Песков: Все условия для вакцинации созданы, но процесс идет плохо

Все условия для вакцинации в России созданы, но процесс идет плохо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы с вами слабо идем, и мы плохо вакцинируемся, и не потому, что что-то для этого не создано, условий: условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также поддержал рекомендации о допуске на занятия в вузы лишь вакцинированных студентов, но напомнил, что принцип необязательности вакцинирования сохраняется.

«Я целиком и полностью поддерживаю, вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и мы плохо вакцинируемся, и не потому что что-то для этого не создано, условий, условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры, я считаю, абсолютно нужными и оправданными», – сказал Песков.

Ранее Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал допускать к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые привились от новой коронавирусной инфекции.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.