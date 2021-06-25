В Кремле отреагировали на отказ ЕС провести саммит с Путиным

В Кремле с сожалением восприняли отказ ЕС провести саммит с участием президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Путин остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия готова идти в налаживании отношений с Евросоюзом так далеко, насколько к этому готовы европейские партнеры. Представитель Кремля отметил, что против диалога России и ЕС выступают в основном младоевропейцы, например, Польша или государства Прибалтики, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что «это те самые страны, которые чаще всего говорят достаточно безосновательно о существовании некоей угрозы для них со стороны Российской Федерации».

Ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве.

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня саммита стран сообщества заявила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. «Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», – сказала Меркель.

В свою очередь дипломатические источники Bloomberg сообщили, что инициатива Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным не вошла в итоговое заявление саммита из-за угроз ряда стран Восточной Европы наложить на документ вето.

Между тем стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности РФ. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.