«Волонтеры Победы» и Единая Россия благоустроили более 21 тыс. памятных мест

Перед Днем памяти и скоби «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» завершили международный субботник, который посвящен окончанию Великой Отечественной войны.

Благоустройство памятных мест началось в 2021 году 17 апреля, 19 июня масштабная акция завершилась уборкой воинских мемориалов и захоронений, также активисты привели в порядок территории у домов ветеранов, сообщили в организации.

«Международный субботник объединил более 38 тыс. жителей России и соотечественников за рубежом, потому что это касается самого ценного для любого народа – памяти о предках и земляках, истории родной земли. За время проведения акции мы привели в порядок более 21 тыс. памятных мест и мемориалов», – поделилась руководитель «Волонтеров Победы», член президиума генсовета партии Ольга Амельченкова.

Так, на территории Вологодской области волонтеры и члены партии благоустроили воинские захоронения на Введенском кладбище. За памятными местами города тщательно следят, однако через кладбище, где захоронено большое количество участников Великой Отечественной войны, проходят жители близлежащих домов. Рядом с могилами собирается мусор, и в день завершения Международного субботника участники акции решили убраться на кладбище.

В Дагестане субботник прошел на территории кладбища воинских и братских захоронений. В апреле волонтеры привели там в порядок надгробные плиты. В день завершения акции добровольцы и партийцы очистили территорию кладбища от лишних деревьев и появившегося мусора, который мешает проходу к могилам.

«Участие в Международном субботнике – это уникальная возможность для каждого участника прикоснуться к истории войны и Великой Победы. Отдать дань памяти воинам, которые погибли, защищая свою Родину», – прокомментировала активист движения из Башкирии Шабиева Элеонора.

В городе Октябрьский республики провели работы по благоустройству заброшенных могил участников Великой Отечественной войны на кладбище по улице Кызыл-маяк. Участники акции проверили все захоронения: сравнили даты, имена, а после этого провели уборку и обновили архив. Была восстановлена часть потерянных данных, и историческая память была сохранена еще на долгие годы.