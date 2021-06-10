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Постпредство России при ООН опубликовало документы о евромайдане
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Постпредство России при ООН опубликовало «сборник документов о государственном перевороте на Украине 2014 года», сообщил пресс-секретарь Федор Стржижовский.
Сборник «Украина: государственный переворот» был представлен на недавнем неформальном заседании СБ ООН экс-нардепом Украины Владимиром Олейником. Стали доступны документальные и фотоматериалы, свидетельствующие о «преступном характере смены власти» на Украине, заявило постпредство. Представлены «показания непосредственных участников событий, включая экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-главы правительства страны Николая Азарова», передает РИА «Новости».
Как указывается на сайте постпредства, материалы «обличают организаторов и спонсоров «Майдана», представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов на Донбассе и в других регионах Украины».
Напомним, Олейник сравнил современную Украину с концлагерем и призвал Россию «освободить украинский народ от фашизма». В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск Олейника и признал, что события 2014 года на Украине были государственным переворотом.
Блинкен: США возместят Украине транзитные потери от запуска «Северного потока – 2»
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США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он также отметил, что Вашингтон готов сделать так, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения». По словам главы американского ведомства, Штаты будут добиваться конкретных действий и мер, чтобы сократить «негативные» последствия строительства «Северного потока – 2».
Помимо этого, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». «Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими», – сказал Блинкен.
Он также подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию разные вещи. Вашингтон намерен и дальше работать над тем, чтобы газопровод не заработал.
«Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», – заявил он.
Между тем ранее Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
Украинская плотина на границе с Крымом начала разрушаться
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Плотина, которую возвели на Северо-Крымском канале, начала разваливаться, со стороны Украины на полуостров поступает вода, сообщают украинские СМИ.
Возведенная фермерами в 2014 году временная дамба перестала выдерживать напор воды из Днепра, и та начала попадать в Крым. При этом в 2015 году приступили к сооружению новой плотины, более надежной, но ее так и не достроили, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.
При этом местные жители выступили против водной блокады Крыма. «Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду», – заявил житель Николаева.
Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае Аксенов сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму.
Между тем Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым.
Украина изменила правила пересечения границы для иностранцев
На Украине начали действовать новые правила пересечения государственной границы для иностранцев, сообщила госпогранслужба страны.
В соответствии с новыми правилами, на Украину можно въехать при наличии сертификата о вакцинации (включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях – в нем есть китайская вакцина от Sinopharm, но нет российского препарата «Спутник V»). Документ должен быть выдан на английском языке, следует из сообщения, опубликованного на сайте Госпогранслужбы Украины.
В качестве альтернативы для въезда на Украину иностранцу потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест и экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения госграницы. Помимо этого обязательна медицинская страховка, покрывающая лечение от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 на весь срок пребывания на Украине.
Напомним, с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса.
В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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Депутат объяснил опасность использования днепровской воды в Крыму
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Крым не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Козенко. Так он оценил сообщения о протечках в плотине, сооруженной украинскими властями близ границы с Россией на Перекопском перешейке.
«Действительно, есть информация о том, что плотина на границе Украины и Крыма начала разваливаться, в результате чего вода из Днепра попадает на полуостров», – подтвердил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
«Об причинах нужно спрашивать у националистических украинских властей, кто перекрывал Северо-Крымский канал – почему возникла проблема с плотиной, которую они возвели на скорую руку. В самом Крыму все проблемы, связанные с водообеспечением, давно решили», – добавил парламентарий.
Ранее Козенко отметил: полуостров не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления. «В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища, – цитировал парламентария ТАСС. – И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится».
В понедельник в украинской прессе появились сообщения – плотина через Северо-Крымский канал, которую возвели на Перекопском перешейке в 2014 году, начала разваливаться, и в русло начала поступать днепровская вода.
Эту дамбу из мешков с песком и металлоконструкций возвели в Херсонской области силами местных фермеров, поясняет «Спутник». Украинские власти предполагали, что барьер будет временным. В 2015 году украинская сторона начала возводить новое заграждение, но оно не было достроено до сих пор. Что касается качества воды в Северо-Крымском канале, то ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН фиксировали в ней повышенную концентрацию радионуклидов.
Напомним, до перекрытия Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском позиция Киева неизменна – Украина готова возобновить поставки лишь при условии так называемых демилитаризации и деоккупации Крыма. Об этом в мае в очередной раз напомнил МИД Украины.
Из-за украинской водной блокады вопрос водоснабжения двух российских регионов, Республики Крым и Севастополя, решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения – которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае руководитель республики сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму.
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США захотели продления поставок газа через Украину на много лет
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США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Есть целый ряд действий, которые мы рассматриваем, которые надо рассмотреть и нам, и, конечно, Германии, и остальным странам, чтобы в конечном счете предпринять эти действия. (...) Один из вариантов – это возможность по сути продлить существующее соглашение о транзите на много лет вперед, чтобы Украина продолжала получать прибыль от транзитных сборов», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует также и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации, и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он.
Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Эксперт предупредил о серьезных проблемах у сбежавшего на Украину Дмитрия Гудкова
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«Теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя отъезд бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину из-за возможного уголовного преследования в России.
«Мотивация Гудкова покинуть страну под риском преследования понятна. Сложно его за это осуждать. Никому не пожелаешь попасть под каток судебно-правовой системы. Если он счел, что риск получить реальный срок больше, если он останется в России, то это его право», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Но приезд на Украину создаст ему серьезные политические проблемы», – добавил политолог.
По словам собеседника, официальные российские СМИ расценят такой выбор как предательство. «А Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны. Гудкова представят как «национал-предателя» и агента недружественного государства», – отметил он.
Также Минченко указал на сложившуюся тенденцию «обмена» оппозиционерами между Москвой и Киевом. «Много людей по политическим причинам уехало как из России на Украину, так и в обратном направлении. В 2014 году ныне покойный российский политик Борис Немцов существенно подпортил себе политический имидж, поехав на Украину и выкрикивая там соответствующие лозунги. До этого Немцов, на мой взгляд, хоть и занимал нишу политического оппонента Владимира Путина, но считался патриотом. Поездка на Украину сильно повлияла на его политические позиции», – рассказывает эксперт.
«Так что, возможно, в Россию Гудков сможет вернуться, но заниматься политической деятельностью ему будет очень сложно. Более того, он может наговорить лишнего украинским СМИ, что создаст ему дополнительные проблемы», – заключил политолог.
В воскресенье бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину.
Гудков сказал, что «подъезжает к Киеву», где у него «давно запланированы встречи и эфиры». Он заявил, что решение уехать «поддержано родными и близкими», передает ТАСС.
«Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже», – приводит его слова РИА «Новости».
По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого».
Анастасия Саморукова – адвокат тети Гудкова Ирины Ермиловой – указала, что у Ермиловой «подписка о невыезде», так что она «не собирается никуда уезжать», будучи «законопослушным человеком».
На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову.
Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ермилова.
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Захарова согласилась с мнением Зеленского о «шокирующей» форме сборной Украины на Евро-2020
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что форма сборной Украины на Евро-2020 «шокирующая».
«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов», – высказалась Захарова в своем Telegram-канале.
До этого Зеленский написал в своем Instagram, что форма украинской сборной по футболу особенная, она «умеет шокировать».
«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – написал Зеленский.
Ранее в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций заявили, что УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!»
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Погребинский объяснил решение Киева переврать слова Байдена о членстве Украины в НАТО
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«Инерция самосознания украинской правящей элиты требует все большего утверждения тезисов о том, что «весь мир с нами и против России», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя опровержение со стороны Белого дома версии Киева о поддержке Джо Байденом членства Украины в НАТО.
«Украинские власти ведут себя как мелкие жулики. Они надеялись, что их не поймают. Понятно же, что в Белом доме их заявления проверят, но они все равно себе такое позволяют. Мы должны уже привыкнуть, что у нас такой президент», – отметил киевский политолог Михаил Погребинский.
По его словам, «инерция политического самосознания украинской правящей элиты требует все большего утверждения тезисов о том, что «весь мир с нами и против России, нас все любят и хотят принять в НАТО и ЕС». «И они не могут остановиться», – добавил политолог.
«Для нынешних правящих кругов на Украине происходящее в отношениях между Киевом и Москвой воспринимается как постоянная победа над Россией, – пояснил собеседник. – Отсутствие реакции побуждает их к еще более решительным действиям против Кремля. Им море по колено. Они думают: «А что Россия сделает? Не пойдет же она воевать с НАТО».
«Поэтому Зеленский усиливает антироссийскую риторику в своей деятельности, – полагает Погребинский. – Он пытается отобрать электорат у правых, прежде всего у экс-президента страны Петра Порошенко. Также Зеленский не очень верит, что может получить поддержку на востоке и юге, поэтому он включает себя в эту антироссийскую инерцию».
Напомним, в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили о том, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», – сообщили порталу в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».
При этом Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
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В Бундестаге с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании «кормить» Украину
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Нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить».
Эрнст указал, что «газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили Газпром и Нафтогаз», и «за это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», передает ТАСС.
«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», – считает он.
Напомним, Владимир Путин, выступая в минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия.
При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана «всех кормить».
На Украине объяснили, кто виноват в достройке «Северного потока – 2»
Украинское руководство продемонстрировало неспособность грамотно строить политику по сохранению транзита газа через страну в вопросе противостояния строительству «Северного потока – 2», заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
Он напомнил, что строительство газопровода финансируют, в том числе, европейские компании. «Германия, естественно, заинтересована в достройке «Северного потока – 2», тем более что это превращает ее в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины», – заявил Суслов в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что отдельные украинские чиновники при этом высказываются в антиевропейском ключе, но их высказывания неправомерны. «Каждый в этом мире, особенно в международных отношениях, борется исключительно за свои интересы», – указал бывший министр.
По мнению Суслова, если Киев потеряет доходы от транзита голубого топлива, то только потому, что руководство Украины не смогло грамотно выстроить политику по сохранению этого источника.
«Потому что оно постоянно делало заявления общего плана, о том, что Запад нам поможет, что США не дадут достроить (газопровод). Рассказывал [президент Владимир] Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден, а Германия слушала, слушала, да и обеспечила все необходимые условия для его достройки. Потому что Германия теперь будет получать значительную часть доходов от транзита газа, те деньги, которые раньше получала Украина», – подвел итог бывший министр.
Ранее Зеленский заявлял, что действия президента США Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины
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На саммите НАТО 14 июня будет подтверждена позиция открытых дверей по Украине, но по вопросу ее членства в альянсе консенсуса еще нет, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе конференции «Демократия в действии».
«Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса еще нет», – ответил он на вопрос о перспективе членства Украины и Грузии в альянсе. Об этом сообщает ТАСС.
Он также рассказал, что вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. «Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей», – рассказал заместитель генсека НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно.
Напомним, Минобороны России сообщило, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО решило поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.
Лавров заявил ФРГ и Франции о неприемлемости пересмотра Минских соглашений
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегами из Франции и Германии заявил, что попытки Киева провести ревизию минских соглашений неприемлемы, сообщил МИД России.
Отмечается, что состоялся телефонный разговор Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, в ходе которого министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата».
«Была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», – говорится в сообщении министерства.
Также Лавров подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам.
Кроме того, как отметили в дипведомстве, главы МИД обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Напомним, в феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Власти Украины разработали план противодействия России
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Украинское правительство предложило СНБО утвердить стратегию внешнеполитической деятельности страны с курсом в ЕС и НАТО и планом противодействия «агрессивной политике России».
«Обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, возобновление ее территориальной целостности, противодействие агрессивной политике Российской Федерации, курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского импорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан за границей являются приоритетными направлениями внешней политики», – цитирует пояснительную записку к проекту указа президента Украины РИА «Новости».
Документ предполагает стремление Украины развивать отношения с ЕС и НАТО, развитие сотрудничества с другими странами и международными организациями. Украина, согласно документу, также стремится к обеспечению безопасности и мира в Балто-Черноморском регионе, и выстраивает «отношения добрососедства с дружественными соседними странами».
В стратегии отмечается, что политика России «является основной угрозой для Украины и Европы».
В ней предусмотрено противодействие «российской агрессии политико-дипломатическими методами» с помощью расширения круга стран, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет страны «в противодействии с Россией».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских.
Документ осудили в Госдуме, а представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие на Украине закона о непризнании русских коренным народом укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях.
ФСБ вычислила агента спецслужб Украины в России
В России задержали агента украинских спецслужб, его выдворили из страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Работу мужчины координировали сотрудники украинской контрразведки: старший оперуполномоченным по особо важным делам второго отдела первого управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и замглавы отдела подполковник Игорь Черняк.
Семеняка не успел нанести ущерб безопасности России. «Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России», – указали в ФСБ.
Семеняка на допросе подтвердил, что поддерживал отношения с представителями украинских спецслужб. У него изъяли электронные девайсы с сообщениями от сотрудников СБУ, «предлагающих оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации».
«Во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении Семеняки была зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в Киеве, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства», – указали в ФСБ. Удаления данных допущено не было.
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что ждет его визита в Вашингтон этим летом. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», – цитирует РИА «Новости» Салливана.
По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», – добавил он.
Ранее в Киев анонсировал телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
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