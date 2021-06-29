Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо за оскорбления охотников

Во Франции суд города Арраса приговорил к штрафу в размере 5 тыс. евро французскую актрису Брижит Бардо, она оскорбила главу Национальной федерации охотников Вилли Шраена, сообщает France-Presse.

Кроме того, суд обязал актрису выплатить Шраену тысячу евро в качестве возмещения убытков и тысячу евро в качестве компенсации за судебные расходы, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в октября 2019 года на сайте Фонда помощи животным Брижит Бардо появилась публикация, в которой актриса говорила об охотниках как «о недочеловеках отвратительной трусости» и «террористах животного мира», в этой же статье она упомянула главу федерации охотников.

Актриса не присутствовала на заседании суда, а адресовала письмо, она признала, что является автором этих высказываний, которые «возможно, были сделаны в сырой манере», но по ее мнению, отвечают «на обеспокоенность большинства французов».

Бардо в течение 15 дней должна удалить статью и все отрывки, признанные оскорбительными, и заменить ее ссылкой на постановление суда, в противном случае ее ждет штраф в 100 евро.

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