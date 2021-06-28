Кремль оценил проведение «Алых парусов» в разгар пандемии

Решение о проведении массовых мероприятий принимается руководством города на основе требований санитарных служб, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прошедшем массовом празднике выпускников «Алые паруса» в Петербурге.

«Все мероприятия, все крупные мероприятия, они проводятся. Никаких прямых запретов на производство таких мероприятий нет. Решение принимаются руководством города, руководством региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он пояснил, что каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача региона и города.

«Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге, они реализовались на месте», – пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, кто должен будет нести ответственность в случае вспышки заболеваемости коронавирусом после «Алых парусов».

Он напомнил, что вспышка заболеваемости есть и в Москве, и в Петербурге, система здравоохранения испытывает сильную нагрузку.

«Здесь просто, естественно, власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, что меняется... Ответственность кого-то за продолжение вспышки, ну, здесь по истечении какого-то количества дней будет понятно, мы все с вами увидим статистику – есть ли резкий скачок или нет», – указал он.

Также Песков ответил на вопрос, почему санитарные власти не замечают, что на таких мероприятиях ни у кого нет масок и перчаток. «Я не могу на это ответить, нужно спрашивать санитарные власти», – пояснил представитель Кремля.

«Алые паруса» прошли в Петербурге 25 июня. Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая раскритиковала проведение праздника выпускников «Алые паруса» в разгар пандемии.