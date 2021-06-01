В Общественной палате оценили новые предложения «Единой России» по поддержке семей с детьми ЕР: Закон о бесплатном подключении к газу может быть рассмотрен сенаторами в среду 1 июня 2021, 17:00 Текст: Елизавета Булкина

Закон о бесплатном подключении населения к газу с изменениями «Единой России» может быть рассмотрен в Совете Федерации уже завтра, сообщил газете ВЗГЛЯД заместитель секретаря генсовета ЕР Дмитрий Кобылкин. «Он вводит новые понятия: «единый оператор газификации», «региональный оператор газификации», которые совместно с региональными органами власти будут осуществлять развитие газификации территорий нашей страны. И соответственно реализовывать сами работы по подключению», – сказал он. Председатель Российского союза сельской молодежи, победителей предварительного голосования «Единой России» в Мордовии Юлия Оглоблина в свою очередь подчеркнула, что вопрос доведения газа до участка актуален вне зависимости от региона. «В Республике Мордовия – один из самых высоких показателей газификации в стране: 97,7%. Несмотря на это, запрос на подключение все еще высок. В моей деревне есть семьи, у которых нет возможности протянуть газ к участку, несмотря на наличие центрального газопровода. Когда собирали предварительную информацию в дорожную карту программы, поступило более 2,5 тыс. заявок за несколько недель. Кроме того, много новых участков выдается под строительство, но они без коммуникаций. Вроде бы дом построить хочется, но опять все упирается в бюджет – и в том числе, на подведение газа», – отметила она. Во вторник Госдума единогласно приняла закон о бесплатном подключении населения к газу. Документ с учетом поправок «Единой России», направленный на выполнение поручения президента, прошел сразу второе и третье чтения. Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.

В «Единой России» началась процедура подведения итогов праймериз 30 мая 2021, 22:25 Текст: Антон Никитин

Предварительное голосование, которое провела «Единая Россия», стало самым масштабным, в нем приняли участие более 11 млн человек, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. «Единая Россия» в воскресенье провела процедуру соединения электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. После соединения частей ключа партия начинает подводить итоги праймериз, которые в онлайн-режиме проходили с 24 по 30 мая, а в очном формате – 30 мая, передает ТАСС. В процедуре соединения частей ключа принимает участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Закрытый электронный ключ к результатам предварительного голосования был сгенерирован 23 мая и разделен на четыре части, их получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член президиума генсовета партии, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов. После соединения частей электронного ключа шифрования сам блокчейн публикуется на сайте pg.er.ru, с этого момента начинается подсчет голосов, за которым могут наблюдать все желающие в режиме реального времени. Кроме того, как пояснили в партии, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, «уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это самое масштабное предварительное голосование за историю праймериз, которые проводила «Единая Россия». По его данным, «более 11 млн человек приняли участие в голосовании». Он отметил, что вскоре все данные будут тщательно обработаны и количество принявших участие в предварительном голосовании будет уточнено. «Если эта цифра останется, то это более 10% от общего числа избирателей в нашей стране, это не просто 11 млн человек, а очень репрезентативная выборка и очень серьезный экзамен для всех, кто от партии пойдет для участия в выборах и в Государственную думу и в другие органы законодательной власти», – подчеркнул председатель «Единой России». Он поблагодарил всех, кто обеспечивал предварительное голосование. «В период пандемии это был непростой выбор и непростые организационные процессы. Система выдержала, она прошла проверку на прочность, в том числе хакерские атаки, но самое главное – она позволила проголосовать огромному количеству избирателей», – заявил Медведев. Он также поблагодарил всех, кто принял участие в предварительной голосовании. По мнению председателя партии, «это действительно часть большого политического процесса, часть демократических процедур». Медведев напомнил, что «Единая Россия – единственная партия, которая использует предварительное голосование. «Это очень важная часть демократической процедуры выборов, поскольку уже сейчас люди, которые будут принимать участие в голосовании, могут послушать потенциальных кандидатов, сделать определенные выводы об их позиции, о программной установке, с которой они идут на выборы, о достоинствах и недостатках тех или иных кандидатов, их выступлений, их позиций», – пояснил председатель партии. На его взгляд, «это позволяет провести процедуру максимально демократично». Медведев констатировал рост интереса к участию в выборах среди потенциальных кандидатов. Конкурс на праймериз «Единой России» составил в среднем 13 человек на место, что больше, чем на предыдущих праймериз. «Общее количество кандидатов, которые заявились для участия в предварительном голосовании было 7,5 тыс. Но в результате подведения результатов их осталось 5,5 тыс. Это означает, что у нас приблизительно конкурс на одно место составил 13 человек. Это больше, чем было в предыдущие периоды в предыдущем предварительном голосовании», – сказал Медведев, отметив, что это означает наличие огромного интереса к участию в выборах. По словам политика, кандидаты от «Единой России» добросовестно соревновались в том, чтобы донести свою позицию наиболее четко и адекватно. Он добавил, что пандемия здесь наложила свой отпечаток. Поэтому дебаты, которые раньше проводились очно, теперь в некоторых случаях прошли очно, зачастую на открытом воздухе, а также в ряде случаев позиции заявлялись через интернет и СМИ. «В любом случае я уверен, что абсолютное большинство наших кандидатов эту позицию донесли и именно это предопределили в конечном счете тот выбор, который сделали наши граждане», – заключил Медведев, поблагодарив всех участников праймериз. Медведев напомнил участникам праймериз об ответственности перед избирателями. «Вы уже находитесь в режиме исполнения тех обязательств, обещаний, которые вы давали в ходе общения с избирателями», – сказал он, добавив, что эти инициативы, по сути, являются частью всей предвыборной программы «Единой России». Он обратил внимание на что, что обработка электронных бюллетеней уже началась и скоро будут результаты. Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки прошли санитарную обработку перед открытием. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Газпром в мае поставил рекордные объемы газа в Германию и Италию 1 июня 2021, 14:22

Фото: Alexander Chaplygin/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья за первые пять месяцев 2021 года вырос на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае поставлены рекордные для этого месяца объемы газа в Германию и Италию, сообщили в компании. «Экспорт в страны дальнего зарубежья – 84,2 млрд куб. м газа, что на 27,2% (на 18 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в Telegram-канале компании. Отмечается, что Газпром в мае поставил рекордные для этого месяца объемы газа в Германию и Италию. Как отметили в компании, в период с января по май увеличились поставки в большинство стран, в том числе в Турцию (на 166,9%), Германию (на 40%), Италию (на 18%), Францию (на 18,4%), Польшу (на 19,8%), Болгарию (на 47,8%), Румынию (на 194,7%), Сербию (на 125,9%), Грецию (на 29,9%). По данным Газпрома, добыча компании в январе-мае текущего года выросла на 16,2% (31 млрд кубических метров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 221,9 млрд кубометров газа. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок за этот период увеличились на 17%, или на 18,8 кубических метров, добавили в Газпроме. В феврале сообщалось, что поставки газа в страны дальнего зарубежья компанией Газпром в 2021 году выросли на 36,5% (на 7,4 млрд куб. м) – до 27,5 млрд куб. м. В конце 2020 года в Газпроме заявляли, что в 2021 году компания планирует умеренно нарастить экспорт газа в Европу – до 183 млрд кубометров, а поставки голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в тот же период вырастут вдвое. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти 1 июня 2021, 12:45

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Проблем с поставками нефти из России в Белоруссию на фоне санкций Запада не будет, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Москвой. «Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 млн тонн нефти переработать. По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России [Владимиром Путиным]. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок», – передает его слова «БелТА». Вашингтон с 3 июня решил возобновить санкции против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что поставки будут осуществляться в запланированных объемах. Он добавил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. «По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться», – заявил президент Белоруссии. Также лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с поставкой газа. Лукашенко выразил надежду, что цена для Минска в 2022 году будет не выше нынешней, передает РИА «Новости». Напомним, на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. Эксперт: «Единая Россия» оперативно пресекла фейки о предварительном голосовании 30 мая 2021, 18:20

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Михаил Мошкин,

Анастасия Куликова

«Мы можем наблюдать рост вбросов ложной информации во время выборов. От кампании к кампании их количество растет. В этот раз фейки были направлены на праймериз «Единой России», – констатировал член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя сообщения о том, что Роскомнадзор заблокировал фальшивый сайт, который выдавали за портал предварительного голосования ЕР. «Разного рода попытки дезинформации – это часть политической борьбы против «Единой России». Борьба эта напрямую координируется из-за рубежа – никто это не скрывает. В частности, система, которую пытался выстраивать блогер Алексей Навальный, была прямо построена на борьбу с ЕР. Конечно, в этом плане использовались самые грязные методы. В том числе и ситуация с тем, что был создан клон сайта предварительного голосования», – считает член Общественной палаты (ОП) Максим Григорьев, глава координационного совета ОП по общественному контролю за выборами. Примеров попыток фейковых вбросов во время праймериз – предварительного голосования «Единой России» – было довольно много, констатировал собеседник. «В частности, появлялись сообщения о том, что сотрудников некоторых предприятий якобы принуждают принять участие в голосовании. Появлялись даже видео, якобы подтверждающие это, – отметил Григорьев. – Используются те же самые методы, которые мы в нашем совете по общественному контролю за голосованием ранее фиксировали на выборах различного уровня». «Нет никаких сомнений, что этим занимаются ровно те люди, которые на протяжении нескольких лет дискредитируют потоком фейков выборы в регионах. Якобы фиксируются подвозы, а потом выясняется, что такого населенного пункта не существует, что использовано старое видео. Многие люди не проверяют информацию в интернете и могут поверить», – указал собеседник. Но, отметил эксперт, также очевидно, что оперативный штаб по проведению праймериз смог, проверяя информацию, сразу отсекать подобные вбросы. Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования «Единой России». Уточняется, что информация на этом сайте вводила в заблуждение и избирателей, и кандидатов. При этом, по словам руководителя IT-проектов «Единой России» Вячеслава Сатеева, сам фейковый ресурс не использовался для сбора данных его посетителей, однако такая угроза была. Кроме того, в Сети распространилось видео, из которого следует, что директор якобы принуждает учителей голосовать на праймериз «Единой России». В сообщении к видео говорится, что действие происходит в Ростове в гимназии им. Кекина. Однако в комментариях пользователи отмечают, что всплывшей видеозаписи больше двух лет. Напомним, в минувший понедельник «Единая Россия» начала праймериз по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные органы власти. Участие в нем является обязательным условием для включения в список кандидатов партии на выборах всех уровней. Голосование финишировало в воскресенье, его итоги подведут во вторник, 1 июня. Названы победители праймериз «Единой России» среди одномандатников в Петербурге 31 мая 2021, 14:30 Текст: Елена Лексина

В борьбе за одномандатные округа на праймериз «Единой России» в Санкт-Петербурге победу одержали преимущественно действующие депутаты Госдумы и депутаты Заксобрания города. Однако не обошлось и без мини-сенсации в виде поражения депутата Госдумы Сергея Вострецова на одном из округов города. Список кандидатов по Восточному одномандатному избирательному округу в Санкт-Петербурге возглавил депутат Госдумы седьмого созыва, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов. Он набрал 19233 голоса. По Западному округу лидером стал депутат Заксобрания шестого созыва, заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Александр Тетердинко, набрав 20175 голосов. Любопытно, что ему проиграл депутат Госдумы седьмого созыва Сергей Вострецов. За него проголосовало лишь 1621 избирателей. Победителем праймериз по Северному округу стал депутат Госдумы Евгений Марченко, (26731 голосов), а по Северо-Восточному округу – депутат Заксобрания Санкт-Петербурга шестого созыва Елена Рахова (19608 голосов). Праймериз по Северо-Западному округу выиграл глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Николай Цед, набрав 22214 голосов. Кроме того, в Центральном округе лидирует депутат Заксобрания Санкт-Петербурга шестого созыва Сергей Соловьев (20587 голосов). В Юго-Восточном – депутат Заксобрания Санкт-Петербурга последних трех созывов Любовь Егорова (20955 голосов). Лидером Южного одномандатного избирательного округа стал депутат Госдумы седьмого созыва Виталий Милонов. Он набрал 21904 голоса. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Ранее были названы победители праймериз «Единой России» среди одномандатников в Москве. Конструктор завода «Севмаш» в Архангельской области победил на праймериз депутата Госдумы 31 мая 2021, 18:05 Текст: Наталья Макарова

«Моим соперником был действующий депутат Госдумы Дмитрий Юрков. Борьба была трудной, но мне удалось победить», – сказал газете ВЗГЛЯД победитель праймериз «Единой России» в Архангельской области конструктор завода «Севмаш» Александр Спиридонов. «В среднем по стране в каждом одномандатном округе выдвигалось в среднем 13 человек. В моем округе также была высокая конкуренция. Поэтому успех потребовал очень много усилий», – рассказал участвовавший в качестве кандидата в предварительно голосовании «Единой России» главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению АО «ПО «Севмаш», победитель конкурса «Лидеры России» Александр Спиридонов. «За последние две-три недели я провел более 70 встреч с отдельными избирателями и с целыми коллективами. В общей сложности – это было почти четыре тысячи человек: руководители учебных заведений, учреждений культуры, администрации, коллективы заводов, в том числе оборонных. Я ездил в районы, общался с там с местными жителями, узнавал их проблемы. Очевидно же: если меня выберут в Госдуму, то мне необходимо будет решать конкретные задачи, которые стоят перед нашим регионом. Для этого надо хорошо понимать специфику и проблемы каждого района», – подчеркнул Спиридонов. «Явка на голосовании в среднем по России оказалась очень высокой. Около 11 млн жителей России приняли участие в праймериз в качестве выборщиков – это порядка 10% от голосующих в нашей стране. Очень хороший показатель», – считает собеседник. Вероятно, столь высокая явка вызвана тем, что условия участия в праймериз были максимально демократичными, полагает собеседник. «Любой гражданин нашей страны мог воспользоваться правом голоса, выступить в роли выборщика. Кроме того, в роли кандидата также мог выступить кто угодно: не только те, кто состоит в партии, но и просто сторонники «Единой России», и беспартийные, как я. Очень хорошо, что появилась такая открытая площадка, на которой можно заявить о себе. Это здорово!», – подчеркнул Спиридонов. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило 24-30 мая по всей стране в электронном формате, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на праймериз превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов на выборах в Госдуму утвердят на съезде «Единой России» 19 июня. Ранее стали известны победители праймериз «ЕР» среди одномандатников в Москве и Петербурге. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Счетные участки для голосования «Единой России» открылись почти в половине регионов 30 мая 2021, 11:17

Фото: er.ru

Текст: Ксения Панькова

Счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки проходят санитарную обработку перед открытием, сообщило пресс-служба партии. «В 42 субъектах РФ в 8:00 открылись все счетные участки для офлайн-голосования. Получить бюллетени и сделать свой выбор можно до 20:00 по местному времени», – говорится в сообщении ЕР. Отмечается, что все участки проходят санитарную обработку перед открытием, в течение дня на них соблюдается масочно-перчаточный режим, на входе всем пришедшим измеряют температуру. Кроме того, соблюдаются меры социального дистанцирования и иные требования, установленные в конкретном регионе. «Участки для очного голосования 30 мая работают в Республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Коми, в Крыму, Якутии, Татарстане, Чеченской, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях. Кроме того, счетные участки открыли Амурская, Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Ленинградская, Магаданская, Московская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тверская, Тульская и Тюменская области. Очно проголосовать можно также в Севастополе, в Еврейской автономной области, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах», – добавили в партии. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. На Дальнем Востоке завершается голосование «Единой России» 30 мая 2021, 12:19

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Предварительное голосование «Единой России» завершается на Дальнем Востоке, оно проходило электронно на территории всего федерального округа, а в двух регионах 30 мая – еще и очно, сообщила пресс-служба партии. Как отметил замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, в Сахалинской области и Камчатском крае избиратели голосовали на 757 счетных участках. Процедура прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте партии. «Очные счетные участки работали для тех, кто по каким-либо причинам не захотел или не смог воспользоваться нашей электронной платформой. В течение дня жители могли прийти и получить бюллетени, проголосовать традиционным способом. Хотел поблагодарить всех, кто сделал свой выбор и принял участие в предварительном голосовании», – пояснил Перминов. Он напомнил, что в этом году тысячи счетных участков работают в 42 регионах. «Увеличение количества выборщиков более чем вдвое по сравнению с 2016 годом связано с интересом к процедуре и применению нами новых уникальных цифровых технологических решений в ходе предварительного голосования. Мы фиксируем значительный интерес и постарались сделать так, чтобы каждый желающий смог в удобной для себя форме сделать свой выбор», – отметил Перминов. Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки проходят санитарную обработку перед открытием. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России» 31 мая 2021, 17:05 Текст: Елена Мирошниченко

В ряде регионов в число победителей вошли люди, которые ранее не участвовали в политической жизни, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин. Политологи оценивают результат как курс на обновление рядов «Единой России» в парламентах разного уровня. «В Томской области лидерство за представителем волонтерского движения. Воспитанники «ПолитСтартапа» – в числе победителей в Хабаровском и Красноярском краях. Они тоже выиграли у маститых представителей партии», – сообщил он. Уточняется, что, по предварительным данным, в процедуре предварительного голосования приняли участие около 11,7 миллионов избирателей. Об этом говорится на сайте «Единой России». В тех регионах, где работали счетные участки, подсчет голосов еще продолжается. Там, где процедура проходила только онлайн, в числе победителей, которые войдут в списки партии на выборах в Госдуму – яркие представители общественных организаций и движения «Мы вместе»: председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая (Москва), председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина (Республика Мордовия), руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич (Воронежская область), руководитель российских студотрядов Михаил Киселев (Томская область), ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева (Новгородская область), профессор Высшей школы государственного управления Андрей Горохов (Калининградская область), главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению «Севмаша» Александр Спиридонов (Архангельская область), руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева (Свердловская область), ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга (Москва). Ставка на обновление рядов «Единой России» в парламентах разного уровня – один из приоритетов кадровой политики руководства партии, активно поддерживаемый президентом Владимиром Путиным, отметил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе, как позитивный», – считает он. Эксперт подчеркнул, что рост интереса к процедуре со стороны избирателей во многом связан с возможностью дистанционного электронного голосования. «Это современная и перспективная технология. Партии стоит расширять ее применение не только в рамках предварительного голосования, но, к примеру, и в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив. Уровень мобилизации сторонников увеличится», – уверен Алексей Чеснаков. «Единая Россия» оперативно ответила на запрос избирателей об удобстве голосования и задала долгосрочный тренд на использование электронной процедуры, отметил президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. Он уверен, такой формат будет популярным и в дальнейшем, после того, как пандемия сойдет на нет. «Мы безудержно вступаем в эпоху электронного взаимодействия между людьми. Когда избирателям предоставили возможность голосовать онлайн, они с удовольствием начали ею пользоваться. Пандемия уже вообще ни при чем, потому что, как мне кажется, общей напряженности в связи с коронавирусом в стране сейчас нет, чтобы люди боялись идти и голосовать очно. Просто это очень удобно, когда можно на даче нажать несколько кнопок и отдать свой голос понравившемуся кандидату», – пояснил он. Система электронного предварительного голосования подтвердила свою надежность и безопасность. Во время атак на нее количество ежесекундных запросов к серверам достигало десятков тысяч – при этом она продолжала работать без сбоев, подчеркнул специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. «Никаких сбоев не было, система не падала. И дополнительную DDoS-атаку выдержали», – подчеркнул он. В целом предварительное голосование «Единой России» в этом году прошло при кратном снижении количества нарушений, отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов. «Пять лет назад у нас голосование шло один день, в этом – неделю. Поступило всего 50 жалоб в федеральный организационный комитет, и около 100 жалоб в региональные организационные комитеты. Это говорит о том, что наш уникальный проект по цифровому голосованию дал возможность открыто наблюдать за всеми процессами и мгновенно реагировать», – сообщил он. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве. Выборы-2021: «Единая Россия» проверяет чистоту праймериз, Зюганов отпугивает феминисток 31 мая 2021, 08:44 Текст: Михаил Мошкин,

Анастасия Куликова

В «Единой России» тщательно отслеживают сообщения о возможных нарушениях на праймериз на Кубани, в Туве и других регионах. Лидер КПРФ назвал противоестественными партии, которые ориентируются только на женщин. «Новые люди» призвали ввести льготы для работодателей за прием на работу вчерашних студентов. В «Единой России» зафиксировали достаточно небольшое число реальных нарушений, которые могут повлиять на итоги праймериз – предварительного голосования, которое проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. В ситуационный центр «Единой России» поступило всего 10 сообщений о возможных нарушениях в ходе очного предварительного голосования. Об этом сообщил в воскресенье официальный Telegram-канал партии. По данным организаторов праймериз, обращения поступают из округов, где «изначально наблюдалась высокая конкуренция между кандидатами». «Например, в региональные оргкомитеты в Туве и на Кубани поступили жалобы о нарушении запрета на агитацию за того или иного кандидата на избирательных участках. По ним ведется проверка», – пояснили в «Единой России». По словам замсекретаря генсовета ЕР Сергея Перминова, «есть ситуации, которые требуют дополнительного внимания и разбирательства, все они будут рассмотрены». «Если вдруг будут какие-то основания для признания результата не соответствующим требованиям положения о предварительном голосовании, комиссия примет самые жесткие меры», – заверил он. Громкое заявление в воскресенье сделал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В комментарии изданию Газета.Ru лидер коммунистов раскритиковал феминизм и назвал противоестественными партии, которые ориентируются исключительно на женщин. «Женские партии – это полная ерунда, – подчеркнул Зюганов. – Главный смысл партии – предложить идею, собрать сильную команду, прийти во власть и реализовать то, что они обещают людям. Разве женская партия способна одна что-то решить? Да это противоестественно и ненормально». «Что касается феминизма, на мой взгляд, это увлечение, которое ничего хорошего женщинам не дает... Я не знаю, чем занимаются феминистки, больше языком болтают», – сказал Зюганов. В конце прошлой недели партия «Новые люди» презентовала инициативу, адресатами которой, по идее, должны стать избиратели-студенты. Партия выступила за введение налоговых льгот, которые подразумевают годовое освобождение работодателей от уплаты страховых и пенсионных взносов за выпускника, если это первая работа молодого специалиста и если выпускник устраивается по специальности, сообщается на официальной странице «Новых людей» в соцсети «Вконтакте». Несомненно, попытки нарушить условия праймериз «Единой России» могли быть, отметил глава координационного совета ОП по общественному контролю за выборами Максим Григорьев. «Огромное количество людей идет в праймериз, и какие-то нечистоплотные люди могли кого-то подкупить или пытаться еще как-то обойти правила», – отметил эксперт. Но, добавил он, то, что практически все сообщения о нарушениях на праймериз оказались фейками, «показывает, что внутренняя процедура праймериз организована «Единой Россией» четко, ясно, и ее практически невозможно обмануть». Решение Зюганова покритиковать феминисток было тактически вполне оправданно, заметил Григорьев. «Я думаю, никаких особых отрядов «красных феминисток», готовых голосовать за КПРФ, у нас нет. Поэтому критикуя эту группу, глава Компартии скорее пытается достаточно прагматично укрепить свои позиции среди консервативного коммунистического электората старшего возраста, который не очень хорошо принимает феминизм», – указал эксперт. «Другое дело, – добавил Григорьев, – что таким образом он отрезает определенную часть будущих возможных избирателей этой партии, потому что молодежь по-другому относится к этим вопросам. И возможно, КПРФ в будущем потеряет часть электората, но Зюганов, похоже, так далеко не заглядывает». Вполне логичной выглядит и инициатива «Новых людей», предложивших льготы работодателям, принимающим молодых специалистов, полагает эксперт. «Понятно, что «Новые люди» таким образом пытаются привлечь молодежь и предпринимателей, значительное количество которых в рядах этой партии. Но с другой стороны, непонятно, почему только молодых? Может быть, наоборот надо давать льготы работодателям, которые принимали бы на работу старшее поколение, если оно в состоянии работать? Ведь таких граждан все больше и больше, и пробиться им зачастую сложнее, чем молодым, – отметил Григорьев. – Мне кажется, молодежь может привлечь эпатажная форма, новый стиль, но не рассказы об изменениях налоговой системы. Но посмотрим, что из этого выйдет». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Эксперт: «Единой России» стоит расширить применение технологии электронного голосования 31 мая 2021, 15:15 Современная и удобная электронная система увеличит уровень мобилизации сторонников и поможет привлечь миллионы избирателей, считает политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По мнению эксперта, ее можно использовать в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив. Ставка на обновление представителей «Единой России» в парламентах разного уровня – один из приоритетов кадровой политики руководства партии, активно поддерживаемый президентом Владимиром Путиным, приводятся слова Чеснакова на сайте «Единой России». «Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе как позитивный», – резюмировал Алексей Чеснаков. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве. Толстой возглавил московское отделение «Единой России» 31 мая 2021, 20:09 Текст: Ксения Панькова

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой избран главой московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия», такое решение было принято в ходе его 25-й конференции. «В скором времени мы подготовим свои предложения относительно того, каким курсом в ближайшее время будет двигаться отделение партии. Но уже сейчас могу сказать, что мы продолжим защищать интересы москвичей», – сказал Толстой, отметив, что на сегодняшний день главная задача партии – победа на выборах в Госдуму, передает ТАСС. Ранее пост руководителя московского отделения «Единой России» занимал Андрей Метельский. Толстой избран в Госдуму седьмого созыва от Люблинского одномандатного округа. Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве. Медведев назвал потраченную на программу маткапитала сумму 31 мая 2021, 16:18 Текст: Ксения Панькова

Количество сертификатов на получение материнского капитала, выданных за время действия программы, составляет 12 млн, на эти цели потрачено около 3 трлн рублей, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. «За время действия программы выдано 12 млн сертификатов на материнский капитал. Это составляет сумму почти в 3 трлн рублей, это очень большие для нашего государства деньги», – сказал он на форуме «Большой семейный совет», передает ТАСС. По данным Медведева, 9 млн семей уже распорядились средствами материнского капитала. Лидер единороссов напомнил, что потратить средства программы можно на разные цели: от улучшения жилищных условий до оплаты обучения. «Сейчас по инициативе нашей партии прорабатывается вопрос о новых направлениях использования этих средств», – сообщил он, предложив обсудить эти предложения на нынешнем форуме. Председатель «Единой России» отметил, что программа материнского капитала была утверждена в 2006 году, а с 2020 года средства выплачиваются и семьям, в которых родился или усыновлен первый ребенок. В 2021 году такие семьи получат 485 тыс. рублей, а в случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составляет 640 тыс. рублей. «Идет постоянная модификация этого института», – указал Медведев. В начале марта в России упростили правила использования маткапитала. Напомним, в марте 2020 года Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. Россия и Индия подготовили проект меморандума о сотрудничестве в области энергетики 1 июня 2021, 12:11 Текст: Наталья Ануфриева

Министерство энергетики России и министерство сталелитейной промышленности Индии подготовили проект меморандума о сотрудничестве в области энергетики, работа над которым шла даже в пандемию, сообщил заместитель министра энергетики Анатолий Яновский. Яновский сообщил в кулуарах выставки «Уголь и майнинг», что по данному меморандуму были проведены совещания по ВКС (видеоконференц-связи) из-за пандемии, «и наши индийские партнеры заявляли, что они бы хотели приобретать в России не менее 40 млн тонн коксующегося угля», передает ТАСС. «У нас, конечно, есть возможность обеспечить такие поставки», – отметил он, указав, что экспорт угля из России растет. Яновский также рассказал, что инвестиции в строительство «Пакистанского потока» оцениваются в 1,5-2 млрд долларов, российские компании могут взять на себя 25% от этой суммы, «если не будет, то они (российские и пакистанские компании) будут договариваться внутри себя, поскольку они все участники этого проекта». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как газовые интересы России в Европе обеспечит газопровод в Азии. В Общественной палате оценили новые предложения «Единой России» по поддержке семей с детьми 1 июня 2021, 15:02 Текст: Наталья Макарова

«Поднимать рождаемость в стране нужно поощрениями, заботой о гражданах», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты (ОП) России Сергей Бурлаков, говоря о новых мерах поддержки семей с детьми со стороны «Единой России», среди которых расширение программы маткапитала и «детские» льготы. «За ребенком нужен постоянный уход, а родители, как правило, работают, либо один из них ухаживает, а другой работает. Тому, кто ухаживает, этот период времени должен засчитываться в стаж», – отметил член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Сергей Бурлаков. Он позитивно оценил предложение поддержки всех многодетных семей путем включения в трудовой стаж многодетной матери или отца все периоды времени, проводимые с ребенком. «А как мы собираемся поднимать рождаемость? Только так, поощрениями и заботой о своих гражданах», – подчеркнул собеседник. Он обратил внимание на важность и актуальность предложения сделать программу кешбэка за детский отдых постоянной. «Я всячески поддерживаю эту инициативу. Ранее кэшбэк распространялся только на отдых родителей, но это еще зависело от туроператора и условий проживания. А на детей эта льгота не распространялась вовсе. Были послабления для детей из малоимущих детей, но не для всех», – напомнил член ОП и указал на то, что сейчас «эта программа распространяется на всех детей вне зависимости от материального состояния их родителей». «Кроме того, эта инициатива способствует развитию туристического потенциала нашей страны. Так, к примеру, родители из южных районов смогут отправить ребенка на отдых в лагерь в Карелию или Санкт-Петербург. Мы знаем, что перелеты по России стоят не дешево, но теперь родители могут рассчитывать на возвращение части суммы, потраченной на путевку», – сказал собеседник. Говоря об идее зафиксировать половину от регионального прожиточного минимума как обязательную выплату на содержание детей в качестве алиментов, Бурлаков призвал глубже разобраться в вопросе. ««С одной стороны, я поддерживаю эту инициативу, с другой стороны, есть нюансы. Потому что, если у матери или отца нет денег на алименты, то он и не сможет их выплатить. Откуда, например, ты можешь у него или у нее взять деньги, когда он тунеядец и никогда не работал?» – рассуждает член ОП. «Но преимущество этого предложения в том, что в случае расставания родителей это позволит создать пакет безопасности для ребенка», – добавил Бурлаков. В «Единой России» предложили новые меры поддержки семей с детьми, сообщил во вторник партийный сайт. Речь, в частности, идет о расширении программы материнского капитала и новых льготах на детей. Выступая на форуме «Большой семейный совет» (который в День защиты детей провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев), глава фонда «Женщины за жизнь», победительница партийных праймериз Наталья Москвитина озвучила идею включить текущие потребности в список возможных трат по маткапиталу. «В первую очередь, это ремонт квартиры, потому что не все семьи готовы сейчас вкладывать деньги в ипотеку, но им хотелось бы сделать ремонт в том доме, квартире, где они живут. Второе – это покупка автомобиля, это особенно важно для тех, у кого много детей. И, конечно, покупка газового оборудования», – пояснила Москвитина. В свою очередь, координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова обратила внимание, что сейчас дети до пяти лет имеют право на бесплатный проезд в электричках, а с 5 до 7 - нет. При этом 48 регионов ввели собственную льготу. «Нужно внести изменения в закон для всей страны. Это справедливо», – подчеркнула депутат. Руководитель региональной общественной организации «Семейный клуб «Перово» Татьяна Яковлева предложила ввести еще одну «транспортную» меру поддержки – в обязательном порядке оборудовать такси детскими автокреслами и не взимать за них плату. Также в «Единой России» выступили с инициативой приоритетно зачислять в одну школу братьев и сестер вне зависимости от места их регистрации. По действующему законодательству для этого дети должны быть прописаны на одной жилплощади. В противном случае семья лишается права приоритетного зачисления в учебное заведение. Идею поддержали в Минпросвещения. Большой блок новых инициатив партии касается многодетных семей, констатировал в своем выступлении Дмитрий Медведев. Лидер «Единой России» подчеркнул – необходимо проработать вопросы о поэтапном снижении налоговой нагрузки на многодетных. «Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создает социальный дисбаланс. Нужно определить единый статус многодетной семьи по всей территории России», – призвал председатель партии. В завершении форума Медведев отметил, что все прозвучавшие инициативы будут проработаны вместе с правительством и войдут в предвыборную программу «Единой России». Добавим, что во вторник президент Владимир Путин на онлайн-встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул – регионы должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных.