Ливни заполнили водохранилища Крыма более чем на 50%

Уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где на минувшей неделе прошли ливни, превысил 50% от общего объема, следует из сводной таблицы госкомитета Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации.

Согласно документу, при полном проектном объеме крымских водохранилищ естественного стока в 253 050 млн кубических метров в настоящее время в них накоплено 127 177 млн кубических метров, передает ТАСС.

При этом Аянское водохранилище наполнено на 100%, Счастливенское – 90,7%, Загорское –76,6%, Чернореченское – 70,7%, Кутузовское – 62,8%, – Льговское – 48,9%, Белогорское – 46,7%, Изобильненское – 40,7%, Партизанское – 39,8%, Альминское – 33,3%, Симферопольское – 23,5%. Уровень заполнения Старокрымского, Бахчисарайского, Тайганского и Балановского водохранилищ менее 20% от максимального.

На минувшей неделе глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что после дождей в питающих город водохранилищах накоплено 24,5 млн кубических метров воды, что превышает годовой запас.

Ранее сообщалось, что ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб, без вести пропавшей числится одна женщина. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.