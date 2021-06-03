Советники Байдена и Меркель обсудили Россию

Эксперты объяснили решение Москвы денонсировать договор с США об открытой суше

Россия и США постепенно возвращаются к жестким правилам холодной войны, отсюда – новые ограничительные меры. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя заявление МИД РФ о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше, в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников действует уведомительный порядок.

«Возможно, намерение российского МИДа обязать американских дипломатов согласовывать поездки по России связано с внесением Соединенных Штатов в список недружественных стран. До сих пор статус таких государств и терминология недостаточно прояснены. Однако такое «членство», вероятно, означает наличие разного рода дополнительных специальных ограничений, включая и ограничения деятельности представителей этих стран», – считает политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По его словам, свободное перемещение по территории РФ – это некая развитая форма уведомления по сравнению с тем, что было во времена холодной войны. «Тогда и советские дипломаты в США, и американские в СССР не могли свободно перемещаться по стране пребывания. Для этого нужно было получить специальное разрешение. И сейчас, по всей видимости, мы возвращаемся к этой практике», – считает собеседник.

«И поскольку по многим параметрам между Россией и США идет подобие холодной войны, мы восстанавливаем прежние нормы взаимодействия. Так, вначале был объявлен запрет на наем россиян на работу в американскую дипмиссию. А денонсация меморандума об открытой суше – это, видимо, следующая мера подобного рода», – добавил эксперт.

По мнению политолога, тем самым посольство недружественного государства рассматривается российской стороной соответствующим образом и вокруг него создаются дополнительные меры контроля. При этом Лукьянов заметил, что «уведомительный принцип означает, что ты лишь должен сообщить о своих намерениях выехать за пределы города базирования, но не обязан спрашивать разрешения».

Что касается анонсированных замглавы МИД Сергеем Рябковым «некомфортных сигналов» для США в преддверии встречи лидеров государств, то эксперт рассматривает это как ответ на слова Джо Байдена о намерении поднять тему прав человека на саммите. «Это такой обмен риторикой на фоне подготовки к саммиту. Я бы не обращал на такие высказывания слишком много внимания», – отметил Лукьянов.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов придерживается схожей точки зрения. «Есть определенная логика в той дипломатической войне, которая ведется между Москвой и Вашингтоном на протяжении последних нескольких лет. Мы постепенно возвращаемся к жестким правилам советского периода», – полагает политолог.

Кортунов уточнил, что «в те времена работник посольства не мог выезжать за 25-мильную зону своего базирования без видовой идентификации и получения специального разрешения». «Поскольку мы во многом возвращаемся к прежнему формату отношений, то отмена меморандума об открытой суше – естественный шаг по упорядочению перемещения иностранных дипломатов на территории нашей страны», – пояснил он.

Эксперт также заметил, что российский МИД мог попридержать это решение до встречи Владимира Путина и Джо Байдена, но с другой стороны – «переговоры президентов могут изменить динамику российско-американских политических отношений». «Может быть, встреча развяжет узлы, которые завязались в последние годы между нашими странами. Тем более что Байден, в отличие от Трампа, должен лучше понимать специфику дипломатической работы. Поэтому любые ограничения могут быть сняты, если будет соответствующее решение глав государств», – заключил Кортунов.

В среду замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.

Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр.

Ранее Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом он отметил, что это не связано с предстоящим саммитом России и США.

«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы – я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне – для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», – сказал замглавы МИД, передает РИА «Новости».

Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

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