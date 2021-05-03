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В Таджикистане возбудили дело в отношении военнослужащих Киргизии
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Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении киргизских военнослужащих по факту нападения на общину Чоркух города Исфара Согдийской области республики.
«29 апреля 2021 года Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан в отношении группы военнослужащих и граждан Киргизии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 395 (Развязывание или ведение агрессивной войны) и части 2 статьи 104 (Убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением ими служебной деятельности; совершенное способом, опасным для жизни многих людей; организованной группой; из корыстных побуждений, а также равно сопряженное с разбоем или бандитизмом; на почве национальной, расовой, религиозной, местнической ненависти или вражды, либо кровной мести) Уголовного кодекса Республики Таджикистан», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Утром в понедельник Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии государственной границы.
Накануне Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Днем ранее республики договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе.
Евросоюз потребовал от Киргизии и Таджикистана избегать конфликтов
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Европейский союз настаивает на «достижении устойчивого мирного решения» между Киргизией и Таджикистаном и призывает страны заключить соглашение о прекращении огня и дальнейших переговорах, об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
«ЕС сожалеет о насилии, имевшем место в последние дни, и выражает сочувствие тем, кто потерял родных и близких», – цитирует заявление Deutsche Welle.
В документе говорится, что ЕС, в том числе через своего специального представителя в Центральной Азии Питера Буриана, поддерживает постоянные дипломатические контакты с властями Киргизии и Таджикистана.
Стано подчеркнул, что соглашение о прекращении огня должно быть выполнено без промедления «для достижения устойчивого мирного решения». «Обе стороны должны предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать любых конфликтов в будущем», – добавил представитель внешнеполитической службы ЕС
Также Брюссель готов при необходимости предоставить всю техническую помощь в рамках своих региональных программ по приграничному контролю и использованию водных ресурсов, а также «постоянную политическую поддержку для обеспечения стабильности и процветания в регионе, который является одним из приоритетных в стратегии Евросоюза по Центральной Азии».
Ранее Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля.
Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего, по последним данным, в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.
Названо число погибших в конфликте с Таджикистаном жителей Киргизии
Число жителей Киргизии, погибших в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 178, сообщили в минздраве республики.
«Общее количество пострадавших на утро 2 мая составляет 178 человек, 34 человека погибли», – приводит РИА «Новости» сообщение.
В пятницу Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации.
Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.
Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана.
Напомним, новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».
МИД: Москва готова оказывать содействие урегулированию между Бишкеком и Душанбе
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с коллегами из Киргизии и Таджикистана ситуацию на киргизско-таджикской границе, сообщил МИД России.
«По инициативе российской стороны состоялись телефонные разговоры Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Киргизской Республики Русланом Казакбаевым и Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, в ходе которых рассмотрена ситуация, сложившаяся в результате вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе», – говорится в сообщении.
Как отметили в МИДе, подчеркнуто, что Россия приветствует достигнутые сторонами – в соответствии с поручениями глав Киргизии и Таджикистана – договоренности по урегулированию конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами.
«Выражена надежда на то, что Киргизия и Таджикистан будут неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в интересах полной нормализации обстановки и восстановления атмосферы доверия и добрососедства между двумя братскими народами», – указали в российском дипведомстве.
Кроме того, как подчеркнули в МИДе, «Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном».
Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации.
Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.
Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана.
Напомним, новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего, по последним данным, в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли.
Киргизия и Таджикистан начали отвод войск с границы
Бишкек и Душанбе заявили об отводе войск с границы, выпустив совместное заявление о решении всех вопросов только путем переговоров.
Встреча глав Госкомитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова состоялась на нейтральной территории между киргизским блокпостом «Кызыл-Бел» и таджикским «Гулистон». Республики договорились об обоюдном отводе всех видов войск и военной техники в пятницу с 13.00 по местному времени (11.00 мск), передает Sputnik Таджикистан.
В субботу на территории Баткенской области Кыргизии пройдет очередная встреча межправительственной комиссии по делимитации и демаркации таджикско-киргизской государственной границы. Тем временем Sputnik Кыргызстан в своем Telegram-канале передает со ссылкой на полпреда Киргзии Омурбека Суваналиева, что военнослужащие Таджикистана покинули Баткенскую область. В настоящее время все села освобождены, военнослужащие Киргизии проверяют местность на возможное минирование. После проверки часть эвакуированных граждан сможет вернуться домой, говорится в сообщении.
Ранее Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля.
Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».
В МИД заявили, что Москва приветствует достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений и призывает стороны не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.
Клинцевич назвал возможных виновников обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном
Обострение ситуации на границе Киргизии и Таджикистана произошло из-за проплаченных провокаторов, к этому могут быть причастны США, выразил мнение российский сенатор Франц Клинцевич.
Клинцевич указал, что принадлежность центра по распределению воды на границе Киргизии и Таджикистана остается спорным вопросом. Противоречия были заложены в советское время, а с распадом СССР эта проблема превратилась в долгоиграющую рану, передает ФАН.
«Эту проблему искусственно подогревают в одной и другой стране, проплачиваются провокаторы. Мы недооцениваем провокацию, которую проводят Соединенные Штаты Америки, они этого даже не скрывают. Это очень похоже на создание серьезного конфликта, который так или иначе затронет интересы России», – подчеркнул политик.
Он провел параллели с конфликтом в Нагорном Карабахе, который был искусственно создан после распада СССР.
По его словам, когда появилась первая кровь, снежный ком остановить очень сложно, однако для решения конфликта между Киргизией и Таджикистаном нужны здравый смысл и политическая воля, чтобы не допустить эскалации уже на ранней стадии. В ином случае конфликт может стать затяжным и очень болезненным.
«Очень хочется, чтобы руководители двух стран прислушивались к здравому смыслу и голосу России, который сегодня имеет серьезный вес. Потом остановить этот конфликт будет сложно», – заключил он.
Напомним, новый виток обострения конфликта двух стран случился 28 апреля.
Стычка произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной» и переросла в столкновения между военными Киргизии и Таджикистана.
Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе.
В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.
Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана. Президенты стран договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе.
Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана
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Военнослужащие Таджикистана в субботу обстреляли территорию Киргизии, сообщила пограничная служба киргизского государственного комитета национальной безопасности.
В ведомстве сообщили, что «в местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Киргизстана», передает ТАСС.
Между тем в Душанбе опровергли данные о движении военной техники Таджикистана к границе с Киргизией: «Военная техника находится на исходных позициях на территории Таджикистана, согласно договоренностям, достигнутым накануне таджикской и киргизской сторонами».
По словам источника в силовых структурах, ситуация находится под контролем военных и относительна спокойная.
До этого погранслужба Киргизии заявила, что зафиксировала передвижение таджикской военной техники в сторону границы, в районе которой ранее произошел вооруженный конфликт и погибли люди, передает РИА «Новости».
Там добавили, по состоянию на 8.30 мск обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы «характеризуется как относительно напряженная».
«Таджикская сторона полностью перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо», – добавили в ведомстве.
Напомним, новый виток обострения конфликта двух стран случился 28 апреля.
Стычка произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной» и переросла в столкновения между военными Киргизии и Таджикистана.
К спорному участку стянули тяжелую бронетехнику. В ходе переговоров стороны смогли прекратить огонь.
Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе.
В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.
Киргизия и Таджикистан завершили отвод войск от границы
Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии государственной границы, сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий», – приводит текст сообщения ТАСС.
По данным погранведомства, продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны двух стран, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановка на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время «стабильная», за минувшую ночь «инциденты и перестрелки не зафиксированы».
Накануне Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Днем ранее республики договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе.
В прошлую пятницу Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии госграницы. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании ситуации.
Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. Президент России Владимир Путин предложил посредничество в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.
Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Днем позже глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации.
Киргизия и Таджикистан договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе
Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора договорились сформировать совместную комиссию, которая займется ревизией военной техники на границе. Стороны также выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации, сообщила пресс-служба киргизского лидера.
В сообщении указывается, что стороны «еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон», передает ТАСС.
Также они «договорились создать совместную комиссию Киргизстана и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру киргизско-таджикской границы».
«Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ стран. Также президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе», – отметила пресс-служба.
Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Рахмоном, в ходе которого выразил обеспокоенность ситуацией на границе с Киргизией, передает РИА «Новости».
Лидер Казахстана выразил мнение, что такие сложные вопросы, как прохождение линии границы, должны решаться в процессе конструктивных переговоров, в духе взаимного доверия и дружбы.
«По его словам, сейчас крайне важно проявить взаимную сдержанность, не допустить эскалацию силовых действий», – говорится в сообщении пресс-службы Токаева.
Он поприветствовал достижение договоренности о проведении встречи на высшем уровне в Душанбе для достижения рациональных договоренностей по недопущения подобных инцидентов в будущем.
Рахмон подробно проинформировал Токаева об истории пограничного конфликта и текущей ситуации на границе.
«Главы государств договорились поддерживать регулярные рабочие контакты с целью обмена мнениями по ситуации в центрально-азиатском регионе. Соответствующие ведомства двух стран проведут работу по подготовке встречи на высшем уровне», – отмечается в пресс-релизе.
Напомним, новый виток обострения конфликта двух стран случился 28 апреля.
Стычка произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной» и переросла в столкновения между военными Киргизии и Таджикистана.
Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе.
В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.
Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана.
Киргизия объявила траур по жертвам конфликта с Таджикистаном
В Киргизии 1–2 мая объявлен траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном, сообщила пресс-служба президента Киргизии.
На всей территории Киргизии и на зданиях ее диппредставительств в других странах приспустят государственные флаги. Власти рекомендуют отменить развлекательные телепередачи и мероприятия, передает РИА «Новости».
В пресс-центре погранслужбы Киргизии сообщили, что «по состоянию на 9.00 (6.00 мск) 1 мая 2021 года обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная». Ночью перестрелок не было.
Напомним, новый виток обострения конфликта двух стран случился 28 апреля. Стычка произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной» и переросла в столкновения между военными Киргизии и Таджикистана. К спорному участку стянули тяжелую бронетехнику. В ходе переговоров стороны смогли прекратить огонь.
Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира
Территориальная целостность Киргизии во время конфликта с Таджикистаном была под угрозой, в целях предотвращения дальнейших конфликтов необходимо создать комиссию по поддержанию мира, заявил киргизский лидер Садыр Жапаров в своем обращении к народу.
«Территориальная целостность и безопасность нашего священного отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено. Однако благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов Кыргызстана нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны», – цитирует РИА «Новости» главу государства.
Жапаров отметил, что власти страны с пониманием отнеслась и к молодым людям, «которые хотели устремиться в Баткен и требовали оружие, таким образом они проявляли свой патриотизм».
«Однако было невозможно им предоставить оружие, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт и сохранить стабильность. Мы не повторили чужих ошибок. В то же время нельзя забывать, что некоторые провокаторы опаснее внешних сил. Было важно поддерживать порядок, чтобы не мешать усилиям наших силовых органов. Со своей стороны, мы никогда не позволим нашим Вооруженным силам вторгнуться в села соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома. Я потребовал от них не выходить за пределы Кыргызстана и не стрелять первыми», – подчеркнул президент.
Также он добавил, что обе стороны не должны допускать повторного противостояния, в результате которого может пострадать намного больше людей. «В целях предотвращения дальнейших конфликтов, я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах», – сказал он.
Ранее сообщалось, что МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по факту вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.
В пятницу Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации.
Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана. Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана.
Напомним, новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».
Президенты Киргизии и Таджикистана договорились о встрече
Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились встретится в Душанбе в мае и решить возникший конфликт на границе мирным путем, сообщает пресс-служба киргизского лидера.
«Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в городе Душанбе во второй половине мая текущего года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля.
Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».
В МИД заявили, что Москва приветствует достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений и призывает стороны не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.
Число погибших жителей Киргизии в конфликте с Таджикистаном увеличилось до 33 человек
Число жителей Киргизии, погибших в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 33, в общей сложности пострадали 120 киргизских граждан, сообщили в министерстве здравоохранения и соцразвития республики.
«Зарегистрировано уже 33 летальных случая», – приводит ТАСС слова представителя ведомства. По ее словам, в общей сложности во время столкновений на границе пострадали более 120 киргизских граждан.
Ранее в Киргизии 1–2 мая был объявлен траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном.
Напомним, новый виток обострения конфликта двух стран случился 28 апреля. Стычка произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной» и переросла в столкновения между военными Киргизии и Таджикистана. К спорному участку стянули тяжелую бронетехнику. В ходе переговоров стороны смогли прекратить огонь.
МИД выразил готовность содействовать урегулированию между Бишкеком и Душанбе
Россия готова содействовать урегулированию ситуации на границе Киргизии и Таджикистана и приветствует достигнутые договоренности о прекращении огня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Накануне Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы.
«Мы поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В ее задачи будет входить и информационная работа с населением, и мониторинг обстановки в этой зоне. Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами», – сказала Захарова в интервью Sputnik на русском.
Дипломат заявила, что положительно оценивает призывы властей Киргизии и Таджикистана к диаспорам, проживающим в России, не поддаваться на провокационные действия «Это важное заявление, которое говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации», – подчеркнула она.
Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации.
Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.
Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана.
Напомним, новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего по последним данным в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли.
Число погибших на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 31
Число граждан Киргизии, погибших в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 31, еще 154 человека получили ранения, заявила замминистра здравоохранения страны Элиза Солтонбекова.
«Количество пострадавших на киргизско-таджикской границе возросло до 154 человек, 31 человек скончался», – заявила она, передает РИА «Новости».
По словам замминистра, из общего числа пострадавших 121 – гражданские лица.
Ранее Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля.
Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего, по последним данным, в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли.
В МИД заявили, что Москва приветствует достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений и призывает стороны не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.
Возобновилось движение транспорта через таджикско-киргизскую границу
Движение транспорта через таджикско-киргизскую границу открыто в обоих направлениях, граждане обеих стран могут свободно передвигаться, сообщил источник в правоохранительных органах Таджикистана.
«Движение транспорта через таджикско-киргизскую границу открыто в обоих направлениях, как в сторону Воруха (территория Таджикистана – прим. ВЗГЛЯД), так и в сторону Лейлека (территория Киргизии – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил источник ТАСС. По его словам, заблокированные ранее дороги теперь открыты, граждане обеих стран могут свободно передвигаться.
Кроме того, как сообщило агентство АКИpress, руководители государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов в ходе состоявшихся в Баткенской области на киргизской территории переговоров достигли соглашения о полном прекращении огня на границе двух государств.
«Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и отводе войск», – сказал Ташиев.
Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации.
Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.
Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана.
Напомним, новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего по последним данным в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли.
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