Премьер Абхазии привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

Инфекционист сказал, при каких случаях детям следует сделать прививку от COVID-19

У детей до 12 лет частота заболеваемости точно такая же, как у привитых взрослых, поэтому, если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о его вакцинации, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков, комментируя соответствующие выводы ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения впервые пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавирусной инфекции. При этом прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения, вызываемого COVID-19.

«Те мутации коронавируса, которые сейчас есть, на детей не влияют. До сих пор каких-то выраженных осложнений не было. То есть да, дети болеют, но в легкой форме. Особенно это касается детей до 12 лет, у которых еще нет большого количества рецепторов ангиотензина II типа (AGTR2), которые обеспечивают норму вирусу для внедрения в организм. Поэтому детям до 12 лет делать прививку целесообразности я сейчас не вижу», – говорит Тимаков.

Далее все зависит от того, какие у ребенка риски перенести COVID-19 в более тяжелой форме, продолжает педиатр. К таким относятся несовершеннолетние граждане с хроническими, эндокринными заболеваниями, избыточной массой тела. Родителям таких детей врач предлагает задуматься о том, что им действительно показана вакцинация, если вирус и дальше продолжит изменяться и будет более патогенным.

«Также к этому списку можно добавить детей из группы риска и подростков 15 лет и старше, которые ведут социально активный образ жизни. Но все это не в авральном порядке, и при очень аккуратных исследованиях вакцины для детей», – рекомендует инфекционист.

Он подчеркивает, что для обеспечения наибольшей безопасности своим детям, родители и все проживающие с ними в одном помещении граждане должны сделать прививку. В таком случае останутся только единичные случаи заболевания, поскольку даже прививка на 100% не спасает от инфекции, но в большинстве случаев помогает избежать тяжелого течения болезни.

«У детей до 12 лет частота заболеваемости точно такая же, как у привитых взрослых. Поэтому, если у ребенка нет никаких осложнений, то необходимости проходить вакцинацию я точно не вижу», – заключил Тимаков.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что в стране не придется прививать от коронавируса детей, если все остальные граждане пройдут вакцинацию, остановив таким образом инфекцию.

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