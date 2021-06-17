Число заболевших COVID выросло в России на 30% за неделю

Власти Москвы заявили о максимальном приросте заболевших COVID среди молодежи

Максимальный прирост заболевших в Москве за последнее время отмечен у молодежи, в этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в иных, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было «списать» на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска», – цитирует РИА «Новости» Ракову.

По ее словам, при таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация по коронавирусу разительно отличается от той, что была в прошлом году.

Как отметила Ракова, без завершения массовой иммунизации не получится остановить резкий скачок заболеваемости коронавирусом.

Она подчеркнула, что решение Роспотребнадзора оказалось своевременным. «Это было наше совместное решение, которое мы обсуждали с коллегами вчера вечером», – добавила заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.

В указе мэра говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.

Напомним, мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.