В Индии предложили ввести общенациональный карантин

Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди во вторник призвал власти Индии ввести общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса.

«Единственный способ остановить распространение коронавируса сейчас – это полная изоляция с защитой минимального дохода для уязвимых слоев населения. Бездействие убивает много невинных людей», – передает ТАСС заявление политика.

Ряд штатов страны, в частности Махараштра и Гоа, а также Национальный столичный округ Дели уже ввели ограничения на передвижение граждан, однако возможность введения нового общенационального карантина власти Индии отрицают.

Первый общенациональный карантин в Индии был введен в конце марта прошлого года, когда в стране было всего 500 заразившихся коронавирусом. Спустя три месяца, когда число инфицированных в Индии превысило 300 тыс., власти отменили карантин и разрешили возобновить экономическую деятельность в полном объеме.

12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.