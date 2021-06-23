Минкультуры озвучило новые правила для развлекательных учреждений в Москве Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом Новый рекорд жары установлен в Москве 23 июня 2021, 15:40 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве побит суточный рекорд температуры для 23 июня, воздух прогрелся до 34,3 градуса Цельсия, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В 14.00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха составила плюс 34,3, что является очередным рекордом тепла. Прежний максимум держался с 1948 года, когда было плюс 33,6. Будьте осторожны», – цитирует синоптика РИА «Новости». Также Тишковец в среду сообщал, что в ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры. Напомним, во вторник в Москве был установлен рекорд для 22 июня – плюс 31,9 градуса, последний раз такая жаркая погода была зафиксирована 142 года назад, в 1879 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Власти Москвы установили срок статуса «переболел» для перенесших COVID-19 22 июня 2021, 17:24 Текст: Алексей Дегтярев

Переболевший коронавирусом москвич может носить такой статус на протяжении полугода, сертификат со статусом «ПЦР» действует 72 часа, заявила заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. «Статус «Переболел» будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен 180 дней», – пояснила Ракова, передает РИА «Новости». Сертификат со статусом «ПЦР» действует 72 часа, он доступен в электронной медкарте гражданам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. «Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы», – заключила заммэра. Также она сообщала, что в последние три недели в Москве фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID в Москве 22 июня 2021, 16:38 Текст: Елена Мирошниченко

За последние три недели в Москве фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Три последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличился практически на 100%», – сказала она в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает ТАСС. Также она сообщила, что более 70% пациентов с коронавирусом в Москве проходят лечение дома. «Эпидемиологи связывают рост заболеваемости [коронавирусной инфекцией в Москве] с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал», – добавила она. На сегодняшний день, по словам Раковой, развернуто более 20 тыс. коек, до конца этой недели развернут около 22,5 тыс. коек. Однако при текущем объеме заболеваемости даже этого объема может не хватить. Между тем Ракова выразила надежду, что вскоре в Москву поступит вакцина «Спутник Лайт». «Я очень надеюсь, что в конце этой недели, либо в начале следующей, вакцина «Спутник Лайт» к нам поступит», – передает ее слова РИА «Новости». Этим препаратом будут вакцинировать иностранцев, и уже сейчас в городе отрабатывают схему и специальные вакцинационные пункты для иностранцев и мигрантов. «Мы проводим максимальную работу, чтобы расширить наши мощности в вакцинационных пунктах. У нас 100 пунктов созданы на базе городских поликлиник, и в зависимости от потребности в каждом районе мы продлеваем время их работы до 22.00. На базе 19 детских поликлиник уже в ближайшее время откроются 19 вакцинационных пунктов, в которых будут работать по две бригады», – продолжила Ракова.



Павильоны здоровья «Здоровая Москва» сейчас работают только на вакцинацию. Они работают до 20.00 мск, но по факту они будут работать «до последнего клиента». «Несмотря на беспрецедентный уровень заболеваемости, плановая помощь в Москве продолжает оказываться в полном объеме. О чем мы не могли даже мечтать в прошлом году», – добавила заммэра.



По ее словам, меняется порядок плановой помощи, это касается тех медицинских вмешательств, которые можно отложить на месяц – два. Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Власти Москвы разъяснили правила получения QR-кодов о вакцинации и ПЦР для посещения кафе 22 июня 2021, 17:46

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Жители Москвы могут получить цифровой сертификат для посещения общепита и других мероприятий с 25 июня, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что вход на мероприятия и в заведения общепита будет разрешен только при наличии цифрового сертификата – QR-кода, сообщается на сайте Мосгорздрава. «В рестораны и на мероприятия можно будет пройти исключительно с QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой считывания. Никакие бумажные сертификаты, справки о вакцинации, справки о медотводе приниматься не будут», – объяснила Ракова. По ее словам, горожане смогут получить цифровой сертификат с 25 июня. Она отметила, что у тех, кто уже получил доступ к электронной медкарте, эта процедура займет считаные секунды в разделе «Цифровой сертификат». «Так же легко это могут сделать горожане с полной учетной записью на mos.ru: достаточно просто зайти в личный кабинет. Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее», – сказала она. Также вице-мэр сообщила, что сертификат можно будет предъявить с экрана смартфона либо распечатать дома или в поликлинике – там это можно будет сделать в регистратуре или с помощью инфомата. Ракова подчеркнула, что ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. Их список размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы. Отмечается, что удобный способ получения цифровых сертификатов предусмотрен и для иногородних горожан. Они смогут получить доступ к mos.ru в упрощенном формате и заполнить специальную форму для получения QR-кода. «Все эти данные будут автоматически сверены с федеральным регистром вакцинированных, с федеральным регистром заболевших и с московским единым лабораторным сервисом в части сдачи ПЦР. После проверки внесенных сведений граждане смогут получить цифровой сертификат», – пояснила заммэра. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек До этого главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. В магазинах и транспорте Москвы решили пока не вводить «бесковидный» режим 22 июня 2021, 21:37

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

«Бесковидный» режим, который начнет действовать в общепите, пока не планируется распространять на магазины и транспорт, сообщили власти столицы. «На магазины и транспорт «бесковидный» режим распространять пока не планируется», – пояснил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС. Он напомнил, что в местах общественного пребывания граждане обязаны соблюдать масочный режим и другие эпидемиологические меры. До этого во вторник глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в правительстве города пока не приняли решения о введении QR-кодов для посетителей ТЦ и тренажерных залов. Посещение «бесковидных» заведений общественного питания в Москве для детей до 18 лет станет возможным с 28 июня, при этом им необходимо будет предъявлять ПЦР-тест. В Москве решили пока не вводить QR-коды для посетителей ТЦ и спортзалов 22 июня 2021, 20:37 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Москвы пока не приняли решения о введении QR-кодов для посетителей ТЦ и тренажерных залов, заявил в эфире телеканала «Россия-24» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг. «Пока таких решений нет, будем наблюдать», – ответил он на вопрос о вводе QR-кодов в ТЦ и тренажерных залах. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Брянский губернатор объяснил нецелесообразность QR-кодов для заведений общепита в своем регионе 22 июня 2021, 19:15 Текст: Андрей Резчиков

«То, что делает Сергей Собянин в Москве для борьбы коронавирусом, заслуживает уважения. Я уважаю его за решительные действия, направленные на сохранение жизни людей», – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Брянской области Александр Богомаз, комментируя введение в Москве QR-кодов для помещения кафе и ресторанов. При этом он не считает необходимым вводить аналогичные меры в своем регионе. Глава региона отметил, что в Брянской области тоже вновь усиливаются ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ковидом. Однако такие же меры, как вводятся в Москве, где допуск в кафе и рестораны будет возможен только для вакцинированных или переболевших, он считает в своем регионе излишними.



«Мы запретили все массовые мероприятия. А дальше будем смотреть. У нас нет столько питейных заведений, как в Москве. У нас 70% населения живет в деревне, а Москва – это огромный мегаполис с большим скоплением людей. Нельзя сравнивать столицу с сельскохозяйственным регионом. У нас только 400 тысяч человек живет в Брянске, а остальные 800 тысяч – в районах Брянской области, где поля и леса, озера и реки и там нет такого скопления, как в Москве», – рассказал Богомаз. Говоря о ходе вакцинации, глава региона сообщил, что привился сам, его супруга и двое моих взрослых сыновей. «Сегодня мы стали больше прививать. У нас уже привито под 180 тысяч человек, а всего в области проживает около 1 млн 200 тыс. человек. В день вакцинируется более трех тысяч человек. Для нас это много – больше ста тысяч в месяц. Люди идут, но есть ковид-диссиденты, которые в телеграм-канал пишут, что вакцинация - это плохо и нацелена против народа. Как против народа? На сегодня в России уже привилось больше 20 млн человек и никто не умер после прививки. А от вируса люди умирают везде. И у нас в Брянске умирают каждый день», – рассказал губернатор.



«Что еще нужно рассказать и показать людям, когда наш президент уже привился?» - подытожил Богомаз.



Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин ограничил с 28 июня посещение кафе и ресторанов без защиты от коронавируса. Свой статус надо будет подтвердить специальным QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой их считывания. Никакие бумажные сертификаты, справки о вакцинации или о медотводе приниматься не будут. ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. А уже со вторника в Москве временно запрещены мероприятия численностью более 500 человек. В Брянской области во вторник было подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Как сообщает Regnum, выписаны после лечения 58 пациентов. С начала пандемии в области COVID-19 выявлен у 42 461 жителя. Выздоровели 41 028 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 416 пациентов. Собянин: Москва находится практически на пике заболеваемости COVID 23 июня 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, мы находимся практически на пике заболеваемости, но за последние сутки москвичи записались на вакцинацию рекордное количество раз – порядка 60 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево. «К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом (волной). Но, что радует, все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться... Вчера записалось рекордное количество – около 60 тысяч (человек), еще недавно мы «падали» до уровня около 6 тысяч (записей) в день, – то есть практически в десять раз разница в записях», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Накануне он сообщил, что число вакцинированных от коронавируса жителей Москвы превысило 2 млн человек. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Москвы объяснили правила посещения «бесковидных» ресторанов детьми и иностранцами 22 июня 2021, 19:21

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Посещение «бесковидных» заведений общественного питания в Москве для детей до 18 лет станет возможным с 28 июня, при этом им необходимо будет предъявлять ПЦР-тест, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Дети до 18 лет, если необходимо попасть на некое торжество, то у них есть возможность сделать ПЦР, и в течение 72 часов [они] могут посетить ресторан», – пояснил Немерюк, передает ТАСС. Граждане других государств также смогут посещать рестораны в Москве при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. «В Москве работает достаточно большое количество экспатов, которые привились «Спутником» и совершенно спокойно могут так же с QR-кодом проходить в рестораны. Уже на этой неделе будет возможность большому количеству иностранных граждан также сделать прививку. А те, кто приехал на несколько дней, то, пожалуйста, они могут сделать ПЦР и 72 часа также ходить в рестораны», – добавил он. Людям с медицинским отводом к прививке от коронавируса с 28 июня при посещении заведений общепита в Москве придется предъявлять результат ПЦР-тестирования, отметил Немерюк, сообщает РИА «Новости». Напомним, мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. В Москве из-за жары начали раздавать воду на станциях метро 22 июня 2021, 17:17 Текст: Алексей Дегтярев

В столичном метрополитене пассажирам начали раздавать воду на станциях из-за аномальной жары в городе, сообщил департамент транспорта города. «Прямо сейчас раздаем пассажирам воду на станциях, потому что сегодня очень жарко», – сообщил департамент в своем Telegram-канале. Раздача воды проводится на станциях метро: Выхино, Багратионовская, Измайловская, Бульвар Адмирала Ушакова, Бунинская аллея, Улица Скобелевская, Кунцевская АПЛ, Кутузовская, Пионерская, Студенческая, Фили, Филевский парк, Сокол, Ясенево. Также проводится раздача воды на линиях Московского центрального кольца (МЦК): Стрешнево, Панфиловская, Лихоборы, Окружная, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Андроновка, Нижегородская. Температурный рекорд Москвы 22 июня, установленный 22 июня 142 года назад, в 1879 году, оказался побит в 2021 году. При этом синоптики спрогнозировали к выходным в городе формирование «атмосферного монстра», чреватого ливнями, ураганом, градом и другими стихийными явлениями. Синоптик сказал, когда москвичам ждать похолодания 23 июня 2021, 14:59 Текст: Елена Мирошниченко

Ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Жара в столице спадет не раньше 28 июня. Ближайшие пять суток температура в Москве будет держаться на таком же уровне: от 31 до 36 градусов тепла. Только в понедельник 28 июня начнет проскальзывать холодный фронт, и он понизит температуру до 23-28 градусов тепа. Но это все равно выше климатической нормы. Станет дышать свежей и дожди пойдут с грозами и ливнями. Атмосфера может выстрелить так, что мало не покажется. Можем получить жестокие сюрпризы от природы после такой жары. Но это только на следующей неделе, а на ближайшие пять суток нужно набраться терпения и выживать, потому что температура за гранью», – рассказал синоптик «Ридусу». Тишковец отметил, у организма происходит климатический стресс, который негативно влияет на здоровье, если температура воздуха поднимается выше 28 градусов тепла. «Вчера побит температурный рекорд по жаре 1917 года. Сегодня, у меня нет сомнений, мы побьем еще один рекорд - 1948 года. Ожидаемая температура воздуха в Москве до +34...+36 градусов, а рекорд в 1948 году у нас был +33,6 градусов. Тоже самое произойдет и завтра, тоже рекорд до +35 градусов. В общем, рекорд за рекордом будет до конца недели», – рассказал эксперт. Тишковец также отметил, что температура воздуха аномально превышает климатическую норму и ночью. «У нас ночью так тепло, как должно быть по климату июня днем. Потому что у нас климатическая норма для ночи в июне в Москве составляет +11,5 градусов, а дневная норма +21,7 градус. По факту у нас сейчас ночь +18...+20 градусов, а днем +34...+36 градусов», – рассказал он. Ранее сообщалось, что самый большой тепловой стресс среди жителей городов России в среду будут переживать москвичи: их ждут семь часов опасной для здоровья жары. Власти Москвы допустили возможность введения новых мер поддержки для бизнеса 22 июня 2021, 19:51 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Москвы могут рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса при поступлении от предпринимателей обращений, заявил замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Такой вариант, конечно, есть. При этом меры поддержки, которые действовали в прошлом году, когда рестораны были закрыты, помогли им выжить - у нас сеть общепитов практически восстановилась, а у многих ресторанных сетей даже возросла выручка по отношению к 2019 году. <...> В настоящее время у нас пока обращений нет от бизнеса. Сейчас, когда они поступят, мы их обязательно рассмотрим», – ответил он на вопрос о возможности введения новых мер по поддержке бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости». На сайте мэра столицы Сергея Собянина сообщается, что более 57 тыс. организаций охвачены мерами поддержки, предусмотренными властями Москвы во время пандемии. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Москву назвали лидером дня по тепловому стрессу 23 июня 2021, 08:12 Самый большой тепловой стресс среди жителей городов России в среду будут переживать москвичи: их ждут семь часов опасной для здоровья жары, сообщил кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов. «23 июня Москва – самая опасная из всех городов Росси с точки зрения жары. Экстремальный тепловой стресс ожидается сегодня в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Ижевске, Ярославле, Самаре, Краснодаре и Волгограде. Опасно днем везде в центре и особенно на северо-западе Европейской части России», – цитирует Константинова РИА «Новости». Он уточнил, что в Москве продолжительность опасного периода самая высокая – с 9 утра до 16 вечера – в это время долго гулять под прямыми солнечными лучами очень опасно. «Если прогноз оправдается, то возможно, таких опасных условий в течение одного дня (7 часов подряд) не было даже в 2010 году», – отметил климатолог. В 2010 над столицей в течение 40 дней стоял антициклон. Сильная жара привела к крупным лесным пожарам и задымлению в городе. В 2021 текущая волна жары продолжается семь дней. Гидрометцентр пока не дает прогноза о существенном снижении температуры. Между тем ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк отметила, что в среду может быть установлен двойной рекорд температуры – суточный рекорд для 23 июня и месячный рекорд 1901 года. В среду москвичей ожидает жаркая погода, без осадков, воздух прогреется до плюс 34-36 градусов. «Не исключено, что сегодня будет установлен двойной рекорд тепла. Суточный рекорд сегодняшнего дня принадлежит 1948 году, и он составляет плюс 33,6, а у нас температура ожидается выше. А рекорд всего июня, то есть месячный, составляет плюс 34,7. Такое значение было зафиксировано 21 июня 1901 года. Так что не исключено, что сегодня может не устоять рекорд 120-летней давности. Это самая высокая температура, зафиксированная в Москве за всю историю метеонаблюдений», – отметила Волосюк. Отметим, что накануне в Москве был побит 142-летний рекорд жары. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 июня 2021, 06:16 Текст: Антон Антонов

Небольшая облачность и жаркая погода без осадков ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 36 градусов тепла, в ночь на четверг температура в столице опустится до 20 градусов, по области – до 17 градусов. Скорость юго-восточного ветра в столичном регионе не превысит в среду 7 м/с. Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры сохранится в Москве до 12.00 мск четверга. «Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7–10 градусов», – говорится в сообщении Гидрометцентра. Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба, передает ТАСС. Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом 23 июня 2021, 15:55 Текст: Елена Мирошниченко

За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости – 53 тыс. Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения», – рассказал он в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что за последнюю неделю в Москве было госпитализировано 12 тыс. человек. «По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям – 12 тыс. за неделю, и мы видим, что эта неделя, скорее всего, покажет максимальную госпитализацию за весь период пандемии», – рассказал Собянин. По его словам, «медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но, тем не менее, понятно, что медицинские возможности, они не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан». Также Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится. «Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится», – сказал Собянин он. Мэр также рассказал, что «по Москве около 90% всех заболевших болеют новой мутацией COVID, индийским штаммом, так называемым «дельта». В Москве она практически подавила все остальные штаммы. Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало и вот она выстрелила сейчас, когда стала массовой». По его словам, это объясняет большую долю молодых людей среди заболевших, увеличение смертности. «Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией, конечно, многие снова оказались беззащитными», – отметил мэр Москвы. При этом президент Владимир Путин пообещал продолжать в оперативном режиме обсуждать с Собяниным меры по снижению рисков заражения коронавирусом для жителей столицы. «Сергей Семенович, вы мне регулярно докладываете о том, что происходит, и о мерах, которые предпринимаются вами для того, чтобы снизить риски для наших людей, для жителей столицы. Продолжим с вами работать в таком же оперативном режиме по обмену информацией и по предлагаемым вами мерам по борьбе с ковидом», – сказал Путин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Минкультуры озвучило новые правила для развлекательных учреждений в Москве 23 июня 2021, 15:39 Текст: Елизавета Булкина

Заполняемость залов в культурных учреждениях Москвы должна составлять не более 50% и не превышать 500 человек, однако число посетителей может быть увеличено при условии введения системы QR-кодов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. «В федеральных учреждениях культуры, расположенных на территории Москвы, вводятся дополнительные ограничения... Допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Минкультуры рекомендует ввести систему QR-кодов. «При этом для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50%», – добавили в министерстве. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.