Агроном посоветовал, как спасти урожай во время жары

Для того, чтобы в жаркую погоду минимизировать потери урожая, следует обеспечить в теплицах условия открытого грунта, сухой полив, осуществлять регулярный полив дождеванием, а также использовать мульчирование, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве 23 июня был побил суточный рекорд температуры для этого дня. Воздух в среду прогрелся до 34,3 градуса Цельсия. Синоптик предупредил, что ближайшие пять дней один температурный рекорд будет сменять другой. Тем не менее уже с понедельника жара в столице начнет спадать.

«Ни в коем случае не стоит укрывать свой огород от солнца, потому что таким образом наоборот создастся парниковый эффект, который вообще не нужен в такую жару. Чтобы спасти урожай в подобных условиях, нужно максимально его открыть. То есть создать в теплицах условия открытого грунта», – говорит Викулов.

Он объясняет, что при температуре выше 35 градусов пыльца томатов, перцев и других растений становится стерильной. То есть не происходит опыления, из-за чего попросту не будет плодов.

«Нужно совершать ежедневный полив, предпочтительно в вечернее или ночное время. Лучше всего периодически устраивать полив дождеванием, потому что при подобных температурах в момент налива плодов (яблони, груши), они очень сильно нагреваются на солнце. Из-за этого есть риск более раннего опадения, и, соответственно, значительная потеря урожая. Дождевание от этого спасет», – рассказывает специалист.

Агроном поясняет, что лучшее время для полива именно вечернее или ночное, потому что в большинстве случаев садоводы берут воду для полива из колодца или скважины, где она достаточно холодная. Соответственно, после захода солнца растения успевают «остыть» и для них не будет стрессом полив прохладной водой. Если же такой водой полить в разгар жары, то есть риск того, что растение попросту остановится в росте, а также у него могут возникнуть и другие нарушения.

«Третий момент, это так называемый сухой полив. То есть нужно минимизировать потерю влаги в почве. Сделать это можно скашиванием травы, поскольку она является насосом, который втягивает не только питательные вещества из почвы, но и влагу. Высокая трава очень сильно истощает почву. То есть нужно регулярно ее скашивать, особенно в саду, где растут плодовые деревья, не допуская ее вырастания», – делится Викулов.

Кроме того, эксперт рекомендует использовать мульчирование. То есть сразу же после того, как человек польет почву, следует покрыть ее мульчей для защиты от солнца, сохранения влаги и улучшения свойств. «Сейчас как раз началось массовое созревание клубники. Именно мульчирование защитит ее от сильной потери влаги. Также это касается всех кустарников (малины, ежевики, смородины, крыжовника и других) и плодовых деревьев», – заключил собеседник.

Ранее Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что сорняки одуванчик и подорожник можно легко убрать механическим способом, а также при помощи гербицидов. Однако второй вариант он не рекомендует использовать на даче, поскольку химикаты могут принести вред не только мешающим растениям, но и детям и домашним питомцам, которые бегают по участку.

В среду кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов рассказал, что Москва стала лидером по тепловому стрессу среди городов России.