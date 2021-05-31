«Коммунисты России» предложили ЦИК проверять фото кандидатов в депутаты на «свежесть»

Партия «Коммунисты России» предложила ЦИК заверять фотографии кандидатов в депутаты, которые те используют для своих агитационных материалов, на соответствие изображений действительности в плане текущего возраста и внешнего вида кандидата.

Инициатива направлена на предупреждение обмана кандидатом возможных избирателей о своих настоящих внешности, возрасте и возможной трудоспособности, сообщается на сайте партии «Коммунисты России».

Отмечается, что с целью введения избирателей в заблуждение о своей трудоспособности многие очень пожилые депутаты используют для агитационных материалов фотографии 20-40 летней давности или улучшают свою внешность с помощью программ цифровой коррекции.

«В итоге вместо глубоко возрастного, одолеваемого различными недугами человека, нуждающегося в ежедневном лечении и покое, мы видим на рекламных плакатах полного сил кандидата в самом расцвете лет. Это введение избирателя в заблуждение, да и сам такой депутат долго не протянет! По мнению партии «Коммунисты России» это является таким же обманом, как предоставление «просроченной» декларации о доходах», – говорится в сообщении.

По мнению партии «Коммунисты России», избиратель, ориентируясь по несоответствующему действительности изображению кандидата в депутата, делает необоснованные выводы о его готовности к законотворческой деятельности.

«Чтобы избежать подобного «недоразумения» и не обманывать избирателя красивыми картинками, далекими от действительности, компартия «Коммунисты России» предлагает ЦИК заверять фото кандидатов в депутаты, которые те собираются использовать в предвыборной агитации, на предмет «свежести», – сказано в сообщении.

Глава партии Максим Сурайкин отметил, что также нужно ввести запрет на использование программ цифровой коррекции изображения кандидатов в депутаты в официальных агитационных материалов.

Ранее партия «Коммунисты России» предложила организовать трибунал над виновными в развале Советского Союза, по инициативе председателя партии Максима Сурайкина была собрана общественная комиссия по расследованию процесса распада СССР.