружием? И ведь Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО», – подчеркнула дипломат.
Если группа была направлена 20 августа, то заявка на ее отправку должна была прийти раньше, то есть до того, как Навальный даже выехал из отеля в сторону аэропорта, указала Захарова.
«Он еще проснуться не успел 20 августа, а в Берлине должны были уже направить заявку в ОЗХО, чтобы на помощь в этот день была направлена группа по расследованию отравления химическим оружием российского гражданина. И это если берем самый фантастический сценарий экстренного принятия решения и в Берлине, и в ОЗХО. Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее», – сделала вывод представитель МИД.
Она отметила, что в ходе заседания российские дипломаты спросили, как такое возможно, то гендиректор Техсекретариата ОЗХО не нашелся, что ответить, и вмешалась постпред Германии, которая предположила ошибку в документе, которую не успели исправить.
«Немецкий постпред заявила, что она все вспомнила: 20 августа [канцлер Германии Ангела] Меркель встречалась с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном в Брегансоне, и они выразили готовность оказать медицинскую помощь Навальному», – сообщила Захарова.
Она добавила, что заявление Меркель и Макрона не могло в тот же день спровоцировать формирование группы ОЗХО. «И нас будут продолжать убеждать в этом вранье?», – подвела итог дипломат.
Ранее на ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета.
Позже российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.
В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен.
17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.
На секретном «объекте 221» в Крыму заметили строительные работы
|
|
На заброшенном «объекте 221» в Крыму, возводившемся при СССР для военных нужд, вновь начались строительные работы, сообщили сталкеры полуострова.
«Строительство (при СССР – прим. ВЗГЛЯД) велось по специальному сверхсекретному проекту, за которым следил майор Юрий Ревва. Строительство шло под легендой о карьере по добыче камня. Специально для отвода глаз здесь был построен камнедробильный завод, который просто дробил камень, пока под скалой велось тайное строительство», – заявил крымский диггер Владимир Бондырев ФАН.
Ранее на объект водили экскурсии, можно было туда попасть и самостоятельно, там проводились игры по вселенной «Метро», но теперь у него поставили шлагбаум, а проезд закрыли.
Сам «объект №221» находится в урочище Алсу, располагающееся недалеко от Балаклавы. В скале возвели почти четырехэтажный дом, в нем могли бы укрыться порядка 5 тыс. человек.
Местные жители сообщают, что работы на месте начались еще осенью 2020 года.
«Я был там в ноябре прошлого года и увидел, что уже многое поменялось. На подходе к заброшенному КПП поставили плиты в шахматном порядке, разукрашенные в цвет хаки. КПП очистили, покрасили и поставили шлагбаум. При подходе на самый верх из леса выходят силовые кабели и кабель связи. На самом верху меня встретила полностью очищенная от мусора и гор земли площадка, на которой стояли военные грузовики, также гудел перевозной генератор, рядом с ним стояла огромная катушка, кабели с которой уходили в сам объект», – рассказал фотограф Сергей Стуков.
Чехия захотела одолжить у Венгрии 200 тыс. доз вакцины от коронавируса
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто с просьбой предоставить Праге в долг 200 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщило издание Pravo.
За время пандемии в Чехии с населением около 10,7 млн граждан было выявлено свыше 1,6 млн инфицированных коронавирусом, 30331 человек умер. Республика испытывает недостаток вакцин от коронавируса, в связи с чем Израиль, Сербия и Словакия безвозмездно предоставили Праге препараты. Чехия также получила вакцины в долг от Австрии, Венгрии и Словении, передает ТАСС.
Напомним, в начале мая Чехия попросила ЕС обеспечить республику вакцинами от коронавируса. В начале мая премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага якобы не испытывает недостатка в вакцинах и потому якобы не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Позже Гамачек уволил одного из местных чиновников за напоминание о том, что в апреле вице-премьер, и.о. главы МИД Чехии говорил о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России.
2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Синоптики предупредили, что в Москве «сорвет крышку парникового котла»
|
|
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда, а в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла».
«Аномальная жара, установившаяся по вине блокирующего антициклона на большей части европейской России, продолжит томить нас зноем еще как минимум неделю. Ночами будет не ниже плюс 16-21, а днем раскаленное солнце разогреет воздух до плюс 30-35. Кроме того, Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию – падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4, 1951 года – плюс 33,2 и 2010 года – плюс 33,6 соответственно», – приводит РИА «Новости» слова Тишковца.
Кроме того, по словам синоптика, в Москве в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла», ожидаются первые существенные ливни и грозы.
Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нацразведку США высмеяли за обработанное в Photoshop фото
|
|
Управление главы национальной разведки США (ODNI) раскритиковали после публикации отчета об итогах проведения инклюзивной кадровой политики за прошедший год: негодование вызвало взятое из интернета фото на обложке документа, к которому добавили фигуры людей с ограниченными возможностями.
Речь идет о женщине в инвалидной коляске и мужчине с тростью и собакой-поводырем, передает РИА «Новости».
-
«Худшее использование Photoshop», – написал Asaad Hanna.
«Разнообразие существует только в стоковых фотографиях. Менеджеры по найму нанимают своих клонов», – отметил Nothindoin.
«Готов поспорить, что где-нибудь на их сайте написано «Наша организация предоставляет равные возможности и не допускает дискриминации по признаку расы, пола и т. д.», – иронизирует другой пользователь.
Еще один читатель пошутил, что созданием этого изображения занимался, вероятно, тот самый «прифотошопленный» мужчина в очках и собакой-поводырем.
«Наше правительство абсолютно отстойно во всем, кроме войн», – считает Seattle_FTW.
-
Еще одна пользовательница заметила, что смогла бы отредактировать фотографию лучше, «несмотря на возраст и отсутствие навыков фотошопа».
Ранее телеведущая Ксения Собчак высмеяла главу городского округа Люберцы (Московская область) Владимира Ружицкого за нарисованную медицинскую маску на снимке из церкви.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как распознать фейковые фотографии.
В Киеве заявили о возможности остановить «Северный поток – 2»
|
|
Украинское руководство уверено, что еще существует возможность остановить строительство «Северного потока – 2», об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Северный поток – 2» все еще имеет шансы быть остановленным. Спекуляции о том, что он уже почти готов, – преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе», – заявил украинский политик в интервью изданию «Телеграф».
Он добавил, что газопровод якобы угрожает безопасности как Украины, так и всей Европы.
«Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты», – сказал Жовква.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Ранее в ФРГ сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2».