Киев испугался способности России «раздвинуть границы влияния» в Черном море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния в Черном море, поэтому он обращается в Североатлантический альянс и видит, что НАТО «реагирует».

По его словам, Киев постоянно «педалирует» тему безопасности в Черном море. «Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе. Мы видим, что НАТО реагирует. Мало-помалу, но появляются элементы политики именно для Черного моря», – заявил Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на LIGA.net.

Глава украинского МИД считает, что инцидент с британским эсминцем Defender был «попыткой России показать свою силу и сыграть на повышение ставок». При этом он выразил мнение, что Россия готова к «вооруженной эскалации», в том числе в Черном море, но не к «полномасштабному столкновению» с НАТО.

Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.