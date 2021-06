Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах Путин: Надо не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем 19 июня 2021, 15:47 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что нужно не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем, отметив, что народные избранники должны ставить интересы граждан выше личных интересов. «Надо обязательно советоваться с людьми, не просто слышать их, а знать, сопереживать их проблемам, заботам, невзгодам подчас, чувствовать, что называется сердцем, чем живет каждый конкретный рядовой гражданин Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Он отметил, что народные избранники должны ставить интересы граждан выше своих личных интересов, стремиться разобраться и помочь в каждой конкретной ситуации. Кроме того, в соответствии с мнением людей расставлять приоритеты в своей работе, программа партии–лидера должна быть по-настоящему народной, добавил он. В свою очередь председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия полностью готова к упорной борьбе на выборах и ставит цель одержать уверенную и честную победу. «Как абсолютно справедливо сказал Владимир Владимирович [Путин], борьба [на выборах] будет действительно непростой, упорной. Но я надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Одна из наших целей, чтобы выигрыш на выборах прошел уверенно, честно, в открытой борьбе», – цитирует «Как абсолютно справедливо сказал Владимир Владимирович [Путин], борьба [на выборах] будет действительно непростой, упорной. Но я надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Одна из наших целей, чтобы выигрыш на выборах прошел уверенно, честно, в открытой борьбе», – цитирует ТАСС Медведева. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.

Встреча Путина и Байдена нанесла «огромную травму» Польше
19 июня 2021, 07:44

Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Польская пресса заявила о кризисе в «элитах» и руководящих органах Польши, а также об «украинизации внешней политики». Главный редактор газеты Mysl Polska Ян Энгельгард заявил, что у Польши «получается лишь проводить политику истерики, науськивания, призывов к конфронтации и проповедничества, даже если она противоречит окружающей действительности и реальным интересам Польши», передает РИА «Новости». По его словам, польские элиты начинают пугать «страшилками» о «московском вторжении», как только между США и Россией начинают налаживаться отношения. Элиты могут и не верить в это, но повторяют, чтобы избежать критики. Энгельгард заявил, что этот «психоз» совмещен с «прогрессирующей украинизацией внешней политики» страны, пишут «Народные новости». При этом, по словам автора, недавняя встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом стала «огромной травмой» для Варшавы, так как ее нынешний политический курс не направлен в сторону переговоров с Москвой. 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СМИ заподозрили Байдена в попытке «унизить русский народ» после встречи с Путиным 19 июня 2021, 13:31

Фото: Denis Balibouse/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, он устроил «провокацию, унижающую русский народ», сообщают СМИ. Издание Global Times пишет, что заявления о давлении Китая на Россию и наступлении Поднебесной на ее территории Байден мог сделать только перед СМИ, потому что при личной встрече с Владимиром Путиным «он постеснялся бы говорить подобную чушь», передает РИА «Новости». Авторы статьи назвали это «провокацией, унижающей русский народ». Они уверены, что именно США оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности. «Байден просто хочет переложить вину на Китай. Это иллюзия», – считают эксперты. Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем действительно длинная, однако она бесспорная, потому там царит мир и ведутся активные экономические обмены. «Москва и Пекин – стратегические партнеры, и существующее между ними взаимное доверие имеет прочную политическую основу», – пишет издание. В Китае надеются, что Джо Байден и его администрация откажутся от идеи расстроить отношения между двумя странами. Напомним, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве Байден, отвечая на вопрос, не началась ли между Россией и США новая холодная война, сказал, что российский лидер, по его мнению, меньше всего хочет сейчас холодной войны. «У вас граница с Китаем тысячи километров, Китай считает себя самой сильной экономической и военной державой, а ваша экономика страдает и нуждается в развитии», – при этом заявил он. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Байден вдруг решил запугать Россию Китаем.

Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах
19 июня 2021, 15:39

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС. Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах. «В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин. Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. «Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев. «Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости». Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны». «Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он. Политолог рассказал о выявленных попытках зарубежного вмешательства в российские выборы 18 июня 2021, 19:49

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Раз за разом на региональные выборы выезжают группы людей, которые под видом журналистов занимаются провокациями и распространяют дезинформацию в Сети», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Сегодня в Совете Федерации был представлен доклад о попытках зарубежного вмешательства в предстоящие думские выборы. «Мы проводим совместные заседания с комиссией Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Наблюдаем, как раз за разом на региональные выборы выезжают группы людей, которые под видом журналистов занимаются провокациями и распространяют дезинформацию в Сети. На основе полученных данных уже можно пресечь такую деятельность», – рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, директор Института проблем демократии Максим Григорьев. «Мы информируем наши общественные штабы в регионах. Наши наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках. Они видят, что происходит. При этом наши общественные штабы отслеживают, какая информация потом размещается в Сети, кто приезжает, на какие участки и в каком составе», – указывает Григорьев. По его мнению, в попытках заранее скомпрометировать результаты будущих парламентских выборов заинтересованы власти Соединенных Штатов. «Они и не скрывают этого. США проводят политику по сдерживанию России, одним из инструментов которой остается подрыв авторитета общественно-политических институтов, – пояснил собеседник. – Кроме того, после провальной фальсификации выборов у себя в стране американские политики стараются показать, что другие страны в этом отношении ничем не лучше». «Но у нас имеются все необходимые возможности для пресечения подрывной деятельности. Если вдруг будут замечены какие-то фейки, то мы с необходимыми доказательствами на руках сможем либо остановить их распространение, либо опровергнуть. Гражданское общество России не допустит фальсификации итогов парламентских выборов», – заключил Григорьев. Напомним, глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Владимир Джабаров представил промежуточный отчет о попытках зарубежного вмешательства в российские выборы этого года. По словам Джабарова, рабочей группой комиссии зафиксированы попытки еще в ходе выборной кампании организовать ее компрометацию. Как следует из отчета, «иностранные центры, прежде всего американские, стран ЕС, НАТО и Украины, еще до официального объявления российских парламентских выборов начали активную, масштабную и системную работу по их дискредитации». В комиссии уточнили, что конкретная деструктивная работа была начата весной и координируется Госдепартаментом США. Как указали в комиссии, в частности, планируется выдвижение многочисленных кандидатов в депутаты Госдумы из числа лиц, которые заведомо не имеют законных оснований быть зарегистрированными, либо цель которых – получить не статус кандидата, а отказ в регистрации. То есть главная задача этих лиц – создать условия для раздувания скандалов и информационных поводов для антироссийской пропаганды, указали в Совфеде. Кроме того, с использованием современных информационно-компьютерных технологий, включая технологии «искусственного интеллекта», предусмотрена фабрикация видеоматериалов на основе записей с веб-камер на участках для голосования. Впоследствии такого рода подтасовки предполагается использовать в качестве псевдодоказательств неких массовых нарушений, уточнили в комиссии. «При этом, судя по всему, конечной целью этой работы является максимальная дискредитация всей избирательной системы России к президентской избирательной кампании 2024 года», – отмечается в документе. Между тем в Совфеде подчеркнули, что российская политическая система надежно защищена, а ее законодательство, включая недавно принятые законы, закрывает многие лазейки, которыми пытались пользоваться различные антироссийские зарубежные центры. Делегатов с положительным ПЦР-тестом на COVID не допустят на съезд «Единой России» 18 июня 2021, 16:55 Текст: Елена Лексина

Съезд «Единой России» пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в связи с обострением ситуации с заболеваемостью COVID, рассказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Михаил Лебедев. «Это не рядовое мероприятие, поэтому важно обеспечить самое строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм», – заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. «В каждой зоне мероприятия будут находиться санитайзеры, а воздух будет обеззаражен рециркуляторами», – добавил Лебедев. Он уточнил, что накануне мероприятия все участники должны будут пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и только делегаты с отрицательным тестом смогут принять участие в съезде. Кроме того, в «Экспоцентре» будет работать пункт экспресс-тестирования. «Конечно же, все участники в обязательном порядке будут носить маски, которые необходимо будет обновлять каждые полчаса», – подчеркнул собеседник.



По его словам, между делегатами будет установлена социальная дистанция, она будет соблюдаться даже во время проведения тайного голосования. А само тайное голосование будет проходить в отдельном помещении. Он также напомнил, что число делегатов и гостей съезда будет сокращено почти втрое. «Участникам будут напоминать о соблюдении мер безопасности, в частности, о необходимости вовремя сменить маску. В последние дни ситуация с коронавирусной инфекцией вновь обострилась, поэтому контроль за соблюдением всех предписанных норм крайне необходим», – заключил Лебедев.

Путин наградил сотни медиков из разных регионов России
19 июня 2021, 02:21

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, борющихся с коронавирусом, и других медработников из разных регионов России медалями, орденами и почетными званиями. Примерно 70 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина получили награды за «заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу». Около 40 человек отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 12 – орденом Пирогова, 11 – орденом Дружбы, глава центра Иван Стилиди – орденом Почета, пятеро сотрудников получили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», передает ТАСС. Около 140 медиков наградили за «большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга». Четверо из них получили почетное звание «Заслуженный врач», двое – «Заслуженный работник здравоохранения», один – награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, остальные – орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Еще 18 человек наградили за «большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции», 50 – за «заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу». Напомним, в 2020 году Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Они вручаются медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов. Путин: Лучше привиться, чем болеть 19 июня 2021, 14:51

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что лучше «привиться, чем болеть». «Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», – приводит РИА «Новости» слова Путина, сказанные на съезде «Единой России». По словам президента, последствия коронавируса до сих пор изучаются, еще предстоит выяснить, к чему это ведет. «Важнейшая задача современного здравоохранения – не только победить болезнь, но и сделать все, чтобы человек вернулся к активной полноценной жизни. Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, они до сих пор изучаются. И не только поражение легких, но и сосудистые поражения. И еще предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счете ведет», – добавил глава государства. Он призвал работать правительство и Минздрав в штабном режиме, и подключиться к этому и ЕР. Также Путин подчеркнул, что технологическое обновление и кадровое укрепление здравоохранения являются важнейшим приоритетом на сегодняшний день. Президент Владимир Путин объявил о необходимости реализовать в РФ программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года в объеме минимум 100 млрд рублей. «Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии», – заявил президент. Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции. Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекцией. «Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд рублей», – сказал Путин. Основной объем средств, 60 млрд, нужно предусмотреть на ближайшее время, чтобы «развернуть работу широким фронтом», добавил он.

Путин предложил освободить семьи с двумя детьми от налога с продажи квартиры при покупке новой
19 июня 2021, 15:21

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. «Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», – приводит РИА «Новости» слова президента. «Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», – сказал Путин. Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. «Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», – объяснил президент. Ранее Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР.

Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.

Путин призвал развернуть масштабное строительство дорог
19 июня 2021, 15:11

По всей России необходимо развернуть строительство дорог и прочей инфраструктуры, чтобы открыть новые перспективы для развития экономики, заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Развитие инфраструктуры является «задачей масштабного характера для всей страны». «Нам нужно повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, других объектов», – цитирует президента ТАСС. Он добавил, что такое обновление нужно жителям страны, оно поможет открыть новые перспективы для городов, поселков и новые перспективы для развития экономики. Также глава государства затронул тему кредитов на инфраструктуру в регионах. «Предлагаю продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года», – указал он. Путин отметил, что при реализации крупных инфраструктурных проектов нельзя допускать повышения тарифов и цен. «Обращаю ваше внимание на проблемы, которые, как правило, к сожалению, тут же возникают, когда появляются крупные федеральные средства, чтобы это не привело к росту соответствующих тарифов и цен», – сказал президент. Также на съезде президент отмечал, что одним из важнейших приоритетов для «Единой России» является поддержка семей с детьми. Путин заявил, что «Единая Россия» успешно прошла этап становления 19 июня 2021, 14:20 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин заявил на юбилейном предвыборном съезде «Единой России» (ЕР), что партия успешно прошла этап становления. «За эти годы она (партия «Единая Россия») успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности», – сказал Путин на съезде, передает РИА «Новости». Он указал также, что ЕР показала способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет ответственность и патриотический настрой. Глава государства подчеркнул, что работа членов ЕР «не состоит из праздников», они взяли на себя ответственность за решение стоящих перед страной задач; тем не менее, партия выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, «показала способность к обновлению и постоянному развитию».

Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.

Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР
19 июня 2021, 14:41

Одним из важнейших приоритетов для партии «Единая Россия» является поддержка семей с детьми, заявил президент Владимир Путин на юбилейном предвыборном съезде ЕР. «Один из важнейших приоритетов – и вы знаете это хорошо, мы с вами занимаемся этим на протяжении всех предыдущих лет – это поддержка семей с детьми», – сказал Путин, выступая на пленарном заседании XX съезда «Единой России», передает РИА «Новости». Путин отметил, что здесь последовательно выстраивается целая линейка адресных мер. Он также призвал российские власти сфокусировать усилия по всем направлениям, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. «Мы с вами – был момент – вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в демографическую яму», – констатировал он. Глава государства считает, что для того, чтобы переломить негативные тенденции, властям нужно «сфокусировать на этой цели все усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей». «Благополучная, крепкая семья с детьми – это и есть будущее России», – подчеркнул Путин. Ранее Владимир Путин заявил на съезде ЕР, что партия успешно прошла этап становления.

Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.

Путин предложил выделить дополнительные средства на очистку рек
19 июня 2021, 15:25

Для очистки рек и внутренних морей России понадобятся дополнительные 20 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». «Предлагаю дополнительно выделить порядка 20 млрд рублей на очистку рек и нашего территориального моря, внутреннего моря России. В том числе на подъем затонувших судов, которые загрязняют акватории наших рек, консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин и так далее», – указал президент, передает ТАСС. Он напомнил, что по национальному проекту «Экология» на ликвидацию накопленного ущерба предусмотрены значительные средства. Путин также сообщил, что новая специальная государственная информационная система Рослесхоза должна заработать с 1 сентября 2023 года. «На мой взгляд, долго это все... Я вас прошу обратить на внимание и продолжать заниматься этой темой, неустанно за этим следить. И может быть, сможем что-то сделать и пораньше», – цитирует президента РИА «Новости». Глава государства отметил, что система поможет отслеживать этапы использования древесины и пресекать нелегальный вывоз ее из страны. «С ее помощью можно будет отследить все этапы использования древесины, от делянки или переработки, поставок на экспорт. В том числе это важно, чтобы пресечь незаконные рубки, теневой вывоз леса за границу», – указал он. Путин посоветовал «Единой России» не «бронзоветь» 19 июня 2021, 15:04 Текст: Алексей Дегтярев

«Единой России» нельзя прерывать свое развитие и «бронзоветь», так как это приведет к проигрышу, заявил президент Владимир Путин на съезде партии. «Очевидно и то, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски обрасти казенной коркой, застыть в своем развитии. Но хотел бы еще раз напомнить – нужно это помнить и понимать. Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь – значит остановиться, а остановиться – значит проиграть», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, к находящейся у власти партии постоянно «липнут» и пытаются прислониться «всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей». «Случайные по сути своей и порой нечистоплотные на руку. Как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало», – указал глава государства. Также на съезде президент отмечал, что одним из важнейших приоритетов для «Единой России» является поддержка семей с детьми. Путин объявил о скором запуске программы поддержки занятости молодежи 19 июня 2021, 14:59 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», заявил о запуске в ближайшее время программы поддержки молодежной занятости, предложив

Президент Владимир Путин заявил о необходимости запуска программы капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, поручив «Единой России» держать этот вопрос на контроле. «Прошу правительство совместно с регионами с участием «Единой России» подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы», – цитирует РИА «Новости» президента. «А региональные отделения партии прошу держать на контроле реализацию этой программы», – добавил он. По словам президента, 72% школ в России нуждаются в текущем ремонте, 10% – в капитальном. «Для справки, 72% школьных зданий нуждается в текущем ремонте, 10 – в капитальном, незначительное количество, но все-таки есть и такие, которые находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо», – заявил Путин. Ранее президент объявил о скором запуске программы поддержки занятости молодежи, предложив предусмотреть не менее 30 млрд рублей на развитие среднего профобразования.