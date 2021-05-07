|
|
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Рублевый индекс Мосбиржи утром в пятницу повышался на 0,51% – до 3676,94 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,75% – до 1562,31 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3684,53 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,43% – до 68,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Путин: Российские вакцины от COVID просты и надежны как автомат Калашникова
Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
«На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент.
Также он добавил, что Россия – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны.
В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
Захарова оценила слова Зеленского о «вездесущих русских»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «вездесущих русских» на его совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей», – написала Захарова в Facebook.
Зеленский – журналистке ВВС на пресс-конференции после переговоров с Блинкеном: «А вы не слышите меня?»
Журналистка: «У...Опубликовано Марией Захаровой Четверг, 6 мая 2021 г.
В четверг Зеленский на пресс-конференции с Блинкеном пошутил про Россию, заявив, что она повсюду. «Вы не расслышали?», – обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос. Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод.
«Русский перевод? Они здесь, они везде!», – сказал в ответ президент Украины.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Лавров указал на манию безнаказанности ЕС
Брюссель обуревает мания безнаказанности, но это путь в никуда, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря об угрозах Евросоюза ввести новые антироссийские санкции.
«То, что Евросоюз заявил о нелегитимности и отсутствии международной правовой обоснованности наших действий, означает лишь одно: что Евросоюз считает, что ему все дозволено. И когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что помимо вот этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, ЕС начинает быть обуреваем еще одной манией – имею в виду полную безнаказанность», – передает его слова РИА «Новости».
«Мне кажется, это путь тупиковый... Агрессивное русофобское лобби в Евросоюзе делает свою работу... Не можем не отвечать на эту враждебность», – подчеркнул Лавров.
Он добавил, что выпады стран Запада в отношении России Москва не оставит безнаказанными. «Вот эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая США, конечно, она продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно», – подчеркнул Лавров.
Министр отметил, что Брюссель разрушил архитектуру отношений с Россией «в связи с теми событиями, которые произошли на Украине, в Крыму, и которые не понравились нашим западным коллегам».
При этом, уточнил глава МИД России, это Москва должна была бы иметь претензии к ЕС за поддержку и поощрение переворота на Украине вопреки своим обязательствам.
Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
Позже Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».
Зеленский на встрече с Блинкеном заявил о «вездесущих» русских
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пошутил про Россию, заявив, что она повсюду.
«Вы не расслышали?», – обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос, передает ТАСС.
Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод.
«Русский перевод? Они здесь, они везде!», – сказал в ответ президент Украины.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
При этом в Госдепе заявили, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков ответил на вопрос о «работе» Петрова и Боширова на Кремль
|
|
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя сообщения Bellingcat о якобы работе Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль, что ему неизвестно, чтобы они работали в администрации президента, там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием.
Песков заявил, что не располагает такой информацией, и отметил, что «в целом в Кремле работать невозможно», это «историческое здание, наследие ЮНЕСКО». В нем располагается резиденция президента России и подразделение администрации президента, передает РИА «Новости».
«Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», – добавил пресс-секретарь главы государства.
Напомним, подозревавшиеся Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявляли ранее, что заняты в фитнес-индустрии, в частности, в сфере спортивного питания.
Ранее болгарский журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью изданию Novinky.cz, что, по его данным, Боширов и Петров «получили новую работу, потому что больше не могут работать шпионами», передает «Комсомольская правда». По его словам, они «важные представители Кремля, так сказать, для разных (российских) регионов».
До этого Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, добавив, что Кремль не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.
Топалов попал в больницу вслед за Тодоренко
Певец Влад Топалов оказался в больнице вслед за своей женой, телеведущей Региной Тодоренко. Причину госпитализации он не назвал.
В Instagram он опубликовал несколько фотографий и видео из больничной палаты. В одном из роликов он похвалил больничный кисель. «Это официально самый вкусный кисель, который я когда-либо в жизни пил. Просто самый вкусный кисель. Мне кажется, что в этом киселе какие-то божественные частички», – заявил Топалов.
Тодоренко ранее также разместила «сторис» из клиники. По ее словам, ей необходимо провести в больнице какое-то время. При этом телеведущая не уточнила, почему ее госпитализировали, однако отметила, что «все будет хорошо», передает «Рамблер».
В конце прошлого года Тодоренко госпитализировали в Индонезии из-за травмы, полученной во время занятия серфингом.
США поддержали вступление Украины в НАТО
|
|
Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
На вопрос, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс, Жан-Пьер ответила: «Да, мы поддерживаем», передает ТАСС.
«Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», – цитирует РИА «Новости» Жан-Пьер.
Ранее министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО.
Напомним, украинский посол в Берлине заявил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госсекретарь США назвал главные угрозы для Украины
|
|
Основными внутренними угрозами для Украины являются коррупция и олигархи, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. При этом внешней угрозой для Украины он назвал Россию.
«Внешняя угроза [для Украины] – это Россия. Но есть и внутренняя угроза – это коррупция и олигархи, то есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счет народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией – это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни», – передает слова Блинкена ТАСС.
В ходе переговоров стороны обсудили евтроатлантические стремления Киева, а также проведение реформ в стране. Зеленский добавил, что они с Блинкеном обсудили также газопровод «Северный поток – 2», конфликт в Донбассе и Крым.
Кроме того, президент Украины пригласил президента США Джо Байдена на так называемую «Крымскую платформу» в августе.
«Мы считаем, что это будет фундаментально новый уровень отношений между Украиной и США. Этот год – фундаментальный для украинцев, год 30-летия независимости, в рамках которого будет важна наша «Крымская платформа» –первая площадка про помощь Крыму. Я пригласил президента США и вице-президента», – заявил Зеленский.
Блинкен в свою очередь отметил, что Байден пока не имеет возможности посетить Киев из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. При этом в Госдепе заявили, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
В Рио-де-Жанейро 23 человека погибли в результате перестрелки в метро
В результате перестрелки в метро бразильского Рио-де-Жанейро погибли 22 подозреваемых и один офицер полиции, ранения получили два пассажира поезда и два полицейских, сообщили местные СМИ.
По информации портала G1, в результате операции гражданской полиции Рио-де-Жанейро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Жакарезинью в северной зоне Рио-де-Жанейро погибли 23 человека, сообщает РИА «Новости».
Ранее бразильцу Эдуарду Фаузи, арестованному в России и обвиняемому на родине в нападении с коктейлями Молотова на офис продюсерской компании, отказали в убежище в России.
Россиян предупредили о популярном «медицинском» мошенничестве
|
|
Россияне стали часто получать приглашения по телефону на якобы бесплатные медобследования, сообщил заслуженный врач России, член Совета Федерации Владимир Круглый.
Он отметил, что на фоне текущей эпидемиологической ситуации подобные предложения встречаются все чаще. Специалист предостерег, что значительная часть таких звонков поступает от недобросовестных частных структур, передает радио Sputnik.
«Такие звонки - это просто развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет», – заявил Круглый.
Он подчеркнул, что всегда блокирует номера, с которых поступают такие предложения. По словам врача, добросовестные частные организации никогда не будут предлагать свои услуги под видом бесплатных.
Вместе с тем у граждан действительно есть возможность пройти бесплатное медицинское обследование по полису ОМС, уточнил Круглый. В поликлинике по месту жительства можно пройти диспансеризацию и необходимые осмотры. Меры профилактики хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, сахарного диабета и онкологии – это масштабная государственная система, на обеспечение которой правительство выделяет крупные средства, добавил он.
«У каждого человека есть персональный план, за этим следит страховая компания. Мне кажется, в период пандемии это всё немного отодвинулось, но такая система существует, она работает. Есть так называемые страховые представители, одной из задач которых является привлечение людей на профилактические осмотры. Они рассылают SMS-оповещения или обзванивают граждан. К этим оповещениям надо внимательно относиться, а приглашения со стороны частных медицинских компаний – это дешевый маркетинговый ход», – заключил специалист.
Ранее в Ропотребнадзоре сообщали, что мошенники пользуются ситуацией с коронавирусом и наживаются на беспокойстве людей, предлагая на условиях предоплаты приобрести «уникальные» товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и прочие услуги.
Блинкен и Кулеба обсудили возможное участие США в переговорах по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив интеграцию Киева в НАТО и возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.
«Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами нормандского формата», – сообщается на сайте МИД.
Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и «договорились координировать позиции» в подготовке к ней.
Блинкен подтвердил «решительную поддержку» со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что США готовы присоединиться к «Крымской платформе» и принять участие в ее учредительном саммите.
Также госсекретарь подтвердил готовность США содействовать усилиям Украины по внедрению трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества с МВФ. «Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, что имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом», – уточнили в МИД.
Вместе с тем Кулеба и Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной «не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны России» и согласились с необходимостью в дальнейшем «внимательно следить за действиями России».
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
Путин объяснил порядок открытия границ
Решения об открытии границ будут приниматься на основе наблюдений за ситуацией с коронавирусом в разных странах, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной, сообщает РИА «Новости».
«Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», – добавил Путин.
Также глава государства уточнил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка.
Правительство предложило запретить жидкости для электронных сигарет
|
|
В рамках реализации антитабачной концепции предлагается проработать вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и различных добавок, усиливающих зависимость, следует из документа, утвержденного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Также предлагается изменить требования к упаковке сигарет. «Предполагается усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения», – добавили в правительстве.
Помимо этого, в планах ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Как подчеркивается в документе, это позволит не вводить в заблуждение потребителей.
«В рамках этой работы планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции», – сказано в сообщении.
Всего план содержит более 20 мероприятий, цель которых – профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию.
Напомним, в июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий действующие в отношении обычной табачной продукции ограничения, на вейпы, кальяны и снюсы.
В 2019 году на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении антитабачной концепции, предусматривающей снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.
На побережье Каспийского моря обнаружены более 150 погибших нерп
|
|
Ученые из Москвы и Дагестана обнаружил за два дня на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы более 150 погибших краснокнижных нерп, заявил координатор природоохранных программ научно-экспедиционный центр «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров.
«Вместе с нашими дагестанскими товарищами за два дня мы обнаружили более 150 погибших краснокнижных каспийских тюленей. Мы продолжаем обследование, думаю, что сегодня число погибших животных достигнет 200. Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа», – передает его слова ТАСС.
Ученые исследуют морское побережье совместно с Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета и АНО «Каспийский природоохранный центр». Директор института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев отметил, что некоторые из погибших молодых тюленей были найдены без шкур, также были найдены особи, запутавшиеся в рыболовных сетях.
«Причины гибели могут быть самые разные: от загрязнения моря до рыболовства. Чтобы понять причину, нужно проводить тщательное и всестороннее исследование, круглогодичный мониторинг. Мы взяли образцы тканей, чтобы определить структуру популяции, возраст погибших животных. Сто лет назад численность нерп на Каспии была более миллиона, а сейчас, по разным оценкам, 50-70 тыс. Это серьезное снижение численности, такую проблему нельзя решить разовыми акциями», – добавил Никифоров.
Каспийский тюлень, или каспийская нерпа – единственное млекопитающее Каспийского моря, занесено в Красную книгу России.
С начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей. По мнению исследователей, причиной гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане в конце прошлого года, мог стать выброс природного газа.
В пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.
Температура Земли достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет
Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за три миллиона лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По словам политика, прошлый год стал рекордным по количеству климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах, передает ТАСС.
«Мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия», – добавил генсек.
Гуттериш отметил, что был достигнут новый максимум концентрации углекислого газа в атмосфере. Сейчас он на 148 процентов выше, чем в доиндустриальную эпоху. «Мы стоим на краю пропасти», – предупредил он.
Генсек подчеркнул, что если страны будут коллективно бороться за улучшение экологической ситуации на планете, они смогут предотвратить катастрофические последствия изменения климата. Он предложил «использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития».
Ранее международный коллектив ученых проследил за тем, как изменилось состояние ключевых экорегионов Земли за последние пять столетий, и обнаружил, что лишь 2-3% из них остались нетронутыми деятельностью человека.
Тем временем геофизик, доктор геолого-минералогических наук Уральского отделения РАН Дмитрий Демежко рассказал газете ВЗГЛЯД, что смена течения талой воды из Арктики в Атлантику действительно может сильно отразиться на климате, но никак не повлияет на условия для существования человека и других существ.