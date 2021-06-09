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Суд в Киеве разрешил расследование дела против руководителей «Украинского выбора»
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Печерский райсуд Киева разрешил провести заочное расследование против двух глав инициативных групп крымской ячейки общественного движения «Украинский выбор», которое ранее возглавлял действующий руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук
Их подозревают в организации на полуострове референдума, который не признают украинские власти, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прокуратуру Крыма и Севастополя, входящую в состав офиса Генпрокуратуры Украины.
Действия подозреваемых квалифицируются по статьям о госизмене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.
Напомним, в марте трем участникам движения «Украинский выбор» предъявили обвинения в государственной измене за проведение референдума в Крыму.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц.
Блинкен: США возместят Украине транзитные потери от запуска «Северного потока – 2»
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США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он также отметил, что Вашингтон готов сделать так, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения». По словам главы американского ведомства, Штаты будут добиваться конкретных действий и мер, чтобы сократить «негативные» последствия строительства «Северного потока – 2».
Помимо этого, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». «Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими», – сказал Блинкен.
Он также подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию разные вещи. Вашингтон намерен и дальше работать над тем, чтобы газопровод не заработал.
«Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», – заявил он.
Между тем ранее Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
США захотели продления поставок газа через Украину на много лет
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США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Есть целый ряд действий, которые мы рассматриваем, которые надо рассмотреть и нам, и, конечно, Германии, и остальным странам, чтобы в конечном счете предпринять эти действия. (...) Один из вариантов – это возможность по сути продлить существующее соглашение о транзите на много лет вперед, чтобы Украина продолжала получать прибыль от транзитных сборов», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует также и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации, и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он.
Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Захарова согласилась с мнением Зеленского о «шокирующей» форме сборной Украины на Евро-2020
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что форма сборной Украины на Евро-2020 «шокирующая».
«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов», – высказалась Захарова в своем Telegram-канале.
До этого Зеленский написал в своем Instagram, что форма украинской сборной по футболу особенная, она «умеет шокировать».
«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – написал Зеленский.
Ранее в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций заявили, что УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!»
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В Бундестаге с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании «кормить» Украину
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Нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить».
Эрнст указал, что «газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили Газпром и Нафтогаз», и «за это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», передает ТАСС.
«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», – считает он.
Напомним, Владимир Путин, выступая в минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия.
При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана «всех кормить».
Украина изменила правила пересечения границы для иностранцев
На Украине начали действовать новые правила пересечения государственной границы для иностранцев, сообщила госпогранслужба страны.
В соответствии с новыми правилами, на Украину можно въехать при наличии сертификата о вакцинации (включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях – в нем есть китайская вакцина от Sinopharm, но нет российского препарата «Спутник V»). Документ должен быть выдан на английском языке, следует из сообщения, опубликованного на сайте Госпогранслужбы Украины.
В качестве альтернативы для въезда на Украину иностранцу потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест и экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения госграницы. Помимо этого обязательна медицинская страховка, покрывающая лечение от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 на весь срок пребывания на Украине.
Напомним, с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса.
В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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Опубликована финальная часть записей «прослушки Медведчука»
Четвертая и последняя часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с российскими представителями опубликована на канале Bihus.info в YouTube.
Канал Bihus.info позиционирует себя как команду журналистских расследований.
«Освобождение пленных, газовые переговоры с Кремлем и электричество из России – в финальной серии пленок Медведчука мы собрали еще три сферы его влияния», – говорится в описании к видео.
Bihus.info утверждает, что политик в ходе телефонных разговоров в 2014 году якобы вел с представителями российской стороны посреднические переговоры по поставкам газа на Украину. Параллельно с этим украинская делегация вела переговоры с Россией в Брюсселе. В записях присутствуют разговоры, в которых якобы Медведчук убедил на тот момент президента Украины Петра Порошенко пойти на уступки российской стороне в этом вопросе, передает РИА «Новости».
Также в записях записях содержатся эпизоды, где якобы Медведчук договаривается с представителями России о поставках электроэнергии на Украину, чтобы Киев в свою очередь поставлял электричество в Крым. Как заявляют журналисты, Порошенко хотел, чтобы поставки электроэнергии из России проходили через компанию его соратника Константина Григоришина. Однако якобы после того, как информация просочилась в СМИ, Порошенко решил убрать из этой цепочки компанию-посредника, и договор на поставки электроэнергии был подписан с государственной компанией.
Помимо этого, журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями Самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но не особо способствовал процессу. По их информации, в 2014 году до подключения Медведчука к переговорам из Донбасса удалось вернуть 1,5 тыс. пленных, а за последующие пять лет при участии Медведчука –также 1,5 тыс.
Bihus.info собираются в ближайшее время опубликовать полные записи якобы разговоров Медведчука, на основании которых они сделали свои четыре выпуска.
Ранее были опубликованы три части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это «чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался».
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
США сочли Украину готовой для потенциального присоединения к НАТО
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Администрация США считает, что Украина уже обладает всеми инструментами, требующимися для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО), сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты [для присоединения к альянсу]», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.
По словам Блинкена, «с момента создания плана действий по получению членства [в Североатлантическом альянсе] был разработан ряд других очень важных инструментов, чтобы содействовать подготовке стран к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина».
«По нашей оценке, у Украины имеются все инструменты, которые ей необходимы, чтобы продолжать двигаться вперед в этом направлении», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США в ответ на вопрос сенатора-республиканца Роба Портмана, который поинтересовался, поддерживает ли администрация Джо Байдена предоставление Украине плана действий по обретению членства в НАТО.
При этом Блинкен признал, что далеко не все участники Североатлантического альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана. «Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран – членов НАТО. Считаю, что некоторые государства [альянса] сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие», – отметил госсекретарь США.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ».
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Киев объяснил искажение слов Байдена стремлением передать «атмосферу двухстороннего тет-а-тета»
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Украинская сторона пояснила, что исказила слова американского президента Джо Байдена в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы передать особую атмосферу во время диалога лидеров стран.
«Пожалуйста, абсолютно не нужно искать что-то темное там, где светло. Разговор между двумя президентами был максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков», – цитирует советника руководителя офиса Зеленского Михаила Подоляка УНИАН.
Он пояснил, что тема вхождения Украины в состав Североатлантического альянса чрезвычайно спекулятивна, она часто используется в пропаганде теми, кто не заинтересован в таком исходе событий.
«Именно поэтому важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко», – указал Подоляк.
У него вызвала изумление попытка «пройтись» по «крайне успешному» разговору и «низвести его ценность».
Напомним, Белый дом и украинское правительство сначала опубликовали противоречивые заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», но Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку этого плана.
После этого Зеленский заявил, что «слова не важны, важны конкретные поступки».
Ранее президент Украины заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Россия нарастила объем торговли с Украиной
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Оборот торговли между Россией и Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 миллиарда долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Экспорт из России на Украину составил 2,167 миллиарда долларов (рост на 5,4%), импорт в Россию с Украины – 1,125 миллиарда долларов (снижение на 5,5%), говорится на сайте ФТС.
Уточняется, что доля Украины в общем обороте внешней торговли России в отчетном периоде снизилась до 1,5% с 1,7% годом ранее.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к властям с призывом выступить с инициативой по сохранению санкций США против «Северного потока – 2». Власти Украины пообещали бороться с «Северным потоком – 2», пока по газопроводу не пойдет газ.
Захарова заявила об укреплении Украины на неонацистских позициях
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Принятие на Украине закона о непризнании русских коренным народом укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Тот самый законопроект, в котором говорится, что «коренным народом» может быть признано сформировавшееся на территории Украины этническое общество, у которого за пределами Украины нет своего государства. То есть русские, венгры, евреи, русины и другие к коренным народам отнесены, согласно украинскому законопроекту, быть не могут», – напомнила суть закона Захарова в своем Telegram-канале.
«Принятие подобных маргинальных законов укрепляет Украину на националистических и неонацистских позициях. Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа свое государство – не претендуйте на равные права с «украинской» нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего «национального» государства. И ведь под действие закона подпадают миллионы человек!» – подчеркнула дипломат.
Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытым нацизмом».
В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских.
Пушков указал на опасность дискредитации роли исторических деятелей России
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«Образ князя Александра Невского важен как воплощение идей, актуальных и для нашего времени – идеи независимости, в первую очередь. Если мы перестанем воспринимать Россию как сильную страну с тысячелетней историей, то мы просто прекратим существовать как народ», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, участник открывшегося во вторник форума РВИО, приуроченного к 800-летию Александра Невского.
«Обращение к таким фигурам, как князь Александр Невский несет колоссальную воспитательную роль, напоминая о том, что политика нашей страны – в том числе, внешняя политика, должна быть прежде всего независимой», – подчеркнул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Роль Александра Невского сейчас стремятся «переосмыслить» и развенчать как исторический миф, заметил собеседник. Звучит мнение, что князь, разгромивший шведский флот на Неве и победивший тевтонских рыцарей на льду Чудского озера, якобы при этом был «коллаборационистом», который приводил ордынские рати на Русь.
«Мы не знаем всей исторической правды, – отметил Пушков. – Но мы знаем результат деятельности исторических личностей. Поэтому, когда требуют «правды», то, как правило, это направлено на десакрализацию власти и уничтожение символа исторического наследия. Это мы можем наблюдать, например, в Соединенных Штатах – заявления о том, что отцы-основатели были сплошь рабовладельцами, и поэтому памятники им нужно свергать с постаментов. Мы не должны допускать ничего подобного у себя, ведь когда начинается уничтожение символов, нация распадается».
Не следует забывать о том, что Александр Ярославич, прозванный Невским – не только родоначальник московских князей, но и один из продолжателей династии киевских Рюриковичей, отметил доктор исторических наук, академик Национальной академии Украины Петр Толочко. «Отец Александра Невского, Ярослав Всеволодович, был великим киевским князем. Поэтому история новгородского князя – это и наша история тоже», – заметил украинский ученый.
Увы, посетовал Толочко, сейчас на Украине подрастает третье поколение людей, которые «воспитаны уже совсем на других учебниках и парадигмах». «К сожалению, исчезает симпатия к нашему общему прошлому. На Украине начался поиск своих героев и традиций. А память великого князя Александра Невского уже никак не поддерживается в наших университетах. Хотя это неправильно», – уверен историк.
По мнению Толочко, между украинскими и российскими специалистами исторической науки «есть взаимопонимание, но нет контактов». «Нам сейчас очень трудно проводить конференции и встречи. Постепенно связи разрушаются. Пройдет еще несколько поколений, уйдут такие люди, как я, и связи совсем прекратятся», – с горечью отметил собеседник.
Форум «История для будущего. Александр Невский» открылся во вторник в Государственном историческом музее – Музее Отечественной войны 1812 года. На сайте РВИО сообщается, что в рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии, участники которых обсудят образ Александра Невского в культуре, историю военных деяний великого князя и его религиозное прославление, а также его роль в контексте гуманитарного направления российской внешней политики.
Александр Невский (1221–1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским ярлом Биргером в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Князь одержал множество военных побед, прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня его рождения, сообщает ТАСС.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного форума, отметив растущий интерес граждан к истории России. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.
«Широкое, торжественное празднование юбилея нашего выдающегося соотечественника укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи, свидетельствует об искреннем, растущем интересе граждан к истории России, к ратным подвигам предков», – говорится в приветствии президента.
Как сообщает ТАСС, глава государства выразил уверенность, что форум, собравший в Москве известных ученых, педагогов, публицистов, представителей духовенства, работников музеев и образовательных учреждений, внесет свой вклад в изучение исторического наследия и «будет содействовать сохранению памяти о великом сыне Отечества – князе Александре Невском».
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также обратился участникам международного форума и отметил, что «Александр Невский проложил путь к идее российской государственности, его образ служит стране духовной опорой в тяжелые времена».
В пленарном заседании приняли участие полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
Зеленский пояснил несоответствие докладов Украины и США о разговоре с Байденом
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исправление слов американского коллеги Джо Байдена о плане действий по членству Украины в НАТО в пресс-релизе своего офиса. По словам Зеленского, слова не важны, важны поступки.
«Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ», – передает слова президента Украины РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».
Зеленский заявил, что гораздо важнее максимально эффективная реформа вооруженных сил Украины, поскольку «только это является сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца».
В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили порталу Axios, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство «изначально опубликовали противоречивые» заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
На Украине заявили о желании сохранять торговые связи с Россией
Украина намерена сохранять торговые отношения с Россией и Белоруссией, несмотря на резкое ухудшение отношений в последнее время, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тарас Качка.
«В Россию мы экспортируем титановое сырье и калий, в Белоруссию – пищевую продукцию. Это достаточно весомые процессы», – цитирует замглавы ведомства «Страна.ua».
Он добавил, что сырьевые связи могут привести к взаимопониманию в вопросе нецелесообразности торговой войны.
Оборот торговли между Россией и Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 миллиарда долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении, сообщается
Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила, что объем торговли с Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 млрд долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении.
Порошенко приписал себе организацию встречи Байдена и Зеленского
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что предпринимал все возможное для организации встречи действующего главы государства Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена.
«Сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами», – сообщил он на своей странице в Facebook.
При этом имен американских сенаторов и подробностей переговоров он не раскрыл. Порошенко также пожелал успехов украинским властям. «Когда дело касается наших интересов в мире, мы одна сборная, а не политические соперники», – добавил он.
Накануне в Белом доме сообщили, что Байден в ходе телефонного разговора Зеленским сообщил, что ждет его визита в Вашингтон этим летом.
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Эксперт усомнился в способности США сохранить транзит газа через Украину
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«США могут придумать юридическую новацию, но она будет выглядеть коряво», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о планах Вашингтона договориться с европейскими странами о продлении соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины.
«У нас есть нынешний контракт на поставку газа между Россией и Украиной, он действует до конца 2024 года. Будут ли в дальнейшем подписаны новые контракты – зависит от Украины. Если она предложит что-то выгоднее, чем поставки газа через Польшу – тогда она могла бы частично получить этот транзит. У Киева есть три года, чтобы что-то придумать», – отметил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам эксперта, в мире нет правовых механизмов, способных заставить компании отказаться от покупки газа через «Северный поток – 2». «Юридическую новацию можно придумать, но это будет выглядеть коряво, – убежден собеседник. – Получается, какая-то немецкая компания, которая заключила контракт на поставки газа через трубопровод, должна прекратить его получать в случае, если транзит через Украину будет приостановлен? А кто тогда будет компенсировать компании убытки? Немецкое правительство?».
Митрахович также указал на то, что «подобные компенсации прописываются в контрактах только в случае каких-то неординарных событий: войны, чрезвычайных происшествий и технологических катастроф». «В обычной жизни такого рода механизмы выглядят странно».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2».
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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