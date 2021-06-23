Главврач Филатовской больницы раскритиковал Бероева за сравнение вакцинации с Холокостом В Подмосковье решили сделать второй розыгрыш квартиры для вакцинированных 23 июня 2021, 18:39 Текст: Алексей Дегтярев

Руководство Московской области решило разыграть еще одну квартиру на территории региона среди жителей, которые сделают вакцинацию, сообщила зампред регионального правительства – министр здравоохранения области Светлана Стригункова. «Среди вакцинированных у нас на текущей неделе, в воскресенье, состоится розыгрыш квартиры для людей, которые вакцинировались с 15 июня до 25 июня. Уже порядка 20 тыс. человек заявили свое желание на участие в этой акции. <...> С учетом такого высокого роста заинтересованности среди наших жителей мы приняли решение, что в конце июля мы точно также проведем еще один розыгрыш одной квартиры, расположенной в ближайшем Подмосковье, в ближнем поясе – это до 15 км от МКАД», – цитирует министра ТАСС. По ее словам, в первом розыгрыше победитель получит трехкомнатную квартиру площадью 74,9 квадратных метра в Серпухове. Главным условием для участия в розыгрыше является прививка первым компонентом вакцины, она должна быть сделана с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации министерства здравоохранения Московской области. Препарат может быть любой – «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак». В понедельник число зарегистрированных на розыгрыш составляло 10 тыс. человек До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.

Стало известно о встречающихся только у мужчин последствиях COVID 23 июня 2021, 15:49

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин, пишет Express со ссылкой на исследование. Ученые обнаружили, что коронавирус может поражать семенники больного. По данным ученых, зафиксированы случаи, когда заразившиеся коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчетах отмечали снижение уровня тестостерона, сообщает РИА «Новости». Исследование проводилось на хомяках, вирус за неделю обнаружили в семенниках всех инфицированных грызунов, однако затем его концентрация снизилась. Ученые предположили, что у мужчин с легким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. Дальше им предстоит смоделировать состояния, связанные с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о таких заболеваниях, как ожирение и диабет, а также о воздействии различных штаммов SARS-CoV-2. «Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем», – заявил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос. Ранее группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность COVID-19 менять клетки крови заболевшего человека. Бероева раскритиковали за использование символа Холокоста для защиты непривитых 23 июня 2021, 10:59

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Профессор Российской академии интеллектуальной собственности Лев Симкин раскритиковал поступок актера Егора Бероева, вышедшего на сцену премии ТЭФИ с нашитой на пиджак желтой звездой в знак выступления против вакцинации от коронавируса. По словам Симкина, такой поступок принижает трагедию Холокоста. «Егор Бероев через Facebook поблагодарил за поддержку всех, кто гордится его вчерашним поступком и «жмет его мужественную руку». Таких немало. … Если кто не знает, «Фандорин» и внук «Майора Вихря» надел желтую звезду в знак поддержки тех непривитых граждан, кого грозятся не пускать в рестораны. Почему желтая звезда – ну так евреев в лагерях смерти тоже плохо кормили», – написал Симкин в Facebook. Он также обратил внимание на риторику актера: «Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» «Между прочим, год назад «потомки потерпевших поражение» в Мюнхене тоже нашили на одежду желтые звезды и вышли на «несанкционированную» демонстрацию, вызванную слухами о всеобщей обязательной вакцинации. Так их сразу одернули власти, запретив подобное – такие действия умаляют трагедию, «нарушают табу». Мне кажется, правильно сделали», – добавил профессор. По его словам, холокост уже давно используют как разменную карту. «То как повод пнуть «фашистов» из сопредельных стран, то еще как. Помню, пару лет назад на конференции в Оксфорде молодой профессор из Нидерландов, сетуя на исламофобию в Европе, показал фото истощенных узников Освенцима. Из зала поинтересовались, всерьез ли он сравнивает Холокост с карикатурами в европейской прессе и вялыми попытками приостановить поток беженцев. Не моргнув глазом, тот ответил, что и то и другое недопустимо», – добавил ученый. Профессора поддержала Божена Рынска. «Я полностью согласна с Симкиным. Желтая звезда в данной ситуации умаляет, принижает трагедию Холокоста. Давайте вообще теперь по всем поводам желтые звезды надевать! Стейк непрожаренный в ресторане – желтую звезду на дверь, – в Освенциме тоже плохо кормили. Жара не спадает – звезду тащи – в печах тоже удушающе жарко было, а желтый цвет символ палящего солнца. Не пустили пьяного в метро – лепи шестиугольник в знак протеста», – написал она в Facebook. «Знаете, как человек, чьи предки в количестве тринадцати человек были расстреляны гитлеровцами за то, что они – евреи, я бы да – запретила носить желтую звезду по любым поводам, кроме Холокоста. Это вам не цацка-пецка», – добавила Рынска. Аналогичное мнение высказал блогер Станислав Яковлев. «Глядя на артиста Бероева, начинаешь вдруг испытывать искреннее сочувствие к артисту Ефремову Все-таки Ефремов одного человека загубил, и то нечаянно, насинячившись до беспамятства. А сколько людей угробят пещерные антипрививочники вроде Бероева, причем совершенно сознательно и равнодушно, считая душегубство своим неотъемлемым правом, а ограничение этого права – возмутительной дискриминацией?» – написал он. «А еще про артиста Ефремова звучали разные мнения, но как-то никому не пришло в голову аплодировать его преступлению. Бероеву зал сочувственно хлопал», – добавил он. Не поддержала Бероева и писатель Мария Арбатова. «Было замечательное предложение гнать пьяных водителей по моргам, знакомиться с результатами своего лихачества. Стоит и умственно отсталых типа артиста Бероева отправлять в красную зону волонтёрами... Хоть на сутки», – написала она. Напомним, во вторник Егор Бероев в ходе вручения премии «ТЭФИ-Летопись Победы» возмутился «дискриминацией» россиян, непривитых от коронавируса. На сцену актер поднялся с желтой шестиконечной звездой, нашитой на пиджак. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев, чтобы выделять их среди других людей. Бероев объяснил, что таким образом он решил выразить протест против того, что невакцинированные люди, по его мнению, становятся людьми второго сорта, пишет «Московский комсомолец». По словам Бероева, сам он не вакцинировался от коронавируса. «Мое тело – мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком – гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми благами и правами», – сказал Бероев, передает Ura.ru. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена (@elenagolovina11) Он также заявил, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. «Человек не отделим от свободы выбора, даже если этот выбор вам не нравится, и вы желаете ему добра», – отметил актер. Он попросил не допустить вражды между людьми и сегрегации общества. «Это однажды уже было, и наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось кровью», – заявил Бероев. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Минздрав и Минпромторг прокомментировали замечания к производителю «Спутника V» в Уфе 23 июня 2021, 13:33 Текст: Алина Назарова

Минпромторг и министерство здравоохранения отреагировали на замечания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам инспекции уфимского завода «Фармстандарт-УфаВИТА», где производится «Спутник V». Ранее экспертная группа Всемирной организации здравоохранения по итогам инспекций, проведенных в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины «Спутник V» в Уфе, в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. Итоги инспекции не ставят под сомнение качество вакцины, передает РИА «Новости». «Всемирная организация здравоохранения провела инспекцию российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации российской вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). На данный момент «Спутник V» в России производится на семи площадках: филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Гамалеи», АО «Бинно-фарм», АО «Р-Фарм», ЗАО «Биокад», АО «Генериум», ЗАО «Лекко», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА». Делегация ВОЗ проинспектировала четыре площадки из семи, опубликовав замечания по работе одной из них» – ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», – говорится заявлении Минпромторга России, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Как указали в ведомстве, ВОЗ «подчеркивает, что все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным». При этом Минпромторг еще до публикации сообщения ВОЗ инициировал внеплановые проверки уфимской площадки. В данный момент «Фармстандарт-УфаВИТА» совместно с министерством проводит работу по устранению замечаний. По ее окончании специалисты ВОЗ смогут провести повторную инспекцию этой площадки, добавили в ведомстве. «Необходимо отметить, что каждая партия вакцины со всех площадок проходит тройную проверку: производственный контроль, контроль НИЦЭМ им. Гамалеи и Росздравнадзора, что и позволяет гарантировать уверенность в качестве продукта. Регуляторные подходы Российской Федерации в сфере обращения лекарственных препаратов, в том числе их производства, ранее были положительно оценены ВОЗ в рамках преквалификации другой вакцины – вакцины от желтой лихорадки Центра им. Чумакова», – добавили в Минпромторге. В свою очередь Минздрав, комментируя информацию о результатах инспекции комиссией ВОЗ по преквалификации вакцин завода «Фармстандарт-УфаВИТА», указал, что «многоступенчатая система контроля качества иммунобиологических препаратов и их допуска на рынок позволяет … сохранять уверенность в том, что пациенты получат исключительно вакцины надлежащего качества». «Российская регуляторная система в сфере обращения вакцин успешно прошла оценку ВОЗ еще в 2016 году. Любые отклонения от строгих параметров в качестве конечного продукта однозначно влекут недопуск серии препарата на этапе контроля качества и его уничтожение. До потребителя – то есть пациента – такой препарат никогда не дойдет. Это доказывает и выстроенная система фармаконадзора вместе с системой маркировки», – заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. Он также указал, что в случае с вакцинами для профилактики COVID-19 нежелательные реакции отмечаются крайне редко – не более, чем в 0,01% случаев, и все они никак не связаны с качеством вакцин. «При этом мы находимся в тесном контакте с регуляторами тех стран, где уже применяется «Спутник V», и которые ведут свои наблюдения за вакцинированными. Все эти страны отмечают высокое качество российских вакцин и низкую частоту нежелательных реакций, что также говорит о высоком качестве препарата», – заявил он. В свою очередь глава Росздравнадзора Алла Самойлова пояснила, что контроль за вакцинами осуществляется на нескольких этапах: разработчиком, производителем – за этот этап отвечает Минпромторг России – и лабораториями Росздравнадзора. «Только после прохождения этих трех контрольных рубежей производится выпуск вакцины в гражданский оборот, и можно быть уверенным, что этот препарат соответствует всем международным нормативам. Наши лаборатории имеют международную аккредитацию, что гарантирует достоверность результатов экспертизы», – указала Самойлова. «Если на каком-то из этапов контроля вакцины не соответствуют критериям качества и безопасности, то такие препараты выбраковываются и уничтожаются», – добавила она. Отметим, что еще 12 июня в интервью РИА «Новости» Самойлова говорила, что в России «есть одна из производственных площадок, которая до сих пор не выпускает вакцины в гражданский оборот, потому что не все замечания устранены», имея в виду производство в Уфе. «Есть и примеры, когда ряд серий браковались еще самими производителями при выпускающем контроле. Например, Институтом имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России было выявлено пять серий первого компонента и десять серий второго компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), качество которых не соответствовало установленным требованиям на этапе выпуска. Каждый раз, когда контроль соответствия международным стандартам срабатывает, фиксируются факты отбраковки серий препаратов, и тогда эти серии уничтожаются», – добавила тогда Самойлова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лещенко поспорил с Бероевым о дискриминация непривитых россиян 23 июня 2021, 14:10

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

В стране нет никакой дискриминации непривитых, как говорит актер Егор Бероев, а меры правительства – вынужденные, потому что российский менталитет не позволяет самостоятельно всем вместе пойти на прививку, сказал газете ВЗГЛЯД народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко. Актер Егор Бероев на вручении премии «ТЭФИ – Летопись победы» вышел на сцену с нашитой на пиджак желтой звездой в знак выступления против вакцинации от коронавируса. По его мнению, в стране происходит дискриминация непривитых россиян, поскольку он «проснулся в мире, где вакцина стала опознавательным знаком, который определяет, будет ли человек отделен от остальной части общества или же будет находиться в резервации». «Все страны мира прививаются. Причем заграницей за два дня прививаются столько людей, сколько у нас за все время вакцинации. Я понимаю тех, у кого есть антитела, им может быть пока прививаться не нужно. Но россиянам нужно понять, что мы никогда не приобретем коллективный иммунитет, если не привьемся, так и будем болеть. Это же вирус, который существует в популяции, и от него не избавиться», – говорит Лещенко. Он рассказывает, что и сам планирует в скором времени привиться против COVID-19, но пока этого не делает только потому, что перенес данное заболевание и все еще имеет достаточное количество антител в организме. «У нас еще и безалаберность в стране такая, пофигизм некий. Есть в нашей национальности такой признак. Поэтому все те меры, которые сейчас применяются, идут нам только во благо, мы сами-то не пойдем прививаться все вместе. Если у нас не будет иммунитета, то мы в любом случае все будем подвержены этому заболеванию. Бероев может не прививаться, но я с ним не согласен и считаю иначе», – подчеркивает артист. По мнению собеседника, никакой дискриминации ни одной из категорий людей в России не происходит, а есть исключительно «вынужденные меры». К тому же граждане, которые по каким-то причинам не хотят делать прививку, не будут лишь иметь некоторые возможности, касающиеся посещения общественных мест, и то, только потому что своим нежеланием они подвергают опасности других людей. «Если нам оставить вакцинацию добровольной, то у нас не будут прививаться люди. Так устроено наше общество. Весь мир уже привит отчасти, в Венгрии, например, 60 % вакцинированных. Я вот только что был в Будапеште, все открыто у них, на стадионе собралось 60 тыс. человек на матче, когда наши играли. Так хорошо, когда все возвращается к прежней жизни, мы же и сами от всего этого устали, в наших интересах все ускорить», – считает Лещенко. Использование Бероевым желтой звезды в качестве символа своей позиции певец считает не совсем уместным, но допустимым, поскольку в современном мире у каждого гражданина есть право открыто высказывать свою точку зрения. «В Интернете же тоже можно писать что угодно и как угодно, матом там ругаться и людей уничтожают там морально комментариями различными. У нас же нет никакой цензуры в высказываниях и действиях такого рода. Значит Бероев так считает, и можно даже уважать его позицию, почему нет? Каждый сам для себя делает выводы», – заключил артист. Ранее профессор Российской академии интеллектуальной собственности Лев Симкин посчитал неуместным использование Бероевым желтой звезды в качестве знака протеста вакцинации и раскритиковал данное действие. Он пояснил, что такой поступок принижает трагедию Холокоста. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Индии признали «вызывающим опасения» новый штамм коронавируса «дельта плюс» 22 июня 2021, 19:35

Фото: Amarjeet Kumar Singh/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Новый штамм коронавируса «дельта плюс» (B.1.617.2.1) признан индийским консорциумом по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) «вызывающим беспокойство», сообщил минздрав страны. «INSACOG сообщил, что штамм «дельта плюс» в настоящее время является «вариантом, вызывающий беспокойство», и имеет следующие характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела», – цитирует сообщение индийского ведомства РИА «Новости». Такая формулировка применяется, если есть доказательства, что мутация может быть либо более заразной, чем исходная, либо вызывающей более серьезное заболевание или может «ускользать» от действия вакцин или антител. Ранее сообщалось, что в Индии зарегистрировали 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации. Газета ВЗГЛЯД писала, что известно про новую мутацию вируса. В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна 23 июня 2021, 13:12

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

На федеральном уровне планов введения локдауна из-за ситуации с коронавирусом сейчас нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Он отрицательно ответил на вопрос, не стоит ли такой вопрос на федеральном уровне. Кроме того, он добавил, что в Кремле нет информации о том, чтобы какой-то из регионов РФ готовился ввести локдаун. «Здесь уже не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион. Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», – приводит слова Пескова РИА «Новости» Так он ответил на вопрос о достаточности мер, вводимых московскими властями в связи с коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. В среду он заявил, что Москва находится практически на пике заболеваемости COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил об отсутствии у других стран обязательств по лечению туристов из России 23 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

У других стран нет никаких обязательств по лечению от коронавируса туристов из России, как их будут лечить – тоже непонятно, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Я так понимаю, что во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай Бог, заболеют, но никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, так я понимаю, и как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?» – передает его слова РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что не уверен в объективности показателей по коронавирусу в зависимых от туризма южных странах «Мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что там греха таить, вопрос об объективности официальных показателей по ковиду, конечно, стоит на повестке дня», – цитирует Путина ТАСС. Он спросил вице-премьера Татьяну Голикову о том, как организовано сотрудничество с иностранными государствами в ситуациях, когда турист заразился коронавирусом на отдыхе и вынужден обратиться за медпомощью по месту пребывания. «Вот человек приехал в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, заболел. Семья тоже приехала, кто-то из членов семьи заболел за границей: что делать, куда идти, как лечиться, где?» – поинтересовался Путин. Голикова сообщила, что власти Турции в случае заболевания российских туристов «примут соответствующие меры». «В Турцию мы непосредственно выезжали. Наша мониторинговая миссия состояла из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона», – пояснила вице-премьер. В ходе поездки была осмотрена работа гостиниц, аэропорта, больниц, эксперты ознакомились с методикой ПЦР-тестирования и доставкой больных в медорганизации. «И по результатам этого инспекционного визита и согласованию отдельных подходов были приняты решения оперативным штабом по возобновлению авиационного сообщения с Республикой Турция. У нас есть понимание от турецких властей, что соответствующие меры в случае, если наши граждане заболеют, турецкой стороной будут приняты», – заверила Голикова. Вместе с тем комиссией были выявлены недостатки. «Прежде всего речь шла о трехзвездочных отелях – о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпидблагополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга», – пояснила вице-премьер. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне планов введения локдауна из-за ситуации с коронавирусом сейчас нет. В магазинах и транспорте Москвы решили пока не вводить «бесковидный» режим 22 июня 2021, 21:37

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

«Бесковидный» режим, который начнет действовать в общепите, пока не планируется распространять на магазины и транспорт, сообщили власти столицы. «На магазины и транспорт «бесковидный» режим распространять пока не планируется», – пояснил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС. Он напомнил, что в местах общественного пребывания граждане обязаны соблюдать масочный режим и другие эпидемиологические меры. До этого во вторник глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в правительстве города пока не приняли решения о введении QR-кодов для посетителей ТЦ и тренажерных залов. Посещение «бесковидных» заведений общественного питания в Москве для детей до 18 лет станет возможным с 28 июня, при этом им необходимо будет предъявлять ПЦР-тест. В Москве решили пока не вводить QR-коды для посетителей ТЦ и спортзалов 22 июня 2021, 20:37 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Москвы пока не приняли решения о введении QR-кодов для посетителей ТЦ и тренажерных залов, заявил в эфире телеканала «Россия-24» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг. «Пока таких решений нет, будем наблюдать», – ответил он на вопрос о вводе QR-кодов в ТЦ и тренажерных залах. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом 23 июня 2021, 15:55 Текст: Елена Мирошниченко

За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости – 53 тысячи. Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения», – рассказал он в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что за последнюю неделю в Москве было госпитализировано 12 тыс. человек. «По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям – 12 тысяч за неделю, и мы видим, что эта неделя, скорее всего, покажет максимальную госпитализацию за весь период пандемии», – рассказал Собянин. По его словам, «медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но тем не менее понятно, что медицинские возможности не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан». Также Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится. «Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится», – сказал Собянин. Мэр также рассказал, что «по Москве около 90% всех заболевших болеют новой мутацией COVID – индийским штаммом, так называемым дельта. В Москве он практически подавил все остальные штаммы. Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало и вот «дельта» выстрелила сейчас, когда стала массовой». По его словам, это объясняет большую долю молодых людей среди заболевших, увеличение смертности. «Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией, конечно, многие снова оказались беззащитными», – отметил мэр Москвы. При этом президент Владимир Путин пообещал продолжать в оперативном режиме обсуждать с Собяниным меры по снижению рисков заражения коронавирусом для жителей столицы. «Сергей Семенович, вы мне регулярно докладываете о том, что происходит, и о мерах, которые предпринимаются вами для того, чтобы снизить риски для наших людей, для жителей столицы. Продолжим с вами работать в таком же оперативном режиме по обмену информацией и по предлагаемым вами мерам по борьбе с ковидом», – сказал Путин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. В Подмосковье допустили введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте 23 июня 2021, 17:42

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Минздрав Подмосковья допустил введение с 1 июля системы QR-кодов для поездок на общественном транспорте, если ситуация с коронавирусом не улучшится, заявила зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. «Мы очень надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, но тем не менее хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля, а это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», – цитирует ее РИА «Новости». Она рассказала, что будет предпринято все возможное для избежания принятия этого решения путем формирования коллективного иммунитета и вакцинацией. Ранее сообщалось, что система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды. За сутки в России выявили 17,6 тыс. случаев коронавируса 23 июня 2021, 11:19

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 17 594 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 15,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6534, Московской области – 2323, Санкт-Петербурге – 1092. Всего в стране выявлено 5 368 513 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 902 110 человек, из них 12 660 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 548 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 130 895 человек. Накануне, 22 июня, в России было выявлено 16 715 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 879. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса 23 июня 2021, 16:53 Текст: Алексей Дегтярев

В Московской области с 24 июня вводятся запреты на посещение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах с 23.00 до 6.00, об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. «Приостановить с 24 июня 2021 года: оказание гражданам услуг общественного питания в фуд-кортах, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столиками; оказание гражданам услуг общественного питания в сезонных летних кафе (на летних верандах); <...> проведение с 23.00 до 6.00 зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, кальянных; посещение гражданами детских игровых комнат», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте областного правительства. При этом летним кафе можно продолжать работу при условии, что в них «соблюдается следующее условие – на площади три квадратных метра сезонного летнего кафе (летней веранды) может находиться только один посетитель». Проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием зрителей возможно только при выполнении ряда условий, говорится в постановлении. «Организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 метра; вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места; предельное количество зрителей составляет 500 человек одновременно», – поясняется в документе. Ранее в Министерстве культуры сообщили, что заполняемость залов в культурных учреждениях Москвы должна составлять не более 50% и не превышать 500 человек, однако число посетителей может быть увеличено при условии введения системы QR-кодов. Собянин: Москва находится практически на пике заболеваемости COVID 23 июня 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, мы находимся практически на пике заболеваемости, но за последние сутки москвичи записались на вакцинацию рекордное количество раз – порядка 60 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево. «К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом (волной). Но, что радует, все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться... Вчера записалось рекордное количество – около 60 тысяч (человек), еще недавно мы «падали» до уровня около 6 тысяч (записей) в день, – то есть практически в десять раз разница в записях», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Накануне он сообщил, что число вакцинированных от коронавируса жителей Москвы превысило 2 млн человек. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Кубани ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий 23 июня 2021, 11:05 Текст: Евгения Шестак

Обязательная вакцинация от коронавируса вводится для отдельных категорий граждан в Краснодарском крае, говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора. «Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работники образовательных организаций, работники организаций общественного питания», – говорится в постановлении. Также в список попали работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами, организаций туристской индустрии, транспортных организаций и организаций в сфере бытового обслуживания. В постановлении указано, что не менее 60% работников сфер общественного питания, транспорта, туризма на Кубани должны получить первую прививку до 23 июля. «Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Краснодарского края в сферах, установленных пунктом 1 настоящего постановления: в срок до 23.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 23.08.2021 вторым компонентом (дозой) вакцины против новой коронавирусной инфекции, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников», – говорится в документе. Ранее сообщалось, что власти Ростовской области планируют привить от коронавируса до 90% работников торговли и сферы услуг. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы.