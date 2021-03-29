«Коммунисты России» предложили судить Горбачева, Кравчука и Зюганова за развал СССР

Партия «Коммунисты России» предложила организовать трибунал над виновными в развале Советского Союза, сейчас по инициативе председателя партии Максима Сурайкина собирается общественная комиссия по расследованию процесса распада СССР.

Итоги работы комиссии будут вынесены на Народный суд. Коллегия судей будет сформирована из народных заседателей и народного судьи, Сурайкин выступит обвинителем, сообщается на сайте «Коммунистов России».

Как отмечается в сообщении, в советские годы аналоги предлагаемого партией Народного суда – суды чести – были выборными органами: их полномочия ограничивались вынесением обвиняемому общественного порицания и возможностью передачи дела следственным органам, на них возлагалось рассмотрение антипатриотичных, антигосударственных и антиобщественных поступков и действий, совершенных руководящими, оперативными и научными работниками министерств СССР и центральных ведомств. По мнению Сурайкина, сегодня подсудимыми Народного суда должны стать последний генсек СССР Михаил Горбачев, первый президент Украины Леонид Кравчук, экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, а также «главный меньшевик» Геннадий Зюганов, который является их наследником и главным бенефициаром развала, в 1993 году получивший от идеолога переродившейся верхушки КПСС, экс-заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС «архитектора перестройки» Александра Яковлева в подарок пост главы КПРФ. Уточняется, что свидетелями обвинения выступят граждане 15 бывших союзных республик, которым на момент развала Союза было 16 лет. Все заседания будут проходить в онлайн-режиме. Если люди из других городов и республик не могут приехать в Москву из-за ограничений по коронавирусу, их будут выводить в прямой эфир.

«30-летие развала СССР могло бы стать уделом историков, если бы эта трагедия не занимала в политике, культуре и судьбе нашего народа такое важное место. Имена виновных в развале СССР – явных и скрытых – представляют не только обывательский или чисто научный интерес. Эти люди до сих пор влияют на многие аспекты нашей жизни и угрожают самому существованию современной России. Более того, наследник обанкротившейся верхушки ЦК КПСС, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и сегодня изо всех сил разваливает коммунистическое движение в нашей стране и на постсоветском пространстве. Все знают, что в настоящий момент по регионам России происходят многочисленные локальные конфликты в КПРФ, сопровождающиеся выходом или исключением честных коммунистов из рядов партии господина Зюганова. В ближайшее время компартия «Коммунисты России» выступит с обращением по этому вопросу», – заявил Сурайкин.

Он призвал всех рядовых коммунистов «переходить из зюгановской КПРФ в ленинскую партию «Коммунисты России». По словам председателя партии, идея Народного суда актуальна в свете 30-летней годовщины развала Советского Союза. Также Сурайкин отметил, что в дни разрушения СССР Зюганов «подвизался в аппарате Яковлева», и Народному суду предстоит выяснить, «какие задания председатель КПРФ получал от Яковлева, обвиненного историками в связях с ЦРУ», а также разобраться в причинах и мотивах и «подрывной работы Горбачева – Яковлева – Зюганова в 1991 году. «Мы стремимся понять, как те события отражаются на коммунистическом движении сегодня», – отметил Сурайкин.