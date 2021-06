Киев создал подразделение по интеграции Украины в ЕС и НАТО Немецкий эксперт: Европейские элиты согласились с ролью вассалов США 1 июня 2021, 13:12

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Европейские политики не хотят ухудшать взаимоотношения с Вашингтоном, поэтому добровольно принимают на себя роль вассалов», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя сдержанную реакцию европейских лидеров на сообщения о прослушке АНБ США. «Европейцы не хотят новых ссор и выяснений отношений с Соединенными Штатами. Они вздохнули с облегчением, когда Дональд Трамп, «раздававший здесь подзатыльники», покинул Белый дом, а на его место пришел Джо Байден. Поэтому европейские политики не хотят ухудшать взаимоотношения с Вашингтоном и не будут портить Байдену его вояж в Европу», – полагает германский политолог Александр Рар. Собеседник признает, что в этом проявляются слабость и зависимость европейцев от Вашингтона. «Европейские политические элиты добровольно берут на себя роль вассалов. По-прежнему считается, что только США могут уберечь Европу от серьезных угроз. Отсюда – готовность европейских лидеров полностью передать решение вопросов о своей безопасности американцам», – пояснил политолог. При этом Рар отметил, что отдельные политики возмущаются зависимым положением Европы, однако даже СМИ, включая немецкие, на стороне Вашингтона. «Когда были первые скандалы, связанные с прослушкой европейских лидеров американцами, то западные СМИ открыто поддерживали США. Якобы американцы правильно делают, что следят за немецкими элитами, поскольку среди них есть пророссийские силы», – уточнил эксперт. Кроме того, Рар указал на то, что американские спецслужбы прослушивают не только лидеров европейских государств, но и ряд высокопоставленных чиновников и ученых. «Более 20 лет назад, когда я только начал работать в исследовательском институте ФРГ, неофициально меня предупредили о прослушке со стороны США. Я думал, что это шутка, но информация подтвердилась», – заметил политолог. Так, по его словам, американцы получают достоверную информацию из телефонных разговоров. «Они этого даже не скрывают. Прослушивают даже частные разговоры политиков, о чем свидетельствуют всплывающие время от времени компроматы на отдельных чиновников», – пояснил Рар. «У меня тоже был такой случай. Однажды электронное письмо, которое я кому-то отправил достаточно конфиденциально, вдруг стало достоянием СМИ. И это не дело рук немецких разведывательных служб. Они, в отличие от американских, действуют в рамках закона. А американские спецслужбы имеют карт-бланш на территории своих союзников», – добавил эксперт. В то же время Рар исключает вероятность существования компромата на канцлера ФРГ Ангелу Меркель у американских спецслужб в обмен на ее политическую лояльность. «Если бы такой компромат существовал, она сразу бы ушла в отставку. Меркель – достаточно честный и бескомпромиссный политик. С момента прихода к власти она почти никогда не перечила американцам. И лишь по вопросу строительства «Северного потока – 2» и расширения НАТО на восток позиции США и Германии расходились. По своему мировоззрению Меркель всегда была настроена на сотрудничество с Вашингтоном и в чем-то даже на преклонение перед США», – заключил собеседник. В начале недели несколько европейских СМИ опубликовали расследование по результатам внутренней проверки, проходившей в датской военной разведке еще в 2015 году. Из отчета следует – разведслужба Дании несколько лет контролировала подводные телекоммуникационные кабели в Балтийском море, а получаемую с них информацию передавала в Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Таким образом, велась прослушка ряда европейских политиков, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Слежка Дании и США за европейскими лидерами является лишь вершиной айсберга, ситуация страшнее, сказала по этому поводу в среду представитель МИД России Мария Захарова. При этом реакция не только в Дании, но и в Германии оказалась сдержанной – официальный представитель кабинета Меркель заявил, что правительство «приняло к сведению» сообщения о слежке. Отсутствие реакции на прослушку Меркель и других европейских политиков АНБ США говорит о беспринципности европейских политиков, отметил президент Сербии Александр Вучич. Впервые о слежке за ведущими политиками Евросоюза рассказал бывший сотрудник разведслужб США Эдвард Сноуден еще в 2013 году, но тогда скандал технично замяли. Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок в прошлом году высказала предположение, что у американцев «есть очень сильный компромат» на канцлера Германии. По словам Жданок, «уже давно ходят небезосновательные разговоры», что Меркель в молодости сотрудничала с Штази – разведслужбой ГДР. «Непонятно другое: почему она боится сделать эту тему открытой. Думаю, что там есть что-то большее», – допустила евродепутат.

Политолог указал на пользу для России шпионского скандала с АНБ США и Меркель 31 мая 2021, 13:38

Фото: Political Moments/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова,

Елена Лексина

«Публикация этих данных дает дополнительный козырь российской стороне в переговорах с США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. «Опубликованные данные осложняют позиции Джо Байдена и дают дополнительный козырь российской стороне для обвинения американского партнера в проведении незаконных разведывательных операций против своих союзников», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, говоря о связи между шпионским скандалом и грядущим саммитом глав государств России и США. «Но я не думаю, что это событие серьезным образом повлияет на ход самой встречи», – добавил Кортунов. По его мнению, «для России в этой ситуации важно понять, что отношения между США и Евросоюзом не безоблачны, более того, они становятся все более сложными и противоречивыми». «Кроме того, в публикации такого расследования могут быть заинтересованы различные политические силы внутри самой Германии, – полагает эксперт. – Во-первых, чем ближе выборы в Бундестаг, тем активнее ведется политическая борьба между кандидатами. И, конечно, среди них есть силы, заинтересованные в нанесении максимального ущерба правящему блоку ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Ангела Меркель. Такое попустительство со стороны коалиции может быть воспринято избирателями негативно». Во-вторых, считает Кортунов, это может быть выгодно и сторонникам политической автономии Евросоюза. «Они недовольны тем, что после прихода новой администрации в США европейские политические элиты отказались от попыток дистанцироваться от Вашингтона. И для этой группы политиков данные о том, что США с помощью Дании прослушивали лидеров ФРГ – своеобразный подарок, поскольку на этой почве становится возможным вновь поднять вопрос о неуважении США к суверенитету своих европейских партнеров», – отметил эксперт. Иной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он считает, что появление новых фактов не связано с политическими интересами различных элит. «Как правило, выход на поверхность такого рода информации во многих западных странах связан со сроками рассекречивания данных. Я бы не усматривал в этом чей-то злой умысел. Более того, я не думаю, что публикация этого расследования как-то связана с саммитом Путина и Байдена. Ничего нового это расследование не добавило. Так что сенсацией эта новость не станет. Все, кому надо, зафиксируют новые факты, но никакого возмущения или скандала не будет», – подытожил эксперт. Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель. В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала. Позже официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что «правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ и находится в контакте со всеми релевантными для расследования национальными и международными ведомствами». Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем. Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Немецкий эксперт Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил связь шпионского скандала вокруг АНБ США и встречи Путина с Байденом. «В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», – добавил Рар. При этом в Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. «Прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Здесь нужны ответные меры», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Между тем Эдвард Сноуден считает, что Байден был глубоко вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками. «Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Проект заявления ЕС и США выглядит как русофобская провокация 30 мая 2021, 15:01

Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

Текст: Михаил Мошкин

«Проект совместного заявления США и Евросоюза – что-то беспрецедентное. ЕС рассказывает Вашингтону, как ему вести переговоры с Россией. Напоминает провокацию русофобской части брюссельских элит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Станислав Ткаченко. Так он оценил проект документа, который планируется огласить на саммите в Брюсселе за день до встречи Путина и Байдена. «В дипломатии не принято принимать документы такого необычного жанра. Не удивлюсь, что совместное соглашение в итоге не будет принято», – заметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Евросоюз направил Соединенным Штатам проект совместного заявления, которое предполагается огласить 15 июня на американо-европейском саммите в Брюсселе, сообщило в субботу агентство Bloomberg. Этот саммит состоится за день до намеченной встречи в Женеве президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. «Мы едины в принципиальном подходе к России и мы решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», – цитирует Bloomberg проект заявления США и ЕС. По оценке агентства, руководство Евросоюза предлагает администрации Байдена прекратить «торговые войны» США и европейских стран, начатые при Дональде Трампе, «и дать толчок трансатлантическому альянсу в противостоянии Китаю и России». Но отметим, что говоря об отношениях Запада с Пекином, авторы проекта заявления придерживаются более сдержанной риторики – речь идет о «многогранных подходах» к Китаю, а не ответе на «злонамеренные действия», как в случае с Россией. На ваш взгляд Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена? Россия

США

Обе в равной степени

«Хорошо бы разобраться как минимум в том, кто работает над проектом документа. Можно предположить, что он исходит из пресс-службы главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Но в любом случае выглядит он беспрецедентно. США – суверенная держава, которой ЕС рассказывает, как вести переговоры с Москвой. Документа пока нет, то, что мы видим – это, говоря по-английски, wishful thinking, то есть принятие желаемого за действительное. Но этот черновик очевидно содержит провокационные тезисы», – заметил Ткаченко. По мнению эксперта, такой конфронтационный подход к отношениям с Москвой не отражает общей позиции Евросоюза. «Европейская элита расколота. Восточноевропейские государства считают, что противостояние с Россией повышает их значимость, их вес, их дипломатическую коллективность. Поэтому для них – это онтологически свойственная часть внешней политики. Они не знают других подходов ведения дел с Россией», – заметил Ткаченко. «В то же время мы знаем позицию Германии, Италии, Австрии – государств, которые настроены на сотрудничество, – добавил эксперт. – Поэтому этот документ – это отчасти отражение внутренних процессов в Европейском союзе, где пока нет консенсуса относительно политики с Россией. Возможно, его никогда и не будет. Но с другой стороны, это беспрецедентный случай, ЕС нарушает все дипломатические стандарты». Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сноуден заявил о глубокой вовлеченности Байдена в скандал со шпионажем США 31 мая 2021, 12:46

Фото: Brendan McDermid/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Бывший сотрудник американских cпецслужб Эдвард Сноуден считает, что президент США Джо Байден был вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками, и призвал к полному раскрытию информации об инциденте. «Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter. По данным СМИ, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Правительства Швеции и Норвегии уже потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за политиками. Председатель Европарламента призвал ужесточить санкции против России 30 мая 2021, 07:30

Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными», заявил председатель Европарламента Дэвид Сассоли. Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke. Напомним, Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий». Спецслужбы Дании шпионили для США за Меркель и Штайнмайером 30 мая 2021, 23:44

Фото: Emmanuele Contini/

imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Агентство национальной безопасности (АНБ) США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за канцлером Германии Ангелой Меркель, экс-главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Пеером Штайнбрюком, сообщила Suddeutsche Zeitung. По сведениям издания, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом слежка осуществлялась в том числе за датскими министерством иностранных дел и Минфином, а также за одной фирмой в секторе ВПК, передает РИА «Новости». Датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала. Напомним, в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден сообщил СМИ, что крупнейшие американские интернет-компании предоставили ЦРУ и АНБ США доступ к своим серверам, дав возможность следить за людьми по всему миру. Также выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону Меркель. ЕС предложил США выступить с совместным заявлением против России 30 мая 2021, 01:53

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В тексте заявления ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий». Кроме того, предлагается заявить о том, чо ЕС и США будут «тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках соответствующих многосторонних подходов к Китаю». Bloomberg считает, что ЕС и США осудят «репрессии России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ», а также объявят об усилении сотрудничества в экономике, передает РИА «Новости». Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности». В Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель 31 мая 2021, 12:40

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Здесь нужны ответные меры», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель. «Информация о прослушке лидеров ФРГ со стороны США не впервые становится достоянием общественности. В прошлый раз Германия отреагировала достаточно вяло, и я не думаю, что сейчас что-то изменится», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. При этом, по словам политика, новая публикация расследования о шпионаже «вновь подтверждает тезис о том, что в политике нет друзей, а бывают только общие интересы». «К сожалению, интересы США всегда намного выше интересов их партнеров. В отличие от Вашингтона, Москву и Берлин связывают взаимовыгодные отношения, и это правильно. Когда ты считаешься с интересами другого государства, ты в итоге приходишь к нормальному миропорядку. Поэтому я считаю, что США давно пора наказать за их гегемонию», – считает Гердт. По мнению собеседника, прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. «Более того, прослушка велась по государственной инициативе США. Поэтому здесь нужны серьезные ответные меры», – добавил парламентарий. «Но, к сожалению, мы недостаточно независимы и суверенны, чтобы наказать Вашингтон. В частности, наши экономика, политика, служба безопасности и СМИ очень сильно зависят от американской опеки, что не позволит нам адекватно отреагировать на этот инцидент. Боюсь, что официальный Берлин промямлит что-то невнятное и все», – предположил Гердт. Парламентарий отметил, что публикация новых данных расследования о шпионаже также может быть связана с предстоящей встречей президентов России и США, которая состоится 16 июня в Женеве. «В политике ничего не бывает случайным. Более того, я не думаю, что эта информация стала известна только вчера. На мой взгляд, подобные медиавбросы всегда имеют под собой какую-то подоплеку», – пояснил Гердт. Собеседник предположил, что Москва не станет использовать эту тему на переговорах с Вашингтоном. «Для Байдена этот вопрос будет неприятен, поэтому обе стороны постараются его обойти», – прогнозирует Гердт. «В ответ Байдену придется немного сгладить углы своей привычной риторики в качестве учителя всего мира в отношении правил демократического устройства. К тому же США давно утратили право на эту роль», – заключил парламентарий. Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель. В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала. Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем. Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Немецкий эксперт допустил связь шпионского скандала вокруг АНБ США и встречи Путина с Байденом 31 мая 2021, 11:48

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Для немцев это неприятная новость, но она никого не удивляет», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. «В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Эксперт признался, что удивлен отсутствием серьезной критики со стороны немецкого правительства в адрес Дании. «Это неприятная новость для немцев. Им не доверяют. Но ничего нового в этом нет, немцы все равно ничего не могут изменить», – констатировал политолог. Рар также допустил, что публикация данных о слежке в европейских СМИ может оказаться фоном к встрече президентов России и США. «Некоторые европейцы боятся возможных договоренностей Байдена с Путиным по неизвестным для них вопросам. Также я не исключаю, что таким образом кто-то решил нанести удар по Германии», – полагает Рар. Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель. В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала. Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем. Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. В Москве слежку США за европейскими лидерами назвали «вершиной айсберга» 1 июня 2021, 10:32

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Слежка Дании и США за европейскими лидерами является лишь вершиной айсберга, ситуация страшнее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова заявила в эфире радиостанции «Вести FM», что, на ее взгляд, «это только вершина айсберга», передает РИА «Новости». «Я думаю, что на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран – членов НАТО, нежели то, о чем сейчас все прочитали, о чем стараются не говорить в НАТО, генсек НАТО, руководство Евросоюза. Мне кажется, что правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в СМИ», – добавила дипломат. Министр обороны Дании Трине Брамсен на фоне появившихся в СМИ данных о шпионаже за Меркель и другими политиками заявила, что действия против союзников Дании неприемлемы. Ранее стало известно, что спецслужбы Дании шпионили по заказу АНБ США за канцлером Германии Ангелой Меркель, действующим президентом ФРГ и экс-главой МИД Франком-Вальтером Штайнмайером, кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Пеером Штайнбрюком и рядом других европейских политиков. В Дании утечку в СМИ назвали «спекуляциями», а в Берлине заявили, что правительство ФРГ «приняло к сведению» сообщения о слежке. В Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слежка за союзниками, особенно внутри ЕС, неприемлема. При этом он отметил приверженность Парижа доверительным отношениям между Европой и США. Сербия на фоне шпионажа США обвинила Европу в беспринципности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему для прослушки Меркель спецслужбы США привлекли Данию. Председатель ЕП предложил вывесить фотографию Протасевича в аэропортах ЕС 30 мая 2021, 11:26 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Европарламента Давид Сассоли выступил с предложением вывесить в европейских аэропортах и здании ЕП фотографию Романа Протасевича, которого задержали в аэропорту в Минске. «Я предложил вывесить фотографию господина Протасевича во всех аэропортах ЕС и в Европейском парламенте», – рассказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает РИА «Новости». Также Сассоли отметил, что Европа и дальше будет уделять внимание произошедшему, оказывать давление и надеяться, что это приведет к освобождению Протасевича и Софьи Сапеги. Реакцию ЕС на посадку самолета Ryanair в Минске он назвал «сильной и решительной». «Наши страны-члены имеют вес, и мы можем применить различные виды санкций. К тому же, к нашему голосу прислушиваются во всем мире, это нельзя недооценивать», – заявил глава Европарламента. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги. Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса 31 мая 2021, 17:24 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министры недавно созданного «Ассоциированного трио» – Грузии, Украины и Молдавии совместно призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поддержать эти страны программы Евросоюза «Восточное партнерство» в вопросе выделения им вакцин от коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Пресс-служба правительства Грузии сообщила, что в обращении отмечается «молниеносная» поддержка ЕС этих стран по вопросу борьбы с коронавирусом, вызовами в социальной и экономических сферах из-за пандемии. Однако, говорится в письме, для победы над пандемией сейчас обязательна массовая и безопасная вакцинация. Поэтому премьер-министры просят Еврокомиссию в рамках механизма распределения вакцин помочь этим странам «Восточного партнерства» Евросоюза. Напомним, 17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали меморандум о создании «ассоциированного трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции. Власти Германии прокомментировали данные о слежке США и Дании за Меркель 31 мая 2021, 12:59 Текст: Алина Назарова

Берлин принял к сведению сообщения об участии Дании в слежке США за политиками в Европе, правительство Германии находится в контакте с национальными и международными ведомствами по данной ситуации, заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт. «Правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ, находится в контакте со всеми релевантными для расследования национальными и международными ведомствами», – сказал Зайберт, передает РИА «Новости». Он добавил, что правительство ФРГ не комментирует дела, касающиеся деятельности спецслужб. «Таким образом заявление о том, соответствует ли сообщение действительности, не сделано. Правительство ФРГ сообщает по этой теме прежде всего в соответствующие органы в немецком Бундестаге», – указал Зайберт. По данным СМИ, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. При этом бывший сотрудник американских cпецслужб Эдвард Сноуден считает, что президент США Джо Байден был вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками, и призвал к полному раскрытию информации об инциденте. Правительства Швеции и Норвегии уже потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за политиками. В Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за политиками 31 мая 2021, 11:17 Текст: Алина Назарова

Потенциальный факт слежки США за европейскими политиками очень серьезен, соответствующую информацию необходимо проверить, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Это очень серьезно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал Бон в эфире радиостанции France Info, передает ТАСС. Тем временем правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель. ФРГ и Франция заявили о желании продолжать диалог с Россией 31 мая 2021, 20:52 Текст: Ксения Панькова

Берлин и Париж по итогам заседания совместного совета министров заявили, что несмотря на нерешенные проблемы, привержены продолжению диалога с Россией. «Нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на наших отношениях и требуют решения. Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочному участию в областях, представляющих общий интерес», – приводит РИА «Новости» заявлении двух стран. Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить«санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом». Между тем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела России и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия. Киев создал подразделение по интеграции Украины в ЕС и НАТО 1 июня 2021, 11:36 Текст: Наталья Ануфриева

Структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции Украины создали в офисе президента Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба офиса. В сообщении офиса указывается, что «введена должность заместителя руководителя офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины», передает РИА «Новости». Эту должность будет занимать Игорь Жовква, «также создано соответствующее структурное подразделение». К первоочередным задачам будет относиться «координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной радой». Трансформации в офисе президента проводят для активизации взаимодействия с кабинетом министров и парламентом в вопросах реализации внешнеполитических решений. На должность еще одного замглавы офиса президента назначили экс-посла в Турции Андрея Сибигу: «Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства». «Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми нашими партнерами в международных отношениях. Системность этой работы является главным условием для ее успеха. Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено президентом Владимиром Зеленским», –цитирует пресс-служба главу офиса президента Андрея Ермака. Ранее Грузия, Молдавия и Украина создали «ассоциированное трио» для вступления в Евросоюз.