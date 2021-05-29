Пьяная мать протащила дочь по асфальту в Ростове-на-Дону

Полиция задержала нетрезвую ростовчанку, которая протащила свою дочь по асфальту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Видео инцидента ранее появилось в Сети.

В соцсетях распространилось видео, на котором жительница Ростова-на-Дону выбегает из дома, выхватывает маленькую девочку из рук пожилой женщины и начинает тащить ее по асфальту, передает РИА «Новости».

Вместе с тем в полицию поступило сообщение о том, что женщина издевается над ребенком.

«Прибывшие на место сотрудники полиции увидели местную жительницу, которая, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ней была (ее) дочь. Сотрудники полиции задержали женщину и доставили ее в отдел для дальнейшего разбирательства», – сообщили в правоохранительных органах.

Ребенок был доставлен в больницу для обследования. Решается вопрос о передачи материалов в следственные органы и опеку.

До этого в Казани женщина избила ногами свою дочь.