Путин: Сборной России окажут дипломатическую поддержку на Олимпиаде в Японии

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что тема политизации спорта до сих пор актуальна, и необходимо защитить спорт от любого произвола.

«Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна, никуда не ушла из повестки дня. Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать по всему миру далеко за пределами своих национальных юрисдикций», – пояснил Путин на встрече с российскими спортсменами, которые отправятся на Олимпийские игры в Японии, передает РИА «Новости».

По словам президента, особое внимание будет уделено дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе предстоящей Олимпиады.

«Мы уверены: в конце концов, правда, добрая воля обязательно возьмут верх. Олимпийское движение всегда отличалось открытостью, равноправием, справедливостью», – прокомментировал Путин допинговый скандал с российскими спортсменами.

Кроме того, он добавил, что необходимо «сохранить эти высокие ценности для будущих поколений спортсменов».

По его словам, спорт продолжает развиваться, у него позитивная, объединяющая повестка. «Так было всегда и, надеюсь, так будет в будущем», – подчеркнул Путин.

«И Россия все будет для этого делать вместе с миллионами – миллионами, без преувеличения – наших единомышленников в других странах, которые осознают истинную значимость спорта для каждого человека и для всего человечества в целом», – резюмировал президент России.

В среду прошла 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным. За 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, глава государства ответил на 68 вопросов. Всего поступило почти 2,2 млн обращений