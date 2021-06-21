Беременную украинку затравили из-за русского языка

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21 июня, понедельник | Последнее обновление — 15:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назвал главную задачу избирательной кампании на выборах в Госдуму
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После резкого высказывания в Faсebook на тему BLM человека могут просто уволить с волчьим билетом. Все прекрасно понимают, о чем речь, а произносить вслух нельзя.
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Нас так долго учили любить запретные плоды, что мы разучились пожинать собственные. Все познается в сравнении, а не копировании чужих образцов. Мы – такие, какие есть, а не такие, какими нас хотели бы видеть.
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Негритянские рабы получили свою свободу после длительной напряженной войны, самой масштабной на американских континентах. Только вот сражались в этой войне в большинстве не жаждущие свободы негры, а вполне себе белые люди.
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Беременную украинку затравили из-за русского языка
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Жительница Харькова Маргарита подверглась травле из-за того, что написала курсовую работу на русском языке, девушку также
угрожают уволить с работы.
Маргарита рассказала о своих проблемах в соцсетях. Девушка заметила, что она переводила материалы с английского на русский, но этого оказалось недостаточно. Теперь у нее требуют перевод еще и на украинский язык, передает «Страна.ua».
«И сейчас я должна переводить на украинский? Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы», – возмутилась харьковчанка.
Девушка раскритиковала украинизацию и заявила, что власть ущемляет ее права. Позже видео исчезло из ее соцсетей, но его успели репостнуть в тематических группах. Теперь Маргарите поступают угрозы. Директор Центра экстренной медицинской помощи, где работает девушка, заявил, что будет добиваться ее увольнения, и назвал ее «врагом украинского народа».
По словам самой украинки, ее видео растиражировали намеренно. Она попыталась оправдаться на работе, заявив, что ее высказывания могли быть вызваны беременностью, однако угроза увольнения все еще есть.
Ранее президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
Минск решил не принимать самолеты с Украины
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в ответ на действия Киева не будет принимать самолеты с Украины.
Слова Лукашенко приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого»: «Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты».
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это решение в Telegram: «Логично. В ответ на выпады бывшей «дружественной республики» Лукашенко решил не церемониться. Другое дело, что и прежде было ясно: «дружественная» Украина была по сути не сильно дружественной, и кризис вокруг Белоруссии лишь это подтвердил. И вся «дружба» враз рухнула».
Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, а также ограничила использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами.
Это произошло после того, как 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Ее отец Андрей Сапега направил Лукашенко обращение с просьбой помиловать его дочь. По его словам, во время протестов в Минске она была в Литве. «И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, – это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе», – сказал мужчина. Он также назвал ее отношения с Протасевичем токсичными.
В Крыму отреагировали на «шутку» секретаря СНБО про подтопление
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«Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине, заявила член Совфеда от республики Ольга Ковитиди.
«По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе. Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе. По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», – сказала Ковитиди в беседе с «Говорит Москва».
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки.
Власти США приостановили план военной помощи Украине
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США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов, сообщает Politico со ссылкой на источники.
План изначально был разработан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной, передает РИА «Новости».
Решение приостановить выделение помощи было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве, сообщают источники издания.
Один из источников сообщил, что помощь все еще может быть быстро отправлена Украине, если решение будет изменено.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Ранее газета ВГЛЯД писала, почему президента Владимира Зеленского расстроили переговоры лидеров России и США.
Также сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.
Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО
Бывший посол США Джон Хербст заявил украинскому интернет-порталу, что Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО перед саммитом организации.
«Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в НАТО в преддверии последнего саммита организации», – цитирует РИА «Новости» Хербста.
По мнению бывшего посла, организация определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте.
«Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону», – объяснил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды.
Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим»
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил Украину официально признать молдавский язык «несуществующим».
Ауреску встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на дипломатическом форуме в Анталье. Он подчеркнул, что румынская сторона поддерживает сотрудничество Украины с НАТО и попросил Киев признать «отсутствие молдавского языка», передает «Спутник Молдавия».
«После признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком» в апреле 2021 года украинской стороне следует официально признать, что молдавского языка не существует, сказал Ауреску.
При этом в форуме принимают участие и представители Молдавии, исполняющий обязанности главы молдавского МИД Аурелиу Чока и спикер парламента Зинаида Гречаная.
В мае газета ВЗГЛЯД отмечала, что в истории молдавского языка скоро может быть поставлена точка. Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что новый созыв парламента переименует государственный язык республики в румынский.
Ранее лингвист рассказала газете ВЗГЛЯД о разнице румынского и молдавского языков.
Украина пригрозила России турецкими беспилотниками
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Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu.
«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...», – приводит слова чиновника РИА «Новости».
Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения «для защиты». «Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», – добавил Кулеба в ответ на вопрос о том, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе.
При этом глава МИД Украины пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву. Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство.
Накануне стало известно о планах Польши использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО. Ранее Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции.
В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Киев назвал выдачу российских паспортов в Донбассе основанием для пересмотра «Минска»
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Факт получения жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса российских паспортов, по мнению украинских властей, является «фундаментальной вещью» для корректировки Минских соглашений, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по итогам заседания Совбеза.
«Выдача паспортов – это фундаментальная вещь относительно изменения условий [Минских соглашений]. 630 тыс. паспортов, выданных России, <…> – это повод для того, чтобы начинать переговоры», – цитирует ТАСС слова Данилова со ссылкой на УНИАН.
Данилов в очередной раз выступил с утверждением, что Минские соглашения в нынешнем виде выполнить невозможно. Ранее он заявлял, что Киев считает необходимым изменить те положения Минских соглашений, которые являются, по мнению украинской стороны, невыполнимыми.
Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР.
Псаки назвала «абсурдным» сообщение о приостановке США помощи Украине
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ о том, что США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов.
По ее словам, «мысль о том», что США «удерживали помощь в сфере безопасности» является «абсурдной». Псаки подчеркнула, что лишь «на прошлой неделе», перед саммитом США – Россия, Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера».
«В настоящее время мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», – заявила она, добавив, что уже подготовлены «резервные средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину», передает ТАСС.
По словам Псаки, Байден «сказал президенту Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве.
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Украина ввела санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, а также против предпрриятий, который были «аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ», заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
«Сегодня против российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций…Сегодня были введены санкции в отношении Фирташа Дмитриева Васильевича», – цитирует РИА «Новости» Данилова.
«Что касается господина Фирташа (санкции касаются – прим.ВЗГЛЯД), его участия в титановом бизнесе, поставок сырья, которое потом идет, и это отслежено нашими разведчиками СБУ, на военные предприятия РФ, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось достаточно долго», – приводит ТАСС слова Данилова.
По его словам, санкции также касаются предприятий, которые «непосредственно аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ и использовали этот титан в военной сфере».
Говоря о Фуксе, Данилов заявил, что санкции в отношении этого бизнесмена касаются компании «Голден деррик», которая получала ранее лицензии на добычу углеводородов на Украине, по мнению СНБО, «незаконным способом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил войну олигархам, поименно назвав новых врагов Украины. Среди них Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Петр Порошенко и «венский сиделец» Дмитрий Фирташ.
Напомним, предпринимателя Дмитрия Фирташа задержали в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР. Суды несколько раз меняли решение относительно экстрадиции олигарха в США, которые обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.
Вскоре суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
Захарова назвала власти Украины мазохистами
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Украины мазохистами, комментируя намерение провести международный саммит «Крымской платформы».
Захарова написала в Telegram: «Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее – просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «сколько не говори халва, во рту слаще не станет».
«Мазохисты», – добавила она.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
Планируется, что переговорная площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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ВМС Украины провели учения в Черном море
Украина провела тактические учения своих военно-морских сил в Черном море, в нем участвовала морская пехота и авиация, сообщили в Минобороны страны.
«В определенных районах Черного моря военно-морские силы ВС Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым был привлечен дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Тренировки разделили на несколько этапов: противокатерную оборону, тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу и оказание помощи аварийному кораблю с высадкой спасателей.
«Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель», – сказал командующий учениями, командир флотилии капитан 1-го ранга Юрий Федаш.
Он добавил, что в учениях применялись надувные мишени Killer Tomatoes, применяемые странами НАТО.
Зеленский объявил об усилении украинской армии в 572 раза
Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали сильней в 572 раза, так как их ряды пополнили 572 молодых офицера, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Вооруженные силы Украины становятся сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополняют 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины», – заявил президент в своем Telegram-канале.
Он также поздравил выпускников украинских военных вузов и пожелал, чтобы их оберегала «родная земля, родительская поддержка и материнская молитва».
Ранее Зеленский сообщал, что в случае, если западные страны прекратят оказывать поддержку Украине в конфликте с донбасскими республиками, то украинской стороне придется создать «самую мощную армию в Европе».
Украина собралась купить у Британии боевые корабли
Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown, сообщили источники одесского издания «Думская».
По имеющимся у издания сведениям, корабли будут закуплены в 2021 году, специально для подписания договора об их поставке 21 июня в Одессу приедет президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание, приобретаемые Украиной боевые корабли были построены в начале 1990-х годов. В составе Королевского флота находились 15 тральщиков этого типа, при этом в 2000-х по три корабля передали Эстонии и Саудовской Аравии.
Тральщики типа Sandown имеют длину 53 метра, они оснащены двумя дизельными двигателями, а также электродвигателем для бесшумного хода, максимальная скорость – 13 узлов. Эти боевые корабли вооружены 30-миллиметровой пушкой и несколькими пулеметами. Единственным назначением этих тральщиков является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, они не имеют приспособлений для траления мин.
Ранее постпред России при ОБСЕ обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Эксперт оценил угрозы Украины России турецкими «Байрактарами»
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«Появление в вооруженных силах Украины турецких ударных беспилотников – это серьезное усиление их возможностей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее в Киеве заявили, что покупка турецких БПЛА призвана заставить Россию «подумать дважды», прежде чем «атаковать» Украину.
«Украина могла купить сколько угодно беспилотников – точной информации нет, а данные разнятся. Тем не менее появление в вооруженных силах Украины турецких ударных беспилотников – это серьезное усиление возможностей при решении тех или иных задач в ходе боевых действий в Донбассе», – констатировал военный эксперт Игорь Коротченко.
«В том, что это эффективное оружие, мы убедились на примере карабахской войны. Вопрос заключается лишь в компетенции украинских военнослужащих: смогут ли они управлять этими беспилотниками и применять их?» – задается вопросом собеседник.
«Но для уничтожения таких беспилотников у России есть зенитные ракетные комплексы «Тор-M2» различных модификаций. Это комплекс ПВО малой дальности. Он эффективен в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия, а также способен обнаруживать и уничтожать «Байрактары» в зоне своей ответственности», – напомнил эксперт.
«При грамотном построении системы противовоздушной обороны «Тор-M2» достаточно легко обнаруживает и уничтожает беспилотники, что доказано опытом их применения в Сирии. Именно они обеспечивают безопасность авиабазы Хмеймим и уничтожили около сотни БПЛА террористов», – подытожил Коротченко.
Напомним, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» – сказал он.
Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения «для защиты». «Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», – добавил Кулеба в ответ на вопрос о том, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе.
При этом глава МИД Украины пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву. Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство.
Накануне стало известно о планах Польши использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО. Ранее Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции.
В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Власти Украины остановили трансляцию российского ТВ в отеле под Житомиром
В отеле в Житомирской области прекращена ретрансляция российских каналов, сообщил Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.
Ретрансляцию каналов «Россия 24», «Первый канал. Всемирная сеть», «НТВ Мир», ТНТ, «РТР-Планета» и других обнаружили в «гостинично-ресторанном комплексе» во вторник. По данным на пятницу, «иностранные программы, распространение которых противоречит украинскому законодательству, были изъяты из перечня доступных для просмотра». Утверждается, что они не соответствуют требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, а также украинскому законодательству. Правоохранители и сотрудники нацсовета «провели разъяснительную беседу с руководством комплекса», передает РИА «Новости».
Еще летом 2014 года на Украине была запрещена ретрансляция практически всех ведущих российских телеканалов. Под запретом оказались даже телеканалы для детей и каналы, посвященные охоте, рыбалке, спорту. Украина также запретила прокат множества российских фильмов и сериалов и не пускает в страну ряд российских деятелей культуры.
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