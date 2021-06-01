Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа Киев создал подразделение по интеграции Украины в ЕС и НАТО 1 июня 2021, 11:36 Текст: Наталья Ануфриева

Структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции Украины создали в офисе президента Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба офиса. В сообщении офиса указывается, что «введена должность заместителя руководителя офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины», передает РИА «Новости». Эту должность будет занимать Игорь Жовква, «также создано соответствующее структурное подразделение». К первоочередным задачам будет относиться «координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной радой». Трансформации в офисе президента проводят для активизации взаимодействия с кабинетом министров и парламентом в вопросах реализации внешнеполитических решений. На должность еще одного замглавы офиса президента назначили экс-посла в Турции Андрея Сибигу: «Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства». «Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми нашими партнерами в международных отношениях. Системность этой работы является главным условием для ее успеха. Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено президентом Владимиром Зеленским», –цитирует пресс-служба главу офиса президента Андрея Ермака. Ранее Грузия, Молдавия и Украина создали «ассоциированное трио» для вступления в Евросоюз.

Политолог указал на пользу для России шпионского скандала с АНБ США и Меркель 31 мая 2021, 13:38

Фото: Political Moments/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова,

Елена Лексина

«Публикация этих данных дает дополнительный козырь российской стороне в переговорах с США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. «Опубликованные данные осложняют позиции Джо Байдена и дают дополнительный козырь российской стороне для обвинения американского партнера в проведении незаконных разведывательных операций против своих союзников», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, говоря о связи между шпионским скандалом и грядущим саммитом глав государств России и США. «Но я не думаю, что это событие серьезным образом повлияет на ход самой встречи», – добавил Кортунов. По его мнению, «для России в этой ситуации важно понять, что отношения между США и Евросоюзом не безоблачны, более того, они становятся все более сложными и противоречивыми». «Кроме того, в публикации такого расследования могут быть заинтересованы различные политические силы внутри самой Германии, – полагает эксперт. – Во-первых, чем ближе выборы в Бундестаг, тем активнее ведется политическая борьба между кандидатами. И, конечно, среди них есть силы, заинтересованные в нанесении максимального ущерба правящему блоку ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Ангела Меркель. Такое попустительство со стороны коалиции может быть воспринято избирателями негативно». Во-вторых, считает Кортунов, это может быть выгодно и сторонникам политической автономии Евросоюза. «Они недовольны тем, что после прихода новой администрации в США европейские политические элиты отказались от попыток дистанцироваться от Вашингтона. И для этой группы политиков данные о том, что США с помощью Дании прослушивали лидеров ФРГ – своеобразный подарок, поскольку на этой почве становится возможным вновь поднять вопрос о неуважении США к суверенитету своих европейских партнеров», – отметил эксперт. Иной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он считает, что появление новых фактов не связано с политическими интересами различных элит. «Как правило, выход на поверхность такого рода информации во многих западных странах связан со сроками рассекречивания данных. Я бы не усматривал в этом чей-то злой умысел. Более того, я не думаю, что публикация этого расследования как-то связана с саммитом Путина и Байдена. Ничего нового это расследование не добавило. Так что сенсацией эта новость не станет. Все, кому надо, зафиксируют новые факты, но никакого возмущения или скандала не будет», – подытожил эксперт. Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель. В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала. Позже официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что «правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ и находится в контакте со всеми релевантными для расследования национальными и международными ведомствами». Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем. Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Немецкий эксперт Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил связь шпионского скандала вокруг АНБ США и встречи Путина с Байденом. «В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», – добавил Рар. При этом в Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. «Прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Здесь нужны ответные меры», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Между тем Эдвард Сноуден считает, что Байден был глубоко вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками. «Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский увидел угрозу в «настоящем союзе» России и Белоруссии 31 мая 2021, 22:30

Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией. «Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС. «С этой стороны мы видим опасность для нас – вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией», – заявил президент Украины в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Генсек НАТО объяснил причину отказа Украине и Грузии на участие в саммите альянса 31 мая 2021, 17:14

Фото: POOL/REUTERS

Текст: Ксения Панькова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, поскольку в нем будут участвовать только страны – члены НАТО. «В саммите будут участвовать только страны – члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», – сказал он, отвечая на вопросы о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии, передает ТАСС. Он также затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса. Говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, генсек НАТО напомнил, что «реформы оборонного сектора – лучший способ евроатлантической интеграции» для Украины и Грузии, передает РИА «Новости». Также он указал, что НАТО в последние годы увеличила свое присутствие в Черном море, как благодаря трем государствам-членам, так и таким партнерам, как Грузия и Украина. «Мы обмениваемся информацией, наращиваем потенциал, обеспечиваем присутствие НАТО на суше, в воздухе и на море в черноморском регионе», – добавил генсек альянса. На Украине опубликовали третью часть «прослушки Медведчука» 1 июня 2021, 08:53

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

В Сети появилась третья часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с представителями России. Запись была опубликована на YouTube-канале Bihus.info, который позиционирует себя как команду журналистских расследований. «Угольные контракты и переговоры с оккупантами – что скрывает третья часть «прослушки Медведчука»? С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры», – говорится в описании к видео. Bihus.info заявляет, что Медведчук во время телефонных разговоров в 2014-2015 годах якобы обсуждал поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР с занимавшим тогда должность замглавы правительства России Дмитрием Козаком и предлагал ему в обмен на уголь поставлять на неподконтрольные Киеву территории продовольственные товары. Речь в опубликованных материалах слышна отчетливо, но в них нет полных записей разговоров: приводятся вырезанные части, за которыми следуют пояснения от «расследователей». Ранее были опубликованы две части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это «чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался». 13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде. Макрон согласовал с Москвой и Киевом встречу глав МИД в нормандском формате 31 мая 2021, 21:22

Фото: Eliot Blondet/ABACA/Reuters

Текст: Ксения Панькова

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в нормандском формате (Берлин, Москва, Киев, Париж) на уровне МИД. «Мы договорились с президентом России Владимиром Путиным, с которым у нас был разговор несколько недель назад, и президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым мы также общались, провести дискуссию на уровне министров», – сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров, передает ТАСС. По словам Макрона, дискуссия на уровне МИД «позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств». Он подчеркнул, что считает нормандский формат наиболее полезным для урегулирования кризиса на Украине. «Я постоянно задаюсь вопросом о том, что еще более полезного мы могли бы сделать. <…> И я не вижу ничего более полезного, чем нормандский формат и тот прогресс, которого мы добились за последние месяцы в контексте украинского кризиса. Нам нужна решительность и постоянство», – сказал лидер Франции. По его словам, скандал с вынужденной посадкой борта авиакомпании Ryanair в Минске не повлияет на дискуссии в данном формате. «Это никак не связано с Белоруссией», – отметил Макрон. Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погребинский оценил слова Зеленского об угрозе союза России и Белоруссии 1 июня 2021, 10:58

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Появление реального союза России и Белоруссии создает угрозу для элит, которые сегодня узурпировали власть на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление Зеленского об «опасности» в создании Москвой и Минском «настоящего союзного государства». «Если дело закончится тем, что будет создано «настоящее союзное государство», то граница между Украиной и Белоруссией станет фактически границей между Украиной и «государством-агрессором», как у нас называют Россию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что видит «опасность» для Украины в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией. «Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС. «На мой взгляд, это можно рассматривать как угрозу, но не государству, – подчеркнул Погребинский, – а элитам, которые сегодня узурпировали власть в стране. Они опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды». При этом эксперт добавил, что сам Зеленский мало что понимает в военной тактике. Видимо, ему объяснили, что было время, когда Белоруссия и президент страны Александр Лукашенко были дружескими для Украины вплоть до того, что Лукашенко с симпатией по-отечески относился к Зеленскому, напомнил политолог. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель 31 мая 2021, 12:40

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Здесь нужны ответные меры», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель. «Информация о прослушке лидеров ФРГ со стороны США не впервые становится достоянием общественности. В прошлый раз Германия отреагировала достаточно вяло, и я не думаю, что сейчас что-то изменится», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. При этом, по словам политика, новая публикация расследования о шпионаже «вновь подтверждает тезис о том, что в политике нет друзей, а бывают только общие интересы». «К сожалению, интересы США всегда намного выше интересов их партнеров. В отличие от Вашингтона, Москву и Берлин связывают взаимовыгодные отношения, и это правильно. Когда ты считаешься с интересами другого государства, ты в итоге приходишь к нормальному миропорядку. Поэтому я считаю, что США давно пора наказать за их гегемонию», – считает Гердт. По мнению собеседника, прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. «Более того, прослушка велась по государственной инициативе США. Поэтому здесь нужны серьезные ответные меры», – добавил парламентарий. «Но, к сожалению, мы недостаточно независимы и суверенны, чтобы наказать Вашингтон. В частности, наши экономика, политика, служба безопасности и СМИ очень сильно зависят от американской опеки, что не позволит нам адекватно отреагировать на этот инцидент. Боюсь, что официальный Берлин промямлит что-то невнятное и все», – предположил Гердт. Парламентарий отметил, что публикация новых данных расследования о шпионаже также может быть связана с предстоящей встречей президентов России и США, которая состоится 16 июня в Женеве. «В политике ничего не бывает случайным. Более того, я не думаю, что эта информация стала известна только вчера. На мой взгляд, подобные медиавбросы всегда имеют под собой какую-то подоплеку», – пояснил Гердт. Собеседник предположил, что Москва не станет использовать эту тему на переговорах с Вашингтоном. «Для Байдена этот вопрос будет неприятен, поэтому обе стороны постараются его обойти», – прогнозирует Гердт. «В ответ Байдену придется немного сгладить углы своей привычной риторики в качестве учителя всего мира в отношении правил демократического устройства. К тому же США давно утратили право на эту роль», – заключил парламентарий. Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель. В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала. Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем. Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Лавров заявил о готовности России возобновлять диалог с НАТО 31 мая 2021, 15:38 Текст: Евгения Шестак

Российская сторона готова возобновить диалог с НАТО, Москва ожидает от Североатлантического альянса ответа на свои предложения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Ну и мы будем готовы, конечно же, диалог возобновлять. Но он должен быть не пустословным, не ради того, чтобы натовцы каждый раз озвучивали на заседаниях Совета Россия-НАТО все те заявления абсолютно однобокие, которые они делают публично, обвиняя нас во всех грехах в связи с украинским кризисом, а мы хотим, чтобы Совет Россия-НАТО концентрировался на вопросах безопасности», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. По его словам, Москва ожидает ответа на многие российские предложения, которые более года рассматриваются в НАТО, и принятие которых могло бы существенно помочь деэскалации обстановки, которая продолжает напрягаться. Также Лавров отметил, что НАТО уже более двух лет не рассматривает предложения России по линии генштаба Вооруженных сил, которые заключаются в установлении дистанции между Военно-воздушными силами России и стран НАТО. «Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия-НАТО военные учения как наши, так и Североатлантического альянса, и ряд других конкретных предложений. Ни на одно из них ответа мы не получили пока. Надеюсь, пока», – добавил он. Напомним, ранее в понедельник бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Россия сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей. Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа 1 июня 2021, 10:58 Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. По мнению Зеленского, на базе нормандского формата обсуждать стоит также Крым и строительство «Северного потока – 2». В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский отметил, что в нормандском формате «нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности», и «нормандский формат и его темы» могли бы стать частью новой конструкции, передает «Интерфакс». «Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону «Северного потока – 2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал президент. По его мнению, что Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма. Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня. Экс-премьер Украины раскрыл план «расправы» Зеленского над Донбассом 1 июня 2021, 09:25 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Азаров заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что Киев хотел весной предоставить возможность неонацистам «расправиться» с регионом, передает РИА «Новости». «Сосредоточили на линии разграничения ударную группировку 136 тыс. военнослужащих, более 500 танков, ракетные системы и так далее, и так далее. То есть генштаб (...) Ну, генштаб не из дураков же Украины состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, предусмотрел нанесение трех рассекающих ударов, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был», – заявил он. Экс-премьер считает, что России удалось «остудить горячие головы» в Киеве благодаря проведению учений на юге и западе страны и тем самым избежать вооруженного конфликта. «Те маневры, которые Россия провела, особенно с высадкой десанта, причем крупных достаточно сил, отрезвило их. (...) Последовал откат назад», – пояснил политик. Напомним, в конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе. До этого Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Однако он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. Шойгу объявил о создании 20 новых войсковых соединений на западе России 31 мая 2021, 13:24 Текст: Дмитрий Зубарев

В ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Минобороны России сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей, сообщил на коллегии министерства обороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Он отметил, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза – страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений. «Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», – передает РИА «Новости» слова министра. Он уточнил, что данные организационные мероприятия «синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники». «В текущем году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия», – отметил Шойгу. Глава военного ведомства также сообщил, что помимо формирования новых соединений и поставок современного оружия, Вооруженные силы России постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления. «Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на 4%», – отметил он. «Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе», – сказал министр. По его словам, корабли НАТО с управляемым ракетным оружием систематически заходят в Балтийское море. «Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет», – сообщил Шойгу.



По его словам, одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России. «За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения Defender Europe-2021, в которых участвуют до 40 тыс. военнослужащих. Их главная цель – отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу», – уточнил министр. Напомним, ранее в понедельник бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО. Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса 31 мая 2021, 17:24 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министры недавно созданного «Ассоциированного трио» – Грузии, Украины и Молдавии совместно призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поддержать эти страны программы Евросоюза «Восточное партнерство» в вопросе выделения им вакцин от коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Пресс-служба правительства Грузии сообщила, что в обращении отмечается «молниеносная» поддержка ЕС этих стран по вопросу борьбы с коронавирусом, вызовами в социальной и экономических сферах из-за пандемии. Однако, говорится в письме, для победы над пандемией сейчас обязательна массовая и безопасная вакцинация. Поэтому премьер-министры просят Еврокомиссию в рамках механизма распределения вакцин помочь этим странам «Восточного партнерства» Евросоюза. Напомним, 17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали меморандум о создании «ассоциированного трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции. Бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО 31 мая 2021, 12:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Американские стратегические бомбардировщики в понедельник совершат полет над всеми 30 странами-членами НАТО в Северной Америке и Европе, говорится в заявлении ВВС США. Согласно заявлению, стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress облетят страны НАТО в Северной Америке и Европе во второй раз в рамках ротации целевой группы бомбардировщиков, передает РИА «Новости». Полет совершат две группы бомбардировщиков. Первая группа, которая в настоящее время развернута на авиабазе Морон в Испании, совершит полет над всеми странами НАТО в Европе. В ходе ее миссии бомбардировщики объединятся с несколькими самолетами союзников США по НАТО. В свою очередь, вторая группа бомбардировщиков пролетит над США и Канадой. Ранее Пентагон исключил ядерные бомбы из арсенала B-52. Зеленский попросил у Германии оружие 1 июня 2021, 10:39 Текст: Евгения Шестак

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы поддержать Киев вооружениями, в том числе предоставив патрульные катера, винтовки, средства радиосвязи и БТР. «Германия не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать», – заявил он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам Зеленского, Украина заинтересована в винтовках, средствах радиосвязи и БТР. Зеленский также подчеркнул, что Украина была бы не против немецких кораблей, поскольку у нее нет собственного флота. На этот раз выбор пал на быстроходные патрульные катера, передает Deutsche Welle. Украинский лидер поблагодарил cопредседателя «Зеленых» Роберта Хабека за то, что тот поддержал идею поставок оружия на Украину, в отличие от своих коллег по партии. «В ситуации, когда речь идет о защите жизни людей, стоит пересмотреть принципиальное «нет» Германии в вопросе поставок вооружений в зоны конфликтов», – отметил ранее Хабек. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, комментируя высказывания Хабека, заявил, что ФРГ остается верна принципу запрета на поставки вооружения в регионы, где ведется война. «Мы преследуем ограничительную и ответственную политику в области вооружений и не даем разрешения на поставки оружия на Украину», – подчеркнул он. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс находится на стороне Украины, союзники оказывают поддержку, чтобы Украина в дальнейшем могла сама обеспечить свою безопасность. Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». ФРГ и Франция заявили о желании продолжать диалог с Россией 31 мая 2021, 20:52 Текст: Ксения Панькова

Берлин и Париж по итогам заседания совместного совета министров заявили, что несмотря на нерешенные проблемы, привержены продолжению диалога с Россией. «Нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на наших отношениях и требуют решения. Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочному участию в областях, представляющих общий интерес», – приводит РИА «Новости» заявлении двух стран. Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить«санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом». Между тем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела России и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия.