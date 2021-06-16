Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы

Президент России Владимир Путин попросил властей Швейцарии не проводить протокольную встречу по прилету в Женеву на саммит Россия – США, сообщает онлайн-издание Tribune de Geneve.

Издание ссылается на мэра Женевы Фредерику Перле, которая сообщила, что президент России полностью отказался от протокольной встречи у трапа с властями Швейцарии. Руководство кантона готовилось к встрече, но будет выполнять пожелание российской делегации, передает РИА «Новости».

Tribune de Geneve также отмечает, что накануне в Университетский госпиталь Женевы приходили представители сил безопасности с собаками-ищейками и отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии. Как отмечается, это было сделано в качестве одной из мер подготовки к саммиту, так как делегациям оказывается не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинская поддержка.

Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.