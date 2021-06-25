Музей истории ГУЛАГа получил премию Совета Европы в Страсбурге

Музейная премия Совета Европы 2021 года была вручена московскому Музею истории ГУЛАГа во время специальной церемонии во Дворце Рохана в Страсбурге.

Президент ПАСЕ Рик Дэмс вручил директору музея Роману Романову диплом и награду – бронзовую статуэтку Жоана Миро «La femme aux beaux seins», которую музей может хранить в течение года, сообщается на сайте музея.

Дэмс заявил, что музей «с редкой честностью решает некоторые из очень сложных вопросов, касающихся прав человека, демократии и верховенства закона в XX веке». Как музей прав человека, он «уделяет двойное внимание преступлениям государства и судьбе его граждан с упором на то, как жертвы сохраняют свое достоинство в бесчеловечных условиях», – отметил президент ПАСЕ.

Выражая благодарность, директор музея Роман Романов сказал, что признание со стороны международного музейного сообщества и Совета Европы побуждает продолжать выполнять свою миссию – рассказывать о массовых репрессиях и тем cамым побуждать к размышлению о ценности человеческой жизни.

По словам представителя комитета по присуждению музейной премии Роберто Рампи, Музей истории ГУЛАГа может служить примером для других музеев Европы в работе по документации и актуализации памяти о прошлом и стимулировании размышления о демократическом гражданстве, особенно среди молодого поколения.

Председатель Европейского музейного форума, который с 1977 года организует процедуру отбора призов и жюри, а также заместитель мэра Страсбурга по вопросам искусства и культуры подчеркнули важную роль музеев в продвижении демократических ценностей в обществе. Они оба отметили, что в трудные времена, такие как кризис COVID, поддержка со стороны государственных властей была важна.

Музейная премия Совета Европы присуждается ежегодно Парламентской ассамблеей с 1977 года музею, который внес значительный вклад в понимание европейского культурного наследия, продвижение уважения к правам человека и демократии. В прошлом году победителем стал Национальный музей тайного наблюдения Албании, «Дом из листьев» в Тиране, а в 2019 году награда была вручена Музею связи в Берне, Швейцария.

Музей истории ГУЛАГа – второй музей из России, удостоенный премии. До этого был Красноярский Музейный центр «Площадь мира», в 1998 году.