Эксперт: Поступившие в ходе прямой линии с Путиным просьбы граждан не уходят в песок

Формат прямой линии уникален тем, что решение вопросов, прозвучавших в ходе прямой линии с президентом, начинается прямо во время эфира и эта работа не прекращается до следующего общения главы государства с жителями страны, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра регионального развития Константин Комков.

«Новый формат прямой линии позволил жителям из всех уголков страны максимально поучаствовать в общении с президентом», – считает член Общественной палаты России, директор Центра регионального развития Константин Комков. Эксперт называл ежегодные встречи президента с россиянами уникальным форматом, аналога которому нет в мире.

«Задаваемые президенту вопросы начинают решаться прямо во время эфира, причем эта работа ведется затем в течение всего года. Президент начал эфир со слов благодарности в адрес волонтеров и Народного фронта за то, что они обрабатывают огромный массив вопросов, которые поступают в ходе прямой линии. В итоге люди получают не просто ответы, а решения своих проблем. Просьбы граждан не уходят в песок», – отметил Комков.

Еще одной важной функцией прямой линии эксперт считает, что в ходе прямого эфира президент не только получает информацию с мест, но и разъясняет гражданам важные инициативы последнего времени. «Президент чуть ли не в ручном режиме объяснял смысл многих национальных проектов, которые реализуются сегодня в стране», – считает член Общественной палаты.

«Отвечая на вопросы, президент еще раз декларирует, что было озвучено им 21 апреля в послании Федеральному собранию и в его программном выступлении 19 июня на съезде «Единой России». Прямая линия – это хорошая возможность разъяснить населению на простом языке и с примерами сегодняшнюю госполитику в области экономики, социальной и экологической сферах – практически по всем ключевым направлениям», – уверен эксперт.

В среду прошла 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным. За 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, глава государства ответил на 68 вопросов. Всего поступило почти 2,2 млн обращений