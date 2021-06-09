В Чехии призвали не относиться к России как к врагу

Подогреваемое СМИ и политиками враждебное отношение к России в Чехии противоположно интересам обычных чешских граждан, пишет интернет-журнал Ceska Pozice.

Большая часть чехов не настроены против России, но заявляющие об этом открыто люди могут быть объявлены «изменниками» и «агентами Москвы», отметил журнал, передает РИА «Новости».

Автор статьи отметил, что антироссийскую повестку проводят университетские, предпринимательские и политические круги. «Войну за памятники, переименование улиц и почитание власовцев – все это начали не русские», – указал он.

Многие из этих пропагандистских заявлений построены на лжи, добавил журналист. По его мнению, Россия не стремится развалить страны Европы, как минимум потому, что именно они потребляют поставляемые ей газ и нефть.

Западным странам надо менять тактику выстраивания отношений с Россией, необходимо налаживать контакты, торговать и демонстрировать собственные ценности. Автор указал, что необходимо относиться к России «как к данности» и помнить, что она не была врагом Чехии.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. После встречи с Земаном глава кабмина Чехии Андрей Бабиш заявил, что следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице – «атаку российских агентов».