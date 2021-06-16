Песков: Путин прилетит в Женеву вовремя Песков назвал достижением саммит России и США в Женеве Песков сообщил о подготовке прямой линии Путина 16 июня 2021, 13:11 Текст: Алина Назарова

Прямая линия президента Владимира Путина готовится, Кремль сообщит о сроках дополнительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Прямая линия готовится, по срокам вам сообщим», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее газета «Ведомости» написала, что прямая линия может состояться в конце июня. По словам двух источников на федеральных каналах, у них обсуждалась как возможная дата прямой линии – 24 июня, еще один человек говорит про 30 июня. В 2020 году из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря 2020 года.

Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине 15 июня 2021, 15:25

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вряд ли будут принимать решения по Украине в рамках встречи в Женеве, но если такое произойдет, Киев их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости». Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена. Станции РЭБ в Крыму переведут в активный режим работы перед встречей Путина и Байдена 16 июня 2021, 09:46

Фото: Алтайская Правда/YouTube

Текст: Алина Назарова

Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на границе Крыма и Украины будут переведены в активный режим работы, чтобы не допустить возможные провокации Киева в российском воздушном пространстве перед встречей президентов России и США, сообщил источник в силовых структурах полуострова. «Станции РЭБ в Крыму будут переведены в активный режим, чтобы предотвратить возможные провокации с украинской стороны. Это максимально сдержанный, но необходимый шаг по недопущению инцидентов», – заявил источник РИА «Новости». По его словам, любое вхождение украинских беспилотников в воздушные границы Крыма будет считаться актом нападения, после чего последует его уничтожение. «Чтобы не допустить возможность подобного инцидента, проводится активизация станций РЭБ. Мы четко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его «погасим» до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону», – отметил источник. Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что России необходимо не допустить возможность любой провокации со стороны Украины перед саммитом Россия – США, именно поэтому станции РЭБ на границе с Украиной в Крыму являются оптимальным решением. «Не сомневаюсь, что официальному Киеву нужна любая провокация, чтобы привлечь к себе внимание в период важных российско-американских переговоров, украинской власти любой пограничный инцидент рядом с Крымом нужен, как воздух. Ворваться в повестку переговоров, попытаться потянуть повестку дня на себя – для них это важно. А для нас важно – не допустить этого, поэтому предотвратить возможные провокации, используя станции РЭБ – самое мирное и безболезненное решение проблемы», – сказал Белик. По его словам, Украина мечтает о том, чтобы на границе спровоцировать инцидент, например, с использованием дронов. «Они хотят, чтобы мы их сбили, а мы этого не сделаем. Мы просто развернем в случае чего этот дрон обратно к хозяевам, возможно, даже с радиоприветом. Мы мирная страна, и даже с таким агрессивным и непредсказуемым соседом предпочитаем улаживать вопросы не ракетами, а радиоэлектронной аппаратурой», – отметил Белик. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. Американский чиновник: «Преломления хлеба» на встрече Путина с Байденом не будет 15 июня 2021, 17:49 Текст: Алексей Дегтярев

Переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в расширенном составе с участием пяти должностных лиц с каждой стороны, при этом рабочего обеда не предусмотрено, «преломления хлеба» не будет, заявил американский чиновник. «Преломления хлеба не будет», – цитирует ТАСС американского чиновника, слова которого приводит пресс-пул Белого дома. Встреча может длиться четыре-пять часов, Путин и Байден начнут переговоры в узком составе, в присутствии глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и переводчиков. Переговоры в расширенном составе пройдут с участием еще пяти должностных лиц с каждой стороны. «Мы не знаем, кто будут остальные участники, но Белый дом говорит, что сообщит об этом завтра», – указал пресс-пул. Соединенные Штаты рассчитывают, что главы государств после встречи дадут некоторые поручения, но крупных итогов не ожидается, передает ТАСС со ссылкой на неназванного американского чиновника. При этом пресс-конференция Путина по итогам саммита в Женеве пройдет перед аналогичным мероприятием у Байдена, указал он. На встрече также планируется обсудить истечение договора СНВ-3 в 2026 году, Алексея Навального и права человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Байден уже прибыл в Женеву. Байден вылетел в Женеву для предстоящей встречи с Путиным 15 июня 2021, 16:19

Фото: Kenzo Tribouillard/Pool/REUTERS

Текст: Ксения Панькова

Президент США Джо Байден вылетел из Брюсселя в Женеву, где 16 июня встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-пул Белого дома, самолет американского лидера вылетел из аэропорта Брюсселя и взял курс на Швейцарию, он должен прибыть в Женеву в 16.15 по местному времени (17.15 мск), передает ТАСС. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Женеве в день встречи Путина и Байдена достигнет 32 градусов тепла, но организаторы заверяют, что это было учтено при подготовке площадки и пресс-центров. Основная подготовка Женевы как города – хозяина российско-американского саммита практически завершена, остаются последние штрихи. Открылись и уже принимают журналистов два пресс-центра – в Международном центре конференций (CICG) и временный павильон напротив виллы Ла-Гранж, где и пройдет сама встреча лидеров. Если высокие температуры не сильно угрожают CICG, здание которого более чем приспособлено к любым погодным условиям, то тент, расположившийся буквально на берегу Женевского озера, в этом смысле вызывает у журналистов вопросы. «Системы охлаждения уже предусмотрены и будут работать завтра. Но мы заранее просим прощения за возможные неудобства», – указала одна из сотрудниц пресс-центра. При этом она призналась, что сама предпочла бы работать в CICG. Тем не менее большинство журналистов предпочитает работать именно в этом пресс-центре, так как из него можно наблюдать, хоть и издалека, саму виллу, а по оснащению он ничем не уступает тому, что находится недалеко от штаб-квартиры ООН. Число корреспондентов в нем продолжает расти – если утром накануне саммита их было не больше 20 человек, то после полудня пространство пресс-центра заполнилось почти на треть. В день встречи их ожидается значительно больше. Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. В Женеве приземлился самолет с российской делегацией 15 июня 2021, 18:38 Текст: Елена Мирошниченко

В Женеве приземлился самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, лайнеру пришлось кружить в воздухе в ожидании разрешения на посадку, что привело к часовой задержке. На подлете к Женеве стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания, оно составит около часа. Самолет «Россия» стал кружить в небе над женевским озером, сделав несколько десятков разворотов, через некоторое время экипаж получил разрешение на посадку и приступил к снижению. Об этом сообщает РИА «Новости». Делегация и журналисты прилетели в Женеву для работы 16 июня на первой встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Предполагается, что задержка связана с прилетом в Швейцарию президента США. Путин прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами. Как сообщает ТАСС, власти Женевы сделали все для подготовки встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. «Вилла Ла-Гранж была выбрана в качестве места встречи американского и российского президентов, которая пройдет в среду 16 июня. Администрация города желает Джо Байдену и Владимиру Путину плодотворных и конструктивных переговоров», – говорится в заявлении исполнительного совета города. «Получив указания от конфедеральных и кантональных властей, муниципалитет Женевы оперативно направил все необходимые ресурсы на подготовку к встрече и обеспечение наилучших условий для приема делегаций», – сообщили власти города. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Женеву. Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. Самолет президента России вылетел в Женеву 16 июня 2021, 11:18

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Самолет президента России Владимира Путина вылетел из Сочи в Женеву, сообщил журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов. Вылет состоялся около 10.30, сообщает Попов в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. NYT: Байден в Женеве проявит уважение к Путину 16 июня 2021, 11:27

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент США Джо Байден в ходе встречи в Женеве проявит уважение к российскому лидеру Владимиру Путину, которого считает «достойным противником». «Российский лидер, который встретится со своим пятым президентом США с момента прихода к власти в 1999 году, давно добивается уважения Запада. Когда Путин встретится с Байденом в среду в Женеве, у него будет редкая возможность получить это», – пишет New York Times. К такому выводу издание пришло после заявления Байдена в штаб-квартире НАТО в понедельник. Тогда президент США назвал Путина «достойным противником». «Москва все еще залечивает раны, нанесенные предыдущей администрацией США, когда надежды на потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном, проистекающие из дружественного подхода президента Дональда Трампа, были разбиты усилением санкций и ростом напряженности. Теперь российские официальные лица слышат, что Байден делает упор на предсказуемость и стабильность, и видят новую возможность изменить курс отношений, которые стали хуже, чем во времена холодной войны», – пишет издание. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден. МИД показал подготовку Женевы к саммиту Путина и Байдена 16 июня 2021, 08:25

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Министерство иностранных дел России опубликовало фото подготовки Женевы к первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В частности, в своем Telegram ведомство опубликовало фото моста Монблан, увешанного флагами России и США, и женевский фонтан Же-До, который в преддверии саммита окрасился в цвета национальных флагов России и США. «Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж. Рядом с ней организован медиа-центр для работы журналистов, всего на саммит аккредитованы 500 представителей СМИ. Во встрече также примут участие глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен», – добавили в ведомстве. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. В Конгрессе США перед саммитом в Женеве напутствовали Байдена о России 16 июня 2021, 06:59

Фото: Louie Palu/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Группа американских конгрессменов в преддверии саммита в Женеве призвала президента США Джо Байдена взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным в ряде сфер, касающихся безопасности, экономики и экологии. В адресованном Байдену письме, опубликованном на сайте члена Палаты представителей Конгресса США Прамилы Джаяпал, американские законодатели отметили, что поддерживают предстоящую встречу лидеров России и США, передает ТАСС. «Каждый американский президент с Франклина Рузвельта встречался лично с лидерами Советского Союза или России. Мы поддерживаем ваше решение продолжить эту традицию и сделать стабильными и предсказуемыми отношения между США и РФ в целях поддержания стратегической стабильности в Европе и во всем мире», – подчеркнули конгрессмены. «Мы надеемся, что во время этих консультаций для вас будет приоритетом возможность взаимодействия между США и Россией с целью снижения напряженности в спорных сферах и сотрудничества в представляющих важность для всего мира областях, таких как контроль над вооружениями и предотвращение новой ядерной гонки, противодействие изменению климата, борьба против экстремизма, уменьшение угроз в киберпространстве для экономик и инфраструктуры стран, а также сокращение экономического неравенства в мире», – отмечается в письме. Законодатели констатировали, что «США и Россия вместе располагают более чем 90% всех ядерных боеголовок в мире». Они подчеркнули необходимость «дипломатического взаимодействия» между Вашингтоном и Москвой для предотвращения «кошмарного ядерного конфликта». Кроме того, конгрессмены призвали к «пересмотру и отмене имеющихся предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения». Они выразили надежду на то, что саммит в Женеве позволит «добиться мирного разрешения конфликта в таких регионах, как восточная Украина». «Мы считаем, что конфликт между Россией и США стал бы катастрофой для обеих стран, для Европы, наших союзников и всего мира», – говорится в письме. Его авторы подчеркнули, что поддерживают установление стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном. «Мы надеемся, что этот саммит станет важным шагом вперед на этом направлении», – добавили они. Документ подписали 15 членов нижней палаты Конгресса США. Все они входят в объединение, которое добивается принятия в США законов, поддерживаемых прогрессивным крылом Демократической партии. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. В администрации Байдена поделились ожиданиями от саммита России и США 15 июня 2021, 22:57 Текст: Антон Никитин

В Вашингтоне «не ожидают крупного набора осязаемых итогов» от саммита, однако рассчитывают, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам встречи в Женеве дадут правительствам ряд поручений, сообщил высокопоставленный представитель администрации США из состава американской делегации. По словам американского чиновника, в Вашингтоне «не ожидают крупного набора осязаемых итогов» саммита, хотя и рассчитывают на поручения правительствам России и США для проведения дальнейших консультаций, передает ТАСС. «Мы добиваемся трех основных вещей», – сказал представитель администрации Байдена, стенограмму которого распространила пресс-служба Белого дома. «Во-первых, четкого набора поручений [президентов России и США] насчет сфер, в которых совместная работа [Москвы и Вашингтона] может продвинуть наши (американские) национальные интересы и сделать мир безопаснее», – пояснил представитель американской администрации. Во-вторых, продолжал он, Байден прояснит на саммите, в чем заключаются «жизненно важные интересы Америки, противодействие которым со стороны России натолкнется на ответные меры». Наконец, по словам американского чиновника, Байден собирается детально проинформировать Путина о своем «видении американских ценностей» и «национальных приоритетов» Соединенных Штатов. Согласно информации, которую изложил представитель исполнительной ветви власти США, Путин и Байден обсудят проблематику ядерных вооружений и стратегической стабильности среди прочего в свете истечения срока действия договора СНВ-3 в 2026 году, возможность заключения до этого времени каких-то иных или менее масштабных договоренностей по контролю над вооружениями. Кроме того, стороны рассмотрят тематику кибербезопасности, борьбы с хакерами, которые используют вирусы-вымогатели и так далее, заявил представитель администрации. Он предупредил, что США «будут отвечать» на те угрозы в киберпространстве, которые, по мнению Вашингтона, исходят от Москвы. Чиновник также подтвердил намерение Байдена затронуть вопросы, связанные с обеспечением прав человека в России. «Ничего не снято со стола [переговоров]», – заявил представитель американской администрации. Ранее в Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы России и Соединенных Штатов после саммита в Женеве. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы 16 июня 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин попросил властей Швейцарии не проводить протокольную встречу по прилету в Женеву на саммит Россия – США, сообщает онлайн-издание Tribune de Geneve. Издание ссылается на мэра Женевы Фредерику Перле, которая сообщила, что президент России полностью отказался от протокольной встречи у трапа с властями Швейцарии. Руководство кантона готовилось к встрече, но будет выполнять пожелание российской делегации, передает РИА «Новости». Tribune de Geneve также отмечает, что накануне в Университетский госпиталь Женевы приходили представители сил безопасности с собаками-ищейками и отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии. Как отмечается, это было сделано в качестве одной из мер подготовки к саммиту, так как делегациям оказывается не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинская поддержка. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев на фоне COVID 15 июня 2021, 13:45 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России в период преодоления последствий распространения коронавируса. «Президент России Путин подписал Указ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Согласно документу, иностранцы в России вправе до 30 сентября обратиться в МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы страны. «Установить, что... иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания (проживания) в РФ, вправе до 30 сентября 2021 года включительно обратиться в территориальные органы министерства внутренних дел РФ с составленным в произвольной форме заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы РФ», – говорится в документе. Кроме того, Россия до 30 сентября включительно не будет выдворять иностранцев, если они не совершили правонарушений. «Установить, что до 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ,... не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы РФ, об административном выдворении за пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда из РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ», – говорится в документе. Отмечается, что исключение составляют иностранцы, освобождаемые из мест лишения свободы, нарушившие законодательство о госгранице РФ, или создающие угрозу нацбезопасности. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в России остро ощущается дефицит рабочей силы на стройках, однако никаких новых решений в отношении трудовых мигрантов, в частности, о продлении временного пребывания, не принималось. «Это действительно проблема, и на стройках рабочих рук не хватает, дефицит остро ощущается. И действительно, сейчас перегрузка всей системы, это требует мобилизации дополнительных усилий от наших миграционщиков. Это известно, и им тоже это известно, они принимают необходимы меры», – сказал Песков. Отвечая на вопрос о возможности продления временного пребывания мигрантов в России, он подчеркнул, что никаких решений пока не принималось. «Пока решений не принималось. Вы знаете, что были заявления, что их не следует ждать, нужно следовать ранее принятым решениям», – сказал он. Ранее первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой напомнил, что после 15 июня 2021 года нелегальные мигранты из стран СНГ будут депортированы из России. До этого действует мораторий на выдворение, введенный из-за пандемии коронавируса. По данным МВД, на сегодня в России набралось уже более миллиона нелегалов из государств СНГ, больше всего – 332 тыс. из Узбекистана. Единовременную выплату в 10 тыс. руб. распространили на школьников-инвалидов старше 18 лет 15 июня 2021, 17:38 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин поручил распространить единовременную выплата в августе этого года 10 тыс. рублей на школьников с ограничениями по здоровью в возрасте старше 18 лет. «Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей школьникам с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет или их законным представителям», – говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля. Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. Путин потребовал допустить родителей к контролю качества питания в школах 15 июня 2021, 14:03 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин потребовал от министра просвещения Сергея Кравцова допустить родителей к контролю за качеством горячего питания в школах. На встрече во вторник с главой государства министр просвещения проинформировал об организации горячего питания в школах. «Качество питания – надо допустить в конце концов родителей к контролю за качеством питания», – сказал на это Путин, передает ТАСС. По его словам, «следует организовать соответствующим образом (такую возможность), чтобы санитарные условия были соблюдены». «Можно же это сделать, родительские комитеты могут организовать эту работу», – отметил президент. Кроме того, Кравцов пообещал максимально быстро закрыть очередь в детские сады. «В этом году будет построено 760 детских садов на 112 тысяч мест. Мы максимально постараемся закрыть очередь», – сказал Кравцов. Он отметил, что «это направление взято на особый контроль», передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что Генпрокуратура должна уделить особое внимание организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков, эту сферу необходимо регулярно проверять. Путин призвал сделать конкурс «Учитель года» живым 15 июня 2021, 14:22 Текст: Ксения Панькова

Конкурс «Учитель года» нужно сделать живым, заявил президент Владимир Путин, отметив, что каждый этап этого мероприятия может быть зрелищным, познавательным и захватывающим. На встрече с президентом министр просвещения Сергей Кравцов, в частности, доложил главе государства о договоренностях со СМИ и телеканалами о трансляции всех этапов конкурса в течение всего года, сообщает РИА «Новости». «Вот этот конкурс «Учитель года», его надо сделать живым ... Слушайте, столько много интересных направлений в естествознании, в гуманитарных науках. Там каждый этап конкурса можно сделать очень зрелищным, познавательным и захватывающим», – отреагировал Путин. По словам президента, это «не должно быть статично». «Это можно сделать красиво и интересно, особенно если освещать это в федеральных и региональных СМИ», – добавил глава государства. Кравцов в свою очередь согласился, добавив, что это также будет поднимать престиж профессии учителя. «Разумеется, само собой», – сказал на это президент. Ранее Путин потребовал от Кравцова допустить родителей к контролю за качеством горячего питания в школах. Напомним, президент в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» предложил сделать реалити-шоу из конкурса «Учитель года».