США захотели продвинуть «американскую культуру» среди молодежи Донбасса 3 июня 2021, 09:12

Госдепартамент США собирается запустить программу по расширению участия в общественной жизни проживающих на подконтрольной Киеву территории Донбасса молодых людей. В частности, выпускникам программы English Access дадут возможность присоединиться к инициативе по обучению языку и «продвижению американской культуры» среди неблагополучной молодежи Донецкой и Луганской областей, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ. Ради этого ведомство выделит грант в 100 тыс. долларов на 2021-2022 годы. Предполагается привлечь 50 человек. Госдеп намерен развивать инициативы молодых людей, способствующие участию гражданского общества в проведении реформ, толерантности в отношении «маргинализированных или перемещённых групп населения» и их интеграции, укреплению связей между жителями США и Украины. Мероприятия программы будут проходить в районах Донбасса, «пострадавших от продолжающегося военного конфликта», в том числе в городах Бахмут, Лисичанск, Мариуполь, Славянск и Северодонецк, уточнили в американском ведомстве. По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, проект призван в очередной раз продемонстрировать украинцам «картинку счастливой американской жизни». Однако в нынешних условиях кризиса на востоке страны он явно неуместен, подчеркивает аналитик. Ранее бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис заявил, что в случае вступления Украины в Североатлантический альянс между Россией и Соединенными Штатами может начаться вооруженное противостояние.

Победитель праймериз «Единой России» рассказал о предстоящих задачах волонтеров в Госдуме 2 июня 2021, 19:24

Филипп Сливков

Если в Госдуму и региональные заксобрания будут избраны активисты добровольческого движения, то это сделает волонтерскую помощь более действенной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал волонтер, победитель праймериз «Единой России» Артем Метелев, комментируя беседу президента с участниками предварительного голосования «ЕР». Председатель Совета ассоциации волонтерских центров, координатор движения «Мы вместе», член Общественной палаты России Артем Метелев напоминает о том, что еще в марте президент призвал волонтеров поучаствовать в думских выборах. «Это предложение для движения «Мы вместе» стало неожиданностью – возникли большие споры. Мы долго обсуждали, стоит ли попробовать, и в итоге решили: если в Госдуме появятся наши люди, представители волонтерских центров, то выиграют от этого, в первую очередь, те, кому мы помогаем, ведь сама наша ассоциация станет эффективнее», – заявил собеседник. Метелев напомнил, что кандидаты – выходцы из волонтерского движения – смогли победить на предварительном голосовании «ЕР» в Курской, Самарской, Нижегородской, Омской областях, на Алтае, Камчатке, а он сам победил в Москве. При этом никакой отдельной агитационной кампании, по словам координатора, активисты «Мы вместе» не проводили. «Накануне и во время праймериз мы делали то же, что и всегда: чинили крыши, восстанавливали монументы, красили стены в детских садах», – перечислил Метелев. По его мнению, во многом эти конкретные дела и вызвали доверие со стороны избирателей. «Об этом и говорил президент сегодня: крайне важно чувствовать запросы рядовых граждан, быть частью общества на той конкретной территории, от которой ты избираешься», – заявил Метелев. Активисты «Мы вместе», по его словам, уже давно следуют подобным правилам. «Мы занимаемся, в первую очередь, поддержкой нуждающихся семей, людей бедных, одиноких, пожилых, сирот, студентов», – напомнил он. «Будучи депутатами, мы будем заниматься этим уже совместно с партией, с коллегами по парламенту. Уверен, что все, кто выиграл праймериз, кто потом выиграет выборы в парламент, значительно усилят общественный сектор России, – предполагает Метелев. – Многие проблемы мы сможем решать, еще не доходя до правительства». Он также напомнил, что недавно он с коллегами запустил проект «Одобрено», цель которого – собирать идеи, инициативы рядовых граждан о том, какие законы нужно принять еще в нашей стране». В среду Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах. В марте на встрече с представителями движения «Мы вместе» президент выступил за активное участие волонтеров в избирательных кампаниях. Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России». Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Общая явка на предварительное голосование сосиавила почти 12 млн человек. Около 35% кандидатов составляли молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Протасевич рассказал о подставившем его человеке из белорусской оппозиции 2 июня 2021, 22:00

Текст: Ксения Панькова

Создатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич рассказал о человеке, который мог сообщить о его нахождении на борту самолета Ryanair белорусским властям. Он также заявил о связях этого человека с киберпартизанами, которые занимаются массовыми лжеминированиями по всей Белоруссии. В эфире белорусского телеканала ОНТ в среду вышло в эфир специальное расследование «Рейс Афины – Вильнюс. Разбор полета», посвященное вынужденной посадке самолета в аэропорту Минска в связи с сообщением о бомбе на борту. В одном из фрагментов оперативной съемки допроса Протасевич сообщил, что у него был достаточно напряженный личностный конфликт только с одним человеком. «Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы. Я написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал: реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу! Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причем массовыми», – приводятся в Telegram-канале ОНТ слова задержанного. Он также не исключил, что его мог подставить Запад. Он привел в пример советника лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской по международным вопросам Франака Вечорко. «С Франаком Вечорко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался – и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества», – рассказал Протасевич. Как утверждают авторы расследования, показанного ОНТ, Вечорко сообщил в соцсетях о задержании Протасевича, когда тот в реальности еще находился в очереди в транзитной зоне минского аэропорта. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Кроме того, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии. В ФРГ поставили условие для разрешения на полеты российских авиакомпаний 2 июня 2021, 17:46

Текст: Елизавета Булкина

Рейсы российских авиакомпаний в ФРГ будут разрешены, когда германский авиаперевозчик Lufthansa получит разрешения на рейсы в июне от Росавиации, сообщили в Минтрансе ФРГ. «Российский регулирующий орган – Росавиация – не выдал своевременное разрешение на полеты Lufthansa на июнь, поэтому рейсы Lufthansa, которые должны были выполняться ранним утром 2 июня, должны были быть отменены 1 июня в вечерние часы. На основании принципа взаимной практики федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении. По этой причине рейсы «Аэрофлота» и S7 не могли выполняться с 1 июня. Вчера у «Аэрофлота» было отменено три рейса, а сегодня – четыре», – сообщили в германском министерстве РИА «Новости». Ранее в среду Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт. В то же время немецкие власти не выдали разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов S7 Airlines по маршруту Москва – Берлин и обратно. Позже глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что проблема с отменами рейсов между Россией и Германией решена. Эксперт объяснил решение Судана пересмотреть соглашение о российской базе 2 июня 2021, 11:46

Текст: Елена Лексина

«Власти Судана пытаются выторговать себе наилучшие условия, поэтому маневрируют между интересами разных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Игорь Герасимов, комментируя намерение властей Судана пересмотреть соглашение о российской военной базе в Красном море на фоне заявлений о готовности сотрудничать с США и другими странами Запада. «Начальник военного штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн озвучил официальную точку зрения по поводу российской базы, но на мой взгляд, это больше тактический ход, нежели реальное намерение руководства страны», – считает востоковед, профессор Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов. По его словам, Судан – богатейшая страна, которая своим урожаем может прокормить большую часть населения Ближнего Востока. При этом страна несколько десятилетий находилась под тяжелейшими санкциями со стороны США. Ей не хватает ни людских ресурсов, ни технологий. «Можно сказать, что Судан имеет очень большой нереализованный потенциал. Поэтому власти страны пытаются выторговать себе наилучшие условия, чтобы встать на ноги. Это попытка маневрировать между интересами различных внешнеполитических сил. Отсюда – переговоры с США, которые в 2020 году исключили Судан из списка стран-пособников терроризма, тем самым открыв окно для сотрудничества, а также переговоры с Израилем и другими странами», – отметил собеседник. Кроме того, Герасимов заметил, что Судан находится в стадии формирования многих государственных структур, и этот процесс проходит довольно болезненно. Однако, по мнению собеседника, сейчас нельзя говорить о том, что окончательное решение по российской военной базе уже принято. «Существует большая вероятность того, что обе стороны еще вернутся к этому вопросу», – предположил востоковед. По мнению Герасимова, наличие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Красном море имеет много преимуществ для Судана. «Во-первых, любая военная база, находящаяся за пределами нашей страны – это хорошая карантинная зона, потому что пока наши специалисты находятся в Африке, соблюдается режим эпидемиологической безопасности», – уверен он. Во-вторых, это некая гарантия стабильности для Судана, поскольку исключается возможность вторжения в этот район пиратов или террористов, считает эксперт. Кроме того, база является фактором обеспечения безопасности региона Красного моря. «А в этом заинтересован не только Судан, но и близлежащие страны. В частности, на неофициальном уровне в этом очень заинтересован Йемен. Многие йеменцы до сих пор считают, что присутствие сил Военного-морского флота СССР на острове Сокотра и право захода советских кораблей в Аденский залив способствовало обеспечению безопасности и стабильности в этом регионе», – заметил востоковед. Но даже если соглашение между Суданом и Россией будет пересмотрено – это не станет катастрофой для Москвы, считает эксперт. «Нам, конечно, важно обозначить свое присутствие в регионе, но если этого не произойдет – мы переживем. Для нас это не вопрос жизни и смерти, а для Судана – вопрос выживания и благополучия. Поэтому я думаю, что нам стоит подождать некоторое время», – резюмировал Герасимов. Ранее начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что Судан планирует пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. По его словам, военное соглашение не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства, подчеркнув, что договоренности «должны быть одобрены законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения». При этом Аль-Хусейн заявил, что у его страны есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение, хотя оно «может быть продолжено», если власти Судана «найдут пользу и выгоду». Он также отметил, что «в нынешнюю эпоху, после того, как» США убрали страну из списка стран-пособников терроризма, появилась возможность «сотрудничать с США и странами Запада». Напомним, США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году. Осенью 2020 года Вашингтон решил, что за предшествующие шесть месяцев Судан не оказывал поддержки террористам. В начале декабря Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Семью застрелившего подростка инспектора ГИБДД вывезли из новосибирского поселка после угроз диаспоры 2 июня 2021, 10:33 Текст: Евгения Шестак

Родственников инспектора ДПС Александра Гусева, по неосторожности застрелившего при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева, вывезли из поселка Мошково Новосибирской области после угроз азербайджанской диаспоры. Муж сестры инспектора рассказал, что после смерти Абдуллаева семье Гусева начали поступать угрозы. По его словам, родственников инспектора ДПС пришлось вывезти из поселка ради их безопасности, передает портал «НГС». «Руководитель диаспоры приезжал, успокаивал их: давайте, мол, мирно все проведем. Но... Как только парень умер, то всю семью сразу вывезли. Потому что близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем. Молодцы они, сплоченные. Как говорится: брат за брата. Все сразу встают и приезжают», – сказал он. В поселок съехались представители азербайджанской диаспоры. Сейчас у дома, где проживает автоинспектор, дежурит полицейский. Инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя правил случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. Позже пострадавший 19-летний молодой человек умер в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности. Политолог: В Америке наступают «лихие 90-е» 2 июня 2021, 11:56

Текст: Наталья Макарова

«Своим заявлением об угрозе белого расизма Байден указывает на реальную опасность для той части американского общества, которую он представляет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя заявление главы Белого дома о том, что белые расисты стали главной террористической угрозой для США. «Байден пытается напомнить чернокожему населению, что он сохраняет верность идеям, с которыми он пришел к власти. С другой стороны, он указывает на главную опасность, причем опасность вполне реальную для той части американского общества, которую он представляет», – отметил философ, политолог-американист Борис Межуев. По его словам, «то, что мы видели в Америке в 2020 году – первый всполох гражданской войны – это своего рода наш 1991 год». «А еще грядет 1993 год, если брать российские аналогии», – отметил собеседник. «Таким образом в Америке наступают своего рода «лихие 90-е» с постоянным ощущением страха. Люди, победившие в 90-х в нашей стране, потом боялись мести проигравших и прихода коммунистов. Сейчас нечто похожее мы видим в поведении победителей 2020 года. Они тоже боятся мести проигравших, ведь те наполнены самыми радикальными чувствами», – поясняет эксперт. «Самые яркие противники Байдена – они по-разному себя называют, в том числе сторонниками концепции «White supremacy», – не обязательно в чистом виде расисты. Иногда это люди, защищающие «белую» идентичность. Их очень напугали расовые беспорядки, а в Трампе и Республиканской партии они видят свою защиту, – добавляет американист. – И учитывая их многочисленность, есть основания прогнозировать, что господство Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс будет ликвидировано». Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что разведка США считает, что террористическая деятельность движения превосходства белой расы сейчас является «самой смертоносной угрозой» для страны. «Не ИГ*, не «Аль-Каида» (запрещены в России), а движение превосходства белой расы», – сказал он. Ранее Байден назвал людей, которые 6 января участвовали в нападении на Конгресс США, террористами. По его словам, их «нужно рассматривать как хулиганов, мятежников, белых расистов, антисемитов». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Netflix исправил перевод фильма «Брат 2» под давлением украинцев 2 июня 2021, 14:35 Текст: Елизавета Булкина

Американский стриминговый сервис Netflix заменил перевод слова «бандеровец» в англоязычной версии фильма Алексея Балабанова «Брат 2», которое изначально перевели как «украинский нацистский коллаборационист», сообщила народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова. По сюжету фильма после прилета в США главный герой в аэропорту встречает представителей «украинской мафии». В первоначальном переводе диалог выглядел следующим образом: – Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)

– Mоskovites are not my countryman (Москали мне не земляки)

– Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?). В социальных сетях украинские пользователи возмутились таким переводом, после чего Netflix исправил его, передают Vesti.ua. «Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел «бандеровец» в фильме «Брат», как «Ukrainian Nazi collaborator». Уже через несколько часов текст во всех местах был исправлен ... Теперь там не «nazi», а «banderite», – рассказала Устинова. Для просмотра в Украине фильмы «Брат» и «Брат 2» на Netflix недоступны, их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино. Для просмотра в Украине фильмы «Брат» и «Брат 2» на Netflix недоступны, их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино. Между тем Netflix оставил некоторые другие неполиткорректные цитаты в переводе фильмов «Брат» и «Брат 2». Ветеран МВД назвал роковую ошибку в действиях новосибирского инспектора ДПС 2 июня 2021, 21:00

Текст: Наталья Макарова,

Андрей Самохин

«Было явное неповиновение сотрудникам полиции. Но в действиях инспектора ДПС Гусева мы видим налицо нарушение всех положений порядка применения табельного оружия», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, оценивая инцидент под Новосибирском, когда полицейский Гусев по неосторожности застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева. «В происшествии в Мошково под Новосибирском можно выделить два момента. С одной стороны, видим явное неповиновение граждан требованиям сотрудников полиции, сопровождающееся к тому же грубыми нарушениями общественного порядка. Кроме того, эти лица оказывали сопротивление полиции демонстративно», – отметил генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов. «С другой стороны, сотрудники МВД в период обучения проходят порядок применения спецсредств и порядок задержания, – отметил собеседник. – Сотрудники ДПС из Новосибирска должны были использовать имеющиеся у них средства задержания – наручники, средства регуляции поведения. Первоначально нужно было ограничить подвижность гражданина, чтобы тот не оказывал соответствующего сопротивления. Чтобы грамотно надеть наручники на нарушителя, достаточно двух-трех секунд. Безо всяких электрошокеров, только руками. Сотрудникам ГИБДД по штату не положены к выдаче и резиновые дубинки». Порядок применения полицейскими оружия отличается в каждой стране, отметил Ворожцов. Так, например, в США до инцидента с Джорджем Флойдом у полиции были довольно широкие полномочия – и в результате при сопротивлении убивали от 200 до 1 тыс. человек в год, добавил эксперт. «В России действуют другие нормативы. У нас сотрудникам ГИБДД в случае необходимости разрешено применить оружие для остановки транспортного средства, если другие средства исчерпаны», – пояснил генерал-майор Ворожцов. Инспектор ДПС Гусев мог применять табельное оружие только в том случае, если оценивал ситуацию как представляющую опасность его жизни и здоровью, а также жизни и здоровью окружающих, подчеркнул собеседник. «А теперь самое главное, – указал Ворожцов. – В инструкции по применению оружия есть обязательный пункт о предварительном предупреждении. Потом идет предупредительный выстрел в воздух. И только потом, в случае если приостановить угрозу жизни и здоровью других способов нет, идет выстрел на поражение. В случае инцидента в Мошково мы видим, что каким-то образом в патроннике оказался патрон, и случайно раздался выстрел. Из того, что там происходило, не видно замысла целенаправленного применения оружия. Но в действиях Гусева мы видим налицо нарушение всех положений порядка применения табельного оружия». Серьезно встает вопрос о качестве профессиональной подготовки личного состава, отметил Ворожцов. «Но еще один важный вопрос: каким образом местные этнические группы оказывают психологическое воздействие на сотрудников полиции? – добавил ветеран МВД. – Действия представителей азербайджанской диаспоры явно носили провокативный характер. Эти действия направлены на психологическое подавление сотрудников полиции. Но это, подчеркну, не отменяет нарушения Гусевым служебных инструкций». Действия сотрудника ДПС Гусева, должны быть детально расследованы, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Анатолий Кучерена, глава Общественного совета при МВД. «Почему так случилось, что было применено оружие на поражение – должно быть предметом служебной проверки и проверки следователем, который непосредственно расследует данное уголовное дело, – отметил юрист. – У нас бывают разные ситуации. Надо выслушать самого сотрудника полиции, который применил оружие. Полицейский из поселка Мошково мог реально видеть в действиях преследуемого угрозу своей безопасности и жизни. Обстоятельства могли складываться вне контроля полиции». Особенно важно, говорит Кучерена, что видео, где сотрудник ДПС застрелил Векила Абдуллаева, попало в соцсети и быстро распространилось в азербайджанской общине Новосибирской области. «Следователь, прокурор и адвокат на месте происшествия не были. Население не в курсе обстоятельств дела, негативная реакция азербайджанской общины строится на эмоциях. С целью выяснения и изучения полной картины, должны быть досконально изучены показания непосредственных свидетелей, записи с видеокамер и другие факты», – отметил адвокат. В прошлую среду в поселке Мошково под Новосибирском инспектор ДПС Александр Гусев, при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева за нарушение ПДД, случайно выстрелил молодому в голову во время того, как тот пытался оказать сопротивление. Абдуллаев скончался в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности. После того, как представители азербайджанской общины региона стали угрожать родственникам Гусева, власти региона вывезли родню инспектора ДПС из Мошково. Сотрудник полиции сейчас находится под стражей. На сайте Change.org размещена петиция жителей Новосибирской области к прокурору Новосибирска с просьбой освободить Гусева. В отношении членов азербайджанской диаспоры за давление и угрозу на родственников и близких инспектора ГИБДД, может быть возбуждено уголовное дело, сообщил газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека, адвокат Шота Горгадзе. «Черная плесень» из Индии перекинулась на новую страну 2 июня 2021, 11:33

Текст: Наталья Ануфриева

В Ираке 78-летний мужчина умер после заражения мукоромикозом – «черной плесенью», сообщил замглавы управления здравоохранения города Сулеймания Хериш Саид. Саид сообщил, что некоторое время назад пациент заболел коронавирусом. Его госпитализировали, через некоторое время медики заподозрили, что мужчина заразился «черной плесенью», передает портал Rudaw. «Этот пациент умер не от коронавируса», – подчеркнул представитель ведомства. Он отметил, что пациент получал лечение в течение последних недель и находился под постоянным наблюдением команды врачей. Утверждается, что до болезни пациент не выезжал за границу. Лечивший мужчину врач Горан Мухеддин сообщил, что пациент заразился «черной плесенью» около десяти дней назад. При этом медики не указывают, что мужчина умер именно от «черной плесени». Отмечается, что у него также были хронические заболевания – диабет и проблемы с сердцем. Вместе с тем пресс-секретарь департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили сообщил, что в стране уже двое умерли от «черной плесени»: первая жертва болезни скончалась в городе Насирия. О том, что умерший болел «черной плесенью», стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти. Кроме того, в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения. Мукоровые грибки известны с XIX века, они живут в почве, растениях, навозе, на гниющих фруктах, передает РИА «Новости». При этом «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях. Споры проникают в носоглотку, осаждаются в пазухах носа, разрастаются, пускают гифы и вырабатывают токсины, разлагающие ткани и кости. Визуально гифы черного цвета, отсюда название болезни – «черная плесень». Инфекция попадает в череп, блокирует основные артерии и вены, вызывает кровотечения. До пандемии коронавируса мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19 – там зафиксировали уже свыше 8,8 тыс. случаев заболевания. Индия оказалась в эпицентре неслучайно: в странах с тропическим климатом концентрация спор в окружающей среде в разы выше, чем, в умеренном поясе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова задала вопросы Праге о работе чешских спецслужб в Москве 2 июня 2021, 19:38

Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Праге с вопросами о нахождении агентов чешских спецслужб в России, свою реакцию на заявление вице-премьера Чехии Яна Гамачека Захарова опубликовала в Telegram-канале. «Мощное откровение. Такую тему надо раскрывать, господа. Итак. Вопросы к Праге: сколько представителей чешских спецслужб работало в России? А осталось? Речь идет о кадровых сотрудниках чешских спецслужб или о завербованных гражданах? Работали ли они только на Прагу или выполняли задания других стран или военных блоков по совместительству? По каким паспортам они въезжали на территорию нашей страны? Имели ли они при этом российское гражданство? Что означает слово «исчезли»: ликвидированы или просто вывезены? Если второе, то куда? Какие преступления совершены этими людьми, если чешское руководство осуществило спецоперацию по их «исчезновению»? Очень ждем. Интересно же», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Напомним, первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу деятельность чешских спецслужб за рубежом и мог раскрыть действующих агентов Праги в России. Через два дня после заявления чешских властей об инциденте во Врбетице он заявил: «Мы в эти последние пару дней [перед преданием огласки инцидента] до ночи сидели в министерстве внутренних дел вместе с руководителями [чешских] спецслужб, и мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были [покидать Россию] ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и [они] спокойно исчезли, так как им, наверное, не угрожала бы только высылка [из России]». Ранее первая группа возвращающихся из Чехии в Россию дипломатов и административно-технических сотрудников выехала из российского посольства в Праге в рамках сокращения персонала дипмиссии. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. МИД заявил о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше 2 июня 2021, 10:28

Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. «На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об «открытой суше», к примеру. По срокам я не могу говорить, когда это произойдет. Есть некоторые другие моменты, которые мы в закрытом режиме доводим до американцев», – сказал он. При этом Рябков подчеркнул, что эти «некомфортные сигналы» не связаны с предстоящим саммитом России и США, передает РИА «Новости». Замминистра также заявил, что возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны. «Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас – отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем», – отметил Рябков, комментируя возможность того, что США могут отложить введение санкций. Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр. Литва заплатила 16 млн евро за запрещенную Сеймом электроэнергию с БелАЭС 2 июня 2021, 19:14 Текст: Елизавета Булкина

С начала года Литва заплатила за электроэнергию с БелАЭС 16 млн евро, несмотря на принятый Сеймом (парламентом) республики закон о ее бойкоте, заявил руководитель компании Litgrid, являющейся оператором электросетей Литвы, Рокас Масюлис. «Это является нарушением нашего собственного закона, но с начала года нам пришлось заплатить белорусам за эту электроэнергию, которая прячется в российском потоке [общем поток электроэнергии, поступающем из России] 16 млн евро», – передает его слова ТАСС. По мнению Литвы, БелАЭС построена с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил станцию угрозой национальной безопасности и запретил покупку и экспортный пропуск через литовские сети ее электроэнергии. В ноябре 2020 года с включением БелАЭС в энергосистему Белоруссии Служба по энергетическому регулированию Литвы аннулировала лицензии на импорт электроэнергии из соседней страны, ее поступление в Литву должно было прекратиться. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода. Советник президента Литвы Ярослав Неверовичюс заявлял, что Вильнюс постарается сделать все, что в его силах, чтобы остановить работу БелАЭС. МИД заявил об отказе Швейцарии допускать привитых «Спутником V» журналистов на саммит Россия – США 2 июня 2021, 19:25 Текст: Елизавета Булкина

Швейцария не будет принимать для аккредитации СМИ на саммит Россия – США сертификат о вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщил официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер. Уточняется, что на саммит будут допускаться журналисты с сертификатами о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМС) или Швейцарией, передает РИА «Новости». «Быстрые тесты будут бесплатными. Отдел по предоставлению быстрых тестов будет открыт одновременно с пресс-центром», – добавил Эльтшингер. Журналистам будет необходимо пройти тест всего один раз, перед получением аккредитации. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии в среду объявил об открытии аккредитации журналистов на российско-американский саммит 16 июня в Женеве. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Минобороны заявило о поставке на Украину оружия под прикрытием учений НАТО 2 июня 2021, 12:20

Текст: Елизавета Булкина

НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он пояснил, что, несмотря на то, что учение должно быть морским, «его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря».



Конашенков заявил, что на Украине будет отрабатываться взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности «при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время», передает РИА «Новости».



«А еще более конкретно, – именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», – добавил представитель российского оборонного ведомства.

«В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», – отметил генерал.



В связи с этим Минобороны России будет «внимательно отслеживать ход подготовки и проведения» учений и «при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России». Напомним, в конце мая корабли Военно-морских сил Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря. Песков: Отказ Женевы аккредитовать привитых «Спутником V» журналистов не повлияет на саммит 2 июня 2021, 20:32 Текст: Дарья Григоренко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел никаких препятствий для встречи президентов России и США в Женеве, несмотря на решение Швейцарии не принимать для аккредитации сертификат о вакцинации «Спутником V».



На вопрос повлияет ли это на настрой российской стороны провести встречу президентов России и США и не планируется ли рассмотреть другую площадку, Песков ответил: «Нет». О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.