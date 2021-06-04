«Северный поток», ипотека, вакцина. Что сказал Путин в Петербурге Собянин допустил введение в Москве новых мер поддержки для привившихся от COVID-19 4 июня 2021, 19:22 Текст: Елизавета Булкина

В столице могут быть введены дополнительные меры для поддержки людей, которые вакцинировались от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. «Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например, там, лотерею с нашими федеральными коллегами», – передает его слова ТАСС. Собянин напомнил, что в Москве действует программа «Миллион призов», в рамках которой пожилым людям в пунктах вакцинации выдаются сертификаты номиналом на 1 тыс. рублей для получения различных товаров и услуг. По оценкам мэра, количество привившихся москвичей к концу года может превысить 2,5 млн. Ранее Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Однако рестораторы в Москве исключили введение зоны для вакцинировавшихся от коронавируса.

«Черная плесень» из Индии перекинулась на новую страну 2 июня 2021, 11:33

Фото: Ameer Al Mohammedaw/DPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

В Ираке 78-летний мужчина умер после заражения мукоромикозом – «черной плесенью», сообщил замглавы управления здравоохранения города Сулеймания Хериш Саид. Саид сообщил, что некоторое время назад пациент заболел коронавирусом. Его госпитализировали, через некоторое время медики заподозрили, что мужчина заразился «черной плесенью», передает портал Rudaw. «Этот пациент умер не от коронавируса», – подчеркнул представитель ведомства. Он отметил, что пациент получал лечение в течение последних недель и находился под постоянным наблюдением команды врачей. Утверждается, что до болезни пациент не выезжал за границу. Лечивший мужчину врач Горан Мухеддин сообщил, что пациент заразился «черной плесенью» около десяти дней назад. При этом медики не указывают, что мужчина умер именно от «черной плесени». Отмечается, что у него также были хронические заболевания – диабет и проблемы с сердцем. Вместе с тем пресс-секретарь департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили сообщил, что в стране уже двое умерли от «черной плесени»: первая жертва болезни скончалась в городе Насирия. О том, что умерший болел «черной плесенью», стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти. Кроме того, в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения. Мукоровые грибки известны с XIX века, они живут в почве, растениях, навозе, на гниющих фруктах, передает РИА «Новости». При этом «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях. Споры проникают в носоглотку, осаждаются в пазухах носа, разрастаются, пускают гифы и вырабатывают токсины, разлагающие ткани и кости. Визуально гифы черного цвета, отсюда название болезни – «черная плесень». Инфекция попадает в череп, блокирует основные артерии и вены, вызывает кровотечения. До пандемии коронавируса мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19 – там зафиксировали уже свыше 8,8 тыс. случаев заболевания. Индия оказалась в эпицентре неслучайно: в странах с тропическим климатом концентрация спор в окружающей среде в разы выше, чем, в умеренном поясе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы заказчики информационной кампании против «Спутника V» 4 июня 2021, 10:58

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Заказчиками информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются представители так называемой Большой фармы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его мнению, в этом процессе задействованы антироссийские круги. Еще до регистрации препарата, подчеркнул глава РФПИ, началась кампания по подрыву доверия к открытию российских ученых. Первые обвинения в адрес России, сделанные в сентября 2020 года, основывались на том, что технологию вакцины якобы украли, передает РБК. Глава фонда отметил, что раньше многие фармкомпании платили штрафы в миллионы долларов за недобросовестную конкуренцию и «нелегальный маркетинг», пытаясь уничтожить конкурентов на рынке. «Мы видим атаки на «Спутник V» в первую очередь в англосаксонской прессе – это некий спрут, сочетающий интересы ряда компаний «Большой фармы» и ряда политических игроков, которые настроены против России», – пояснил Дмитриев, добавив, что целью таких кампаний служит в том числе снижение темпов вакцинации в стране. К представителям «Большой фармы» относятся 30 компаний, штаб-квартиры которых преимущественно расположены в странах Запада. В их числе Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, которые также выпустили свои вакцины от коронавируса. МИД заявил об отказе Швейцарии допускать привитых «Спутником V» журналистов на саммит Россия – США 2 июня 2021, 19:25 Текст: Елизавета Булкина

Швейцария не будет принимать для аккредитации СМИ на саммит Россия – США сертификат о вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщил официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер. Уточняется, что на саммит будут допускаться журналисты с сертификатами о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМС) или Швейцарией, передает РИА «Новости». «Быстрые тесты будут бесплатными. Отдел по предоставлению быстрых тестов будет открыт одновременно с пресс-центром», – добавил Эльтшингер. Журналистам будет необходимо пройти тест всего один раз, перед получением аккредитации. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии в среду объявил об открытии аккредитации журналистов на российско-американский саммит 16 июня в Женеве. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. В Москве сотрудники ДПС задержали уклонявшегося от армии блогера-гонщика 2 июня 2021, 18:58 Текст: Ксения Панькова

Сотрудники ДПС задержали в Москве автомобиль за неправильную тонировку, на пассажирском сиденье находился устраивающий гонки на улицах столицы блогер Гоша Ерохин, который был передан в военкомат как уклонист, сообщил источник в правоохранительных органах. «За рулем «блогер» не был, он сидел на пассажирском сиденье, и на него не составлялись сотрудниками полиции административные материалы. Он числится как уклонист, его передали сотрудникам военкомата», – сказал источник, уточнив, что машина не принадлежит блогеру, передает РИА «Новости». В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили факт остановки водителя из-за нарушения правил тонировки. При этом других подробностей в ведомстве не сообщили. В Instagram блогера Ерохина размещены видео с «дрифтом», гонками и опасной ездой на улицах Москвы. Ранее в Санкт-Петербурге водитель на ярко-желтом Porsche устроил «гонки» по центру города, на пассажирском сидении оказался московский блогер Дмитрий Рудиков, известный в Сети как Диман из Батайска. Академик РАН объяснил опасность «черной плесени» при лечении COVID-19 2 июня 2021, 19:05

Фото: Prabhat Kumar Verma/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

«Черная плесень» опасна только тогда, когда организм человека очень сильно ослаблен, что может произойти при неправильном интенсивном лечении от коронавирусной инфекции, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. В Ираке скончался 78-летний мужчина, который ранее заразился мукоромикозом – «черной плесенью». В местном Минздраве рассказали, что некоторое время назад пациент также заразился коронавирусной инфекцией, но пояснили, что данное заболевание не является причиной смерти. «Плесень – это грибок. При неправильном интенсивном лечении цитокиновый шторм (неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма – прим. ВЗГЛЯД) подавляет иммунную систему, затем делают сразу три КТ (компьютерная томография), что также плохо сказывается на иммунной системе. А потом люди умирают от так называемой внутрибольничной инфекции, то есть внутренней инфекции, которая у них есть – грибки, клебсиеллы, стрептококк, стафилококк и так далее», – говорит Зверев. Поскольку у пожилого иракца была инфекция, то на фоне ослабления иммунной системы это заболевание вызвало осложнения и все закончилось летальным исходом, поясняет врач. Он уточнил, что в обычной жизни при правильной работе организма такого не происходит. «Черная плесень» опасна только тогда, когда организм человека очень сильно ослаблен. Этому подвержены в основном пациенты с иммунодефицитом, с ВИЧ-инфекцией, онкобольные и так далее. У нас это заболевание особо не встречалось, только если кто-то его привозил. Но я не думаю, что России стоит беспокоиться о том, что заболевание придет в больших масштабах и в нашу страну», – считает вирусолог. Он подчеркивает, что для того, чтобы как можно лучше защитить свой организм от «черной плесени», следует попросту соблюдать все противоэпидемические меры от коронавируса: гигиену, ношение масок и перчаток. До пандемии коронавируса мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19 – там зафиксировали уже свыше 8,8 тыс. случаев заболевания. Машиностроительный завод загорелся в Подмосковье 3 июня 2021, 19:25

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Площадь пожара на машиностроительном заводе в подмосковном Климовске увеличилась до трех тысяч квадратных метров. «По уточненным данным, площадь пожара составляет 3000 квадратных метров», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России. Как сообщается, для тушения было проведено 19 сбросов воды с вертолетов Ка-32. Ранее в центре Москвы загорелась кровля находящегося на реконструкции двухэтажного здания. «Северный поток», ипотека, вакцина. Что сказал Путин в Петербурге 4 июня 2021, 17:50

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

Речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме произвела сенсацию – президент объявил о том, что утром в пятницу была завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В своем выступлении глава государства также объявил о продлении программы льготной ипотеки, новых налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса и рассказал о еще нерешенных проблемах российской экономики. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – констатировал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Примерно в течение двух месяцев, скорее всего, будет закончена и вторая нитка газопровода, высказал предположение Путин. Глава государства также подчеркнул, что Газпром уже готов к заполнению газом этого трубопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. Добавим, что в четверг вице-премьер Александр Новак сообщил: Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Против строительства газопровода активно выступают страны-транзитеры – Польша и Украина, а также США, продвигающие поставки в страны Евросоюза своего сжиженного природного газа (СПГ). Американский газ добывается варварским способом, а цена на него выше на 25%, отметил Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2021. «Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – обратился российский лидер к участникам международного форума. Путин подчеркнул: СП-2 представляет собой чисто экономический, коммерческий проект, который исключает политические риски, и экономически целесообразнее, чем транзит через Украину, Словакию и Австрию. Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет объемы поставок превысят 50 млрд кубометров, добавил Путин. При этом, отметил российский лидер, Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.



Восстановление экономики и вакцинация Обращаясь к участникам международного экономического форума, Путин констатировал: кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Но, несмотря на всю глубину прошлогоднего спада, «уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни». В текущем году ожидается необычно большой рост глобального ВВП, самый масштабный с 1970-х годов, прогнозирует российский лидер. Глава государства напомнил, что эксперты говорят о росте мирового валового внутреннего продукта на 6%. Признаком выхода экономики из кризиса Путин назвал первое с начала пандемии крупное мероприятие с участием бизнеса – ПМЭФ, который принимает Россия. При этом президент напомнил о проблемах, которые вызывает продолжающаяся пандемия. Сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу», указал российский лидер. Путин констатировал, что прививку от COVID-19 сделали только около 10% населения мира. «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – добавил российский лидер. Президент поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо объединять усилия перед общими, определяющими будущее вызовами, «которые не зависят от конъюнктуры рынков, от политических споров и раскладов, но в решающей степени определяют будущее всей нашей цивилизации». Одна из таких проблем, которые упомянул президент – изменение климата. «По подсчетам ученых, в результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере Земли накопилось свыше двух триллионов тонн парниковых газов. Каждый год их объем увеличивается на 50 млрд тонн, постепенно нагревая планету», – привел данные специалистов глава государства. «Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, – заметил президент. – Сразу могу сказать: это чушь, это миф, а то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. Многие из присутствующих в зале знают и работают в Арктике: у нас там целые города, в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России?». Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов недостаточно, указал Путин. «Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель – это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере, и здесь наша главная задача – научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников», – обозначил задачу глава государства. Наша страна разработает план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе – такое поручение Путин дал правительству. Еще одно важное направление, которое обозначил президент – сохранение и восстановление российских лесов, что собственно, и также помочь эффективнее улавливать углекислый газ. «На нашу страну приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 млн квадратных километров. По оценкам специалистов, учёных, уже сейчас они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно», – цитировал главу государства сайт Кремля. Занятость и рост цен Оценивая влияние коронавирусного кризиса на Россию, президент отметил: и экономика, и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. При этом Путин обозначил две наиболее актуальные проблемы. «Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая – инфляция», – констатировал президент. «Да, здесь есть проблемы, – указал глава государства. – И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали». У каждого российского региона есть экономический потенциал, и каждый из них должен разработать исчерпывающий механизм для обеспечения деятельности инвесторов, дал указание президент. «Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству», – добавил Путин. Он указал: правительству следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица пока еще высока». «При этом подчеркну – нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», – отметил глава государства.



Льготная ипотека Кроме того, президент предложил еще одну важную меру поддержки граждан – продление программы льготной ипотеки. Ее пролонгируют еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7% и с единой предельной суммой кредита для всех регионов – 3 млн рублей. Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – сообщил Путин. «Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей», – отметил президент. Он напомнил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан.



Поддержка бизнеса



Путин также объявил о мерах поддержки бизнеса, в частности для предприятий сферы общественного питания. «Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки. Это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост бизнеса и вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного дробления компаний. Показательный пример – сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл – отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому», – сказал глава государства. «Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек. Посмотрим (...) какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компании», – уточнил президент. В Ростуризме назвали возможные сроки начала туров в Турцию 2 июня 2021, 14:33

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, рассказала глава ведомства Зарина Догузова. «Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», – рассказала Догузова в интервью телеканалу НТВ. Об этом сообщает РИА «Новости». Она также отметила, что решение о возобновлении авиасообщения принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Догузова рассказала, что общий объем обязательств туркомпаний перед гражданами по турам в Турцию составляет около 30 миллиардов рублей «Речь идет где-то о миллионе граждан, то есть примерно миллион человек уже в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию», – рассказала она. Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Канцлер Австрии поблагодарил Путина за «Спутник V» 4 июня 2021, 15:55 Текст: Наталья Ануфриева

Вена положительно оценивает использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в более чем 60 странах, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Курц также выразил личную благодарность президенту России Владимиру Путину за вклад в борьбу с пандемией. «Мы должны, конечно же, пандемию преодолеть (...) Было бы невозможно добиться этой цели, если бы мы не работали совместно в области науки и политики. Поэтому не играет никакой роли, откуда эта вакцина, Америки, ЕС, России или Китая. Каждый успех в борьбе с коронавирусом – это успех всего мира. Геополитические различия не играют роли», – подчеркнул политик. Ранее стали известны возможные сроки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V». Комиссия ВОЗ уже прибыла в Россию для изучения данных о препарате. Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собянин сравнил строительство Москвы с коммунизмом 3 июня 2021, 20:01 Текст: Вера Басилая

Как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви – это такая вершина всей идеологии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей, или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили», – приводит РИА «Новости» слова мэра Москвы. По его словам, формируется другая парадигма города: «это уже не город каких-то отдельных услуг, а какой-то общей эмоции, это город, который мы любим или не любим». «Когда власть говорит, что «мы занимаемся любовью» в том смысле, что мы создаем город любви – это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви», – заявил Собянин. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. В Эстонии отменили обязательное ношение масок 1 июня 2021, 20:41 Текст: Елена Мирошниченко

Со среды, 2 июня, в Эстонии отменено обязательное ношение масок в закрытых помещениях. Премьер-министр страны Каи Каллас рассказала, что решение принято на фоне снижения уровня заболевания коронавирусом. При этом она заострила внимание на том, что коронавирус никуда не исчез, поэтому она все равно рекомендует продолжать носить защитную маску в закрытых помещениях и многолюдных местах. Об этом сообщает портал Err.ee. Также правительство решило не продлевать запрет на ночную продажу алкоголя, срок действия которого завершился 31 мая. Министр госуправления Яак Ааб сообщил изданию, что с 14 июня в мероприятиях в помещениях смогут участвовать до 3000 человек при наличии паспорта вакцинации, а на открытом воздухе – до 9000. Ранее сообщалось, что в Израиле решили снять почти все ограничения по коронавирусной инфекции с 1 июня. Попова назвала самые опасные штаммы коронавируса в России 3 июня 2021, 17:34 Текст: Елизавета Булкина

В России выявлено более тысячи случае коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский и 6% – южноафриканский, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме. «На сегодняшний день мы выделили более 1 тыс. изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, – это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас. Выглядят таким образом: 70% – это британский, 24% – индийский и 6% – южноафриканский штамм из 1 068 изолятов», – передает ее слова РИА «Новости». Ранее вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора заявил, что в Бразилии быстро распространяется новая разновидность коронавируса, происхождение которой пока не установлено. Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что информации о повышенной опасности новой разновидности коронавируса, обнаруженной в Сан-Паулу, нет. В Сербии сообщили о начале производства «Спутника V» 2 июня 2021, 16:22

Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Текст: Дарья Григоренко

На территории Сербии начинается производство российского препарата «Спутник V», сообщила пресс-служба министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, главы межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича. «Производство вакцины «Спутник V» в Институте «Торлак» начнется в пятницу, 4 июня», – заявили в пресс-службе министра, передает ТАСС. Напомним, что Центр имени Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины «Спутник V», произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», и одобрил производство препарата в этом сербском учреждении. Бразилия собралась снова рассмотреть вопрос об импорте «Спутника V» 2 июня 2021, 02:46 Текст: Антон Антонов

В пятницу повторно рассмотрят вопрос об импорте российской вакцины «Спутник V» в Бразилию, сообщает национальный регулятор Anvisa. В рамках «экстренного совещания» будут «проанализированы запросы о выдаче разрешения на импорт и распространение вакцин Covaxin и «Спутник V», передает РИА «Новости». Напомним, по данным минздрава Бразилии, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 16,5 млн, скончались более 460 тыс. человек. Бразилия находится на втором месте после США по числу жертв коронавируса и на третьем месте после США и Индии по общему количеству заражений. Почти по всей Бразилии прошли митинги против президента страны Жаира Болсонару на фоне ситуации с коронавирусом. Случаи заражения «черной плесенью» зафиксировали в Мексике 4 июня 2021, 09:25 Текст: Наталья Ануфриева

Первый случай заражения мукормикозом, известным как «черная плесень», выявили в Мексике у мужчины, переболевшего коронавирусом. «Черную плесень» выявили 34-летнего Грегорио Авенданьо, проживающего в штате Мехико. Мукормикоз у него диагностировали после того, как он перенес COVID-19, передает РИА «Новости». Мужчине срочно нужна операция, рассказал его брат. Родственники пациента говорят, что есть опасность заражения мозга. Авенданьо страдает диабетом. Коронавирус у него выявили 10 мая, но он отказался от госпитализации и переболел дома. После теста на COVID, показавшего отрицательный результат, он решил, что выздоровел, и вышел на работу. Однако уже 26 мая его состояние ухудшилось. Он совсем перестал есть, а спустя три дня его госпитализировали с параличом лицевого нерва. Дальше состояние пациента ухудшилось: к началу июня мужчина перестал говорить. Его готовят к операции по удалению левого глаза. Ранее стало известно, что «черную плесень» зафиксировали в Ираке. В мае число случаев заболевания в Индии приблизилось к 9 тыс. Академик РАН объяснил опасность «черной плесени» при лечении COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД