Политолог назвал три главных итога встречи Путина с «Единой Россией» Путин обсудил с главой Всемирного банка финансирование проектов в России 2 июня 2021, 20:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом перспективы финансирования проектов по модернизации экономики России, соцсферы и инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля. «Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий», – цитирует сообщение Кремля ТАСС. Ранее сообщалось, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%, в 2022 году ожидается рост также на 3,2%.

Байден объяснил цели встречи с Путиным 1 июня 2021, 21:21

Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Текст: Елена Мирошниченко

Президенту США Джозефу Байдену необходима встреча с Владимиром Путиным, чтобы разобраться в истинных намерениях России, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы», – цитирует ее НТВ. Она также уточнила, что встреча двух лидеров – «это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России». Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Лукашенко рассказал о содержимом своего чемоданчика на встрече с Путиным 1 июня 2021, 13:19 Текст: Елизавета Булкина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным привез материалы белорусских спецслужб о ситуации вокруг Союзного государства и Китая. По словам главы республики, его встречу с Путиным в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который он с собой принес. «Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы, что обсуждать», – передает слова Лукашенко «БелТА». Глава республики уточнил, что в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Главы государств взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон. «О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», – пояснил Лукашенко. Напомним, на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. В США предрекли Путину «победу» на встрече с Байденом 1 июня 2021, 11:01

Фото: Kremlin Pool,CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Президент США Джо Байден своими действиями уступил российскому коллеге Владимиру Путину еще до саммита, считает обозреватель журнала The American Spectator и бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джед Баббин. Баббин считает, что отношения между странами и так стабильны, и если цель саммита заключается в восстановлении той самой «предсказуемости и стабильности», то он не имеет никакого смысла, передает РИА «Новости». В связи с этим Байден мог бы поднять вопрос о недавнем инциденте с самолетом Ryanair в Минске, но, как отмечает обозреватель, американский лидер, скорее всего, лишь вскользь коснется этой темы. Он слишком ценит предсказуемость и предпочтет обсудить климат, торговлю и прочие подобные вопросы. Автор также подчеркивает, что президент США уступил российскому коллеге еще до саммита. В частности, Байден отказался от введенных его предшественником Дональдом Трампа санкций против «Северного потока – 2». «Несоответствие между закрытием в США трубопровода Keystone XL, которое привело к ликвидации нескольких тысяч рабочих мест, и облегчением русским строительства «Северного потока – 2», очевидно не имеет значения для Байдена», – пишет он. Кроме того, автор отметил необходимость обсуждения вопроса безопасности в киберпространстве на июньском саммите, напомнив о недавней атаке на Агентство США по международному развитию (USAID). «Администрация Байдена преуменьшила ее серьезность, заявив, что такое часто происходит в кибермире. Так оно, видимо, и будет в будущем», – размышляет обозреватель. Также он призвал американского президента отправить военное снаряжение на Украину. Однако, на его взгляд, обещанная «непоколебимая поддержка» Киеву со стороны Вашингтона проявляется только на словах. Баббин заключил, что Москва берет все, что может взять от Вашингтона, и ей за это ничего не будет. И то же самое следует ожидать от предстоящей встречи в Женеве. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поделился воспоминаниями о маме 1 июня 2021, 15:41 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что его мама работала нянечкой в больницах и ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за маленьким сыном. В семье Каньшиных из Благовещенска, с которыми президент пообщался на встрече в режиме видеосвязи, девять детей. Мама Ольга работает уборщицей. Глава государства предположил, что она сделала это, чтобы «ухаживать за детишками, высвобождать время», передает ТАСС. «У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», – поделился семейными воспоминаниями президент. Путин отметил, что воспитание детей в больших семьях требует серьезных усилий, много времени и большой душевной отдачи, сердечного тепла. В то же время он согласился, что «ребенок в семье – это праздник». «У вас у всех много детей, и это большой праздник», – сказал глава государства, поздравив участников встречи с Днем защиты детей и пожелав им счастья, благополучия и здоровья. Ранее Путин рассказывал, что в детстве их семья жила скромно, варили щи, котлеты делали, пекли блины, а по воскресеньям и праздникам мама пекла пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки. Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности в школах к августу 1 июня 2021, 17:02 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин поручил внедрить к августу единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты российских школ. «Обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются», – сообщает РИА «Новости». Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 августа, а затем раз в полгода. Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений. Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Путин заявил, что решения по усилению контроля за оборотом оружия в России должны быть жесткими, должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии. Кремль прокомментировал сверхприбыли металлургов 31 мая 2021, 13:14 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов, правительство этим сейчас занимается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да, президент знает, действительно, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, вряд ли стоит искать виновных в ситуации со сверхприбылями российских металлургов, поскольку это экономическая жизнь. Представитель Кремля отметил, что бизнес зарабатывает деньги, а государство получает налоги, поэтому в случае возникновения какой-либо диспропорции государство её выравнивает. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК сообщил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей и «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его словам, эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов. Белоусов указал, что не поддерживает введение гибкой экспортной пошлины на металлургическую продукцию по аналогии с «зерновым демпфером». В женевских отелях перед саммитом Россия – США раскупили все номера 31 мая 2021, 08:34 Текст: Дмитрий Зубарев

В женевских гостиницах, где 16 июня может состояться саммит Россия – США, раскуплены все номера с 11 по 18 июня, однако визуально ничего не говорит о подготовке к встрече на высшем уровне, сообщают СМИ. По данным швейцарских СМИ, первая встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена пройдет в женевской гостинице Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Официально ни одна из сторон пока не подтвердила и не опровергла эти слухи. «Мы не можем давать никаких комментариев на этот счет», – заявила корреспонденту РИА «Новости» сотрудница гостиницы на просьбу подтвердить, что номер в отеле невозможно забронировать с 11 по 18 июня. Девушка также отказалась как-либо комментировать слухи о том, что именно в Intercontinental пройдет саммит. За прошедшие дни корреспондент несколько раз заглядывал в гостиницу, однако так и не увидел очевидных признаков подготовки крупномасштабного мероприятия. Несмотря на то, что Intercontinental уже работает после снятия властями Женевы основных ковидных ограничений, парковка перед отелем практически всегда пустая. Сам отель имеет славу женевской площадки для переговоров. Он расположен в непосредственной близости от ООН, а также постпредств России и США. Здесь в 1985 году встречались Рейган и Горбачев, а в марте 2009 года проводили свои первые переговоры госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава МИД России Сергей Лавров, который тогда получил от своей коллеги кнопку «Перезагрузка». Здесь шли напряженные переговоры по ядерной сделке с Ираном и межсирийские переговоры под эгидой ООН. Здесь часто проводят двусторонние встречи российские и американские делегации, в том числе по вопросам разоружения. Недавно здесь встречались и секретарь Совбеза России Николай Патрушев со своим коллегой, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Второй потенциальной гостиницей для саммита может стать Wilson Hotel, который также является излюбленным местом иностранных дипломатов и делегаций высокого и высшего уровня. Как и в Intercontinental, в Wilson Hotel невозможно забронировать номер с 11 по 18 июня. Рядом с отелем на этой неделе было замечено несколько тонированных минивэнов, однако машин с дипломатическими номерами не наблюдалось. На данный момент ни российские, ни американские источники не стали ни опровергать, ни подтверждать данные о каком-либо из мест, отметив только, что обсуждается «очень много вариантов». Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Кремль ответил на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах 31 мая 2021, 12:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Никаких решений о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, никакого решения на эту тему не принималось. Если какие-то решения будут приниматься, мы, разумеется, сразу вас проинформируем», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, принято ли окончательное решение насчет того, возглавит ли Путин список ЕР на выборах. Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак на президиуме генерального совета заявил, что федеральный предвыборный съезд «Единой России» пройдет 19 июня, на нем будут утверждены списки кандидатов в Госдуму. Оленевод рассказал Путину о своей жизни в тундре с 11 детьми 1 июня 2021, 16:04 Текст: Елена Мирошниченко

Во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей. «Здорово, Владимир Владимирович! Меня зовут Вулков Павел Митрофанович. Я оленевод из общины... Кочующей», – начал свой рассказ глава семьи. Он рассказал Путину, что самому старшему их ребенку 16 лет, а самому младшему – год, и все они общаются с оленями. Об этом сообщает РИА «Новости». «И в зоопарк ходить не надо. У вас счастливые ребятишки!.. Мама справляется со всеми? Много работы, надо сказать: 11 ребятишек – это требует большого внимания со стороны мамы. Вам-то приходится на работе проводить время», – заметил Путин. Вулков рассказал, что жена со всеми справляется, к тому же помогает их 15-летняя дочь. Также Путин спросил его, как часто семье приходится переезжать с места на место и нет ли желания отправить кого-нибудь из детей учиться в интернат. «За сезон переезжаем где-то 30 раз, наверное... У меня трое так-то учатся», – ответил Вулков. Орден «Родительская слава» был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семерых и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тыс. рублей. Ранее президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что его мама работала нянечкой в больницах и ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за маленьким сыном. Путин в понедельник встретится с Кузнецовой и откроет завод Aurus в Татарстане 31 мая 2021, 12:42 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в понедельник примет уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, а также по видеосвязи примет участие в открытии завода Aurus в Татарстане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «С минуты на минуту Путин в Сочи примет уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, детский омбудсмен представит главе государства ежегодный отчет о работе по своему направлению. «Работа важная, работа нужная и работа очень эффективная», – добавил Песков. Также он сообщил, что Путин в понедельник примет участие в открытии завода Aurus в Татарстане. «Сегодня же из Сочи президент примет участие в открытии завода Aurus. Президент уже несколько лет ездит на Aurus. На Aurus пересели уже многие члены правительства, почти все. Машина все больше и больше эксплуатируется, коммерческое использование начинается постепенно», – сказал Песков. Он добавил, что открытие завода в Татарстане пройдет в режиме видеоконференции. В нем также примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор Aurus Адиль Ширинов. Швейцария допустила закрытие неба над Женевой во время саммита Россия – США 1 июня 2021, 14:50 Текст: Евгения Шестак

Швейцария может закрыть небо над Женевой для гражданской авиации во время саммита России и США, заявил официальный представитель Федерального департамента по обороне, гражданской защиты населения и спорту Лоренц Фришкнехт. «Подготовка к наблюдению за воздушным пространством ведется. В настоящее время мы не можем предоставить более подробную информацию. Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации», – цитирует РИА «Новости» Фришкнехта. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Анонсирована встреча Путина с кавалерами ордена «Родительская слава» 31 мая 2021, 15:32 Текст: Ксения Панькова

В Международный день защиты детей, 1 июня, президент Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщила пресс-служба Кремля. «В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник примет уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, а также по видеосвязи примет участие в открытии завода Aurus в Татарстане. В Кремле пообещали не «стерилизовать» повестку перед встречей Путина и Байдена 1 июня 2021, 13:15 Текст: Евгения Шестак

Подготовка к саммиту президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Подготовка к саммиту продолжается, естественно, никто не собирается «стерилизовать» повестку дня перед саммитом», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, при подготовке к встрече лидеров Москва занимается глубоким анализом всего спектра внешней политики Вашингтона, включая все события и заявления, передает ТАСС. «Для этого, наверное, и осуществляется глубокий анализ всего спектра внешней политики, для этого и анализируются и все события, которые предшествуют саммиту, анализируются соответствующие заявления, конкретные действия. Изучаются пропорции соответствия заявлений конкретным действиям с тем, чтобы не было ни переоценки, ни недооценки», – сказал Песков. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Путин предложил наделить Генпрокуратуру правом представлять Россию в иностранных судах 1 июня 2021, 09:50 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который дает возможность Генпрокуратуре представлять интересы России в международных и иностранных организациях, судах, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Закон о «О прокуратуре Российской Федерации» предлагается дополнить положением, согласно которому «Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)», передает ТАСС. Помимо этого в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в ЕСПЧ Генпрокуратура защищает интересы страны при рассмотрении жалоб, поданных в эту инстанцию против России на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также Путин предложил наделить Генеральную прокуратуру правом обращаться в Конституционный суд России с запросом о возможности исполнения решения межгосударственных органов в части, противоречащей Конституции. «Президент РФ, правительство РФ, Верховный суд РФ, Генеральная прокуратура РФ вправе обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения решения межгосударственного органа вследствие того, что в части, обязывающей РФ к принятию мер по его исполнению, данное решение основано на положениях международного договора РФ в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции РФ», – говорится в тексте документа. Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза 1 июня 2021, 12:53 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин во вторник проведет оперативное совещание с членами Совбеза, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он (президент) проведет во второй половине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Если президент посчитает необходимым сам озвучить какие-то темы, он это сделает, если нет, то мы вас проинформируем», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Ранее Песков сообщил, что президент 2 июня планирует провести встречу с руководством партии «Единая Россия».