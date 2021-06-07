|
|
Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Жителей Москвы, которые с 1 августа 2020 года вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали почти на 17 млн рублей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по столице.
«Управление Роспотребнадзора по г. Москве продолжает осуществлять контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)», – говорится в сообщении.
Как напомнили в Роспотребнадзоре, после прилета в Россию граждане должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). По данным ведомства, с 1 августа 2020 года гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не занесшим результаты тестирования на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 6438 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 3622 протокола по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа.
«Протоколы об административных правонарушениях в отношении 2873 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1343 гражданам присуждены штрафы на сумму 16 млн. 974 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», – добавляется в сообщении.
С 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к приезжающим из-за рубежа россиянам. Россияне, прибывающие из-за рубежа, должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток.
Выяснилось, как власти России узнали об угрозе коронавируса
|
|
Российские власти узнали об опасности надвигающейся пандемии коронавируса от главы Сбербанка Германа Грефа, который пообщался с китайскими партнерами, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что хорошо помнит этот день, было около 10 часов утра воскресенья, тогда ему позвонил Греф, который до этого пообщался с китайскими товарищами, передает «Regnum».
«Звонит Герман Греф и говорит: «Тут полный кирдык, мы сейчас общались с китайцами, там просто катастрофа. У них валится производство, этот вирус всех косит. Нужно срочно закрывать страну, иначе будет поздно». Поговорили, и он трубку повесил. Ладно, звоню вице-премьеру Татьяне Голиковой, выяснилось, что Греф уже и ей позвонил. Говорю: «Тань, создаем штаб, нужно собираться и оперативно принимать решения», – сказал Белоусов.
Также он добавил, что российские власти не получали никакой внятной информации от китайских коллег. По его словам, было лишь видно, что китайцы полностью блокируют город Ухань и его окрестности.
«Информацией китайцы не очень-то делились. Они сами не очень понимали, что у них там происходит. Мы только видим, что они изолировали Ухань, а что за занавесом – мы не знаем», – отметил вице-премьер.
Кроме того, Белоусов рассказал, что закрытие границы было единственным возможным вариантом действий в сложившейся ситуации, хотя это и несло значительные издержки.
Напомним, вспышку коронавируса впервые зафиксировали в конце 2019 года в китайском Ухане. А 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу».
Актер российских сериалов Артем Анчуков умер от COVID
Актер Артем Анчуков, известный по ролям в известных сериалах, скончался от коронавируса в 39 лет, сообщила певица Татьяна Буланова.
«Сегодня утром Артема не стало», – написала Буланова в своем Instagram, добавив, что причиной смерти стал коронавирус.
Артем Анчуков родился в 1981 году, снимался в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Легенда об Ольге», «В час беды», «Молодежка» и многих других российских сериалах. Также он записал с Булановой две песни – «Разные судьбы» и «Мосты».
Путин обозначил сроки возобновления поездок россиян в Европу
|
|
Россияне смогут более свободно ездить в другие страны после достижения 60% иммунизации, это может произойти в сентябре, считает президент Владимир Путин.
Путин заявил на встрече с главредами международных агентств в рамках ПМЭФ, что достичь 60% иммунизации от COVID-19 планируется в сентябре, передает РИА «Новости».
«После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», – пояснил он.
При этом глава государства отметил, что неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто привился другими.
Ранее стали известны возможные сроки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V». Комиссия ВОЗ уже прибыла в Россию для изучения данных о препарате.
Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Москвы предложили меры по регулированию езды на электросамокатах
|
|
Мэрия Москвы разработала новые правила езды на электросамокатах: на проезжей части будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах – двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные самокаты ограничат по скорости до 25 км в час, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, отмечается «яркий всплеск малой мобильности» в Москве. «Аварии случаются. Что самое неприятное – случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов», – приводит РИА «Новости» слова Ликсутова.
Первое, по его словам, «если электрический самокат используется на проезжей части, то он должен находиться в зоне регулирования государственной автоинспекции».
«Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, он небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км в час. Это небезопасно, исходя из радиуса колес, и того, что все-таки человек на электрическом самокате не использует никакие средства индивидуальной защиты, как например, водитель мотоцикла», – считает чиновник.
Второе, продолжил он, «если самокат передвигается в одной плоскости с пешеходами, то, конечно, он должен двигаться со скоростью пешеходного потока, не превышать ее».
Отмечается, что власти уже договорились с компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве. Они снизят скорость на электросамокатах до 15 км в час в специальных зонах. Таких территорий уже больше 50. Их количество будет расти.
В середине мая Ликсутов предложил ограничить допустимую скорость движения электросамоката в пешеходных зонах до скорости пешеходного потока, соответствующее письмо столичного дептранса направлено в Минтранс России.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как российские улицы захлестнула новая транспортная угроза.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Россельхознадзор заявил о зависимости России от импорта яиц для вакцин от COVID
|
|
Россия находится в полной зависимости от импорта специальных яиц для вакцин, фабрик для их производства в стране нет. Такие яйца нужны, в том числе, для производства препарата от COVID-19, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Для производства высококачественных вакцин, по словам Данкверта, нужны яйца, свободные от патогенной микрофлоры. «Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное. В том числе для вакцин, применяемых в медицине, и это не только вакцины от коронавируса», – заявил глава Россельхознадзора в интервью РБК.
Дефицита импортных яиц, необходимых для производства вакцин, не будет, обещает Данкверт. «Мы, даже когда вводили ограничения на импорт из-за птичьего гриппа, потом сразу открывали те предприятия, которые производят СПФ-яйцо (свободное от специфических патогенных контаминантов), потому что у них другая технология производства. Но в целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры – это неправильно. Это стратегический вопрос», – добавил глава Россельхознадзора.
Специальные яйца необходимы не только для создания вакцин от коронавируса, но и для других медицинских препаратов. Например, при создании вакцины от гриппа яйца выступают в роли естественного инкубатора.
Для производства большинства противогриппозных вакцин используются 9-12-дневные оплодотворенные куриные яйца. Вакцинный вирус вводится в тысячи яиц, которые затем инкубируются в течение двух-трех дней для размножения вируса. После этого собирается яичный белок, который к этому времени уже содержит миллионы вакцинных вирусов, и из яичного белка выделяется вирус.
Глава Россельхознадзора уточнил, что с яиц начинается, например, производство вакцины от гриппа: куриные эмбрионы при помощи укола заражают определенным штаммом вируса, который в течение 48 часов размножается в аллантоисном мешке куриного эмбриона. Спустя двое суток эту жидкость с вирусом откачивают вакуумом из эмбриона, выделяют из неё очищенный вирус и получают белок – основу будущей вакцины.
Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V»
|
|
Члены правления бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) проголосовали за разрешение импорта и ограниченного использования в федеративной республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«[Предлагается] временно разрешить на исключительных условиях импорт вакцины в следующих количествах, что соответствует 1% населения штатов согласно плану вакцинации на июнь 2021 года: Баия – 300 тыс. доз, Мараньян – 141 тыс. доз, Сержипе – 46 тыс. доз, Сеара – 183 тыс. доз, Пернамбуку – 192 тыс. доз, Пиауи – 66 тыс. доз», – приводит ТАСС слова члена правления регулятора Алекса Машаду Кампуса, доводы которого поддержали еще трое коллег, в том числе глава регулятора Антониу Барра Торрес.
В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что «Спутник V» прибудет в Бразилию в июле».
Бразилия стала 67-й страной, где одобрено применение «Спутника V». Вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Напомним, 20 мая в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V». В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата национальным регулятором.
В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии
Президент России Владимир Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем по видеосвязи дали старт запуску производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.
В пятницу в институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде была начата первая фаза производства вакцины – расфасовка, передает РИА «Новости».
«Для меня большая честь запустить производство вакцины «Спутник V» в Сербии», – заявил Вучич на русском языке.
Директор института «Торлак» доктор Вера Стоилькович добавила, что Сербия стала одной из первых стран, начавших применять российскую вакцину, и первой страной в Европе, производящей ее.
«Мы все должны понимать, что эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне. Такая позиция России носит принципиальный характер. И мы открыты для сотрудничества со всеми странами в области эпидемиологической безопасности», – сказал в свою очередь Путин. Он добавил, что России со своей вакциной от коронавируса пришлось пройти непростой путь – от скептических оценок до широкого международного признания.
Ранее министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович заявила, что исследование российской вакцины «Спутник V», проведенное среди 100 тыс. граждан Сербии, показало блестящий результат, эффективность составила 97,6%.
В России началось производство нового препарата от коронавируса
|
|
Началось производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на площадке Петербургского международного экономического форума.
«В России начато производство [нового препарата от коронавируса], надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин – это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», – сказал Мурашко в интервью РИА «Новости».
Он уточнил, что монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, пояснил министр.
Напомним, 1 апреля министерство здравоохранения одобрило применение лекарства «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы. Препарат разработан холдингом «Нацимбио», входящим в «Ростех».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мурашко заявил о близости некоторых регионов России к победе над COVID
Некоторые российские регионы близки к победе над коронавирусом, однако мобильность граждан продолжается, потому необходима вакцинация, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко заявил на площадке ПМЭФ, что «мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация (с коронавирусом) в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», передает РИА «Новости».
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом или осенью текущего года, эпидемия уже на стадии завершения.
Вместе с тем научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, как второй год пандемии способен стать опасней первого.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
РФПИ запланировал увеличить объемы поставок «Спутника V» в 2021 году
|
|
Соглашения между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ведущими фармацевтическими компаниями позволяют произвести в 2021 году количество вакцины от коронавируса «Спутник V», достаточное для 800 млн человек, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Bloomberg-TV.
«Мы на пути к тому, чтобы осуществить в этом году поставки вакцины в количестве, достаточном для 800 млн человек», – приводит слова главы РФПИ приводит ТАСС.
«Мы провели отличную встречу с участием президента России Владимира Путина и производителями вакцины. Ожидается, что более 20 производителей в 14 странах в скором времени будут производить или уже производят вакцину «Спутник V», – подчеркнул он.
По словам главы РФПИ, для преодоления пандемии COVID-19 и противостояния новым вариантам вируса необходимо «сотрудничество между производителями вакцин и разными странами». Дмитриев также высказался против политизации вопроса производства и распространения вакцин.
Ранее в РФПИ планировали в 2021 году обеспечить «Спутником V» 700 млн человек.
Накануне президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ дал старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. В тот же день Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем запустили производство «Спутника V» в Сербии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ученые назвали разницу между течением коронавируса у женщин и мужчин
Мужчин чаще госпитализируют из-за коронавируса, также смертность от этого заболевания у них выше из-за сопутствующих заболеваний, к такому выводу пришли ученые, пишет Le Monde.
Исследователи утверждают, что мужчины чаще страдают от диабета или хронических сердечно-сосудистых заболеваний, или болезней дыхательной системы, это увеличивает риски тяжелого течения коронавируса, пишет Рен ТВ.
Также ученые установили, что у перенесших болезнь в легкой форме пациенток через шесть месяцев после инфекции была более эффективная иммунная защита, чем у мужчин.
«Известно, что женщины, как правило, вырабатывают более надежный гуморальный и клеточный ответ, чем мужчины, независимо от того, сталкиваются ли они с другими инфекционными заболеваниями или вакцинацией. Побочная сторона этой более широкой реактивности заключается в том, что женщины чаще подвержены аутоиммунным заболеваниям», – рассказали ученые. Также эксперты предполагают, что разное течение болезни может быть связано с тем, что у женщин две X-хромосомы, в которой сосредоточены многие гены иммунитета, а у мужчин – только одна.
Ранее американский ученый предсказал появление COVID-26 и COVID-32.
Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов из-за COVID-19
Все страны мира должны потребовать от Китая выплатить не менее 10 трлн долларов из-за распространения коронавируса, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
На съезде республиканцев Северной Каролины он сказал, что государствам нужно «объединиться и выставить Китаю счет». Эти средства должны «компенсировать те убытки», которые Китай, по мнению Трампа, «причинил». Он уточнил, что 10 трлн долларов – это «нижний порог, и ущерб намного больше». Кроме того, бывший президент США предложил, чтобы все страны отказались от своих долговых обязательств перед Китаем, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.
Напомним, Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Сейчас версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании.
Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России
Вакцинация иностранцев в России может начаться уже в ближайшее время, в течение месяца-двух, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это вопрос там месяца-двух, наверное. Ну, это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.
Глава Ростуризма Зарина Догузова на ПМЭФ заявила, что ведомство совместно с туроператорами готово оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев с использованием электронной визы.
МИД получил запросы от иностранцев на вакцинацию «Спутником V»
Министерство иностранных дел получает запросы от иностранцев, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала в кулуарах ПМЭФ.
«Да, конечно, и не только дипломаты [направляют запросы]. Они так и пишут, что правительство такой-то страны делает все под давлением «большого брата», не допускает российскую вакцину к нам на рынок, но мы хотим привиться, что можно сделать, могу ли я приехать для этого в Россию, или, возможно, мне поможет российское посольство. Такие люди пишут, вы даже себе не представляете», – приводит слова дипломата ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса с использованием электронной визы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России.
Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин и президент Аргентины объявили старт производства «Спутника V» в стране
Президент России Владимир Путин и глава Аргентины Альберто Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в стране.
Путин заявил, что для того, чтобы заблокировать распространение коронавируса, необходимо наращивать выпуск эффективных и доступных вакцин.
В рамках ПМЭФ глава государства провел по видеосвязи встречу с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины «Спутник V». Путин подчеркнул, что вакцинация имеет принципиальное значение в борьбе с пандемией, передает РИА «Новости».
«Сейчас крайне важно наращивать выпуск эффективных, доступных вакцин для того, чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье, жизни людей, повысить их благополучие, прежде всего через снятие вынужденных ограничений для деловой активности и восстановление глобального экономического роста», – заявил президент.
В пятницу Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем по видеосвязи дали старт запуску производства «Спутника V» в Сербии.
Ранее на ПМЭФ Путин призвал россиян вакцинироваться: в России это бесплатно, комфортно и добровольно. Он подчеркнул, что от российской вакцины против коронавируса не зафиксировано ни одного летального исхода.