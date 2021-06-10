|
|
Флаг «Правого сектора» подожгли в центре Одессы
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
На мемориале погибшим 2 мая 2014 года сторонникам «евромайдана» в центре Одессы неизвестные подожгли флаг «Правого сектора*» (запрещенная в РФ экстремистская организация).
«В центре Одессы на мемориале активистам евромайдана, которые первыми погибли в столкновениях 2 мая 2014 года, сегодня ночью неизвестные повредили один из флагов. На красно-черном флаге [флаг «Правого сектора*»] неизвестные прожгли дыру. Государственный флаг Украины не тронули», – говорится в сообщении на сайте 048.ua.
Мемориал погибшим находится в центре Одессы на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской в самом центре города.
Напомним, в апреле неизвестные вандалы также повредили мемориал погибшим в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, с него сорвали венки и фотоснимки.
2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.
Военный эксперт рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии
|
|
На морально-психологическое состояние украинских солдат негативно влияют проблемы с выплатами, заявил военный эксперт Борис Рожин. С 1 января по 15 мая 2021 года задолженность Минобороны Украины перед военными выросла почти в три раза, армию буквально нечем кормить.
По данным украинского военного издания «Военный курьер», к 15 мая 2021 года в ВСУ накопился долг по выплатам дополнительных видов денежного обеспечения в 950 млн гривен (2,5 млрд руб.). Тогда как 1 января он составлял 350,8 млн грн (939 млн руб.), передает ФАН.
Такие данные содержатся в докладе начальнику генерального штаба ВСУ от 25 мая 2021 года. Долг в документах называется критическим: «Вызывает напряжение в военных коллективах и семьях военнослужащих».
По информации издания, министерство обороны Украины выделяет на погашение долга только 322 млн гривен (864 млн рублей). Однако пока неизвестно, когда эти деньги достигнут конечной цели, фактически Украине на данный момент нечем кормить армию, заключает «Военный курьер». При этом издание утверждает, что Минобороны Украины разместило тендер на закупку трех люксовых кабриолетов общей стоимостью 73 млн гривен (2,7 млн долларов).
«На фоне недавних скандальных публикаций о том, как Минобороны пытается согласовать через профильный комитет Верховной рады закупку люксовых лимузинов, галстуков и рубашек для парада на сумму, что, пожалуй, превышает 100 млн гривен, такой аттракцион большой искренности кажется просто циничным», – сообщает СМИ.
Военный эксперт Рожин рассказал, что подобные ситуации возникают в украинской армии с регулярной периодичностью. Кроме того, офицеры ВСУ занимаются поборами.
«Такие публикации – проявление скрытого недовольства, которое объективно существует в вооруженных силах Украины. Такая информация периодически просачивается в Сеть. Недавно публиковались документы, свидетельствующие о том, что украинские солдаты вынуждены переводить деньги на карточки своим командирам. Истории про коррупцию, недофинансирование, некомплект штатный и технический часто появляются в украинских СМИ. Критики подвергается и руководство Украины, которое обвиняют в том, что Киев недостаточно эффективно снабжает армию, а солдаты воюют в ненадлежащих условиях. Объективно эти проблемы существуют, несмотря на все разговоры об увеличении финансирования ВСУ. Есть также проблемы с укомплектованием личного состава. Но все эти проблемы пытаются сразу же решить, поскольку они бьют по рейтингу Зеленского и его партии «Слуга народа», – сказал эксперт.
Рожин отметил, что такой расклад дел негативно влияет на морально-психологическом состоянии солдат ВСУ.
«Естественно, если есть проблемы с довольствием и зарплатами, то это, конечно, сказывается на морально-психологическом состоянии военнослужащих. В рядах ВСУ и так существует большой процент нежелающих принимать участие в боевых действиях, но когда возникают проблемы с зарплатами, то мотивация становится еще ниже. Конечно, данная ситуация окажет свое влияние на морально-психологическое состояние солдат вооруженных сил Украины», – заключил он.
Напомним, это не первый раз, когда в украинских ВС происходит «голодный бунт», который назвали трагедией Украины.
Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявлял, что военнослужащие ВСУ избили заместителя командира роты, который поставлял бойцам просроченные консервы, сухие пайки и испорченный хлеб. Военнослужащие отказались нести службу на передовых позициях.
Путин сравнил украинский законопроект о коренных народах с практикой нацистской Германии
|
|
Президент России Владимир Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Об этом он рассказал в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия 24», комментируя внесенный в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины».
«Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее – это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», – сказал российский лидер. Об этом сообщает ТАСС.
Президент добавил, что неприемлемо делить народы на коренные и нет. «Это... не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права», – сказал Путин, добавив, что не ожидает реакции Запада на законопроект.
«Смею предположить, что никакой реакции и не будет», – ответил Путин на вопрос о возможной реакции Запада, в частности ОБСЕ, на законопроект.
По словам Путина, называть русских некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и глупо. «Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе – это не просто некорректно, это смешно и глупо», – заявил Путин.
Он отметил, что нужно вспомнить, как возникла Украина как государство. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Ярославской Рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными», – сказал Путин. Он подчеркнул, что все это в есть документах, эти документы лежат в архивах. «Они сами о себе писали как о русских людях и православных», – добавил Путин.
Глава государства также добавил, что идея Украины назвать русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. «Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и это, конечно, не может быть для нас безразличным», – отметил президент.
Путин задался вопросом, а как быть людям со смешанной кровью: «Сам Зеленский – еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас как в нацистской Германии – мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих».
Он отметил, что видел этот проект закона: «Одна из статей там звучит примерно так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут? В том числе русские», – передает «Интерфакс».
«Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что если взять перепись населения советского времени, я думаю, мало что изменилось, - это же миллионы людей, которые проживают там на территории и писали себя русскими. Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и другим составляющим нормальной жизни человека», – сказал он, предположив, что «сотни тысяч, а может быть и миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому».
Российский президент также посетовал, что в формате телеинтервью не может поговорить об этом в деталях: «Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим».
Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытым нацизмом».
В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских.
УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы надпись «Героям Слава»
|
|
Сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям Слава», заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА РИА «Новости».
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он.
Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать».
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова.
«Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».
Азаров подсчитал продолжительность теоретической войны между Россией и Украиной
|
|
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что военные действия при теоретическом возникновении конфликта между Россией и Украиной продлятся не больше недели.
Азаров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко «мусолят» тему войны с Россией.
«Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. Наверное, не больше», – передает «360» слова Азарова со ссылкой на NewsOne.
Политик отметил, что Украина эксплуатирует тему с «российской агрессией» для оправдания экономических проблем в стране. Он подчеркнул, что украинское правительство заложило военный сбор в проект бюджета до 2024 года. Из этого Азаров сделал вывод, что все эти годы «будут продолжаться мантры про войну с Россией».
Экс-премьер выразил мнение о том, что бедственное положение Украины связано с госпереворотом. В результате Соединенные Штаты «привели к власти своих марионеток».
Ранее National Interest писал, что украинская армия будет испытывать проблемы при необходимости противостоять грозным российским истребителям Су-35С, флагманским зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» и современным танкам Т-90А и Т-90М, а также самоходным гаубицам 2С19 «Мста-С».
Постпредство России при ООН опубликовало документы о Евромайдане
Постпредство России при ООН опубликовало «сборник документов о государственном перевороте на Украине 2014 года», сообщил пресс-секретарь Федор Стржижовский.
Сборник «Украина: государственный переворот» был представлен на недавнем неформальном заседании СБ ООН экс-нардепом Украины Владимиром Олейником. Стали доступны документальные и фотоматериалы, свидетельствующие о «преступном характере смены власти» на Украине, заявило постпредство. Представлены «показания непосредственных участников событий, включая экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-главы правительства страны Николая Азарова», передает РИА «Новости».
Как указывается на сайте постпредства, материалы «обличают организаторов и спонсоров Майдана, представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов в Донбассе и других регионах Украины».
Напомним, Олейник сравнил современную Украину с концлагерем и призвал Россию «освободить украинский народ от фашизма». В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск Олейника и признал, что события 2014 года на Украине были государственным переворотом.
В сборной Украины отреагировали на решение УЕФА по форме для Евро-2020
Форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу, скорее всего, будет переделана в связи с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать с нее политический лозунг, заявил пресс-секретарь главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков.
«Скорее всего, форма будет переделываться», – передает ТАСС слова Василькова.
Ранее Кремль отреагировал на решение УЕФА о форме сборной Украины.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.
Погребинский спрогнозировал большой скандал между Украиной и УЕФА
|
|
«За такой короткий срок изменить форму невозможно. Поэтому, вероятно, нас ждет большой скандал», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать с формы политические надписи.
«Требование УЕФА означает, что в Европе действует принцип двойной морали, поскольку хорватским националистам подобное поведение на футбольных матчах зачастую прощается, а украинским националистам – нет», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом политолог расценивает решение европейского спортивного органа как обнадеживающее. «Надеюсь, что после этого Европа обратит внимание и на дискриминационные законы, которые были приняты Киевом в последнее время и могут быть приняты в будущем. Яркий пример – закон «О коренных народах Украины», – считает Погребинский.
В то же время собеседник предрекает большой скандал между Украинской ассоциацией футбола и УЕФА. «Украинская сторона будет сопротивляться требованию убрать политические надписи с формы. Возможно, даже подаст иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. При этом до открытия чемпионата Европы остается один день. А за такой короткий срок изменить форму невозможно. Не знаю, чем эта история закончится», – признается Погребинский.
«Тем не менее в прошлом уже были случаи негативной реакции УЕФА на поведение украинских ультрас, когда они повторяли нацистское приветствие. Может быть, сегодняшняя история – продолжение данной линии», – заметил эксперт.
Однако Погребинский сомневается в том, что таким образом Европа сопротивляется украинскому национализму. «УЕФА, как организация, действует в соответствии с теми правилами, которые она сама для себя установила. В этом смысле нет какого-то радикального поворота. Другое дело, если бы ЕС потребовал от Украины отменить ряд законов, которые нарушают права человека – тогда это звучало бы иначе. Но ничего подобного я пока не вижу», – заключил политолог.
В четверг в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям слава». «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он.
Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать».
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова.
«Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине признали зависимость армии от топлива из России и Белоруссии
|
|
Вооруженные силы Украины могут на два месяца потерять боеспособность в случае прекращения поставок топлива из России и Белоруссии, заявил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе и главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он призвал «провести ревизию всех отношений», сохранив те, «которые как несущие конструкции выступают» и без которых Украина «утратит боеспособность». Арестович указал, что у России и Белоруссии Украина «закупает 70% топлива», включая топливо для военных. «То есть, мы можем принципиально сказать «нет» и останемся на месяц, на два без топлива в вооруженных силах Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Арестович заявил, что история знает много примеров, где конфликтующие страны не разрывали полностью всех отношений. По его словам, отношения Украины с Россией и Белоруссией «невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки».
Напомним, Белоруссия приостановила поставку на Украину бензина А-95. При этом глава правительства Белоруссии Роман Головченко опроверг заявления СМИ о том, что Минск якобы «из мести» отказался поставлять бензин. По его словам, Мозырский НПЗ «останавливается на плановый ремонт».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия назвала сохранение транзита российского газа через Украину условием реализации «Северного потока – 2»
Германия будет способствовать продлению договора о транзите российского газа через Украину, без этого реализация проекта «Северный поток – 2» невозможна, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Маас сообщил, выступая в бундестаге, что Германия будет стараться сделать так, чтобы контракт о транзите газа между Украиной и Россией состоялся, передает ТАСС.
«Федеральный канцлер четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект «Северный поток – 2» мог реализовываться по плану», – добавил он.
Министр также заявил, что Берлин «будет вести переговоры о том, чтобы этот транзитный контракт был продлен».
«Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе, потому что это имеет огромное экономическое значение для Украины», – сказал Маас.
Ранее США захотели продления поставок газа через Украину на много лет. Эксперт в области энергетики Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнения в способности Вашингтона сохранить транзит газа через украинскую территорию. Вместе с тем немецкий эксперт осудил планы США заставить ЕС платить Украине за «Северный поток – 2».
Напомним, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена.
Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин дал оценку «окрика» США в сторону Зеленского
Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал «окрик из-за океана в сторону» украинского президента Владимира Зеленского по поводу идеи вступления Украины в НАТО.
«О чем они там разговаривали? О чем договорились? Мы не знаем. А вот этот окрик из-за океана в сторону президента Украины, он, на мой взгляд, ничего не значит», – приводит слова Путина ТАСС.
Президент сказал, что произошедшее следует «иметь в виду» и «соответствующим образом выстраивать свои отношения в сфере безопасности с нашими партнерами». Он не исключил, что США поступили так, поскольку Киев сделал заявление слишком рано и не к месту, учитывая скорый саммит в Женеве.
Как заявил Путин, «на самом деле можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается». «Во всяком случае, никто не говорит «нет», – предположил он, добавив, что лидеры США «неоднократно» говорили ему об открытости НАТО. «И что, какой вывод из этого можно сделать?» – сказал Путин.
Напомним, в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину Путин объяснил опасность вступления Украины в НАТО. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль отреагировал на решение УЕФА о форме сборной Украины
Политику нельзя допускать в спорт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям Слава» с формы.
«Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики», – цитирует Пескова ТАСС.
Так он ответил на вопрос, довольны ли в Кремле решением УЕФА обязать украинскую сборную убрать соответствующий лозунг с формы.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.
Захарова оценила требование УЕФА к форме сборной Украины
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала футболистов сборной Украины становиться спортивными героями и прославлять родину спортивными достижениями, а не политическими лозунгами.
«Спорт – не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава», – прокомментировала Захарова заявление УЕФА с требованием к сборной Украины избавиться от формы с надписью «Героям Слава» в своем Telegram-канале.
«Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину», – заключила дипломат.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.
Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за русские земли
Украине следует выплатить России компенсации за переданные ей земли, прежде чем требовать репарации, уверен сенатор Алексей Пушков.
«Чем требовать от нас «репарации», пусть Украина выплатит нам компенсацию за переданные ей территории: за Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области», – написал Пушков в Twitter.
Он добавил, что эти земли «никогда не были украинскими». «И все порты на Черном море построили русские», – указал политик.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в конце мая заявлял, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».
Заявления Блинкена по «Северному потоку – 2» не изменили позицию Москвы
Замглавы МИД России Сергей Рябков оценил обещания США о возмещении Киеву европейцами возможных транзитных потерь из-за «Северного потока – 2».
Рябков заявил, что «ничему не удивляется, но просто поражается тому, насколько американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене». Он указал, что Вашингтон «слышит только себя» и готов «слушать только тех, кто поддакивает, либо каким-то образом играет в оркестре» США, передает РИА «Новости».
Замглавы МИДа заявил, что «так не бывает» и США должны помнить, что «они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов». По его словам, США «глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то» позицию России. Москва лишь укрепилась в решении строить «Северный поток – 2».
По мнению дипломата, будущие поколения, в том числе и в США, осознают правоту тех, кто «обеспечивал на десятилетия вперед энергобезопасность Европы». «Северный поток – 2» станет «элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии», сказал он.
Напомним, по словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Суд Киева разрешил принудительно доставить Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно доставить экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках дела о контрабанде картин всемирно известных художников, сообщил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.
«Печерский районный суд Киева дал разрешение на принудительный повод пятого президента (Украины Петра) Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Это касается производства о перемещении через таможенную границу Украины 43 картин всемирно известных художников», – передает ТАСС слова парламентария.
Он уточнил, что Порошенко по этому делу проходит в качестве свидетеля.
Ранее партия Порошенко «Европейская солидарность» отвергла обвинения со стороны международного Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) в том, что Порошенко покупал произведения искусства через офшорные компании.