СМИ обвинили принца Майкла Кентского в попытке нажиться на «связях с Россией»

Британское издание The Sunday Times обвинило двоюродного брата королевы Елизаветы II принца Майкла Кентского в попытке нажиться на своем статусе члена британской королевской семьи. Издание опубликовало расследование, в котором говорится, что принц был готов за вознаграждение организовать состоятельным клиентам встречу «с представителями российских властей», сообщает ТАСС. Авторы расследования утверждают, что принц Майкл использует свои «связи в России» в целях личного обогащения. Журналисты выдали себя за представителей южнокорейского инвестфонда, которые якобы намерены открыть представительство в Москве, деловой партнер принца маркиз Рединг Саймон Айзекс организовал им встречу с кузеном королевы. Принц согласился помочь «бизнесменами» обзавестись протекцией в России, по его словам, он имеет хорошие связи с влиятельными людьми в России и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также он согласился за 200 тыс. долларов произнести речь в Кенсингтонском дворце, отрекомендовав услуги инвестфонда в качестве представителя британской королевской семьи, еще за 70. Тыс долларов он был готов продвигать интересы клиентов в России. Маркиз рассказал журналистам, что являясь «неофициальным послом Ее Величества в России», принц может представить клиентов представителям российских властей. По его словам, принц помог многим другим клиентам завязать нужные знакомства. Позже официальный представитель принца, комментируя расследование, подтвердил, что деловой партнер Его Высочества без его ведома «высказал предложения, которым принц Майкл не хотел бы или не мог бы следовать». Еще до того, как материал был опубликован, секретарь принца отмечала, что все действия принца в России должны будут получить одобрение британского посольства, поскольку члены королевской семьи не имеют права вмешиваться в вопросы политики. Представители оппозиционной Лейбористкой партии Великобритании назвали шокирующими результаты расследования и высказались за пристальное изучение вопроса о том, допустимо ли для принца зарабатывать подобным образом. Ранее Британию потряс другой скандал, в интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по монархии ставит под вопрос будущее всей Британии.

В США рассказали о шагах НАТО в случае войны России и Украины 8 мая 2021, 20:52 Текст: Ксения Панькова

Адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что в случае начала войны между Россией и Украиной Москва, скорее всего, одержит победу, поскольку Вашингтон и НАТО будут «категорически возражать, но не предпримут никаких мер». В статье для Bloomberg он объяснил, что в этом случае принцип НАТО «нападение на одного – это нападение на всех» не действует. Следовательно, Украина не подпадает под гарантию безопасности Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». По мнению Ставридиса, в случае обострения отношений столкновение может произойти в акватории Черного моря. Он допустил, что в вероятной войне Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля», вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки. Отставной адмирал предположил, что в таком случае Москва одержит полную победу. При этом, как отметил Ставридис, войска НАТО не успеют достигнуть региона достаточно быстро, даже если захотят этого. Ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей» 9 мая 2021, 12:49

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», – сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Украина отказалась делить победу во Второй мировой войне с Россией 9 мая 2021, 12:20

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией. «Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства (…) Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране – будь то Россия, Беларусь или европейские государства», – цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина». По его словам, Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – «и в плане экономики, и в плане (...) главное, людей». По мнению Разумкова, в стране нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны. «И историю надо знать, какой бы она не была – со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений», – добавил председатель Верховной Рады. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы. Посол России в ФРГ назвал сроки завершения «Северного потока – 2» 8 мая 2021, 19:26

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на то, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено до выборов в Бундестаг, которые пройдут в сентябре. «Сейчас особенно важны погодные условия. Мы сможем быстрее вести работы, если погода улучшится», – сказал дипломат в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает РИА «Новости». Нечаев также отметил, что решения, связанные с судьбой проекта, на данный момент принимаются европейской стороной. «Мы сотрудничаем с Германией в сфере поставок газа уже более пятидесяти лет, и оно продолжалось даже в худшие времена холодной войны. И теперь возник вопрос: хотим ли мы похоронить 10 млрд евро на дне океана?» – подытожил он. 3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая. Напомним, в МИД России заявляли, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Тем временем судно-трубоукладчик «Академик Черский» в конце апреля приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вокруг проекта «Северный поток – 2» много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Участники марша в честь дивизии СС «Галичина» захотели повторить его в Москве 9 мая 2021, 01:59

Фото: Варіанти Львів/Youtube

Текст: Антон Антонов

Во Львове один из организаторов шествия по случаю годовщины формирования дивизии СС «Галичина» Василий Бычко заявил, что такие же марши когда-нибудь пройдут в Донецке и Москве. Несколько десятков человек собрались на митинг на Лычаковском кладбище. Бычко отметил, что участники марша «впервые в истории Украины прошлись по Киеву». Он заверил, что «следующий будет больше». «Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед», – приводит его слова «Страна.ua». На митинге присутствовали народный депутат Украины София Федина, депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая, а также экс-нардеп Ирина Фарион. Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве». Участница Pussy Riot бросила православного активиста и ушла к депутату Люсе Штейн 9 мая 2021, 00:30

Фото: кадр канала «Дождь»

Текст: Антон Антонов

Участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн рассказали о том, что состоят в романтических отношениях. Прежде у Алехиной был роман с так называемым православным активистом Дмитрием Энтео (Цорионовым). Штейн рассказала «Дождю» о том, что встречается с Алехиной. Сообщается, что отношения у них «завязались прошлой осенью». В Facebook Алехина в ответ на соответствующий вопрос заявила, что Энтео «сам по себе теперь», а за нее и Штейн «вроде как рад». На Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как указывает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания», передает РИА «Новости». Большинство фигурантов отправлены под домашний арест. С конца января Алехина также находится под домашним арестом. Штейн в апреле изменили меру пресечения на запрет определенных действий. 8 мая Дорогомиловский суд Москвы арестовал на пять суток другую участницу Pussy Riot Веронику Никульшину за неповиновение полиции. В марте Пресненский суд Москвы приговорил Александра Мучаева, обвиняемого в наезде на автомобиле на полицейского в ходе акции 23 января, к одному году колонии условно. Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились Алехина и Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина начала движение и бампером задела одного из них. Напомним, Энтео прославился в связи с так называемыми «православными дружинами». Однако в 2017 году Мила Одегова заявила, что стала главой скандально известного движения «Божья воля», заняв место Энтео, который «сдружился с нераскаянными богохульниками». Эксперт рассказал о главных новинках парада Победы на Красной площади 9 мая 2021, 12:22

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Одной из новинок прошедшего в Москве военного парада Победы стали боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО», также на многих образцах бронетехники присутствовали новейшие технические модули, рассказал газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский. «На параде Победы на Красной площади впервые были показаны боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО» на шасси бронеавтомобиля, хотя внешне они мало отличаются от той техники, которую зрители привыкли видеть. Машина новая, но ее отличия скрыты внутри, под броней, и снаружи на параде изменения незаметны», – рассказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, полковник запаса Виктор Мураховский. Среди других новшеств парада в Москве было присутствие технических модулей на некоторых боевых машинах и бронетехнике. «Но главное, чтобы вся эта новая техника серийно пошла в войска. Некоторые образцы мы уже несколько лет показываем на парадах, но их серийного производства до сих пор нет. Они либо существуют в отдельных экземплярах, либо находятся в опытной войсковой эксплуатации, а надо насыщать войска современными изделиями, вооружениями и военной техникой», – уверен эксперт. Что касается парада в целом, то Мураховский отметил высочайший уровень его организации. «Вооруженные силы умеют это делать. Парад Победы прошел достойно, в традиционно отработанном режиме, без сбоев и ошибок. Несмотря на сложные погодные условия, авиация отработала четко», – подчеркнул полковник запаса. Что касается парада в целом, то Мураховский отметил высочайший уровень его организации. «Вооруженные силы умеют это делать. Парад Победы прошел достойно, в традиционно отработанном режиме, без сбоев и ошибок. Несмотря на сложные погодные условия, авиация отработала четко», – подчеркнул полковник запаса. Мураховский также предложил обращать больше внимания на парады в других городах России, всего их было около тридцати. «Эти парады проводятся в городах, где находятся штабы военных округов, гарнизоны. Я не сомневаюсь, что они также были проведены на высшем уровне. Именно на этих парадах представлена реальная картина того, какая техника в войсках, что непосредственно есть в частях и соединениях наших видов вооруженных сил и родов войск», – подытожил эксперт. Всего на главном параде в Москве промаршировали 37 расчетов военнослужащих, в механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и спецтехники. Как отмечали эксперты, «Тайфун-ПВО» – это огромная помощь для стрелков-зенитчиков, которым теперь будет легче обеспечивать мобильность. Бронеавтомобиль «Тайфун» может использоваться для перевозки личного состава и грузов, а также в качестве базового шасси для установки технических систем и вооружений. Среди других образцов бронетехники в механизированной колонне присутствовали новейшие танки Т-14 «Армата», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», артустановки «Коалиция-СВ», бронетранспортеры «Бумеранг», а также основа мобильной группировки ядерных сил России – пусковая установка «Ярс». Воздушную часть парада в Москве открыли Ми-26. Четыре МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» вылетели вслед за группой самолетов. Перед МиГ-31К прошли четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76. Президент Владимир Путин оценил на «отлично» прошедший парад Победы на Красной площади. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Для США спрогнозировали «абсолютный кошмар» при конфликте с Россией и КНР 9 мая 2021, 10:37

Фото: Kremlin Pool/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

США пытаются настроить против Китая американское и западное общество, но в случае, если Пекин и Москва объединятся в «отчаянной схватке с противником», Вашингтон ждет поражение, пишет Global Times. «США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию», – цитирует издание РИА «Новости». В статье отмечается, что новая администрация США способствует росту очагов конфронтации в мире, а также прикладывает усилия для того, чтобы настроить против Китая не только американское, но и западное общество. Китайское издание советует США «не вести стратегическую игру с огнем», в публикации отмечается, что сегодняшняя мощь России и Китая гораздо больше, чем у некогда существовавшего военного блока СССР и стран Восточной Европы. СМИ отмечает, что Россия и Китай придерживаются стратегических ограничений, но в случае, если страны решат противостоять им, то потерпят катастрофу. «Стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев. Другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят США», – пишет издание. Автор публикации призвал Пекин и Вашингтон сбалансировать отношения и снизить конфронтацию с Россией. Ранее читатели японского портала Yahoo News Japan прокомментировали итоги встречи глав МИД G7 в Лондоне и выразили опасения из-за сближения Москвы и Пекина. Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике. В Одессе во время возложения венков к памятнику Неизвестному матросу произошла потасовка 9 мая 2021, 13:27

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

В Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу. Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, во время возложения цветов у памятника Неизвестному матросу в Одессе неизвестные начали потасовку с полицией, а затем убежали. Украинское издание Страна.ua пишет, что драка произошла на одесской Аллее славы. Издание сообщает, что потасовка началась после того, как представитель полиции попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции. Также на сайте Страна.ua опубликовано видео, на котором видно, как в центре Киева радикалы оскорбили шедшего по улице ветерана нацистским приветствием. PavlovskyNews сообщает, что «зигующего человека в балаклаве зовут Михаил. Ему 16 лет, он представитель организации «Правая молодежь» из «Правого сектора*» (организация запрещена в России). На нарушителя порядка составили административный протокол. Напомним, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Американский историк назвал пять главных мифов Второй мировой войны 9 мая 2021, 14:52

Фото: Общественное достояние

Текст: Ксения Панькова

Старший историк Национального музея Второй мировой войны Роб Ситино рассказал о пяти величайших мифах о Второй мировой войне. В интервью американскому журналу Time Ситино раскрыл миф, на развенчивание которого он потратил большую часть своей карьеры. По его словам, он заключается в том, что президенту Франклину Рузвельту было известно, что Япония готовит удар по гавани Перл-Харбор, но он не предпринял никаких действий и все равно позволил ей случиться, допустив гибель 2,5 тыс. американских солдат. Однако, как подчеркнул историк, не существует ни единого документального подтверждения того, что американский лидер знал заранее о атаке, сообщает «ИноСМИ». Второй миф гласит о том, что Эрвин Роммель был величайшим немецким генералом всех времен. Это, как утверждает Ситино, совершенно не так. Он рассказал, что Роммель не смог одержать ни одной значимой победы. «Его последним актом стали попытки дать отпор десанту западных союзников, высадившемуся в Нормандии 6 июня, и он потерпел полнейшее поражение», – отметил эксперт. Следующим мифом, по словам историка, является то, что единственным виновником поражения Германии во Второй мировой войне был Гитлер. Он подчеркнул, что Гитлер действительно начал войну и холокост, однако он не несет ответственность за все неверные решения немецкой армии и «безумные наступательные операции». «Ведущие немецкие офицеры – генералы – несут львиную долю ответственности за развязывание Второй мировой войны, за ведение той войны и за то, что война продолжалась даже тогда, когда у них не осталось ни единого шанса на победу», – добавил Ситино. Кроме того, некоторые считают, что Япония могла одержать победу над США, если бы целью авианалета на Перл-Харбор было уничтожение не только кораблей, но и нефтехранилища, а также цистерн с черным золотом. Ситино пояснил, что подобные суждения необъективны, так как такой удар немного отсрочил бы победу над Токио, но не повернул бы события в другую сторону. По его словам, японцы нацеливались лишь на ограниченную войну с США, ввиду чего историк подчеркнул, что слабо себе представляет высадку войск Японии в Калифорнии и бои на американской территории. В пятом мифе указывается, что во Второй мировой войне действительно был поворотный момент. В свою очередь американский историк уточнил, что существует множество мнений по этому вопросу. «То есть если во Второй мировой войне было так много переломных моментов, значит, с моей точки зрения, их не было вовсе. Мне кажется, что, говорить о переломных моментах в таком сложном и масштабном событии, как глобальная война, – это чрезмерное упрощение», – добавил он. Напомним, российский президент Владимир Путин призывал противостоять попыткам переписать историю. Упавший в Татарстане самолет оказался угнанным 9 мая 2021, 14:43

Фото: МЧС Татарстана/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Легкомоторный самолет, который рухнул в Татарстане, по предварительным данным, мог быть угнан, сообщил источник в правоохранительных органах. «Предварительно, самолет угнали двое человек из Альметьевского аэроклуба, которому принадлежит борт. Оба они погибли», – пояснил собеседник ТАСС. По этим данным, самолет был самодельным. Борт рухнул почти сразу после взлета, его нашли в 900 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Пойма. Напомним, в Татарстане 9 мая легкомоторный самолет провел жесткую посадку, погибли два человека. Инцидент произошел вблизи села Калейкино. Собчак раскритиковала способ празднования Дня Победы 9 мая 2021, 15:46

Фото: Кровавая барыня/Telegram

Текст: Ксения Панькова

Телеведущая Ксения Собчак посетила торжественный парад на Красной площади в Москве и раскритиковала способ празднования Дня Победы. «Для меня, как и для всей страны, 9 мая – очень важная дата, но способ ее празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. У Израиля, например, есть интересная традиция. В апреле там отмечают День Катастрофы – в память о евреях, погибших во Второй мировой. В 10 утра по всей стране звучит сирена и города останавливаются. Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят. Это дань памяти и скорби. Мои друзья, ставшие свидетелями этого, навсегда запомнили эти сильнейшие эмоции и звук, напоминающий о кошмаре войны и смерти. Не знаю, может чем-то подобным заменить парад», – написала Собчак в своем Telegram. При этом телеведущая добавила, что у нее нет решения, чем можно заменить парад в честь Дня Победы в России. Однако отметила, что «по эмоциям» ей хотелось бы «тихого молчания – в честь всех погибших и павших». «И я точно не хочу, чтобы тратились огромные деньги на поздравления ветеранов в тиктоках. Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак. С Великим Праздником всех. Светлая память всем павшим. И никаких больше войн всем нам», – заключила Собчак. Накануне актер театр и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Жалкие падшие кумиры за тридцать сребреников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. Отреагировал на высказывание Назарова и телеведущий Владимир Соловьев. Он посоветовал артисту создать «союз вольных театральных деятелей» и существовать на доход от творческой деятельности. Аналитик объяснил опасность покупки долларов 9 мая 2021, 03:30

Фото: Christian Ohde/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов рассказал о рисках, связанных с покупкой долларов в виде наличных. Он указал, что разница между ценой покупки и продажи в банке или обменном пункте довольно велика. В результате покупатель снижает доходность своих операций, особенно «в периоды сильных колебаний курса, когда на фоне панических настроений граждане бросаются скупать валюту», передает «Прайм». Кроме того, следует помнить, что в обменниках часто используют нечистые схемы, работают воры или мошенники. Дроздов также отметил, что деньги, если хранить их в виде наличных, могут быть потеряны при пожаре или краже и не приносят дохода, который могли бы принести, будучи вложенными хотя бы на банковский депозит. По его мнению, тем, кто «твердо верит в долгосрочные перспективы американской или любой другой иностранной валюты», будет «быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера», а хранить – «на банковском вкладе или вкладывать в инструменты, номинированные в валюте, например, те же еврооблигации». При этом он посоветовал не полагаться безрассудно на доллары и евро, ведь любые валюты подвержены инфляции. На фоне распространения коронавируса США и ЕС активно вливают деньги в свои экономики, хотя мировая экономика, товарооборот в которой как раз и обеспечен в значительной степени этими валютами, просела. Дроздов призвал помнить и о политических рисках. «В свете всего этого старая мудрость, гласящая, что не следует складывать все яйца в одну корзину, остается как никогда актуальной», – сказал он. Разведка Финляндии заявила о готовности России использовать войска в Европе 9 мая 2021, 06:54

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

В отчете о деятельности военной разведки Финляндии говорится, что Россия якобы «показала готовность и желание использовать вооруженные силы» в Европе. Как сказано в опубликованном минобороны Финляндии отчете, в регион «вернулась силовая политика». Москва, по мнению финской разведки, готова использовать войска, «где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе». Финляндия считает, что «это усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе», передает РИА «Новости». В Финляндии полагают, что сейчас прямое использование войск не является самым эффективным средством во внешней политике, но государства продолжают готовиться к применению силы. Указывается, что «основные игроки», которые находятся рядом с Финляндией, «развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений». В частностИ, речь идет о России. Разведка также считает, что в ближайшие годы интересы мировых держав могут столкнутся в Арктике. Напомним, заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон заявил, что Финляндия якобы является потенциальной точкой для вторжения российских войск, в связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab. Такое предложение в Стокгольме объяснили тем, что в случае войны с Москвой «более уязвимые финские ВВС» могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон. Шеф-повар предложил полезную замену шашлыка 9 мая 2021, 06:34

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Шеф-повар и ведущий телеканала «Еда» Владимир Павлов рекомендовал заменить мясной шашлык на пикнике более полезными для здоровья блюдами. Он предложил вместо жареного мяса, которое тяжело воспринимается организмом, приготовить на углях овощи или рыбу. Их «можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше». Также в качестве замены предлагаются грибы, которые «долго перевариваются и дают долгое ощущение сытости, как и мясо». Павлов отметил, что «приготовление любой еды на углях отличает вкус костра», с «этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде». Шеф-повар указал, что даже десерт можно приготовить таким образом: «Можно взять банан, снять шкурку, положить сверху маршмеллоу и шоколад, потом завернуть в фольгу и положить на решетку». Готовить нужно пять-семь минут, получив «отличный десерт, приготовленный на гриле». Также можно просто обжарить маршмеллоу на углях. По словам Павлова, именно такой десерт он готовит, когда отправляется с семьей на шашлыки, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио Sputnik. Напомним, обновленные правила противопожарного режима, вступившие в силу в 2021 году, запрещают жарить шашлыки на берегу реки, озера или в лесу без специально оборудованного места.