Портрет деда Зеленского пронесли на шествии «Бессмертного полка» в ДНР

Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян пронесла по центру Донецка в колонне «Бессмертного полка» портрет деда президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что ему, по ее мнению, «стыдно за внука».

«Это был портрет деда Зеленского. Я думаю, ему стыдно за внука: в той стране, в которой он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) руководит, проходит шабаш дивизии СС «Галичина», – сказала Монтян РИА «Новости».

Украинские националисты в конце апреля провели первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве».

Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

Акция «Бессмертный полк» в самопровозглашенной ДНР проводится с 2015 года. В прошлом году в связи с ситуацией с коронавирусом вместо традиционного шествия 9 мая в Донецке прошел автопробег.