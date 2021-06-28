Румыния призвала к расширению присутствия США для «сдерживания» России

Румыния выступает за увеличение численности войск США и коалиции для «сдерживания» России в регионе Черного моря, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

«На нашей территории есть структуры НАТО, некоторые подразделения командования и управления, проводятся (двусторонние и многосторонние) военные учения, но нам нужно больше присутствия союзников, включая присутствие США на местности», – заявил Ауреску в интервью американскому изданию Washington Examiner во время масштабных учений НАТО Defender Europe.

Ауреску отметил, что многонациональная бригада НАТО расквартирована в румынском городе Крайова, но пока только Польша «присутствует на местах». «Нам нужно больше союзников на постоянной ротации, я имею в виду этот термин «устойчивая и постоянная ротация»... Многое было сделано в вопросе присутствия союзников на суше, на море и в воздухе. Я думаю, что нам нужно больше (военных - ред.), чтобы эффективно сдерживать Россию в регионе», – добавил глава МИД Румынии.

Румынский министр обороны Николае Чукэ, в свою очередь, выразил надежду, что существует возможность «развернуть как можно больше американских войск» в стране. «Мы очень поддерживаем ротационное присутствие войск США в нашей стране. Мы обсудили (этот вопрос) с командованием США в Европе, министром обороны США, надеюсь, что мы как можно скорее проведем двусторонние обсуждения с новым (американским) министром обороны для выяснения деталей», – сказал Чукэ.

Тем временем в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Aegis представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала.