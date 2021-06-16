Эксперт назвал мешающие Украине обрести самую сильную в Европе армию факторы

Эксперты объяснили отказ НАТО обозначить Украине сроки вступления в альянс

«Украина всегда будет говорить, что она когда-нибудь вступит в НАТО. А Запад будет бесконечно повторять, что вопрос вступления Украины в НАТО по-прежнему актуален. Но в реальности этого не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя разочарование властей Украины в том, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс.

«Если у кого-то были иллюзии по поводу полноценного участия Украины в жизни западного сообщества, то это странно. С такими иллюзиями надо расставаться пораньше, чтобы потом не встретиться с реальностью в самой жесткой ее форме», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, в 2014 году, еще до формирования нового украинского правительства, в романтических мечтах официального представителя Госдепа Виктории Нуланд была идея построить образцово-показательное либеральное славянское государство. Но в итоге дальше безвизового режима с ЕС, пустых обещаний и похлопывания по плечу Запад не пошел.

Дробницкий указал на две главные причины того, почему НАТО не примет в свой состав Украину. «Во-первых, Россия ясно дала понять, что дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО на ее границах неприемлемо. Более того, на Украине проживает большое количество пророссийски настроенных людей. В 2014 году Украина пыталась решить процедурные вопросы для интеграции с Западом, но в результате потеряла свою территориальную целостность и в довесок приобрела длительный конфликт на своей территории. Сейчас такого рода страну невозможно втянуть в НАТО. Это российская зона влияния», – пояснил политолог.

Во-вторых, по мнению эксперта, чем дальше НАТО расширяется на восток, тем очевиднее спад заинтересованности альянса в присоединении новых членов. «Пик интереса к Восточной Европе был в 2003 году, когда Западная Европа воспротивилась вторжению США в Ирак. Тогда Джордж Буш – младший сделал так, чтобы новая Европа поддержала его решение. И стало понятно, что позиции стран Старой Европы и новой часто не сходятся. А Украина в этом плане отстает еще сильнее. Поэтому как бы она ни старалась угодить «начальству», к ней не будут относиться как к полноценному члену западного мира. Включение Украины в НАТО со всеми ее желаниями и недоделанной элитой станет катастрофой для самого альянса, который принимает решения на основе консенсуса», – убежден Дробницкий.

При этом собеседник предположил, что формально Украина может не являться членом НАТО, но на ее территории будет размещена инфраструктура альянса. «Насколько я понимаю, Владимир Путин дал четко понять, что это и есть красная линия, которую Россия не даст перейти. Поэтому то, что Украину в очередной раз оставили в подвешенном состоянии – это бремя страны, прогнувшейся под «глобальное начальство», – подчеркнул политолог.

А что касается заявления Джо Байдена о том, что война в Донбассе не является непреодолимым препятствием для вступления Украины в НАТО, то «это хорошо знакомая риторика подбадривания и похлопывания по плечу». «Запад хорошо умеет давать пустые обещания и обменивать их на реальное влияние. Нам стоит этому поучиться», – считает Дробницкий.

К тому же у НАТО есть два неравноценных управленческих слоя, отмечает эксперт. «Главный слой – это абсолютно наднациональная бюрократия по примеру ЕС. Это люди, которые ассоциируют себя с «глобальным начальством». Второй слой – это национальные государства со своими интересами и настроениями. Поэтому время от времени в НАТО возникают разногласия», – полагает Дробницкий. «С одной стороны, в отношении России действует политика сдерживания. С другой – у определенных стран есть экономические интересы с Россией. И в этом вопросе нет единства. Втянуть в эту картину киевский бардак не получится», – уточнил политолог.

Дробницкий сомневается в том, что после саммита Путина и Байдена тема Украины получит развитие. «Такого рода заявления я слышал много раз накануне крупных политических событий. Этот вопрос уже снят с повестки дня. Но риторика останется. Украина всегда будет говорить, что она когда-нибудь вступит в НАТО. А Запад будет бесконечно повторять, что вопрос вступления Украины в НАТО по-прежнему актуален. Публичная дипломатия устроена так, что некоторые вещи живут только в пространстве риторики. Политики их будут говорить до тех пор, пока об этих идеях не забудут», – отметил эксперт.

«Мне кажется, что и на Украине не верят в сказку о том, что страна вот-вот войдет в НАТО. Это часть риторики. Они не могут действовать иначе, поскольку эти вопросы прописаны даже в конституции», – считает Дробницкий.

Политолог-американист Борис Межуев также предполагает, что в ходе саммита Путина и Байдена ситуация для Украины едва ли поменяется. «Сейчас у многих экспертов возникло ощущение, что в США идет сильное давление на Байдена с целью предложить Путину «молчаливую сделку» о так называемой серой зоне. Данный термин ввел в оборот еще Джон Болтон. Речь идет о части постсоветского пространства, которое предлагается разделить между Россией и НАТО. Под этим подразумевается молчаливый уход Белоруссии в сферу влияния Москвы и такой же молчаливый прием Украины в НАТО», – считает эксперт.

«Однако Путин четко сказал, что для России вступление Украины в НАТО неприемлемо, это «красная линия» и такой шаг будет чреват дестабилизацией Украины. Потому, учитывая позицию Москвы, «молчаливая сделка» не будет реализована. Итог переговоров по этой теме понятен заранее», – заключил Межуев.

В понедельник в итоговом заявлении саммита стран – членов НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.

Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.

«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.

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