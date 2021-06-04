ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Захарова напомнила перебившему ее Венедиктову, что он не на «Эхе»

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов во время делового завтрака на ПМЭФ несколько раз перебил официального представителя МИД России Марию Захарову и раскритиковал закон о СМИ-иноагентах. Захарова в ответ напомнила Венедиктову, что он «не на «Эхе Москвы».

Захарова рассказала о том, что этот документ является лишь ответной мерой на действия Запада, а иностранные СМИ чувствуют себя в России вполне комфортно. Венедиктов назвал лукавством утверждения о том, что СМИ-иноагенты имеют те же права, что и российские, передает «Царьград».

«Дело не в плашке, не в маркировке. Это лукавство. Некоторые журналисты боятся публиковаться в таких изданиях, переживая, что их обвинят. Спикеры перестают сотрудничать», – отметил Венедиктов.

Также он заявил о неких «коллегах, работающих под прикрытием» и сотрудничающих со СМИ, признанными в России иноагентами. Захарова попросила поднять руку «работающих под прикрытием» и присутствующих на завтраке журналистов. Венедиктов перебил, «запрещая это делать» СМИ. Главред заявил, что «мы не можем бороться с правительством США – это должны делать американцы».

«Когда мы обсуждаем международные отношения, вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи – это неграмотно», – отметила Захарова.

Венедиктов несколько раз перебивал дипломата, после чего Захарова заявила: «Алексей Алексеевич, вы не на «Эхе Москвы» сейчас. Вы на завтраке».

Она также напомнила собеседнику и о том, что в «последние месяцы идет массированная, системная маркировка социальными сетями, американскими сетями, всего контента зарубежного СМИ», что тот имеет иностранное спонсирование. И предложила Венедиктову стать инициатором начала борьбы против этого. Захарова назвала появление подобной маркировки в соцсетях «дикостью» и «началом настоящих разделительных линий».

В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.

По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.