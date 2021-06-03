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Советники Байдена и Меркель обсудили Россию
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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Хеккер обсудили Россию и Украину, сообщила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.
Стороны обсудили предстоящие саммиты G7 и НАТО, а также важность «безопасности энергетического будущего Европы». Вашингтон и Берлин говорили о «коллективных усилиях, направленных на распространение вакцин от коронавируса», ситуации в области кибербезопасности. Кроме того, обсуждались «приоритеты внешней политики, которые включают в себя Россию, Украину, Иран, сахельский регион и Западные Балканы».
В свою очередь, эксперты от правительств США и Германии обсудили трубопровод «Северный поток – 2», в том числе беспокоящие США вопросы относительно рисков, которые он якобы представляет «для Украины и энергетической безопасности Европы», передает ТАСС.
Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «политические мускулы» НАТО нужно укрепить, альянсу необходимо стратегически усилиться.
Политолог: В Америке наступают «лихие 90-е»
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«Своим заявлением об угрозе белого расизма Байден указывает на реальную опасность для той части американского общества, которую он представляет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя заявление главы Белого дома о том, что белые расисты стали главной террористической угрозой для США.
«Байден пытается напомнить чернокожему населению, что он сохраняет верность идеям, с которыми он пришел к власти. С другой стороны, он указывает на главную опасность, причем опасность вполне реальную для той части американского общества, которую он представляет», – отметил философ, политолог-американист Борис Межуев.
По его словам, «то, что мы видели в Америке в 2020 году – первый всполох гражданской войны – это своего рода наш 1991 год». «А еще грядет 1993 год, если брать российские аналогии», – отметил собеседник.
«Таким образом в Америке наступают своего рода «лихие 90-е» с постоянным ощущением страха. Люди, победившие в 90-х в нашей стране, потом боялись мести проигравших и прихода коммунистов. Сейчас нечто похожее мы видим в поведении победителей 2020 года. Они тоже боятся мести проигравших, ведь те наполнены самыми радикальными чувствами», – поясняет эксперт.
«Самые яркие противники Байдена – они по-разному себя называют, в том числе сторонниками концепции «White supremacy», – не обязательно в чистом виде расисты. Иногда это люди, защищающие «белую» идентичность. Их очень напугали расовые беспорядки, а в Трампе и Республиканской партии они видят свою защиту, – добавляет американист. – И учитывая их многочисленность, есть основания прогнозировать, что господство Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс будет ликвидировано».
Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что разведка США считает, что террористическая деятельность движения превосходства белой расы сейчас является «самой смертоносной угрозой» для страны.
«Не ИГ*, не «Аль-Каида» (запрещены в России), а движение превосходства белой расы», – сказал он.
Ранее Байден назвал людей, которые 6 января участвовали в нападении на Конгресс США, террористами. По его словам, их «нужно рассматривать как хулиганов, мятежников, белых расистов, антисемитов».
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Netflix исправил перевод фильма «Брат 2» под давлением украинцев
Американский стриминговый сервис Netflix заменил перевод слова «бандеровец» в англоязычной версии фильма Алексея Балабанова «Брат 2», которое изначально перевели как «украинский нацистский коллаборационист», сообщила народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова.
По сюжету фильма после прилета в США главный герой в аэропорту встречает представителей «украинской мафии». В первоначальном переводе диалог выглядел следующим образом:
– Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)
– Mоskovites are not my countryman (Москали мне не земляки)
– Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?).
В социальных сетях украинские пользователи возмутились таким переводом, после чего Netflix исправил его, передают Vesti.ua.
«Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел «бандеровец» в фильме «Брат», как «Ukrainian Nazi collaborator». Уже через несколько часов текст во всех местах был исправлен ... Теперь там не «nazi», а «banderite», – рассказала Устинова.
Для просмотра в Украине фильмы «Брат» и «Брат 2» на Netflix недоступны, их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино.
Между тем Netflix оставил некоторые другие неполиткорректные цитаты в переводе фильмов «Брат» и «Брат 2».
МИД заявил о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше
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Правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об «открытой суше», к примеру. По срокам я не могу говорить, когда это произойдет. Есть некоторые другие моменты, которые мы в закрытом режиме доводим до американцев», – сказал он.
При этом Рябков подчеркнул, что эти «некомфортные сигналы» не связаны с предстоящим саммитом России и США, передает РИА «Новости».
Замминистра также заявил, что возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны.
«Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас – отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем», – отметил Рябков, комментируя возможность того, что США могут отложить введение санкций.
Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр.
МИД заявил об отказе Швейцарии допускать привитых «Спутником V» журналистов на саммит Россия – США
Швейцария не будет принимать для аккредитации СМИ на саммит Россия – США сертификат о вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщил официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер.
Уточняется, что на саммит будут допускаться журналисты с сертификатами о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМС) или Швейцарией, передает РИА «Новости».
«Быстрые тесты будут бесплатными. Отдел по предоставлению быстрых тестов будет открыт одновременно с пресс-центром», – добавил Эльтшингер.
Журналистам будет необходимо пройти тест всего один раз, перед получением аккредитации.
Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии в среду объявил об открытии аккредитации журналистов на российско-американский саммит 16 июня в Женеве.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Минобороны заявило о поставке на Украину оружия под прикрытием учений НАТО
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НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он пояснил, что, несмотря на то, что учение должно быть морским, «его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря».
Конашенков заявил, что на Украине будет отрабатываться взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности «при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время», передает РИА «Новости».
«А еще более конкретно, – именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», – добавил представитель российского оборонного ведомства.
«В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», – отметил генерал.
В связи с этим Минобороны России будет «внимательно отслеживать ход подготовки и проведения» учений и «при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России».
Напомним, в конце мая корабли Военно-морских сил Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря.
Украина пригрозила «Белавиа» санкциями в случае полетов в Крым
Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введет санкции в случае полетов самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым.
«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», – сказала Джапарова в комментарии агентству «Укринформ», передает ТАСС.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Между тем 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.
На Украине назвали катастрофическую ошибку в отношениях с Россией
Отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики страны, заявил во время выступления в парламенте депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
По его словам, Киев умудрился поссориться со всеми соседними государствами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри страны.
«Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, – это ругаться с соседями», – передает РИА «Новости» слова Рабиновича.
Парламентарий также допустил, что украинской экономике дорого обойдется решение поссориться с Белоруссией.
«Надо бороться за каждую гривну для своего населения, нужно покупать там, где дешевле, а продавать там, где дороже, надо развивать торговлю со всеми странами. А что делаем мы?», – возмутился депутат Рады.
Рабинович считает, что такая внешняя политика ударит по карману простых украинцев.
Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что медицинское обслуживание на Украине находится в катастрофическом состоянии, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении.
Эксперты объяснили решение Москвы денонсировать договор с США об открытой суше
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Россия и США постепенно возвращаются к жестким правилам холодной войны, отсюда – новые ограничительные меры. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя заявление МИД РФ о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше, в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников действует уведомительный порядок.
«Возможно, намерение российского МИДа обязать американских дипломатов согласовывать поездки по России связано с внесением Соединенных Штатов в список недружественных стран. До сих пор статус таких государств и терминология недостаточно прояснены. Однако такое «членство», вероятно, означает наличие разного рода дополнительных специальных ограничений, включая и ограничения деятельности представителей этих стран», – считает политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По его словам, свободное перемещение по территории РФ – это некая развитая форма уведомления по сравнению с тем, что было во времена холодной войны. «Тогда и советские дипломаты в США, и американские в СССР не могли свободно перемещаться по стране пребывания. Для этого нужно было получить специальное разрешение. И сейчас, по всей видимости, мы возвращаемся к этой практике», – считает собеседник.
«И поскольку по многим параметрам между Россией и США идет подобие холодной войны, мы восстанавливаем прежние нормы взаимодействия. Так, вначале был объявлен запрет на наем россиян на работу в американскую дипмиссию. А денонсация меморандума об открытой суше – это, видимо, следующая мера подобного рода», – добавил эксперт.
По мнению политолога, тем самым посольство недружественного государства рассматривается российской стороной соответствующим образом и вокруг него создаются дополнительные меры контроля. При этом Лукьянов заметил, что «уведомительный принцип означает, что ты лишь должен сообщить о своих намерениях выехать за пределы города базирования, но не обязан спрашивать разрешения».
Что касается анонсированных замглавы МИД Сергеем Рябковым «некомфортных сигналов» для США в преддверии встречи лидеров государств, то эксперт рассматривает это как ответ на слова Джо Байдена о намерении поднять тему прав человека на саммите. «Это такой обмен риторикой на фоне подготовки к саммиту. Я бы не обращал на такие высказывания слишком много внимания», – отметил Лукьянов.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов придерживается схожей точки зрения. «Есть определенная логика в той дипломатической войне, которая ведется между Москвой и Вашингтоном на протяжении последних нескольких лет. Мы постепенно возвращаемся к жестким правилам советского периода», – полагает политолог.
Кортунов уточнил, что «в те времена работник посольства не мог выезжать за 25-мильную зону своего базирования без видовой идентификации и получения специального разрешения». «Поскольку мы во многом возвращаемся к прежнему формату отношений, то отмена меморандума об открытой суше – естественный шаг по упорядочению перемещения иностранных дипломатов на территории нашей страны», – пояснил он.
Эксперт также заметил, что российский МИД мог попридержать это решение до встречи Владимира Путина и Джо Байдена, но с другой стороны – «переговоры президентов могут изменить динамику российско-американских политических отношений». «Может быть, встреча развяжет узлы, которые завязались в последние годы между нашими странами. Тем более что Байден, в отличие от Трампа, должен лучше понимать специфику дипломатической работы. Поэтому любые ограничения могут быть сняты, если будет соответствующее решение глав государств», – заключил Кортунов.
В среду замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр.
Ранее Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом он отметил, что это не связано с предстоящим саммитом России и США.
«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы – я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне – для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», – сказал замглавы МИД, передает РИА «Новости».
Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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В США предупредили о ядерной войне при малейшем столкновении Москвы и Вашингтона
Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится в удачное время, так как Москва и Вашингтон стоят на пороге новой ядерной гонки, пишет The National Interest.
Как считают авторы статьи, поводом для ядерного конфликта между США, Россией и Китаем может стать даже непреднамеренное столкновение между странами. Поэтому Владимиру Путину и Джо Байдену проще договорится о новой сделке по стратегическим ядерным вооружениям, опираясь на предыдущие договоренности, передает РИА «Новости». Однако небольших шагов будет недостаточно, чтобы обратить вспять дестабилизирующие тенденции, которые развернулись за последнюю четверть века.
Как отмечают, в свою очередь, аналитики, Москва, в отличие от Пекина, должна вызывать у Вашингтона большую озабоченность по «ядерному вопросу», так как Китаю еще долго придется наращивать арсенал, чтобы догнать США. При этом Белый дом и Кремль уже доказали способность выполнять взаимные договоренности, поэтому прогнозируемая выгода в случае их успеха будет гораздо больше.
В первую очередь администрация Джо Байдена должна выступить с предложением об ограничении количества ядерного оружия в обеих странах с помощью эффективных проверок, пишет NI. «Россия и США обладают примерно 3500-4500 единицами такого оружия и могут поддерживать примерный в случае договоренности», – добавили авторы материала, подчеркнув, что ежегодные отчеты о проведенных испытаниях и обмен примерными планами по развитию на предстоящее десятилетие помогут предвидеть вектор развития ядерных программ.
Ранее газета ВЗГЛЯД назвала шесть главных разногласий России и США перед встречей Путина и Байдена.
Делегация США отказалась от участия в ПМЭФ
Официальная американская делегация не будет участвовать в Международном экономическом форуме в Петербурге, при этом на площадках будут присутствовать представители посольства для содействия представителям бизнеса, заявили в американской дипмиссии.
«Не будет ни официальной делегации из Вашингтона, ни отдельных высокопоставленных представителей администрации США. Представители посольства будут находиться на площадках форума, но с целью содействия бизнесменам, которые приехали (на ПМЭФ) в независимом качестве», – сказали в дипмиссии, передает РИА «Новости».
В среду Международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге, на площадке со 2 по 5 июня соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ в нынешнем году.
Козак: Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на 6,7 млрд долларов
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Киев объявил Москву агрессором, однако не отказывается от российской продукции, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, отметив, что Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на 6,7 млрд долларов.
«Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввел еще господин [экс-президент Петр] Порошенко и добавляет господин [президент Владимир] Зеленский. Товарооборот составляет у нас 11 млрд долларов, при этом по экспорту из России только в 2020 году закупается товаров, услуг на 6,7 млрд долларов. Эти доходы получает Россия», – сказал Козак в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что есть и импорт с Украины в Россию, который составляет почти 4 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Также, как подчеркнул замглавы администрации президента, Украина, которая с 2018 года законом обозначила Россию как агрессора, платит ей деньги. «Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский – все оплачивают продукцию, которая производится в России», – сказал он.
Козак добавил, что за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и содержит себя, а также оказывает помощь Донбассу: «Мы открыто говорим – за счет этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу». «Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги», – добавил он.
Кроме того, как подчеркнул Козак, механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает. Поэтому, по его словам, Россия вынуждена была опять в нормандском формате обсуждать этот вопрос. «Постоянно после публикации этого приказа ставился вопрос с представителями Донбасса, нами, ОБСЕ, в трехсторонней контактной группе в нормандском формате, о необходимости усовершенствовать этот механизм, чтобы он реально работал», – сказал замглавы администрации президента.
Как считает Козак, Киев не устраивает одно – что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. «Это основная проблема, которую пытаемся решить и в контактной группе, из-за этого все вопросы стоят… и вопросы перемирия, и реализация этого механизма, который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические. Это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике. Казалось бы, если действовать прагматично, если реально вы хотите мир, это касается и Украины, и «нормандского формата», – пояснил он.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что агрессивная риторика в адрес оппозиционера Виктора Медведчука со стороны украинских властей вызывает удивление. Он также напомнил о деловых связях близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесменов с Россией.
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
Новак напомнил о деловых связях близких к Зеленскому бизнесменов с Россией
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Агрессивная риторика в адрес оппозиционера Виктора Медведчука со стороны украинских властей вызывает удивление, заявил российский вице-премьер Александр Новак. Он также напомнил о том, что многие государственные и частные компании Украины по-прежнему сотрудничают с Россией.
«Честно говоря, я удивлен той агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей», – заявил российский вице-премьер Александр Новак. В частности, это касается ситуации вокруг главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, передает ТАСС.
«Он всегда выступал за развитие торгово-экономического сотрудничества, что, прежде всего, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран. Несмотря на эту ситуацию, которая сегодня складывается между нашими странами, хочу подчеркнуть, что у нас всегда сохранялся и сохраняется торгово-экономический оборот», – подчеркнул вице-премьер.
«Россия и Украина, несмотря на политический кризис, сохраняют экономические отношения. Так, например, объем товарооборота за прошлый год составил 10 миллиардов долларов», – сообщил Новак.
По его словам, «это еще раз подчеркивает, что у нас сохраняются экономические взаимоотношения», и что еще важно – «основными покупателями и теми, кто оплачивает российскую продукцию, являются как крупные государственные компании, например, «Центрэнерго» в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли – «Энергоатом».
При этом «покупателями являются крупные предприятия, бизнесмены, которые являются достаточно приближенными к действующей власти, например, Ренат Ахметов, Игорь Коломойский», добавил вице-премьер. «Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что покупают российскую продукцию», – подчеркнул он.
«В прошлом году около 3,5 млн тонн нефтепродуктов было поставлено на территорию Украины из России. Кроме этого, осуществлялся транзит через территорию Украины российских энергоносителей в Европу и другие страны. Что касается нефти, это порядка 13,5 млн тонн. Что касается газа, это порядка 56 млрд куб. м газа. Кроме того, с учетом наших новых договоренностей, обратным реверсом тот же российский газ был закуплен Украиной из европейских стран, хотя физически он, естественно, был поставлен из России. Объем такого реверса составил 16 млрд куб. м, это очень значительная цифра для наших отношений в области энергетики», – отметил вице-премьер.
Новак также подчеркнул, что взаимоотношения бизнес-партнеров и торгово-экономическое взаимодействие не должно использоваться в политических интересах.
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал России секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
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Россия и Украина согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море
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Власти России и Украины согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море на 2021 год, квоты на 2022 год будут согласованы осенью, сообщил заместитель руководителя российского Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.
«Все подписано через МИД (России). На 2021 год (квоты определены), на 2022 год будут осенью», – передает ТАСС слова Соколова.
Представитель Росрыболовства отметил, что взаимодействие между двумя странами по вопросу определения квот сохраняется. При этом, как отметил Соколов, уже согласованный проект протокола очень долго передавался по официальным каналам.
Напомним, протокол по использованию природных ресурсов в Азовском море подписывается между Россией и Украиной ежегодно поочередно на территории каждой из сторон. В 2019 году он должен быть подписан на территории России. Однако Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что Киев планирует подписать протокол на 2020 год дистанционно, поэтому заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства прошло в режиме онлайн.
В Конгрессе США призвали не отказываться от санкций против Nord Stream 2 AG
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Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии направили главе Госдепа Энтони Блинкену послание, в котором призвали не отказываться от санкций против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG.
С таким призывом выступили более 20 республиканцев, которые считают, что газопровод позволит «России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». Отмена санкций, по их мнению, демонстрирует, что Белый дом «противоречит своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода», а интересы Германии ценит выше, чем интересы остальной Европы, передает ТАСС.
Кроме того, утверждается, что «растущая зависимость Европы от российского газа, от которого происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии, противоречит цели о сокращении выбросов». В Конгрессе также считают, что «Северный поток – 2» сделает Украину «более уязвимой перед российской агрессией».
По мнению законодателей, Белый дом должен «объяснить, почему продолжает откладывать введение критически важных санкций, несмотря на то, что строительство газопровода завершено на 95%». Власти США должны «отменить эти решения и использовать данные Конгрессом обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте», говорится в заявлении конгрессменов.
Конгрессмен Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в Конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против «Северного потока – 2». По его словам, глава американского государства Джо Байден «на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат – резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция на глобальной арене», передает РИА «Новости».
Напомним, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что российский газопровод «Северный поток» якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ». Заявление американского министра опроверг российский вице-премьер Александр Новак: «Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США».
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.
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Кравчук назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США.
По его мнению, «минский» и «нормаднский» форматы не работают, это «и есть главный вопрос, который смущает» Украину. Кравчук заявил о необходимости «добиться решения конфликта, возвращения территорий, утраченных Украиной». По его мнению, указанные форматы сейчас не позволяют этого сделать, передает UNN.
«Я думаю, надо точно договориться с США, чтобы они заявили о том, что Соединенные Штаты Америки дают согласие принимать активное и непосредственное участие (независимо от того, на каком уровне) в формате, который имеет задачу решить вопрос кризиса, конфликта и войны на Донбассе и возвращения Украине ее территорий, в том числе Крыма, - это первое, что нужно сделать», – приводит его слова РИА «Новости».
Кравчук считает, что в случае соответствующего заявления со стороны Вашингтона, необходимо будет «обсудить этот вопрос в «нормандском формате» четырем», так как его следует решить консенсусом. Сам Кравчук при этом «не видит каких-то причин, чтобы кто-то возражал, почему не могут участвовать» США. Он заявил, что США – «самая сильная, демократическая и авторитетная страна мира».
При этом Кравчук не исключает, что Москва может отказаться или поставить собственные ультиматумы. Однако, по его словам, когда «все вместе, большинство участников скажут «да», а Россия – «нет», то надо объяснить, почему нет». В этом случае, заявил Кравчук, «станет очевидно, чего хочет Россия». Он утверждает, что Москва якобы «хочет войны». «Когда Россия откажется, то станет очевидно, что ведет войну Россия», – сказал он.
Напомним, Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть обязательно перенесены в одну из нейтральных европейских стран – Швейцарию или Финляндию, поскольку из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не Кравчуку принимать решение о формате работы контактной группы.