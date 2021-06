Синоптики рассказали о погоде в Москве В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло 11 июня 2021, 10:15

В Центральном федеральном округе потепление начнется с воскресенья, в начале следующей недели температура поднимется на один-два градуса, но затем вновь станет холоднее, сообщили в Гидрометцентре. «По предварительным расчетам, повышение температуры воздуха на один-два градуса можно ожидать к началу следующей недели», – пояснил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Главный специалист организации Марина Макарова отметила, что дождей с воскресенья станет меньше. «Дожди были связаны с южным циклоном, который в предыдущую неделю определил погоду на юге... Начиная с воскресенья инициатива перейдет к циклону, который будет севернее Москвы перемещаться, а мы окажемся на его южной периферии, здесь изменится направление ветра, будет более теплый, относительно более сухой воздух... Пока не ожидается жара», – сказала она. Температура днем составит около 20-25 градусов, ночи также будут теплыми – 10-15 градусов, также будет больше солнца. «Пока понедельник, вторник. Потом, поскольку у нас колебания, температура может начать понижаться. Мы пока будем располагаться в теплой части циклона, у нас будет 20-25 градусов, а потом все-таки проявится холодный фронт и какое-то понижение будет. Это надо будет уже смотреть, насколько будет интенсивное похолодание», – пояснила специалист. Такое лето характерно для 1960-1990-х годов, сказали в Гидрометцентре. На данный момент отмечается потепление, потому нормы пересмотрят. Вильфанд добавил, что в Москве наблюдается близкий к «старым» климатическим нормам климат. «Поэтому всех обижающихся на погоду москвичей нужно призвать к порядку. Я имею в виду, если они говорят, что раньше были «зима как зима», а «лето как лето». Сейчас как раз лето как лето. Нужно понимать, что температура даже чуть выше нормы, чем в те времена. Кстати, ночные температуры вполне нормальные. В ближайшие ночи 13-15 градусов, это очень минимальная, самая низкая температура ночная», – указал он. Макарова отметила, что дожди, которые наблюдаются в столице, нельзя считать рекордными. «Дожди точечные, порядка 25-30 миллиметров были по области. Их нельзя назвать рекордными дождями, потому что такие дожди характерны для лета», – уточнила Макарова. Ранее синоптики пообещали облачную погоду с кратковременными дождями и грозами в Москве и Подмосковье.

В сборной Украины отреагировали на решение УЕФА по форме для Евро-2020 10 июня 2021, 13:47

Текст: Дмитрий Зубарев

Форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу, скорее всего, будет переделана в связи с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать с нее политический лозунг, заявил пресс-секретарь главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков. «Скорее всего, форма будет переделываться», – передает ТАСС слова Василькова. Ранее Кремль отреагировал на решение УЕФА о форме сборной Украины. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. Умерла Лариса Шойгу 10 июня 2021, 14:11

Текст: Алексей Дегтярев

На 69-м году жизни скончалась депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия», сестра министра обороны Сергея Шойгу Лариса Шойгу, об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов. «Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», – сообщил Неверов в своем Facebook. Депутат благодаря своим человеческим и профессиональным качествам и стремлению помогать людям заслужила любовь и уважение коллег, товарищей и общественности, добавил он. «Ее уход – большая потеря для всех нас. Светлая память Ларисе Кужугетовне. Сил и мужества родным и близким пережить эту трагическую утрату», – заключил Неверов. Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил, что в ЕР соболезнуют в связи со смертью парламентария. «Ушел из жизни сильный, светлый человек! Добрая память Ларисе Кужугетовне, она навсегда в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими. Сегодня мы не будем обсуждать судьбу списка из уважения к памяти Ларисе Кужугетовне», – пояснил Перминов РИА «Новости». Ранее Шойгу победила на праймериз ЕР, набрав порядка 40 тыс. голосов. Лариса Шойгу является сестрой министра обороны Сергея Шойгу. В 1977 году окончила Томский медицинский институт, трудилась на должности врача-психиатра в Туве. С 1976 по 1998 год работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице, завершила карьеру в медицине на посту заместителя главврача по лечебной работе. С 1998 года была первым заместителем министра здравоохранения региона, также была судебным психиатром, руководителем судебно-психиатрической комиссии. Имеет звание «Заслуженный врач России». В конце 1998 года переехала в Москву, в 1999 году устроилась на работу на должность врача-рефлексотерапевта в центральную поликлинику МЧС России. С 2000 по 2007 год трудилась на должности заместителя начальника по страховой медицине центральной поликлиники МЧС России в Москве. В конце 2007 года была избрана депутатом Госдумы. В 2011 году переизбралась на второй срок, в 2016-м – на третий. Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя 10 июня 2021, 14:41

Текст: Елизавета Булкина

Европа не должна делать из осужденного блогера Алексея Навального героя, поскольку тот высказывался в поддержку националистов, заявил президент Чехии Милош Земан. «В своих публичных выступлениях Навальный поддерживал русских националистов. <…> Он также довольно толерантно и почти одобрительно высказывался о некоторых моментах прошлой российской политики. Например, о массовых депортациях. Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа», – передает его слова ТАСС.



Земан также считает, что европейские страны не должны поддерживать Навального, так как ранее он поддержал воссоединение Крыма с Россией. В среду Мосгорсуд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Глава Нафтогаза предсказал войну после запуска «Северного потока – 2» 11 июня 2021, 07:21

Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко утверждает, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны. Витренко на этой неделе посетил Вашингтон. Он попытался убедить американских законодателей принять новые меры против «Северного потока – 2». По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg слова Витренко. По его версии, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза. Как отмечается в материале, сенатор Джин Шахин и группа других членов верхней палаты Конгресса США от обеих партий заявили, что намерены продолжать добиваться введения санкций в отношении «Северного потока – 2». В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО». В Москве несколько девушек стали жертвами «лосиноостровского» маньяка 10 июня 2021, 17:05 Текст: Елена Мирошниченко

Еще одна девушка в Москве обратилась в полицию после того, как стала жертвой маньяка в парке «Лосиный Остров», до этого о похожем нападении полиции сообщили две студентки. В ночь на 10 июня на 20-летнюю москвичку напал неизвестный мужчина, он повалил ее на землю, стал раздевать и попытался изнасиловать. Об этом сообщает Рен ТВ. Девушка рассказала правоохранительным органам, что насильник был кавказской внешности, его рост примерно 170 см. В тот день он был одет в черную кепку, серую майку и черные шорты. Уточняется, что описание мужчины, кроме одежды, совпало с тем, что оставили другие девушки, ставшие жертвами маньяка днем ранее в том же парке. 9 июня две студентки были изнасилованы мужчиной по очереди, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем, пока неизвестно, в парке действует один человек или разные люди. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина изнасиловал в лесу в Подмосковье девочку-подростка, угрожая ей ножом, возбуждено уголовное дело. Свидетель по делу МН17 заявил, что никогда не видел ЗРК «Бук» в Донбассе 10 июня 2021, 15:12

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-командир противовоздушной обороны (ПВО) ДНР Владимир Цемах никогда не видел зенитно-ракетный комплекс «Бук» под населенным пунктом Снежное в Донбассе, заявил нидерландский судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении Boeing в 2014 году. «Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения. Он также никогда не видел ЗРК «Бук» в Снежном», – цитирует Костера ТАСС. Костер пояснил, что Цемаха опрашивали в качестве свидетеля по делу MH17 в августе и сентябре 2014 года, когда он был на Украине по подозрению в преступлениях террористического характера. В четверг в суде в Нидерландах были заслушаны переговоры ополченцев ДНР по телефону о том, что борт MH17 был сбит военным самолетом. Ранее сообщалось, что нидерландский суд не нашел доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. В среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ. УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы надпись «Героям Слава» 10 июня 2021, 12:03

Текст: Алексей Дегтярев

Сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям Слава», заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА РИА «Новости». Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он. Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова. «Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке 10 июня 2021, 18:47

Текст: Елизавета Булкина

На первой нитке газопровода «Северный поток – 2» уже завтра начнутся пусконаладочные работы, которые займут несколько месяцев, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. «Морская часть первой нитки «Северного потока – 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», – передает сообщение оператора РИА «Новости».



Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются, они проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Суд вынес приговор ударившему Макрона мужчине 10 июня 2021, 18:14

Текст: Елена Мирошниченко

Суд французского Валанса приговорил Дамьена Тареля к четырем месяцам тюрьмы, он ударил президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV. По решению суда, Тарель должен отправиться отбывать наказание сразу же. У защиты Тареля и прокуратуры есть 10 дней на то, чтобы оспорить решение суда, сообщает РИА «Новости». Прокуратура требовала приговорить Дамьена Тареля к 18 месяцам тюрьмы. Напомним, Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром. После были задержаны два человека. После этого у одного из подозреваемых обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба», книга запрещена в России) и оружие. Нанесший удар Макрону мужчина заявил, что не планировал нападать на президента, он пояснил, что его действия были спонтанными. Захарова не нашла смысла в словах Блинкена о последствиях эксплуатации «Северного потока - 2» 10 июня 2021, 17:50

Текст: Елизавета Булкина

Россия не понимает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости «поиска путей смягчения последствий» от эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Не понимаем заявления о необходимости ... поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, это сейчас звучит от госсекретаря США, многих экспертов ... Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию. И то, и другое абсолютно лишено какого-либо смысла. Потому что за словами должны идти какие-либо факты», – передает ее слова РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что от проекта «Северный поток – 2» нет никаких негативных последствий для Европы и европейского континента нет. «Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континент никаким образом не касался? Это дело европейцев, нас, это дело тех стран, которые находятся на континенте – как выстраивать свое взаимодействие, мы как-то сами решим. Поэтому если говорилось и говорится о негативных последствиях в связи с окончанием этой жуткой информационной политической кампании, пусть сами и комментируют, что они имеют в виду», – добавила дипломат. Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». По словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен. Между тем президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Эксперт объяснил невозможность отказаться от маркировки «коньяк» в России 10 июня 2021, 19:17

Текст: Елена Мирошниченко

Слово «коньяк» в русском языке является именем нарицательным, поэтому заменить его в России невозможно, считает профессор кафедры общего и русского языкознания, проректор института имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий. «Если бы с такой просьбой обратились бы к России, то, наверное, последовал бы логичный отказ, потому что в русском языке слово «коньяк» является не именем собственным, а именем нарицательным, то есть обозначает не какую-то индивидуальную продукцию, а обозначает группу явлений. И естественно, что слово, которое является именем нарицательным, нельзя ограничивать в употреблении, даже если кто-то заплатит за это большие деньги», – оценил он новость о том, что Армения продаст ЕС наименование «коньяк». Об этом сообщает РИА «Новости». Также Осадчий отметил, что в русском языке уже были случаи, когда названия торговых марок становились нарицательными, например, «памперсы», «ксерокс», а также «мультифора» как аналог слова "файл" в регионах Сибири. «Люди как называли все коньяки «коньяком», так и будут называть, как называли все копиры «ксероксами», так и будут называть, это совершенно невозможно остановить», – высказался эксперт. При этом он отметил, что в армянском языке ситуация может быть другой, а номинация – легко изыматься или иметься альтернатива, на которую можно переключиться. Напомним, правительство Армении одобрило финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану 3 млн евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции. Погребинский спрогнозировал большой скандал между Украиной и УЕФА 10 июня 2021, 13:50

Текст: Елена Лексина

«За такой короткий срок изменить форму невозможно. Поэтому, вероятно, нас ждет большой скандал», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать с формы политические надписи. «Требование УЕФА означает, что в Европе действует принцип двойной морали, поскольку хорватским националистам подобное поведение на футбольных матчах зачастую прощается, а украинским националистам – нет», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. При этом политолог расценивает решение европейского спортивного органа как обнадеживающее. «Надеюсь, что после этого Европа обратит внимание и на дискриминационные законы, которые были приняты Киевом в последнее время и могут быть приняты в будущем. Яркий пример – закон «О коренных народах Украины», – считает Погребинский. В то же время собеседник предрекает большой скандал между Украинской ассоциацией футбола и УЕФА. «Украинская сторона будет сопротивляться требованию убрать политические надписи с формы. Возможно, даже подаст иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. При этом до открытия чемпионата Европы остается один день. А за такой короткий срок изменить форму невозможно. Не знаю, чем эта история закончится», – признается Погребинский. «Тем не менее в прошлом уже были случаи негативной реакции УЕФА на поведение украинских ультрас, когда они повторяли нацистское приветствие. Может быть, сегодняшняя история – продолжение данной линии», – заметил эксперт. Однако Погребинский сомневается в том, что таким образом Европа сопротивляется украинскому национализму. «УЕФА, как организация, действует в соответствии с теми правилами, которые она сама для себя установила. В этом смысле нет какого-то радикального поворота. Другое дело, если бы ЕС потребовал от Украины отменить ряд законов, которые нарушают права человека – тогда это звучало бы иначе. Но ничего подобного я пока не вижу», – заключил политолог. В четверг в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям слава». «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он. Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова. «Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Столтенберг отказался участвовать в Московской конференции по международной безопасности 10 июня 2021, 17:15 Текст: Елена Мирошниченко

НАТО отказалась принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. «На наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от участия в указанном мероприятии. Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и ее генсека (Йенса Столтенберга)?», – цитируете ее ТАСС. Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что сложившаяся на данный момент система взаимоотношений между странами разрушается, новые виды вооружения и распространение противоборства на космос, а также киберпространство, ведут к изменению принципов ведения войны. Все это, как отмечает замминистра, будет обсуждаться в рамках Московской конференции по международной безопасности. IT-эксперт рассказал о недостатках нового поиска «Яндекса» 10 июня 2021, 19:00

Текст: Татьяна Косолапова

Обновленный поиск «Яндекса» позволит пользователю быстрее получать нужную информацию, но снизит трафик посещения сайтов, а также понизит качество получаемой информации, сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов. В российской компании «Яндекс» сообщили, что впервые применили новые генеративные нейросети, которые стоят в основе улучшений алгоритмов. Благодаря этому поисковик теперь умеет находить фрагменты видео по запросу, выдает больше быстрых ответов, а также в нем теперь есть новый формат, позволяющий изучить запрос подробнее. «Прорывом в целом можно назвать то, что произошло с нейронными сетями 7–8 лет назад, когда научились делать, во-первых, глубокие нейронные сети, а, во-вторых, использовать для этого графические карты. Основная идея «Яндекса» сейчас в том, чтобы быстро давать ответы пользователю, даже не отправляя его на сайты, на которых сервис нашел информацию», – говорит Ашманов. Эксперт подчеркивает, что для «Яндекса», безусловно, это хорошо, поскольку поисковик позволит пользователям быстрее найти информацию, но для владельцев сайтов такое решение играет в худшую сторону. «Из-за такой системы на сайты попросту переходить начнут меньше. Например, имеется какой-то информационный сайт, допустим, на котором есть все про фараонов. И тут «Яндекс» начинает самостоятельно отвечать пользователям, которые составляют связанные с этой темой запросы, поскольку он уже выкачал все с этого и других сайтов и научился давать ответы от себя. Соответственно, на сайт про фараонов будет переходить меньше людей», – объясняет собеседник. Кроме того, эксперт видит и вторую проблему – с точностью. К примеру, многие эти Яндекс-ответы формируются на основе российской «Википедии», где зачастую содержится неточная информация, перепутаны годы, имена и фамилии. Соответственно, быстрые ответы имеют невысокое качество. «С моей точки зрения, накладывается еще один слой понижения качества, поскольку все, кто начинают привыкать пользоваться искусственным интеллектом, должны соглашаться со снижением качества самой услуги. Например, когда вы начинаете общаться вместо человека с виртуальным собеседником (ботом), понятно, что качество общения падает кардинально. Та же самая проблема наблюдается с машинным переводом: в онлайн-переводчике нельзя получить хороший качественный перевод, его качество также в целом упало. Думаю, с быстрыми ответами будет та же самая история», – заключил Ашманов. В 2017 году «Яндекс» запустил новую версию поисковика, которая основана на алгоритме «Королев». Отмечается, что благодаря нейронной сети алгоритм сопоставляет смысл запроса и полное содержание веб-страницы. Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за русские земли 10 июня 2021, 13:43

Текст: Алексей Дегтярев

Украине следует выплатить России компенсации за переданные ей земли, прежде чем требовать репарации, уверен сенатор Алексей Пушков. «Чем требовать от нас «репарации», пусть Украина выплатит нам компенсацию за переданные ей территории: за Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области», – написал Пушков в Twitter. Он добавил, что эти земли «никогда не были украинскими». «И все порты на Черном море построили русские», – указал политик. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в конце мая заявлял, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».