Участник перестрелки в Ивановской области пришел к следователям

Минск решил перенаправить экспорт калийных удобрений в Россию и Китай

Санкции Запада в отношении экспорта белорусского хлористого калия продиктованы борьбой за мировые рынки удобрений, поэтому Минск перенаправит экспорт этой статьи в другие страны, в том числе Россию и Китай, сообщил вице-премьер республики Александр Субботин.

«Как бы кто не говорил и какие декорации не ставил: демократия, права человека, благо нашего народа, хотя здесь не понятно, что за благо. Но виной всему деньги. Все упирается в борьбу за деньги. Мы значительную часть мирового рынка калийных удобрений держим за счет того, что у нас есть «Беларуськалий», – приводит слова Субботина ТАСС.

Он напомнил, что, кроме рынка Запада, есть Китай и Россия. «Конечно, эти потоки будут направлены туда. Мы активно работаем, чтобы получить [возможность сбыта] там, где еще не сертифицированы наши удобрения. Попасть на тот рынок, куда еще не попали, а куда попали – [стараемся] расширить [объем поставок].», – сказал Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1».

Накануне в Белоруссии оценили влияние санкций Запада на экономику республики. Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.

Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД