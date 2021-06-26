Инфекционист оценил безопасность вакцинации беременных от COVID

В других странах пока нет проблем с перенесением вакцины против коронавируса у беременных и кормящих матерей. Более того, показано, что такой способ помогает защитить не только мать, но и новорожденных детей, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов, комментируя решение Минздрава разрешить беременным прививаться препаратом «Спутник V».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что специалисты приняли решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») у беременных.

«Пострегистрационные или постмаркетинговые исследования зарегистрированных препаратов проводятся исходя из целесообразности, когда польза их применения превышает возможные побочные реакции. Соответственно, эта информация вносится, анализируется и позволяет выводить статистику безопасности и эффективности этих лекарственных средств среди отдельных групп», – говорит Коновалов.

Он поясняет, что клинические испытания вакцины всегда проходят поэтапно: сначала идет испытание вакцины у лиц среднего возраста без каких-либо нарушений в состоянии здоровья, затем расширяются показания для лиц с хроническими болезнями и пожилого возраста, как это было проведено со «Спутником V», и в дальнейшем идут дополнительные испытания на отдельных категориях: на подростках, позже на детях младшего возраста, и на беременных и кормящих женщинах. Постепенно расширяются показания на проведение вакцинации, исходя из эпидемической ситуации.

«Другие страны, в частности Соединенные Штаты Америки, разрешили и рекомендуют прививать беременных фактически еще с первого квартала 2021 года, и наблюдения продолжаются. Пока в США нет никаких проблем с перенесением нереплицируемой аденовирусной векторной вакцины (технологический схожий с вакциной Спутник V) у беременных и кормящих матерей. Более того, показано, что такой способ профилактики помогает защитить не только мать, но и новорожденных детей», – рассказывает специалист.

Поэтому, конечно, это вопрос времени, когда Россия будет иметь достаточно наблюдений, которые, естественно, должны быть зафиксированы и описаны для того, чтобы изменять инструкцию к тем или иным вакцинным препаратам, продолжает врач, подчеркивая, что это «абсолютно нормальная история».

При этом инфекционист не может точно сказать, остались ли какие-либо ограничения по вакцинации беременных. «На сегодняшний день пока мы ожидаем внесения изменений в инструкции к препаратам касательно беременных. Как только они будут внесены, такое положение будет считаться законодательно утвержденным, и, согласно инструкции, мы сможем пользоваться таким методом профилактики», – заключил Коновалов.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбур сообщил, что в следующем месяце в России стартуют клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет, передает ТАСС. Он уточнил, что для каждого возраста подберут определенную концентрацию препарата.

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