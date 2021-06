Блинкен: США возместят Украине транзитные потери от запуска «Северного потока – 2» В России отвергли обвинения в использовании энергетического сотрудничества для давления на ЕС 8 июня 2021, 19:22 Текст: Ксения Панькова

Обвинения в том, что Россия пытается использовать энергетическое сотрудничество с Евросоюзом в политических целях, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, выступая на «Примаковских чтениях». По его словам, энергетика является сильной стороной российско-европейского сотрудничества, которую можно использовать для движения вперед и в других областях, передает РИА «Новости». «К сожалению, получилось так, что и эта сфера оказалась сверхполитизированной, пошли разговоры об использовании энергетики Россией как инструмента политического и даже гибридного воздействия. Конечно, все это не соответствует действительности. И многие проблемы, которые необходимо решать в наших отношениях, должны решаться прежде всего началом движения к здравому смыслу. И сфера энергетического сотрудничества обладает всем потенциалом для того, чтобы посмотреть на него непредвзято и четко определять интересы всех сторон», – отметил Грушко. Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Против «Северного потока – 2» активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Между тем вице-премьер Александр Новак отмечал, что Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года.

Москва отказалась обсуждать условия смягчения или отмены санкций США 8 июня 2021, 11:36

Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта «Северный поток – 2» может быть отозвано, вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Рябков заявил, что «когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как, в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом», так как «достроить «Северный поток – 2» у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)», передает РИА «Новости». «Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа – это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный – поставки начнутся и пойдут на благо укрепления энергетической безопасности стран, которые будут его получать», – добавил он. По словам Рябкова, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может. «Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика, не только в отношении России, но и в отношении других стран», – заключил замминистра. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG. Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока – 2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа. Либералы атаковали советского диссидента из-за Протасевича 7 июня 2021, 22:54

Известный советский диссидент Александр Подрабинек подвергся нападкам в Сети за свою позицию по Роману Протасевичу – оппозиционеру, арестованному за организацию массовых протестов в Белоруссии. На своей странице в Facebook Подрабинек высказал сомнения в том, что белорусский журналист, бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал признательные показания в подготовке госпереворота и назвал своих подельников под пытками. «Он не производит впечатления человека, которого только что сломали, и он говорит так из страха возобновления пыток. Такие люди иначе держатся, у них совсем другой взгляд. Я думаю, его либо очень сильно запугали, либо ему понадобилось совсем немного, чтобы облить грязью своих друзей и соратников», – делает выводы Подрабинек. Также он не видит следов воздействия «сыворотки правды»: «Протасевич – не тот случай. Он в полном сознании, у него живые реакции, он адекватно реагирует на внешние раздражители, прекрасно ориентируется в пространстве, времени и собственной личности. Протасевич ничуть не подавлен, говорит ясно и четко, порой даже вдохновенно, – пишет Подрабинек. – Просто такой ценой он спасает свою жизнь и свободу. Возможно, и свободу своей девушки тоже. Думаю, он наговорил много сверх того, что от него требовалось. Защитился с запасом». В ответ десятки комментаторов пожелали Подрабинеку оказаться в застенках КГБ и подвергнуться пыткам, а потом рассуждать о предательстве Протасевича. Причем Подрабинек, по сути, единственный человек в современной российской оппозиции, действительно имеющий опыт репрессий, допросов в КГБ СССР из-за своей правозащитной деятельности, переживший ссылки по политическим статьям. Более того, Подрабинек содержался и под стражей в Белорусском СИЗО, где сейчас находится Протасевич. Тем не менее комментаторы агрессивно восприняли точку зрения Подрабинека, утверждая, что его биография не дает ему права осуждать Протасевича за сдачу своих сторонников. Сам диссидент считает, что такая реакция «диванных революционеров» (среди которых преобладают жители России, Украины и эмигранты из этих стран), «пафосно-инфантильного болота», объясняется желанием представить слабого, зависимого от бытовых удобств человека в качестве ролевой модели для оппозиции, чтобы оправдать себя на этом фоне. «Они даже могут произносить трескучие речи и рядиться в красивые оппозиционные одежды, но при первом же звонке, максимум при втором, дадут деру или бухнутся хозяину в ноги с причитаниями «мы же не герои, мы обычные люди, что с нас взять?» Будто не лгать и не предавать – это героизм, а не норма. Они давно уронили планку нормы, чтобы выглядеть прилично в ряду таких же все себе прощающих людей», – пишет диссидент про современную оппозицию. В защиту Подрабинека выступил только либеральный журналист Александр Рыклин, заявивший, что «люди, которые, брызжа слюной, вылили тонны помоев» на диссидента, «просто смешные и жалкие». Рыклин пожелал Подрабинеку не принимать близко к сердцу «этот ничтожный понос морализаторствующх боевых хомяков». Ранее сомнения в пытках и оппозиционной стойкости Протасевича высказал оппозиционный политик и американский эмигрант Константин Боровой, за что тоже получил массовые оскорбления и обвинения в работе на российскую ФСБ и белорусский КГБ разом. Эксперт: Лукашенко исправил историческую несправедливость в отношениях с Польшей 8 июня 2021, 11:50

«Теперь взгляды Минска и Москвы на начало войны совпадают практически до уровня единства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя учреждение в Белоруссии Дня народного единства в день начала Освободительного (Польского) похода Красной армии в 1939 году. «Польский поход Красной армии для Белоруссии был освободительным и означал воссоединение западной и восточной частей страны в составе Советского Союза, а затем в 1991 году это позволило создать независимое государство – Республику Беларусь», – считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Политолог напомнил, что по результатам Рижского договора 1921 года треть страны была оккупирована поляками. «Польские власти запрещали белорусский язык, а также работу всех национальных организаций и движений страны. Иными словами, шла усиленная полонизация западной Белоруссии. Поэтому там действовали Коммунистическая партия и революционное освободительное движение», – отметил Межевич. По его словам, в 2021 году эта историческая несправедливость была исправлена. «Предложение назначить День национального единства именно на 17 сентября рассматривалось очень давно. Я с белорусскими коллегами обсуждал этот вопрос еще четыре года назад. В коридорах власти эта идея тоже обсуждалась», – уточнил эксперт. Собеседник предполагает, что ранее такое решение не было принято из-за стремления Белоруссии сохранить добрососедские отношения с Польшей. «Варшаве это определенно не понравится, поскольку Польша сейчас занимает демонстративно враждебную позицию в отношении Белоруссии», – считает Межевич. «При этом новый праздник не является антипольским. Правильнее назвать его пробелорусским», – добавил он. По словам Межевича, абсолютно верно то, что таким образом Минск отрицает восточноевропейский миф о причинах начала Второй мировой войны. «Теперь взгляды Минска и Москвы на начало этой войны совпадают практически до уровня единства», – заключил он. В понедельник стало известно, что белорусские власти учредили новый государственный праздник – День народного единства, который будет отмечаться 17 сентября, в день начала в 1939 году Польского похода Красной армии, сообщает ТАСС. Указ об учреждении нового праздника подписал в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства. «Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции», – говорится в сообщении. Восстановленное в 1939 году единство позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций. «Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности», – приводит ТАСС заявление пресс-службы главы белорусского государства. Агентство БелТА отмечает, что День народного единства 17 сентября не будет в Белоруссии выходным. Общественность Азербайджана призвала Путина наказать новосибирского инспектора ДПС 8 июня 2021, 10:31

Представители азербайджанской общественности обратились к президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева в районе поселка Мошково Новосибирской области. «Общественность Азербайджана глубоко возмущена тем фактом, что по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина освобожден из-под стражи старший инспектор ГИБДД Новосибирской области Александр Гусев, смертельно ранивший 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева», – цитирует обращение к российскому лидеру портал Trend. В обращении приводится версия событий, изложенная МВД России. Инцидент произошел еще 28 мая, согласно этой версии, сотрудники ДПС остановили после преследования автомобиль за превышение скорости, в нем находился Абдуллаев. Правоохранители догнали нарушителей, они выбежали из автомобилей и бросились врассыпную, но один был задержан. «На выручку пришел Векил Абдуллаев, которому полицейский Александр Гусев и выстрелил в голову», – отмечается в сообщении. В заявлении утверждается, что полицейский якобы превысил свои полномочия, общественность Азербайджана расценивает это как «укрывательство и одобрение преступления» и как «поощрение для тех, кто страдает ксенофобией». «Нам, уважаемый Владимир Владимирович, невозможно даже представить, чтобы что-то подобное произошло у нас в Азербайджане», – подчеркивается в тексте заявления. Авторы документа не увидели «ни одной причины для того, чтобы произвести выстрел» в этой ситуации. «Кто из

Планирующая бомбовая кассета «Дрель» может стать идеальным оружием для уничтожения находящегося в движении врага, пишет обозреватель The National Interest Питер Сучиу. Автор статьи напомнил, что начиная с 2016 года разработкой ПБК-500У СПБЭ-К занималось Научно-производственное объединение «Базальт», госкорпорации «Ростех». Бомба предназначена для поражения бронетанковой техники противника, наземных радиолокационных станций, пунктов управления и даже двигательных установок зенитных ракет, пояснил эксперт. «Это кассетная планирующая бомба-невидимка, управляемая системой ГЛОНАСС. Она весит больше 500 килограммов, а ее радиус действия составляет от 30 до 50 километров», – передает РИА «Новости» слова Сучиу. Отмечается, что «Дрель» оснащена системами идентификации противника и радиоэлектронного противодействия, что делает ее устойчивой к помехам, а также незаметной для радаров. Создатели сделали упор на меньший, чем у других более дорогих платформ, радиус действия, так как это позволит более эффективно поражать цели врага в движении, обращает внимание специалист. Он также добавил, что ПБК-500У СПБЭ-К изначально не задумывалась как оружие для уничтожения наибольшего числа целей противника. В заключение автор отмечает, что бомба представляет собой предельно экономичное средство ведения конфликтов низкой интенсивности. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что вооруженные силы России в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель». Напомним, авиабомбу «Дрель» представили на форуме «Армия-2019». Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин отмечал, что боеприпас работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты. Дальность планирования бомбы составляет 30 километров. Шойгу посетил московский военкомат c внезапной проверкой 8 июня 2021, 09:17

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров. На появившихся в Сети кадрах видно, как глава Минобороны заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников за отсутствие надлежащего оборудования. «Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая», – высказал недовольство министр начальнику военкомата, передает РБК. «Я это не к вам, извините», – обратился глава ведомства к рядовым служащим комиссариата, передает РИА «Новости». Также можно увидеть, как министр обороны заходит в кабинеты столичного военкомата и здоровается со служащими, осматривая попутно сами кабинеты, вероятно, на пригодность к работе, передает «Царьград». Подходя к одному из кабинетов, сопровождающий Шойгу громко крикнул: «Любовь Романовна!». На что Шойгу его одернул, напомнив о хороших манерах. «Не кричите вы так! Ну что вы, честное слово! С уважением к подчиненным», – сказал министр, затем обратившись к находящимся в кабинете женщинам: – Здравствуйте». Ранее Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО. Погребинский объяснил решение Киева переврать слова Байдена о членстве Украины в НАТО 8 июня 2021, 12:22

«Инерция самосознания украинской правящей элиты требует все большего утверждения тезисов о том, что «весь мир с нами и против России», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя опровержение со стороны Белого дома версии Киева о поддержке Джо Байденом членства Украины в НАТО. «Украинские власти ведут себя как мелкие жулики. Они надеялись, что их не поймают. Понятно же, что в Белом доме их заявления проверят, но они все равно себе такое позволяют. Мы должны уже привыкнуть, что у нас такой президент», – отметил киевский политолог Михаил Погребинский. По его словам, «инерция политического самосознания украинской правящей элиты требует все большего утверждения тезисов о том, что «весь мир с нами и против России, нас все любят и хотят принять в НАТО и ЕС». «И они не могут остановиться», – добавил политолог. «Для нынешних правящих кругов на Украине происходящее в отношениях между Киевом и Москвой воспринимается как постоянная победа над Россией, – пояснил собеседник. – Отсутствие реакции побуждает их к еще более решительным действиям против Кремля. Им море по колено. Они думают: «А что Россия сделает? Не пойдет же она воевать с НАТО». «Поэтому Зеленский усиливает антироссийскую риторику в своей деятельности, – полагает Погребинский. – Он пытается отобрать электорат у правых, прежде всего у экс-президента страны Петра Порошенко. Также Зеленский не очень верит, что может получить поддержку на востоке и юге, поэтому он включает себя в эту антироссийскую инерцию». Напомним, в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили о том, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО». Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», – сообщили порталу в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе». При этом Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году. Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил удивление Шойгу отсутствию компьютеров в московском военкомате 8 июня 2021, 13:34

«Скорее всего, Шойгу удивили пережитки прошлого в военкомате в то время как Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя видео с внезапным визитом главы Минобороны России в один из московских военкоматов. «Когда Сергей Шойгу занял пост министра обороны России, практика внезапных проверок военкоматов стала регулярной. Как правило, СМИ узнают об этом постфактум от самих проверяемых органов», – отметил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. По мнению эксперта, глава Минобороны высказал не какие-то конкретные замечания руководству военкомата, а скорее общее недоумение по поводу отсутствия компьютеров и подключения к базе данных Минобороны. «В этом смысле наше военное ведомство находится на передовых позициях. Из репортажей Национального центра управления обороной страны мы знаем, что министерство имеет круглосуточный доступ к данным любой воинской части. Поэтому Шойгу удивили пережитки прошлого, ведь Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – пояснил Мураховский. По поводу отсутствия компьютеров в московском военкомате Мураховский отметил, что это структурное подразделение не только Министерства обороны, но и других силовых ведомств. «Если в номенклатуре укомплектования военкоматов не были указаны компьютеры, то им и взяться было неоткуда. Даже если бы их приобрели за свой счет или с помощью спонсоров, то как их подключить к ведомственной сети, если это не предусмотрено нормативами?» – задает риторический вопрос собеседник. «Сеть Минобороны не общедоступна, поэтому тут требуются не просто бытовые компьютеры, подключенные к интернету, а соответствующие технические средства и программная защита доступа», – объяснил Мураховский. При этом Мураховский указывает на ряд проблем в связи с отсутствием компьютеров в военкоматах. «При проведении медицинского освидетельствования необходимо знать полную историю болезней человека. Тем более, что военкомат освидетельствует не только призывников, но также контрактников и кандидатов на поступление в военные вузы», – уточнил эксперт. Кроме того, по его словам, в военкомате должны знать и сопутствующую информацию о человеке, включая образование. «Сейчас в военкоматах все это вынуждены подтверждать справками. Можно сказать, что они в этом смысле остались на обочине цифровизации», – полагает Мураховский. Он также указал на проблему «потери» дел уклоняющихся от призыва людей. «В отсутствие компьютеров это очень просто сделать. Однако сейчас набирает обороты другая тенденция. В некоторых регионах, особенно на юге страны, среди желающих поступить на службу в ВС России проводится конкурс. И там отмечаются не только случаи «замыливания» своих недостатков по медицинским показаниям, но и случаи коррупции», – рассказывает Мураховский. Собеседник предполагает, что после такой проверки к концу текущего года все военкоматы страны снабдят необходимыми техническими средствами и подключат к системе данных Минобороны России. «По сути, визит министра в военкомат подтверждает известный тезис военного писателя и военачальника Карла фон Клаузевица: «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно». И так во всем. Когда начинаешь разбираться, на практике все оказывается гораздо сложнее», – заключил Мураховский. В понедельник в Сети было опубликовано В понедельник в Сети было опубликовано видео , в котором министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров. «Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что, как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая», – высказал недовольство министр начальнику военкомата. «Я это не к вам, извините», – обратился глава ведомства к рядовым служащим комиссариата. Ранее Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Макрону дали пощечину во время общения с гражданами 8 июня 2021, 16:10

Президенту Франции Эммануэлю Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром, в результате задержаны два человека, сообщает телеканал BFM. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как президент подходит к стоящим за ограждением людям. В момент, когда он подал одному из мужчин руку для приветствия, тот ударил его по лицу. Нарушителя тут же скрутила охрана, передает РИА «Новости». Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в отношении Макрона. «Через президента республики на демократию направлен удар... Демократия – это дебаты, это диалог, это столкновения идей, это легитимное выражение несогласия, естественно. Но это ни в коем случае не может быть насилие, вербальная агрессия и тем более физическая агрессия», – заявил он на заседании Нацсобрания. Депутаты поддержали его слова аплодисментами. Китай подготовил контрмеры в ответ на санкции Запада 8 июня 2021, 07:57

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва на фоне усиливающегося давления отдельных западных стран вынес на рассмотрение законопроект о контрмерах в ответ на иностранные санкции, сообщила The Global Times. По информации издания, цель готовящегося правового акта – обеспечить мощную юридическую поддержку компаниям КНР и защитить национальные интересы в ответ на односторонние дискриминирующие действия Запада. Законопроект рассматривается во втором чтении и, как ожидается, вскоре по нему может состояться голосование, передает ТАСС. Как уточнили политические обозреватели издания, такой закон становится все более актуальным в связи со «вмешательством во внутренние дела Китая западных стран во главе с США, оказывающих давление на отдельные организации и граждан КНР». «Для того чтобы усилить собственные юридические рычаги воздействия, мы должны поучиться у них [у Запада методам применения санкций], – заявил доцент Института глобализации и глобальных вопросов при Китайском университете политологии и права Ци Кай. – Все еще неясно, стоит ли [Китаю] использовать подобные меры, однако они имеют сдерживающий эффект». По словам эксперта, злоупотребление односторонними рычагами давления на международной арене негативно отражается на глобальном развитии. «Создание закона о контрмерах на санкции – четкое предупреждение Соединенным Штатам по данному вопросу», – подытожил он. В прошлый четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден расширил санкции против Китая. Ранее 45-й президент США Дональд Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги связанных с китайскими военными фирм. В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. Глава МИД КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров на Аляске призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. По итогам встречи, закончившейся дипломатическим конфузом, Пекин призвал администрацию Джо Байдена избавиться от влияния политики Дональда Трампа на двусторонние отношения. В конце февраля Ван И заявил, что отношения с США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее». Он потребовал от США «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете». В Бундестаге с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании «кормить» Украину 8 июня 2021, 14:18

Нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить». Эрнст указал, что «газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили Газпром и Нафтогаз», и «за это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», передает ТАСС. «То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», – считает он. Напомним, Владимир Путин, выступая в минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия. При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана «всех кормить». Блинкен: США возместят Украине транзитные потери от запуска «Северного потока – 2» 8 июня 2021, 18:21

США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также отметил, что Вашингтон готов сделать так, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения». По словам главы американского ведомства, Штаты будут добиваться конкретных действий и мер, чтобы сократить «негативные» последствия строительства «Северного потока – 2». Помимо этого, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». «Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», – передает его слова РИА «Новости». «Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими», – сказал Блинкен. Он также подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию разные вещи. Вашингтон намерен и дальше работать над тем, чтобы газопровод не заработал.



«Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», – заявил он. Между тем ранее Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG. Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Лавров заявил ФРГ и Франции о неприемлемости пересмотра Минских соглашений 7 июня 2021, 21:45

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегами из Франции и Германии заявил, что попытки Киева провести ревизию минских соглашений неприемлемы, сообщил МИД России. Отмечается, что состоялся телефонный разговор Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, в ходе которого министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата». «Была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», – говорится в сообщении министерства. Также Лавров подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам. Кроме того, как отметили в дипведомстве, главы МИД обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха. Ранее президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Напомним, в феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Пьяного экс-солиста «Агаты Кристи» увели со сцены во Владимирской области 7 июня 2021, 21:16

Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов на концерте во Владимирской области появился перед зрителями в состоянии алкогольного опьянения. Артисту было сложно стоять на ногах, его увели со сцены. В Сети появилось видео с концерта во Владимирской области. На кадрах видно, что Самойлову помогли выйти на сцену. Поначалу артист выступал стоя, однако позже с помощью коллег пересел на стул. Исполнитель взял микрофон, группа начала играть, но произносил певец только какие-то нечленораздельные звуки. Когда песня закончилась, он собирался исполнить еще одну, но тут раздался голос кого-то из организаторов: «Спасибо огромное, ребят! Давайте поаплодируем нашим артистам. Спасибо огромное, что приехали, ребят». Под эти слова музыканты подхватили не стоявшего на ногах солиста и под свист покинули сцену, сообщает «Московский комсомолец». «Время идет, а Глеб не меняется!»; «Он всегда таким был… Только это уже перебор!»; «Какой стыд! Пора приводить себя в порядок», – прокомментировали поклонники Самойлова появившееся в соцсетях видео. В последнее время Глеб Самойлов гастролирует по городам России с группой The Matrixx. Ранее певица Ольга Бузова шокировала зрителей своим поведением на фестивале в Волгограде. Она задержала свое выступление на целый час, а затем появилась на сцене в «эпатажном наряде» и «смачно выругалась в микрофон». ЕР предложила разрешить дальневосточным семьям использовать для детей льготу на проезд к месту отдыха 8 июня 2021, 16:58 Текст: Елизавета Булкина

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к вице-премьеру Юрию Трутневу и губернаторам дальневосточных регионов с предложением предоставлять бесплатный проезд к месту отдыха в случаях, когда работник, имеющий такое право, не выезжает сам, но отправляет на отдых несовершеннолетних детей. «Юрий Петрович как вице-премьер и полномочный представитель Президента в ДФО поддержал данное предложение. Учитывая, что организация отдыха детей в летний период – важная государственная задача, он дал поручение провести селектор с губернаторами по данному вопросу и обеспечить реализацию дополнительной меры поддержки», – приводятся ее слова на сайте ЕР. Парламентарий подчеркнула, вопрос регулируется региональными законами. Сейчас перед губернаторами стоит задача оперативно внести в них изменения. Право воспользоваться льготой раз в два года остается в прежнем объеме – не дублируется и не суммируется. Неизменными остаются и категории граждан, которые могут ей воспользоваться. «Такое решение в полной мере соотносится с задачами, поставленными президентом в послании Федеральному Собранию по поддержке семей с детьми, по доступности авиаперелетов для дальневосточных семей, а также с инициативами о повышении доступности летнего отдыха детей и их оздоровления. Нужно отметить, что некоторые регионы уже пошли по этому пути», – пояснила Яровая. По ее инициативе региональный парламент примет изменения уже 16 июня. Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» распространить возврат половины стоимости на путевки в детские лагеря, с которой партия вышла в марте этого года. Эта мера, отмечали в партии, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям — организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии. Программа начала работать в мае, она продлится до 15 сентября. Оплатить отдых нужно до 31 августа. Ранее в ходе форума «Большой семейный совет» председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил сделать детский «туристический кешбэк» ежегодным.